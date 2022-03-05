Прямая трансляция: хроника вооружённого конфликта на Украине — день десятый Статьи редакции
PayPal уходит из России, «Ашан» начал ограничивать продажу некоторых продуктов.
TJ продолжает следить за событиями на Украине в прямом эфире.
11:30 Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров «Эха Москвы» разорвал с ним контракт.
11:25 Российское издание о культуре Colta приостанавливает деятельность.
Что случилось за ночь и утро
- Платёжная система PayPal приостановила работу в России. Снятие денег будет доступно какое-то время. Компания дала гарантии, что «остатки на счетах будут распределены в соответствии с применимыми законами и правилами».
- Режим закрытого неба в 11 российских городах продлили до 14 марта.
- Samsung временнее остановит поставки всех товаров в Россию из-за «текущих геополитических событий». Это коснётся бытовой электроники, смартфонов и чипов.
- С 10 часов утра по московскому времени российская сторона объявила режим тишины, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны. В это время открыли гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Маршруты выхода согласованы с украинской стороной, утверждают в ведомстве.
- Booking.com объявил о приостановке работы в России. В компании объяснили, что решение приняли «в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране».
«Ашан» начал ограничивать продажу муки, сахара, масла и соли.
- Издания Bloomberg и CNN ушли из России из-за закона о «фейках» про российских военных.
- Илон Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа, так как «зелёная» энергетика не сможет быстро заменить экспорт из России.
- Coursera прекратила доступ к курсам от российских создателей.
Вооружённая спецоперация******
Спецвойна
Спасибо за работу. Очень жаль, что ввиду новых «законов» становится всё сложнее это освещать/
@Ольга Щербинина за "вооруженный конфликт" а-та-та
Небольшая перепалка.
И то правда
Это коснётся бытовой электроники, смартфонов и чипов.
Который день сталкиваюсь с недоумением российских коллег и знакомых. Даже тех, кому пропаганда ещё не съела мозг, кто знает, что происходит в Украине. Они искренне обижаются, что "русских сейчас хейтят" и не понимают, почему.
Это защитная реакция "Ганс, мы что, злодеи" или какой-то генетический дефект?
Он заявил, что это негативно скажется на его компании.
Так компания поддержала «международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России в Украине».