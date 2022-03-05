"А нас-то за что?!"

Который день сталкиваюсь с недоумением российских коллег и знакомых. Даже тех, кому пропаганда ещё не съела мозг, кто знает, что происходит в Украине. Они искренне обижаются, что "русских сейчас хейтят" и не понимают, почему.