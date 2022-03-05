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Будущий череп

Прямая трансляция: хроника вооружённого конфликта на Украине — день десятый Статьи редакции

PayPal уходит из России, «Ашан» начал ограничивать продажу некоторых продуктов.

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Жительница Украины и её собака готовятся покинуть страну, фото Reuters

TJ продолжает следить за событиями на Украине в прямом эфире.

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11:30 Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров «Эха Москвы» разорвал с ним контракт.

11:25 Российское издание о культуре Colta приостанавливает деятельность.

Что случилось за ночь и утро

  • Платёжная система PayPal приостановила работу в России. Снятие денег будет доступно какое-то время. Компания дала гарантии, что «остатки на счетах будут распределены в соответствии с применимыми законами и правилами».
  • Режим закрытого неба в 11 российских городах продлили до 14 марта.
  • Samsung временнее остановит поставки всех товаров в Россию из-за «текущих геополитических событий». Это коснётся бытовой электроники, смартфонов и чипов.
  • С 10 часов утра по московскому времени российская сторона объявила режим тишины, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны. В это время открыли гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Маршруты выхода согласованы с украинской стороной, утверждают в ведомстве.
  • Booking.com объявил о приостановке работы в России. В компании объяснили, что решение приняли «в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране».

  • «Ашан» начал ограничивать продажу муки, сахара, масла и соли.

  • Издания Bloomberg и CNN ушли из России из-за закона о «фейках» про российских военных.
  • Илон Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа, так как «зелёная» энергетика не сможет быстро заменить экспорт из России.
  • Coursera прекратила доступ к курсам от российских создателей.

#прямаятрансляция #конфликтнаукраине

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Никита Борисова

Вооружённая спецоперация******

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Pedro Julio

Спецвойна

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Автономный колос

Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров «Эха Москвы» разорвал с ним контракт.
Зачем он удалил даже личный твиттер aavst?

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Лысина Арика

Спасибо за работу. Очень жаль, что ввиду новых «законов» становится всё сложнее это освещать/

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Serhii Osmolenko

@Ольга Щербинина за "вооруженный конфликт" а-та-та

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–3
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norm

Небольшая перепалка.

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Будущий череп

лучше атата, чем тюрячка

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Serhii Osmolenko

И то правда

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Новости
Sasha Shambilova
Samsung приостановит поставки всех товаров в Россию из-за «текущих геополитических событий» Статьи редакции

Это коснётся бытовой электроники, смартфонов и чипов.

60 60 комментариев
67
Излишний турник

Что-то у меня не получается вставить пост тг, так что так попробуем.

1 1 комментарий
8
Откровенный кубок
"А нас-то за что?!"

Который день сталкиваюсь с недоумением российских коллег и знакомых. Даже тех, кому пропаганда ещё не съела мозг, кто знает, что происходит в Украине. Они искренне обижаются, что "русских сейчас хейтят" и не понимают, почему.

Это защитная реакция "Ганс, мы что, злодеи" или какой-то генетический дефект?

35 35 комментариев
42
Новости
Производственный пёс_анон
Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа, ведь «зелёная» энергетика не сможет быстро заменить экспорт из РФ Статьи редакции

Он заявил, что это негативно скажется на его компании.

Elon Musk @elonmusk
Hate to say it, but we need to increase oil & gas output immediately.

Extraordinary times demand extraordinary measures.
«Тяжело об этом говорить, но нам надо немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер»
21 21 комментарий
32
Секретный ингредиент
2 2 комментария
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Заголовки
ВTopHuk
17 17 комментариев
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Новости
Sasha Shambilova
Платёжная система PayPal приостановила работу в России Статьи редакции

Так компания поддержала «международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России в Украине».

108 108 комментариев
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NIK K
Дудь: Один из главных тезисов Российской стороны - какого хрена НАТО расширяется на Восток

Ответ Акунина вас вгонит в ступор / тоску / истерику (с пруфами как бэ)

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