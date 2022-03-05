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Крошечный дым

Владелец брендов Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius компания Inditex прекратила торговлю в России Статьи редакции

Она закроет розничные магазины и онлайн-площадки.

Испанская компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho решила уйти из России. Об этом пишет издание El Mundo.

В России у Inditex работает 502 магазина, 86 из которых Zara. Они давали компании 8,5% выручки.

#новости #санкции

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Трогательный Орзэмэс

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69
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Плотный

Забыл про главную составляющую.

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40
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Трогательный Орзэмэс

Забудешь тут. На всю жизнь запомнил.

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14
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испанский смех

не все поймут, не многие вспомнят

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5
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aliftin

Иронично что на фото картонка с надписью "belwest", а это белорусская компания.

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3
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Аналитика на Диване

унижение мерять джинсы стоя на картонке чуть ли не в центре рынка...

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–1
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Бесплатный кубок

С возвращением, я все эти годы хранила для тебя ту самую картоночку и ширмочку

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6
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Alexey Selivanov

Аж пробрало...

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1
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Evgeny Pashnin

Компания Zara заодно поменяла название на Зara

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43
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Никита Павлов

Эх, это же тысячи сотрудников которые либо будут уволены, либо получать только оклад тысяч 10?

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19
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Евгений Глебов (Катышев)

Разрабатывают специальный план поддержки. Но очевидно, что безработица будет расти.

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Александр Чекета

А за чей счет этот план поддержки будет реализован то?

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9
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испанский смех

за счет квалифицированных профессионалов

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Александр Чекета

А их кто поддерживать будет?

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1
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Сергей Иванов

За счет денег из тумбочки.

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Евгений Глебов (Катышев)

А за чей счет этот план поддержки будет реализован то?
 Понятия не имею. Это сам Inditex заявил.
sigue teniendo como prioridad su plantilla de más de 9.000 personas, con las que va a desarrollar a partir de este momento un plan especial de apoyo.

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Oz Print

Пффф... Сначала они ох**евали повышая ценник год за годом, потом решили свалить. Накуй Макдональдс, накуй индитекс, накуй Эппл. Альтернатив придостаточно.

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–60
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Nikita

Если я этим не пользуюсь, значит нахуй это, гениально ) , а рабочие места? Думаешь, сейчас с кредитом под 30% многие захотят открывать магазины? А если одни игроки с рынка уходят, то а другие не приходят, то привет дефицит и рост цен.

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43
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Oz Print

Рабочие места всегда найдутся. Многим арендодателям приходится постоянно отказывать в аренде помещений и.к. мест нету.

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–38
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Николай Николаевич

прям четко по инструкции. молодец.

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46
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Ферман спас Россию

Рабочих мест будет скоро до хрена с переходом страны на индустриальные рельсы.
Нужны будут специалисты по работе с кайлом, пилой, тачкой и лопатой.

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18
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Nikita

Мне, кажется, этого малова-то чтобы построить передовые производства, или мы будем дачи и дворцы олигархам отстраивать, за место отжатых?

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1
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испанский смех

будем, дурачки зря смеются и радуются отжиму бабла у олигархов и чинуш

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0
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Алексей Сиринитьев

Ты никогда в промышленности не работал, если употребляешь в одной фразе "индустриальный рельсы" и "кайло лопата тачка".
Работа даже оператором станка - это обучение (ПТУ существуют не просто так), это обслуживание станков. Плюс, не все могут работать в такой промышленности. Или женщин ты тоже на завод?

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Ферман спас Россию

Все для фронта, все для победы.
Женщины ничем не хуже мужчин, и лошадку из горящей избы выведут, и асфальт уложат.
В России любой труд должен быть в почёте. Как раньше.
Ну и конечно, Россия разработает свои станки с ЧПУ и свои ЭВМ.
Все будет как раньше, только без всего этого навязанного американцами потреблядства и обжорства.
И самый вкусный пломбир будет, и газировка за 3 копейки - с сиропом.
Дай только время с колен подняться.

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1
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Алексей Сиринитьев

Россия 30 лет с тех колен встаёт.
И да, производство у России есть, но его невозможно мало.
Хотел бы напомнить, что в мегаполисах градообразующим предприятием является не айти или завод, а сфера обслуживания. В пчтерочке работает больше людей, чем во всем айти кластере РФ.
Так же и с шмотками, производством питания и тд, и тп.
Банально потому что я покупаю хлеб каждый день, а вот машину иои станок - раз в лет пять.

Да и вообще, 80 процентов мировой экономики - потребительские. Людям нужны кроссовки, а не чпу станки или трактора.

Задача трактора - обеспечить меня хлебом.

То есть, вся индустриалтзация - это не цель, это может быть только инструмент.

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2
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anvarich

Да, с сарказмом тяжело теперь в такие времена

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0
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испанский смех

не только женщин, но и детей. деды могли и мы сможем

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new_comment

Альтернативы с радостью накрутят цены оставшись без конкурентов.

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new_comment

Альтернативы с радостью накрутят цены оставшись без конкурентов.

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Denis Galanov

О, новая методичка подъехала

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13
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испанский смех

хорошо забытая старая

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2
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Социологический череп

Например?

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Николай Николаевич

Военторг, рации, сухпайки

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17
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испанский смех

самое исчерпывающее описание русского мира

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Oz Print

В ярмарке мастеров дофига отечественных производителей на заказ. Я лично дофига клеевых шмоток только на АлиЭкспресс заказываю, если надо подшиваю в ателье. Итак дешевле выходит и как минимум look на порядок круче индитекса этого криворукого.

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–17
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хзхз

Скинь свой повседневный лук, плиз

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7
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Андрей А
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29
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Ничтожный космос
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17
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Алексей Сиринитьев

Так дофига отечественного или ты на алике заказываешь? Я запутался

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10
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Виноватый Мурод

look 😭

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3
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Ничтожный космос
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3
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Социологический череп

А я хочу примерить, как быть

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1
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Jakub Marona

Ты такой кринжовый

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0
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Катя Лукаверова

Маквареник

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1
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Ферман спас Россию

Блинолопатник

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1
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Катя Лукаверова

С квасом и картошкой в мундире комбо

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A Z

Ну огласи список альтернатив, очень интересно посмотреть

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3
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Святозавр

О человеке все говорит написание слова "придостаточно"

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2
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Виноватый Мурод

скоро лето, на картонке не так холодно будет жопой светить :3

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7
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Уважаемый будильник

Покажи жепу

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3
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Виноватый Мурод

с тебя штаны за 40 гривен

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8
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Уважаемый будильник

Для этого и нужно понять размер жепы

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1
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Виноватый Мурод

куда подходить

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0
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Уважаемый будильник

На майдан

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2
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Виноватый Мурод

есть малюсенькое подозрение что я опоздала

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Уважаемый будильник

Покажи жепу пока не поздно

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0
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Виноватый Мурод

да вся россия сейчас это одна большая жепа

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Fox Mulder

Да что б тебя, только я от детской травмы избавился, когда под ногами картонка, а шторка заканчивается на уровни груди и как театре, только там не куклы, а моя жопа 😁

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3
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DaiBi

Чего это они? непонятно...

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7
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испанский смех

хотят обанкротиться 🤠

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2
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Антон Лисин

У торговых центрах начнется жопа с арендными площадями

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6
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Илья Мартынов

А торговые центры в залоге у банков почти все

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3
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Солёная Капля

Если прогорят ТЦ "Солнце Москвы" или ТЦ "Остров мечты" - туда им и дорога!

Жаль только, что природу зря угробили своими постройками

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Навальнята спасают Фермана

Сука это зачем запад нам такую соц напряжённость делает???

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Maxim Rebitsky

Это специальная экономическая операция, мирных граждан не затронет, направлена только на депутинизацию.

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12
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Timber Dolphin
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4
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Автономный колос

Добро пожаловать в Военторг

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Южная ночь

Что будет когда запретят секонд хэнды?

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испанский смех

откроют third hand

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7
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Южная ночь

Будут по группам в вк обмениваться одеждой, кайф

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Алексей Сиринитьев

А, кстати, мысль дельная.
Ведь секонд почти весь - едет в СНГ из-за бугра, в основном из Германии и скандинавских стран

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Катя Лукаверова

Ждём новых фото сумасшедших людей, ни разу не видавший одежду зары. Драка за модный блейзер и тд сегодня на наших экранах

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3
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Дмитрий Новик

Так вроде бы тоже «приостанавливает»? Из-за аренды в первую очередь.
Хотя о чём я блять. Алиэкспресс, видимо, наше всё.

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Социологический череп

Там все цены в долларах
У меня запчасть к станку поднялась в цене на 20 тысяч рублей

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3
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Катя Лукаверова

За какой хрен там покупать если с работы из магазина поперли?

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Евгений Глебов (Катышев)

решила уйти из России.
 Оригинал:
en las actuales circunstancias no puede garantizar la continuidad de las operaciones y de las condiciones comerciales en la Federación Rusa y suspende temporalmente su actividad en las 502 tiendas (de las cuales, 86 son Zara) y en el canal online del país
 Отдельно выделено: "временно приостановила". Причина - невозможность гарантировать непрерывных операций.
Вы реально думаете, что они откажутся от почти 10% доходов?

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Илья Мартынов

На самом-то деле логика есть - все встают на паузу пока ситуация не стабилизируется, насколько я понимаю

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Евгений Глебов (Катышев)

Само собой. Это бизнес. На паузу встают и отечественные компании. Ситуация не прогнозируемая.

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anvarich

Роисся 10% дохода? Лол, откуда инфа? Да и кто теперь зару будет брать с таким курсом деревянного, безработицей, со скакнувшими ценами на еду, лекарства?

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Евгений Глебов (Катышев)

Простите, вы в какой-то пещере, где кроме ТJ ничего нет? Ведь даже ссылка в посте есть на оригинал статьи. Вы вообще ничего не проверяете? Критическое мышление есть, нет?
Rusia constituye alrededor del 8,5% del EBIT global del grupo, un peso que no ha hecho sino incrementarse en los últimos tiempos.
 En el último ejercicio computado, 2020, ese territorio le brindó a la marca fundada por Amancio Ortega 86 millones de euros, el 22% de los beneficios antes de impuestos en toda Europa, si se deja España al margen.
 До чего люди деграднули! Даже в условиях полного пиздеца, когда вокруг одна пропаганда, они не начинают перепроверять информацию, а просто, как циплята: ко-ко-ко, не может быть! откуда инфа, ко-ко-ко.

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0
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Тетяна Філіпчук

Сосите хуй , российские уебланы ! Вы будете ещё репарации платить Украине за смерти детей и разрушенные города !
Сука лапти вам и фуфайку в жопу

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–2
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Dan
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Tunes

когда все западные компании уйдут из России, это ж как у нас безработица вырастет?

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Aaa

Нужно помнить, санкции - это обоюдоострое оружие

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Mickey Rat

"где, твои лапти, которые нравились мне?..."

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Пыльный Глаз

Кто последний опрокинет Россию, тот лох

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Пространственный месяц

Ща Кира Пластинина такая: настал мой звездный час!

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Maksim Florov

Похоже импортозамещение спиздили чиновники.

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Солёная Капля

А между тем, за последние 3 года закрылось более 10 фабрик по производству одежды (преимущественно детской, но тем не менее). И в Москве/МО, и в разных других областях.

Никто их не поддержал от государства.

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Aaa

[шутка про фабрику "Большевичка"]

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Misha Timoshin

Ты хотел Живаньши, но закупился в Зара! (Лох!)

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