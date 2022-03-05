В России предложили отменить наказание за «пиратство» программ из стран, которые поддержали санкции против России Статьи редакции
Освобождение от ответственности за использование нелицензионного ПО предлагается только для тех продуктов, у которых нет российских аналогов.
Российские власти обсуждают вопрос об отмене уголовной и административной ответственности за пиратство, если ПО принадлежит правообладателю из страны, поддержавшей санкции. Мера отмечена номером 6.7.2 в документе «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления» от 2 марта.
Ответственным за это числится Минэкономразвития России, но источники «Коммерсанта» рассказали, что над документом работали разные ведомства. Также в плане предлагают принудительное лицензирование в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем. На такие продукты планируют распространить статью 1360 Гражданского кодекса, что позволит правительству использовать изобретение «в случае крайней необходимости» без согласия владельца патента.
Информацию о разработке документ подтвердили в Минцфиры. Они отметили, что освободить от ответственности планируют только в том случае, если у программы нет российского аналога.
На фоне вооружённого конфликта в Украине многие технологические компании перестали работать с Россией. Intel, AMD и Dell приостановили поставки процессоров, Apple заявила о прекращении продаж в стране, работу прекратили Oracle и Microsoft.
Лизинговые самолёты спиздим, винду спиратим, Россия — гоп-держава!
Все правильно, нужно денацифицировать самолёты и ПО!
Нет блин, сядем и голову пеплом посыпать будем... Пока свое сделаем и буржуйским попользуемся, ибо нехрен... Они наших, получивших Российское образование, программистов и инженеров к себе перетащили и нам софт продавали по охренительным ценам долгое время. В России много квалифицированных кадров, но лобирование запада не оставляло нам шансов... Много кто погрел руки на нацпроектах... теперь, надеюсь, все сможет измениться.
нет, но деньги на их подготовку потратила РФ.
Людей никто не винит, семьи всем кормить нужно. Это просто аргумент в пользу временного использования их ПО. Ведь они сами подсадили всю страну на свой софт, а теперь резко умыли руки...
Вроде в России это старая добоая традиция. Гнать умы нахуй
Менялся склад мышления, а у старой интеллигенции его было не сломать. Не защищаю, это не правильно было, но и с текущим положением вещей не сопоставимо.
нет, но деньги на их подготовку потратила РФ.
для большинства хороших программистов РФ сделало ничего полезного. Если б не призывная армия, то наверное у большинства программистов и российской вышки бы не было — нахуй надо, __абсолютно__ бесполезная трата времени.
Ибо они всему научились сами, многие еще в школе и на достаточный уровень, чтоб сразу устраиваться на работу. А за 4 года корпоративной разработки актуальных/полезных навыков получишь куда больше любого вуза.
Своё сделаем
У меня для тебя плохие новости. В большинстве высокотехнологичных производств в России - пиздец и имитация бурной деятельности.
Они отметили, что освободить от ответственности планируют только в том случае, если у программы нет российского аналога.
То есть в любом случае?
Оставили лазейку чтобы любителей побухтеть и за пиратское ПО могли принять если что
Теоретически у винды и майкрософт офиса есть аналоги в виде Astra Linux и МойОфис.
МойОфис уже умеет работать с базами данных? Один этот факт легитимизирует пиратство пакета MS Office ProPlus, в составе которого есть Access.
Я вообще без понятия, но где-то писали, что он в целом очень плохо работает. Впрочем, какой-либо линукс тоже нельзя считать аналогом винды, потому что найдётся софт, который там не запустится через Wine, так что можно выдохнуть и пиратить.
Ну пиратить в некоторых компаниях СБ не позволит просто. По поводу МойОфис - работаем на нем уже пол года, полет нормальный, перешли гладко. Что плохо работает писали вероятно те кто не работал в нем, т.к. у нас проблем не возникает в целом ни с совместимостью, ни с ПО в целом. работать можно.
А сколько у вас человек и как часто используют его? Мне кажется очень мало кому это нужно...
Получается так
Поднять флаги, мы снова в деле
Надолго ли?
Ну до сегодняшнего дня трекеры существовали же , даже с учетом запретов, блокировок и тд. В нынешней ситуации нас ждет расцвет =)
Цап-царап технолоджи
Великая победа великой нации
Каждому, сходившему на Холопа — талон на рутрекер
Каждому россиянину по J3QQ4-H7H2V-2HCH4-M3HK8-6M8VW
К использованию разрешены только кейгены, в которых играет 8-битный гимн РФ
В продаже будут только ноутбуки iRU с предустановленной Windows XP SP3 Zver Edition
да
И качать мы это всё будем на скорости 24 кбит/с, как в детстве на диалапе
У меня в детстве был Зуксель на 9600
Это 98 ващет
Победа!
Как же откинуло страну на 20 лет назад
я не против
Моложе не станешь, это не о том)
да понятное дело...но я ща забиваю свои 8тб всякими торрентами
Представьте себе просто: государственный торрент трекер
Давайте наказание за воровство еды из магазинов тоже отменим.
Вообще, это показывает, что не столько института собственности не существует, а что власть даже на уровне понятий не понимает, что такое собственность.
Реально, звучит как "отменим наказание за то, что вы берёте то, что вам не принадлежит". За воровство. Причём, это даже не само государство ворует, а государство создаёт правила, по которым воровать можно.
Если пиратство и воровство, то воровство в смысле, совершенно отличном от общепринятого ранее, так что переносить какие-то моральные аспекты с одного на другое — удел людей, которых можно обмануть, просто назвав две разные вещи одним и тем же словом.
Воровство предполагает, что предмет, который украли, пропадает у хозяина и появляется у вора.
А то, что эти демократические европейские страны заблокировали несколько сотен миллиардов долларов резервов РФ, это типа не воровство?
Заблокировали, ключевое слово! а РФ теперь развяжет им руки)))
Разбудите, когда можно будет безнаказанно грабить вражеские корованы с златом и девственницами..))
Разбудим в эпоху чумы, проказы и остустствие антибиотиков.
И главное не проспать, а то откроешь галаза - а там вечная зима с радиоактивными осадками и никого нет.
Возьму пример с Мишустина и буду к агонизирующему телу прикладывать подорожник, надеясь, что с потом все выйдет..
Windows Zver edition лучшая сборка скачать iso
Будем честны. У каждого на компе было или есть пиратское ПО. Так что ничего не изменилось, просто теперь его можно будет без страха ставить не только дома.
Не поверишь - всё честно куплено.
Значит вы не застали нулевые. Тогда просто не было возможности пользоваться только легальным софтом.
Я Олд, я всё застал. =)) Просто когда в 2000-х были хорошие заработки, купил, чтобы головняка не было...
Да да, Госдеп с закладками в кейгенах потирает руки
Мы больше не пираты. Мы — каперы!
Каперы на службе Его Ботоксейшества
Ну вот теперь я больше не хочу пиратить =(
А где скачать без троянов?
не правда, нужен репак от минцифры
Как раз туда будут больше всего майнеров запихивать — налог на пиратство.
На рутрекере разве не следят за этим?
там наоборот предлагают отключать всю защиту при установке
Внушает доверие!
Винду/офис на сайте майкрософт. Активатор на github (которым тоже владеет майкрософт, да).
С остальным уже проблемы, да)
Импортозамещение, хули...
На абордаж!!!
Микрософт надо вообще пожизненно забанить в России. Всех на Линукс, бгг.
Заголовок следующей статьи:
"В России предложили отменить наказание за убийство людей из стран, которые поддержали санкции против России"
Дык. Снимайте блокировки с торрент трекеров!
*в моей голове после прочтения этой новости*
https://www.youtube.com/watch?v=TZE9gVF1QbA
Это очевидная "поддержка" российских разработчиков. Нахуй что-то кодить и ваять, если оно всё равно будет не куплено, а спижжено по разрешению государства?
Даже СевКор так не делают, сидят в тенечке недостроенной ядерной бомбы и жуют травку, но лицо не теряют
Министерство пиратства РФ
Го в содружество пиратов Сомали, Гвинеи и Индонезии!
А торренты теперь они тоже разблокируют?
Минцифры предложило отменить наказание за "пиратство"
А оно было?
PayPal уходит из России, «Ашан» начал ограничивать продажу некоторых продуктов.
Ретейл объяснил это борьбой с перекупщиками.
Который день сталкиваюсь с недоумением российских коллег и знакомых. Даже тех, кому пропаганда ещё не съела мозг, кто знает, что происходит в Украине. Они искренне обижаются, что "русских сейчас хейтят" и не понимают, почему.
Это защитная реакция "Ганс, мы что, злодеи" или какой-то генетический дефект?
Это коснётся бытовой электроники, смартфонов и чипов.
Господа, если у вас есть родственники и знакомые использующие этот аргумент в оправдание войны России с Украиной, предлагаю показать им это видео и результат отчёта УКВЧП ООН, доказывающее что претензии России к Украине мягко говоря не обоснованны, и сам конфликт находился по большей частью в замороженном состоянии.