Владелец брендов Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius компания Inditex прекратила торговлю в России Статьи редакции
Она закроет розничные магазины и онлайн-площадки.
Испанская компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho решила уйти из России. Об этом пишет издание El Mundo.
В России у Inditex работает 502 магазина, 86 из которых Zara. Они давали компании 8,5% выручки.
Забыл про главную составляющую.
не все поймут, не многие вспомнят
Иронично что на фото картонка с надписью "belwest", а это белорусская компания.
унижение мерять джинсы стоя на картонке чуть ли не в центре рынка...
Аж пробрало...
Компания Zara заодно поменяла название на Зara
Эх, это же тысячи сотрудников которые либо будут уволены, либо получать только оклад тысяч 10?
Разрабатывают специальный план поддержки. Но очевидно, что безработица будет расти.
А за чей счет этот план поддержки будет реализован то?
за счет квалифицированных профессионалов
А их кто поддерживать будет?
За счет денег из тумбочки.
А за чей счет этот план поддержки будет реализован то?
Понятия не имею. Это сам Inditex заявил.
sigue teniendo como prioridad su plantilla de más de 9.000 personas, con las que va a desarrollar a partir de este momento un plan especial de apoyo.
Пффф... Сначала они ох**евали повышая ценник год за годом, потом решили свалить. Накуй Макдональдс, накуй индитекс, накуй Эппл. Альтернатив придостаточно.
Если я этим не пользуюсь, значит нахуй это, гениально ) , а рабочие места? Думаешь, сейчас с кредитом под 30% многие захотят открывать магазины? А если одни игроки с рынка уходят, то а другие не приходят, то привет дефицит и рост цен.
Рабочие места всегда найдутся. Многим арендодателям приходится постоянно отказывать в аренде помещений и.к. мест нету.
прям четко по инструкции. молодец.
Рабочих мест будет скоро до хрена с переходом страны на индустриальные рельсы.
Нужны будут специалисты по работе с кайлом, пилой, тачкой и лопатой.
Мне, кажется, этого малова-то чтобы построить передовые производства, или мы будем дачи и дворцы олигархам отстраивать, за место отжатых?
будем, дурачки зря смеются и радуются отжиму бабла у олигархов и чинуш
Ты никогда в промышленности не работал, если употребляешь в одной фразе "индустриальный рельсы" и "кайло лопата тачка".
Работа даже оператором станка - это обучение (ПТУ существуют не просто так), это обслуживание станков. Плюс, не все могут работать в такой промышленности. Или женщин ты тоже на завод?
Все для фронта, все для победы.
Женщины ничем не хуже мужчин, и лошадку из горящей избы выведут, и асфальт уложат.
В России любой труд должен быть в почёте. Как раньше.
Ну и конечно, Россия разработает свои станки с ЧПУ и свои ЭВМ.
Все будет как раньше, только без всего этого навязанного американцами потреблядства и обжорства.
И самый вкусный пломбир будет, и газировка за 3 копейки - с сиропом.
Дай только время с колен подняться.
Россия 30 лет с тех колен встаёт.
И да, производство у России есть, но его невозможно мало.
Хотел бы напомнить, что в мегаполисах градообразующим предприятием является не айти или завод, а сфера обслуживания. В пчтерочке работает больше людей, чем во всем айти кластере РФ.
Так же и с шмотками, производством питания и тд, и тп.
Банально потому что я покупаю хлеб каждый день, а вот машину иои станок - раз в лет пять.
Да и вообще, 80 процентов мировой экономики - потребительские. Людям нужны кроссовки, а не чпу станки или трактора.
Задача трактора - обеспечить меня хлебом.
То есть, вся индустриалтзация - это не цель, это может быть только инструмент.
Да, с сарказмом тяжело теперь в такие времена
не только женщин, но и детей. деды могли и мы сможем
Альтернативы с радостью накрутят цены оставшись без конкурентов.
Альтернативы с радостью накрутят цены оставшись без конкурентов.
О, новая методичка подъехала
хорошо забытая старая
Военторг, рации, сухпайки
самое исчерпывающее описание русского мира
В ярмарке мастеров дофига отечественных производителей на заказ. Я лично дофига клеевых шмоток только на АлиЭкспресс заказываю, если надо подшиваю в ателье. Итак дешевле выходит и как минимум look на порядок круче индитекса этого криворукого.
Скинь свой повседневный лук, плиз
Так дофига отечественного или ты на алике заказываешь? Я запутался
Ты такой кринжовый
Маквареник
Блинолопатник
С квасом и картошкой в мундире комбо
Ну огласи список альтернатив, очень интересно посмотреть
О человеке все говорит написание слова "придостаточно"
Да что б тебя, только я от детской травмы избавился, когда под ногами картонка, а шторка заканчивается на уровни груди и как театре, только там не куклы, а моя жопа 😁
Чего это они? непонятно...
хотят обанкротиться 🤠
У торговых центрах начнется жопа с арендными площадями
А торговые центры в залоге у банков почти все
Если прогорят ТЦ "Солнце Москвы" или ТЦ "Остров мечты" - туда им и дорога!
Жаль только, что природу зря угробили своими постройками
Сука это зачем запад нам такую соц напряжённость делает???
Это специальная экономическая операция, мирных граждан не затронет, направлена только на депутинизацию.
Что будет когда запретят секонд хэнды?
откроют third hand
Будут по группам в вк обмениваться одеждой, кайф
А, кстати, мысль дельная.
Ведь секонд почти весь - едет в СНГ из-за бугра, в основном из Германии и скандинавских стран
Ждём новых фото сумасшедших людей, ни разу не видавший одежду зары. Драка за модный блейзер и тд сегодня на наших экранах
Так вроде бы тоже «приостанавливает»? Из-за аренды в первую очередь.
Хотя о чём я блять. Алиэкспресс, видимо, наше всё.
За какой хрен там покупать если с работы из магазина поперли?
решила уйти из России.
Оригинал:
en las actuales circunstancias no puede garantizar la continuidad de las operaciones y de las condiciones comerciales en la Federación Rusa y suspende temporalmente su actividad en las 502 tiendas (de las cuales, 86 son Zara) y en el canal online del país
Отдельно выделено: "временно приостановила". Причина - невозможность гарантировать непрерывных операций.
Вы реально думаете, что они откажутся от почти 10% доходов?
На самом-то деле логика есть - все встают на паузу пока ситуация не стабилизируется, насколько я понимаю
Само собой. Это бизнес. На паузу встают и отечественные компании. Ситуация не прогнозируемая.
Роисся 10% дохода? Лол, откуда инфа? Да и кто теперь зару будет брать с таким курсом деревянного, безработицей, со скакнувшими ценами на еду, лекарства?
Простите, вы в какой-то пещере, где кроме ТJ ничего нет? Ведь даже ссылка в посте есть на оригинал статьи. Вы вообще ничего не проверяете? Критическое мышление есть, нет?
Rusia constituye alrededor del 8,5% del EBIT global del grupo, un peso que no ha hecho sino incrementarse en los últimos tiempos.
En el último ejercicio computado, 2020, ese territorio le brindó a la marca fundada por Amancio Ortega 86 millones de euros, el 22% de los beneficios antes de impuestos en toda Europa, si se deja España al margen.
До чего люди деграднули! Даже в условиях полного пиздеца, когда вокруг одна пропаганда, они не начинают перепроверять информацию, а просто, как циплята: ко-ко-ко, не может быть! откуда инфа, ко-ко-ко.
Сосите хуй , российские уебланы ! Вы будете ещё репарации платить Украине за смерти детей и разрушенные города !
Сука лапти вам и фуфайку в жопу
когда все западные компании уйдут из России, это ж как у нас безработица вырастет?
Нужно помнить, санкции - это обоюдоострое оружие
"где, твои лапти, которые нравились мне?..."
Кто последний опрокинет Россию, тот лох
Похоже импортозамещение спиздили чиновники.
А между тем, за последние 3 года закрылось более 10 фабрик по производству одежды (преимущественно детской, но тем не менее). И в Москве/МО, и в разных других областях.
Никто их не поддержал от государства.
[шутка про фабрику "Большевичка"]
Ты хотел Живаньши, но закупился в Зара! (Лох!)
Многие узнали об ограничениях из заблокированной соцсети. И отметили, что стало «даже лучше».
PayPal уходит из России, «Ашан» начал ограничивать продажу некоторых продуктов.
Я понимаю, что мы все в панике и ищем худший сценарий, но прослушав последние интервью Акунина и Шульман, я аккумулировала последние мысли в одну большую мысль. Никакого хардкора не наступит по одной простой причине - у страны действительно нет ресурса поддерживать тоталитарный режим. Нет у людей денег оплачивать штрафы, нет столько сотрудников…
Господа, если у вас есть родственники и знакомые использующие этот аргумент в оправдание войны России с Украиной, предлагаю показать им это видео и результат отчёта УКВЧП ООН, доказывающее что претензии России к Украине мягко говоря не обоснованны, и сам конфликт находился по большей частью в замороженном состоянии.
Так компания поддержала «международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России в Украине».