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Sasha Shambilova

В России предложили отменить наказание за «пиратство» программ из стран, которые поддержали санкции против России Статьи редакции

Освобождение от ответственности за использование нелицензионного ПО предлагается только для тех продуктов, у которых нет российских аналогов.

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Российские власти обсуждают вопрос об отмене уголовной и административной ответственности за пиратство, если ПО принадлежит правообладателю из страны, поддержавшей санкции. Мера отмечена номером 6.7.2 в документе «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления» от 2 марта.

Ответственным за это числится Минэкономразвития России, но источники «Коммерсанта» рассказали, что над документом работали разные ведомства. Также в плане предлагают принудительное лицензирование в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем. На такие продукты планируют распространить статью 1360 Гражданского кодекса, что позволит правительству использовать изобретение «в случае крайней необходимости» без согласия владельца патента.

Информацию о разработке документ подтвердили в Минцфиры. Они отметили, что освободить от ответственности планируют только в том случае, если у программы нет российского аналога.

В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО.

Минцифры
Обновлено 12:12 Минцфиры не вносило предложений по отмене наказаний за «пиратство» и не поддерживает их.

На фоне вооружённого конфликта в Украине многие технологические компании перестали работать с Россией. Intel, AMD и Dell приостановили поставки процессоров, Apple заявила о прекращении продаж в стране, работу прекратили Oracle и Microsoft.

#новости #право #конфликтнаукраине

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Илья Ишутин

Лизинговые самолёты спиздим, винду спиратим, Россия — гоп-держава!

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131
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Aaa

Все правильно, нужно денацифицировать самолёты и ПО!

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13
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Евгений Каширин

Нет блин, сядем и голову пеплом посыпать будем... Пока свое сделаем и буржуйским попользуемся, ибо нехрен... Они наших, получивших Российское образование, программистов и инженеров к себе перетащили и нам софт продавали по охренительным ценам долгое время. В России много квалифицированных кадров, но лобирование запада не оставляло нам шансов... Много кто погрел руки на нацпроектах... теперь, надеюсь, все сможет измениться.

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–5
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Потребительский фитиль

Они наших, получивших Российское образование, программистов и инженеров к себе перетащили
ХАХАХАХПЗПХПХПАХАА
Прям силой перетащили? Как нацисты?

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6
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Евгений Каширин

нет, но деньги на их подготовку потратила РФ.

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–2
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Потребительский фитиль

А почему РФ не создало условия для них, чтобы не бежали? Потому что нужно не деньгами жить, а лишь родину любить?

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6
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Евгений Каширин

Людей никто не винит, семьи всем кормить нужно. Это просто аргумент в пользу временного использования их ПО. Ведь они сами подсадили всю страну на свой софт, а теперь резко умыли руки...

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0
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Потребительский фитиль

Вроде в России это старая добоая традиция. Гнать умы нахуй

Далёкий 22-й год: как большевики выгоняли…
Советский режим снарядил три «философских парохода», и судьбы многих пассажиров сложились…
tjournal.ru
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0
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Евгений Каширин

Менялся склад мышления, а у старой интеллигенции его было не сломать. Не защищаю, это не правильно было, но и с текущим положением вещей не сопоставимо.

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1
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Матвей Коновалов

нет, но деньги на их подготовку потратила РФ.
 для большинства хороших программистов РФ сделало ничего полезного. Если б не призывная армия, то наверное у большинства программистов и российской вышки бы не было — нахуй надо, __абсолютно__ бесполезная трата времени.

Ибо они всему научились сами, многие еще в школе и на достаточный уровень, чтоб сразу устраиваться на работу. А за 4 года корпоративной разработки актуальных/полезных навыков получишь куда больше любого вуза.

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2
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JilaNis

Своё сделаем
 У меня для тебя плохие новости. В большинстве высокотехнологичных производств в России - пиздец и имитация бурной деятельности.

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1
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Quiet You

Они отметили, что освободить от ответственности планируют только в том случае, если у программы нет российского аналога.

То есть в любом случае?

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63
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HL3 confirmed

Оставили лазейку чтобы любителей побухтеть и за пиратское ПО могли принять если что

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8
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tuorqai

Теоретически у винды и майкрософт офиса есть аналоги в виде Astra Linux и МойОфис.

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2
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Александр Борродач

МойОфис уже умеет работать с базами данных? Один этот факт легитимизирует пиратство пакета MS Office ProPlus, в составе которого есть Access.

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0
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tuorqai

Я вообще без понятия, но где-то писали, что он в целом очень плохо работает. Впрочем, какой-либо линукс тоже нельзя считать аналогом винды, потому что найдётся софт, который там не запустится через Wine, так что можно выдохнуть и пиратить.

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0
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Никита Романов

Ну пиратить в некоторых компаниях СБ не позволит просто. По поводу МойОфис - работаем на нем уже пол года, полет нормальный, перешли гладко. Что плохо работает писали вероятно те кто не работал в нем, т.к. у нас проблем не возникает в целом ни с совместимостью, ни с ПО в целом. работать можно.

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0
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Никита Романов

А сколько у вас человек и как часто используют его? Мне кажется очень мало кому это нужно...

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0
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Наталья Писарева

Получается так

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2
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Луиджи Вампа

Поднять флаги, мы снова в деле

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33
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Редкий Натр

Надолго ли?

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Луиджи Вампа

Ну до сегодняшнего дня трекеры существовали же , даже с учетом запретов, блокировок и тд. В нынешней ситуации нас ждет расцвет =)

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ВTopHuk

Цап-царап технолоджи

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32
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Мистер Андерсон

Великая победа великой нации

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17
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Мистер Андерсон

Каждому, сходившему на Холопа — талон на рутрекер

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1
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Мистер Андерсон

Каждому россиянину по J3QQ4-H7H2V-2HCH4-M3HK8-6M8VW

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31
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Мистер Андерсон

К использованию разрешены только кейгены, в которых играет 8-битный гимн РФ

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27
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Мистер Андерсон

В продаже будут только ноутбуки iRU с предустановленной Windows XP SP3 Zver Edition

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15
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Бетонный дебаркадер

Это на XP?

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0
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Мистер Андерсон

да

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0
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Бетонный дебаркадер

Возвращаемся в прошлое!

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0
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Мистер Андерсон

И качать мы это всё будем на скорости 24 кбит/с, как в детстве на диалапе

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2
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Бетонный дебаркадер

Если и музыку вернут конца девяностых и начала нулевых, я согласен.

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6
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Луиджи Вампа

У меня в детстве был Зуксель на 9600

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0
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Мешок

Это 98 ващет

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1
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Обязательный холод

Дело не в 98. Это символ пиратской эпохи.

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0
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Твой Полиомелит

Победа!

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Пушка Гонка

Как же откинуло страну на 20 лет назад

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18
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Сергей Титок

я не против

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2
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Moo Zaart

Моложе не станешь, это не о том)

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9
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Сергей Титок

да понятное дело...но я ща забиваю свои 8тб всякими торрентами

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0
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Aaa

Представьте себе просто: государственный торрент трекер

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4
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Покойный кавалер

Rutracker.gov

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24
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Alexandr Blokhin

Давайте наказание за воровство еды из магазинов тоже отменим.

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4
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Alexandr Blokhin

Вообще, это показывает, что не столько института собственности не существует, а что власть даже на уровне понятий не понимает, что такое собственность.

Реально, звучит как "отменим наказание за то, что вы берёте то, что вам не принадлежит". За воровство. Причём, это даже не само государство ворует, а государство создаёт правила, по которым воровать можно.

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8
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Hagotireno

Если пиратство и воровство, то воровство в смысле, совершенно отличном от общепринятого ранее, так что переносить какие-то моральные аспекты с одного на другое — удел людей, которых можно обмануть, просто назвав две разные вещи одним и тем же словом.

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0
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Владимир Бычко

Воровство предполагает, что предмет, который украли, пропадает у хозяина и появляется у вора.

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0
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velvetdust

А то, что эти демократические европейские страны заблокировали несколько сотен миллиардов долларов резервов РФ, это типа не воровство?

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0
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Dauren Aliev

Заблокировали, ключевое слово! а РФ теперь развяжет им руки)))

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Руслан Турченко

Разбудите, когда можно будет безнаказанно грабить вражеские корованы с златом и девственницами..))

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6
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Луиджи Вампа

Разбудим в эпоху чумы, проказы и остустствие антибиотиков.
И главное не проспать, а то откроешь галаза - а там вечная зима с радиоактивными осадками и никого нет.

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1
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Руслан Турченко

Возьму пример с Мишустина и буду к агонизирующему телу прикладывать подорожник, надеясь, что с потом все выйдет..

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2
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Йее

Windows Zver edition лучшая сборка скачать iso

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6
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Недоперепил

Будем честны. У каждого на компе было или есть пиратское ПО. Так что ничего не изменилось, просто теперь его можно будет без страха ставить не только дома.

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5
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deusgorg

Не поверишь - всё честно куплено.

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3
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Недоперепил

Значит вы не застали нулевые. Тогда просто не было возможности пользоваться только легальным софтом.

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deusgorg

Я Олд, я всё застал. =)) Просто когда в 2000-х были хорошие заработки, купил, чтобы головняка не было...

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2
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Aaa

Да да, Госдеп с закладками в кейгенах потирает руки

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Крадущийся песец

Мы больше не пираты. Мы — каперы!

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SadDamnWhoSaid

Каперы на службе Его Ботоксейшества

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Заяц

Ну вот теперь я больше не хочу пиратить =(

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lrtp07sn

А где скачать без троянов?

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1
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Автономный колос

С троянами даже надежнее!

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4
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lrtp07sn

не правда, нужен репак от минцифры

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9
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Hagotireno

Как раз туда будут больше всего майнеров запихивать — налог на пиратство.

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1
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alexferman

На рутрекере разве не следят за этим?

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1
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lrtp07sn

там наоборот предлагают отключать всю защиту при установке

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alexferman

Внушает доверие!

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3
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Матвей Коновалов

Винду/офис на сайте майкрософт. Активатор на github (которым тоже владеет майкрософт, да).

С остальным уже проблемы, да)

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Ігор Лазарук

Импортозамещение, хули...

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3
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alexferman

На абордаж!!!

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2
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alexferman

Микрософт надо вообще пожизненно забанить в России. Всех на Линукс, бгг.

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1
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Вячеслав Чиликанов

Заголовок следующей статьи:
"В России предложили отменить наказание за убийство людей из стран, которые поддержали санкции против России"

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2
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ИгорьOK

Дык. Снимайте блокировки с торрент трекеров!

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1
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Семейный жар

*в моей голове после прочтения этой новости*
https://www.youtube.com/watch?v=TZE9gVF1QbA

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Ігор Лазарук

Это очевидная "поддержка" российских разработчиков. Нахуй что-то кодить и ваять, если оно всё равно будет не куплено, а спижжено по разрешению государства?

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Moo Zaart

Даже СевКор так не делают, сидят в тенечке недостроенной ядерной бомбы и жуют травку, но лицо не теряют

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Dmitry Proshenkov

Министерство пиратства РФ

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deusgorg

Го в содружество пиратов Сомали, Гвинеи и Индонезии!

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Mikhail

А торренты теперь они тоже разблокируют?

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Егор Енкоенкоенкоенко

Минцифры предложило отменить наказание за "пиратство"
 А оно было?

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Подозрительный Никита

Да. Даже недавно видел какой-то громкий скандал с 1с

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Подозрительный Никита

Когда на госуслугах можно будет скачать дистрибутивы?

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