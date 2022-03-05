Ретейл объяснил это борьбой с перекупщиками.

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Ограничение продажи в одни руки в «Ашане». Фото из телеграм-канала «Москвач»

Крупнейшие торговые сети хотят ограничить продажу товаров с минимальной наценкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

Сети объяснили это желание минимизацией риска в связи с перекупщиками социальной значимых продуктов. В ведомстве отмечают, что в некоторых регионах уже были случаи, когда товары закупали в большом объёме до нескольких тонн для перепродажи.

В Минпромторге отметили, что сети сами решат, какие товары и в каком объёме ограничить. Минсельхоз также поддержал инициативу.

4 марта РБК узнал, что «Ашан» ограничил отпуск в одни руки сахара, соли, круп и масла из-за высокого спроса. Например, в Москве покупателю не продали три пачки муки. В самой сети объяснили, что это нужно для сохранения товаров на полках, а дефицита продуктов на складах нет.

Доставка со склада и восстановление выкладки на полке после нескольких таких крупных закупок может занимать время, в течение которого часть покупателей останется без товара. «Ашан»