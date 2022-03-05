Минцифры предложило отменить наказание за «пиратство» программ из стран, которые поддержали санкции против России Статьи редакции
Освобождение от ответственности за использование нелицензионного ПО предлагается только для тех продуктов, у которых нет российских аналогов.
Российские власти обсуждают вопрос об отмене уголовной и административной ответственности за пиратство, если ПО принадлежит правообладателю из страны, поддержавшей санкции. Мера отмечена номером 6.7.2 в документе «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления» от 2 марта.
Ответственным за это числится Минэкономразвития России, но источники «Коммерсанта» рассказали, что над документом работали разные ведомства. Также в плане предлагают принудительное лицензирование в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем. На такие продукты планируют распространить статью 1360 Гражданского кодекса, что позволит правительству использовать изобретение «в случае крайней необходимости» без согласия владельца патента.
Информацию о разработке документ подтвердили в Минцфиры. Они отметили, что освободить от ответственности планируют только в том случае, если у программы нет российского аналога.
На фоне вооружённого конфликта в Украине многие технологические компании перестали работать с Россией. Intel, AMD и Dell приостановили поставки процессоров, Apple заявила о прекращении продаж в стране, работу прекратил Oracle и Microsoft.
Лизинговые самолёты спиздим, винду спиратим, Россия — гоп-держава!
Они отметили, что освободить от ответственности планируют только в том случае, если у программы нет российского аналога.
То есть в любом случае?
Получается так
Теоретически у винды и майкрософт офиса есть аналоги в виде Astra Linux и МойОфис.
МойОфис уже умеет работать с базами данных? Один этот факт легитимизирует пиратство пакета MS Office ProPlus, в составе которого есть Access.
Оставили лазейку чтобы любителей побухтеть и за пиратское ПО могли принять если что
Поднять флаги, мы снова в деле
Цап-царап технолоджи
Великая победа великой нации
Каждому, сходившему на Холопа — талон на рутрекер
Каждому россиянину по J3QQ4-H7H2V-2HCH4-M3HK8-6M8VW
К использованию разрешены только кейгены, в которых играет 8-битный гимн РФ
В продаже будут только ноутбуки iRU с предустановленной Windows XP SP3 Zver Edition
да
И качать мы это всё будем на скорости 24 кбит/с, как в детстве на диалапе
Как же откинуло страну на 20 лет назад
я не против
На абордаж!!!
Микрософт надо вообще пожизненно забанить в России. Всех на Линукс, бгг.
А где скачать без троянов?
не правда, нужен репак от минцифры
На рутрекере разве не следят за этим?
там наоборот предлагают отключать всю защиту при установке
Внушает доверие!
Импортозамещение, хули...
Ну вот теперь я больше не хочу пиратить =(
Windows Zver edition лучшая сборка скачать iso
Министерство пиратства РФ
А торренты теперь они тоже разблокируют?
Дык. Снимайте блокировки с торрент трекеров!
Будем честны. У каждого на компе было или есть пиратское ПО. Так что ничего не изменилось, просто теперь его можно будет без страха ставить не только дома.
Эталонное. Под новостью об уходе Coursera.
Котики, неужели вы ещё не поняли, что мы теперь – люди второго сорта в мире? И никто в этом не виноват, кроме нас.
По мнению регулятора, это выражает «явное неуважение» к обществу и властям в России.
Который день сталкиваюсь с недоумением российских коллег и знакомых. Даже тех, кому пропаганда ещё не съела мозг, кто знает, что происходит в Украине. Они искренне обижаются, что "русских сейчас хейтят" и не понимают, почему.
Это защитная реакция "Ганс, мы что, злодеи" или какой-то генетический дефект?
Это коснётся бытовой электроники, смартфонов и чипов.