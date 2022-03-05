Платёжная система PayPal приостановила работу в России Статьи редакции
Так компания поддержала «международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России в Украине».
Президент и главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульман заявил, что прекращение работы в России связано с «текущими обстоятельствами». Об этом сообщает Reuters.
Снятие денег будет доступно какое-то время. Компания дала гарантии, что «остатки на счетах будут распределены в соответствии с применимыми законами и правилами».
Также PayPal заявил, что «с начала вторжения компания помогла собрать более 150 миллионов долларов для благотворительных организаций, поддерживающих ответные меры в Украине». Это назвали «одним из крупнейших» вложений за такой короткий промежуток времени.
Сбербанк через два дня
Одна крышка Кока-Колы - это сколько долларов?
Я не приостановил работу
Сенсация!
Zатриот, получается)
слыш_работать.jpg
Кола вроде уже говорила, что уходит
Гдет читал с утра, хз
ну вон кола вчера заявляла что не будет уходить с рынка, потом укр.магазины убрали все товары колы с полок, сегодня они уже уходят. Хотя, тут скорее фактор огласки сработал, а не укр.магазины.
Просто за укр магазинами могли последовать магазины в странах где они реальную прибыль качают, а не объедки
Я продавал на etsy, но теперь больше не продаю.
ну можешь гайды по просрочке и мусоркам своего населённого пункта писать, чо ты так сразу
актуально будет
Спокойно, посоны, Кока-Кола ж не ушла (думаю, пока), полёт нормальный. Так победим.
Кока кола и нацисткой Германии отливала своей бадяги, им не привыкать
Кока-Кола уже сказала что уходит.
Создат ли Путин свою пепси?)
Кола уходит из Украины
Победоносный народ, хуев для себя не оставят ведь.
Уже уходит. Начался флешмоб по отказу супермаркетов от продукции Кока-Колы. Они подумали и решили, да и гори оно огнем.
Кто-то в Рашке пользовался PayPal на ежедневной основе?
Стокеры, например, выводили свои заработки
И, если честно, это пиздец. Хотя и было предсказуемо
Продажа товаров через ebay и амазон…
Любой IT спец, художник, инженер и фрилансер? Вы вообще от куда повылазило в какой деревни вы живете?
IT сектор работающий с западом или ЕС.
Дезигнеры с Fiverr
Я продавал на etsy, а paypal был единственным способом выводить деньги.
У меня почти весь заработок шёл через PayPal, остальная часть шла через wise который вообще закрыл вывод в первый же день
Wise первыми закрылись. А насчёт paysend не слышал? У меня повисли выплаты от заказчиков. Как получить деньги из за бугра не знаю уже.
Те, кто занимается гост-продакшном (написание музыки на продажу)
Например те кто пользовался твичём. Стримеры, донатеры и т. д.
+покупка игорь в стиме.
Но, вскоре пиратство легализуют и покупка нужна не будет. А стримить будут на рутубе.
Сейчас большинство игр с денову и очень вяло взламываются, пиратить нечего будет, а если и будет, то не на чем играть, железо как самолет стоит
В России большая платящая аудитория?
у меня жена илюстратор,весь заработок шел на палку.
Бэндкамп
на bandcamp продавал музыку
Инстасамки!
В Steam только paypal оставался для оплаты, как теперь покупать игры?
На Плати.ру.
А вообще, сейчас немного не до игр. Лучше скачать пиратки, вне зависимости от твоих убеждений, потому что хуй знает, что будет с нашим интернетом.
Зачем тебе игры? Игра на выживание интереснее всего
В РФ разрешат официально пиратские версии, покупать не надо. Коммунизм наступил.
из-за этого коммунизма создатель тетриса - Пажитнов не получил ни копейки, хот тетрис и является игрой с самым большим тиражом, если я ничего не путаю
фарми скинчики и карточки продавай
не ссы, ща торренты должны легализовать снова )))
Никак
распределены в соответствии с применимыми законами и правилами
Можно мне участвовать в распределении?
А помните те времена, когда в России только все появлялось?
А что случилось? 🥲🥲
А кто это сделал? (С)
Кроме кока колы что работает?
В пабликах уже писали что кока кола тоже уходит, так что не все так однозначно
Кола и нестле тоже уходят
А откуда инфа?
Есть пруфы?
Макдак, БургерКинг, КФС, всё работает.
Сука все утро жену успокаиваю.
Да ушли. Но варианты же все равно есть как с пейпалом работать в будущем. Они же не магазин и не могут просто сказать «ой братан извини мы уходим и деньги мы тебе не дадим». Доход на палку будет приходить. Или не будет и заморозиться на кабинетах где вы что-то продаёте (тот же шатрсток). Просто теперь очень трудно конвертировать циферки с экрана в гречку. Трудно - но все равно возможно. Самый актуальный вопрос для всех стокеров и завязанных на палке - это найти банк который не в рф, а в Армении/Казахстане и тп чтобы туда гнать доход переводить в рубль и гнать себе на гречку.
Это плохо,грустно и обидно но это ожидаемо. И это можно решить. Не надо унывать и кричать «ой все мне пизда». Все чаты стокеров забиты нытьём никто блять даже подумать не хочет. Какой-то главный сказал «пацаны из рф вы теперь без денег» и все пацаны из рф такие «ой бля я сдохну пиздец мне главный сказал что я бомж». Рабское мышление долбоебов из Старбакса.
Не нойте - думайте как выйти из ситуации, пробуйте. Когда найдёте выход - расскажите другим. Если я найду выход первый - расскажу вам.
нинужна толька выйграли
А в Украине Пейпала до сих пор нет...
Надеюсь они все же решат когда нибудь добавиться в Украину.
ну всё конец
Это коснётся бытовой электроники, смартфонов и чипов.
Он заявил, что это негативно скажется на его компании.
Который день сталкиваюсь с недоумением российских коллег и знакомых. Даже тех, кому пропаганда ещё не съела мозг, кто знает, что происходит в Украине. Они искренне обижаются, что "русских сейчас хейтят" и не понимают, почему.
Это защитная реакция "Ганс, мы что, злодеи" или какой-то генетический дефект?