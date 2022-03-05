Торговые сети попросили разрешить им ограничивать продажу некоторых товаров. «Ашан» уже ввёл лимит на муку и сахар Статьи редакции
Ретейл объяснил это борьбой с перекупщиками.
Крупнейшие торговые сети хотят ограничить продажу товаров с минимальной наценкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.
Сети объяснили это желание минимизацией риска в связи с перекупщиками социальной значимых продуктов. В ведомстве отмечают, что в некоторых регионах уже были случаи, когда товары закупали в большом объёме до нескольких тонн для перепродажи.
В Минпромторге отметили, что сети сами решат, какие товары и в каком объёме ограничить. Минсельхоз также поддержал инициативу.
4 марта РБК узнал, что «Ашан» ограничил отпуск в одни руки сахара, соли, круп и масла из-за высокого спроса. Например, в Москве покупателю не продали три пачки муки. В самой сети объяснили, что это нужно для сохранения товаров на полках, а дефицита продуктов на складах нет.
1 марта «Магнит», «Ашан», «Атак» и «О'Кей» решили ограничить свои наценки на некоторые продукты на уровне 5%. Среди них молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». Это случилось на фоне «спецоперации» России на Украине.
В самой сети объяснили, что это нужно для сохранения товаров на полках, а дефицита продуктов на складах нет.
нууууу даааааа
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! – закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое
Ееее совок
Здрасьте
Может быть, МОЖЕТ БЫТЬ, НАКОНЕЦ-ТО пустой холодильник заставит выключить телевизор.
Реакция дарагих рассеян:
Ну да, Ельцина же терпели в 90ых с пустым холодильником, и приеемника потерпим
Дефицит начался еще до Ельцина, а в советской провинции еще в конце 1970-х.
А я не про дефицит. В 1994 году на полках много чего было из продуктов, только денег мало у кого было
Но насколько известно на улицах трупы умерших от голода не валялись. Кто-нибудь из родственников умер от голода?
А вот в 1921 реально было массовое людоедство.
поверь эти товары с полок не пропадут)) обыкновенная логистическая хуйня для демпинга истерик) возможных.
У меня глубочайшие сомнения на этот счёт.
https://youtu.be/BAtov0TvFZk?t=2938
не жили богато нечего и начинать.... хотя погоди....
План по декоммунизации в действии, чтобы всякие там наконец-то ощутили совок на своей шкуре и перестали его романтизировать
Чего боится народ-освободитель?
Он может плотить нологи
Я оплатил
А народ освободитель скоро не сможет, вот и боится камня.
Чтобы небыло войны!
Моя жена умница по мешку муки и сахара уже в первый день событий.
Полгода назад смеялись про ps5 по талонам, а теперь у нас такие новости.
2020:
Только выйграли!
Так компания поддержала «международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России в Украине».
Это коснётся бытовой электроники, смартфонов и чипов.
Он заявил, что это негативно скажется на его компании.
Который день сталкиваюсь с недоумением российских коллег и знакомых. Даже тех, кому пропаганда ещё не съела мозг, кто знает, что происходит в Украине. Они искренне обижаются, что "русских сейчас хейтят" и не понимают, почему.
Это защитная реакция "Ганс, мы что, злодеи" или какой-то генетический дефект?