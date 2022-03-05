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Sasha Shambilova

Торговые сети попросили разрешить им ограничивать продажу некоторых товаров. «Ашан» уже ввёл лимит на муку и сахар Статьи редакции

Ретейл объяснил это борьбой с перекупщиками.

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Ограничение продажи в одни руки в «Ашане». Фото из телеграм-канала «Москвач»

Крупнейшие торговые сети хотят ограничить продажу товаров с минимальной наценкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

Сети объяснили это желание минимизацией риска в связи с перекупщиками социальной значимых продуктов. В ведомстве отмечают, что в некоторых регионах уже были случаи, когда товары закупали в большом объёме до нескольких тонн для перепродажи.

В Минпромторге отметили, что сети сами решат, какие товары и в каком объёме ограничить. Минсельхоз также поддержал инициативу.

4 марта РБК узнал, что «Ашан» ограничил отпуск в одни руки сахара, соли, круп и масла из-за высокого спроса. Например, в Москве покупателю не продали три пачки муки. В самой сети объяснили, что это нужно для сохранения товаров на полках, а дефицита продуктов на складах нет.

Доставка со склада и восстановление выкладки на полке после нескольких таких крупных закупок может занимать время, в течение которого часть покупателей останется без товара.

«Ашан»

1 марта «Магнит», «Ашан», «Атак» и «О'Кей» решили ограничить свои наценки на некоторые продукты на уровне 5%. Среди них молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». Это случилось на фоне «спецоперации» России на Украине.

#новости #конфликтнаукраине

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Одетый хот-дог

ВОТ ЭТО ПОБЕДА, ТОВАРИЩИ!

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45
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Oldfag TV

В самой сети объяснили, что это нужно для сохранения товаров на полках, а дефицита продуктов на складах нет.
 нууууу даааааа

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27
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ВTopHuk

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! – закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое

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5
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ВTopHuk

Ееее совок

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15
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Транс либертарианец

Здрасьте

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15
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Oldfag TV

Может быть, МОЖЕТ БЫТЬ, НАКОНЕЦ-ТО пустой холодильник заставит выключить телевизор.

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4
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tuorqai

Реакция дарагих рассеян:

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32
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Коммунальный глобус

Холодильник пустым не будет, конечно, но сильно будет урезан. Ниче, терпилы стрепят и это, первый раз что ли

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2
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Рыжий

Ну да, Ельцина же терпели в 90ых с пустым холодильником, и приеемника потерпим

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1
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Валерий Миллер

Дефицит начался еще до Ельцина, а в советской провинции еще в конце 1970-х.

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1
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Рыжий

А я не про дефицит. В 1994 году на полках много чего было из продуктов, только денег мало у кого было

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0
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Валерий Миллер

Но насколько известно на улицах трупы умерших от голода не валялись. Кто-нибудь из родственников умер от голода?
А вот в 1921 реально было массовое людоедство.

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0
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Volodja Mihailov

поверь эти товары с полок не пропадут)) обыкновенная логистическая хуйня для демпинга истерик) возможных.

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Monol1th2112 .

У меня глубочайшие сомнения на этот счёт.
https://youtu.be/BAtov0TvFZk?t=2938

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0
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Ура Патриот
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11
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DaiBi

не жили богато нечего и начинать.... хотя погоди....

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9
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Алексей Иванов

План по декоммунизации в действии, чтобы всякие там наконец-то ощутили совок на своей шкуре и перестали его романтизировать

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7
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Автономный колос

До талонов недалеко.

Это будут новые современные талоны с QR-кодом, потому что сейчас не 1989 год

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4
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Покойный кавалер

Шизы опять начнут бороться с qr кодами в таком случае

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0
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Автономный колос

Надеюсь

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Трогательный Орзэмэс

Не, ну это победа. Такую же победу хотел Путин?

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Навальнята спасают Фермана

Чего боится народ-освободитель?

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Физический Артем

камня?

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Навальнята спасают Фермана

Он может плотить нологи

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Физический Артем

Вопрос всё еще открытый

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Навальнята спасают Фермана

Я оплатил

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Транс либертарианец

А народ освободитель скоро не сможет, вот и боится камня.

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Maxim Kovalchuk

Чтобы небыло войны!

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Валерий Миллер

Моя жена умница по мешку муки и сахара уже в первый день событий.

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aliftin

Полгода назад смеялись про ps5 по талонам, а теперь у нас такие новости.

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Василий Герасимов

2020:

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Libo

Только выйграли!

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ИгорьOK
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