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Sasha Shambilova

Минцифры предложило отменить наказание за «пиратство» программ из стран, которые поддержали санкции против России Статьи редакции

Освобождение от ответственности за использование нелицензионного ПО предлагается только для тех продуктов, у которых нет российских аналогов.

Российские власти обсуждают вопрос об отмене уголовной и административной ответственности за пиратство, если ПО принадлежит правообладателю из страны, поддержавшей санкции. Мера отмечена номером 6.7.2 в документе «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления» от 2 марта.

Ответственным за это числится Минэкономразвития России, но источники «Коммерсанта» рассказали, что над документом работали разные ведомства. Также в плане предлагают принудительное лицензирование в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем. На такие продукты планируют распространить статью 1360 Гражданского кодекса, что позволит правительству использовать изобретение «в случае крайней необходимости» без согласия владельца патента.

Информацию о разработке документ подтвердили в Минцфиры. Они отметили, что освободить от ответственности планируют только в том случае, если у программы нет российского аналога.

В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО.

Минцифры

На фоне вооружённого конфликта в Украине многие технологические компании перестали работать с Россией. Intel, AMD и Dell приостановили поставки процессоров, Apple заявила о прекращении продаж в стране, работу прекратил Oracle и Microsoft.

#новости #право #конфликтнаукраине

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Илья Ишутин

Лизинговые самолёты спиздим, винду спиратим, Россия — гоп-держава!

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28
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Quiet You

Они отметили, что освободить от ответственности планируют только в том случае, если у программы нет российского аналога.

То есть в любом случае?

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17
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Наталья Писарева

Получается так

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1
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tuorqai

Теоретически у винды и майкрософт офиса есть аналоги в виде Astra Linux и МойОфис.

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0
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Александр Борродач

МойОфис уже умеет работать с базами данных? Один этот факт легитимизирует пиратство пакета MS Office ProPlus, в составе которого есть Access.

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HL3 confirmed

Оставили лазейку чтобы любителей побухтеть и за пиратское ПО могли принять если что

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0
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Луиджи Вампа

Поднять флаги, мы снова в деле

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11
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ВTopHuk

Цап-царап технолоджи

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10
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Мистер Андерсон

Великая победа великой нации

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5
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Мистер Андерсон

Каждому, сходившему на Холопа — талон на рутрекер

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Мистер Андерсон

Каждому россиянину по J3QQ4-H7H2V-2HCH4-M3HK8-6M8VW

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7
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Мистер Андерсон

К использованию разрешены только кейгены, в которых играет 8-битный гимн РФ

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5
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Мистер Андерсон

В продаже будут только ноутбуки iRU с предустановленной Windows XP SP3 Zver Edition

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3
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Бетонный дебаркадер

Это на XP?

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Мистер Андерсон

да

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Бетонный дебаркадер

Возвращаемся в прошлое!

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Мистер Андерсон

И качать мы это всё будем на скорости 24 кбит/с, как в детстве на диалапе

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1
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Бетонный дебаркадер

Если и музыку вернут конца девяностых и начала нулевых, я согласен.

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Пушка Гонка

Как же откинуло страну на 20 лет назад

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Сергей Титок

я не против

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alexferman

На абордаж!!!

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2
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alexferman

Микрософт надо вообще пожизненно забанить в России. Всех на Линукс, бгг.

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1
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lrtp07sn

А где скачать без троянов?

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Автономный колос

С троянами даже надежнее!

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lrtp07sn

не правда, нужен репак от минцифры

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alexferman

На рутрекере разве не следят за этим?

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lrtp07sn

там наоборот предлагают отключать всю защиту при установке

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alexferman

Внушает доверие!

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Ігор Лазарук

Импортозамещение, хули...

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Заяц

Ну вот теперь я больше не хочу пиратить =(

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Йее

Windows Zver edition лучшая сборка скачать iso

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Dmitry Proshenkov

Министерство пиратства РФ

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Mikhail

А торренты теперь они тоже разблокируют?

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ИгорьOK

Дык. Снимайте блокировки с торрент трекеров!

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Недоперепил

Будем честны. У каждого на компе было или есть пиратское ПО. Так что ничего не изменилось, просто теперь его можно будет без страха ставить не только дома.

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