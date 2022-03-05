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Sasha Shambilova

Платёжная система PayPal приостановила работу в России Статьи редакции

Так компания поддержала «международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России в Украине».

Президент и главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульман заявил, что прекращение работы в России связано с «текущими обстоятельствами». Об этом сообщает Reuters.

Снятие денег будет доступно какое-то время. Компания дала гарантии, что «остатки на счетах будут распределены в соответствии с применимыми законами и правилами».

Также PayPal заявил, что «с начала вторжения компания помогла собрать более 150 миллионов долларов для благотворительных организаций, поддерживающих ответные меры в Украине». Это назвали «одним из крупнейших» вложений за такой короткий промежуток времени.

#новости #paypal #конфликтнаукраине

8095 просмотров
109 109 комментариев
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109 комментариев
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М..

Сбербанк через два дня

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Случайный поезд

Одна крышка Кока-Колы - это сколько долларов?

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Автономный колос

Если кто-то решит не приостанавливать работу в России - это будет сенсация

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14
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Leonard

Я не приостановил работу

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36
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IaroslavTuch

Сенсация!

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48
1 комментарий
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Соме Дуде

Zатриот, получается)

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3 комментария
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SadDamnWhoSaid

слыш_работать.jpg

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Раненый нос

Сейчас на Западе от каждого бизнеса ждут, что они уйдут из России и задонатят Украине, это такой негласный репутационный тренд, останутся только совсем принципиальные типо Кока-Колы(и то хз).

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2
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Транс либертарианец

Кола вроде уже говорила, что уходит
Гдет читал с утра, хз

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9 комментариев
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Serhii Osmolenko

ну вон кола вчера заявляла что не будет уходить с рынка, потом укр.магазины убрали все товары колы с полок, сегодня они уже уходят. Хотя, тут скорее фактор огласки сработал, а не укр.магазины.

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Задумчивой Кот

Просто за укр магазинами могли последовать магазины в странах где они реальную прибыль качают, а не объедки

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Недоперепил
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0
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Избирательный украинец

всё, прощайте, я теперь бомж

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Немой яд

Расскажи, бомж, свою историю на последок

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Автономный колос

Из князи в грязи. Спасибо за внимание!

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9
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John wick

Я продавал на etsy, но теперь больше не продаю.

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5
7 комментариев
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Oldfag TV

ну можешь гайды по просрочке и мусоркам своего населённого пункта писать, чо ты так сразу

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Oldfag TV

актуально будет

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3 комментария
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Ігор Лазарук

Спокойно, посоны, Кока-Кола ж не ушла (думаю, пока), полёт нормальный. Так победим.

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Renox

Кока кола и нацисткой Германии отливала своей бадяги, им не привыкать

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29
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Владислав Кизин

Кока-Кола уже сказала что уходит.

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4
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Йее

Создат ли Путин свою пепси?)

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8 комментариев
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Драгоценный историк

Пиздёж и провокация

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Андрей Охапкин

Кола уходит из Украины

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God Damn

Победоносный народ, хуев для себя не оставят ведь.

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1
1 комментарий
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Недоперепил

Уже уходит. Начался флешмоб по отказу супермаркетов от продукции Кока-Колы. Они подумали и решили, да и гори оно огнем.

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0
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Пряный Носок

Кто-то в Рашке пользовался PayPal на ежедневной основе?

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–4
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Andrem

Стокеры, например, выводили свои заработки

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21
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Andrem

И, если честно, это пиздец. Хотя и было предсказуемо

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0
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SS Judge Eagle

Продажа товаров через ebay и амазон…

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17
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Евгений Кубата

Любой IT спец, художник, инженер и фрилансер? Вы вообще от куда повылазило в какой деревни вы живете?

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10
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God Damn

IT сектор работающий с западом или ЕС.

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6
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Fyodor Kuz

Дезигнеры с Fiverr

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4
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John wick

Я продавал на etsy, а paypal был единственным способом выводить деньги.

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3
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Дмитрий Болдырев

У меня почти весь заработок шёл через PayPal, остальная часть шла через wise который вообще закрыл вывод в первый же день

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2
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God Damn

Wise первыми закрылись. А насчёт paysend не слышал? У меня повисли выплаты от заказчиков. Как получить деньги из за бугра не знаю уже.

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1
2 комментария
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Кирилл Хинев

Те, кто занимается гост-продакшном (написание музыки на продажу)

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2
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Стефан Гадецкий

Например те кто пользовался твичём. Стримеры, донатеры и т. д.

+покупка игорь в стиме.

Но, вскоре пиратство легализуют и покупка нужна не будет. А стримить будут на рутубе.

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0
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Qqshka

Сейчас большинство игр с денову и очень вяло взламываются, пиратить нечего будет, а если и будет, то не на чем играть, железо как самолет стоит

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4
1 комментарий
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Николай Николаевич

В России большая платящая аудитория?

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1 комментарий
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Подозрительный Никита

Это был последний способ вывести деньги с твича

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1
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Алексей Код

у меня жена илюстратор,весь заработок шел на палку.

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1
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Maxim Samsonov

Бэндкамп

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DJ mouzx 66

на bandcamp продавал музыку

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Александр Фомин

Инстасамки!

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Mikhail

В Steam только paypal оставался для оплаты, как теперь покупать игры?

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Вирусный звук
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19
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Chlorine

На Плати.ру.
А вообще, сейчас немного не до игр. Лучше скачать пиратки, вне зависимости от твоих убеждений, потому что хуй знает, что будет с нашим интернетом.

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5
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ВTopHuk

Зачем тебе игры? Игра на выживание интереснее всего

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3
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Йее

В РФ разрешат официально пиратские версии, покупать не надо. Коммунизм наступил.

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2
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Соме Дуде

из-за этого коммунизма создатель тетриса - Пажитнов не получил ни копейки, хот тетрис и является игрой с самым большим тиражом, если я ничего не путаю

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3
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tuorqai
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2
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Соме Дуде

фарми скинчики и карточки продавай

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Сергей Титок

не ссы, ща торренты должны легализовать снова )))

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Соколов Андрей

Никак

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–1
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Николай Николаевич

распределены в соответствии с применимыми законами и правилами
Можно мне участвовать в распределении?

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maksimqa

А помните те времена, когда в России только все появлялось?

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3
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Ура Патриот

А что случилось? 🥲🥲

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Николай Николаевич

А кто это сделал? (С)

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Ivan

Кроме кока колы что работает?

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Speechless

В пабликах уже писали что кока кола тоже уходит, так что не все так однозначно

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Александр Чекета

Кола и нестле тоже уходят

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Николай Николаевич

А откуда инфа?

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Соколов Андрей

Есть пруфы?

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Валера спас Россию

Макдак, БургерКинг, КФС, всё работает.

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Чувак против войны

Сука все утро жену успокаиваю.
Да ушли. Но варианты же все равно есть как с пейпалом работать в будущем. Они же не магазин и не могут просто сказать «ой братан извини мы уходим и деньги мы тебе не дадим». Доход на палку будет приходить. Или не будет и заморозиться на кабинетах где вы что-то продаёте (тот же шатрсток). Просто теперь очень трудно конвертировать циферки с экрана в гречку. Трудно - но все равно возможно. Самый актуальный вопрос для всех стокеров и завязанных на палке - это найти банк который не в рф, а в Армении/Казахстане и тп чтобы туда гнать доход переводить в рубль и гнать себе на гречку.

Это плохо,грустно и обидно но это ожидаемо. И это можно решить. Не надо унывать и кричать «ой все мне пизда». Все чаты стокеров забиты нытьём никто блять даже подумать не хочет. Какой-то главный сказал «пацаны из рф вы теперь без денег» и все пацаны из рф такие «ой бля я сдохну пиздец мне главный сказал что я бомж». Рабское мышление долбоебов из Старбакса.
Не нойте - думайте как выйти из ситуации, пробуйте. Когда найдёте выход - расскажите другим. Если я найду выход первый - расскажу вам.

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Одетый хот-дог

С чем я вас всех и поздравляю

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knight_killer

Все, теперь точно пиздец

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knight_killer

Все, теперь точно пиздец

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Медленный микрофон

ууууу

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Egor K

нинужна толька выйграли

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Qwerl

А в Украине Пейпала до сих пор нет...

Надеюсь они все же решат когда нибудь добавиться в Украину.

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ＫＩＢØＵＮＥ

ну всё конец

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