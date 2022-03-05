Владелец брендов Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius компания Inditex приостановила торговлю в России Статьи редакции
Она закроет розничные магазины и онлайн-площадки.
Испанская компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho решила уйти из России. Об этом пишет издание El Mundo.
В России у Inditex работает 502 магазина, 86 из которых Zara. Они давали компании 8,5% выручки.
Обновлено. Изначально в тексте говорилось, что Inditex прекратила торговлю в России. Однако сотрудники компании рассказали, что фирма прорабатывает планы поддержки работников и планирует возобновить продажи в стране, наладив логистику в новых условиях. В связи с этим был изменён заголовок новости.
Забыл про главную составляющую.
унижение мерять джинсы стоя на картонке чуть ли не в центре рынка...
Иронично что на фото картонка с надписью "belwest", а это белорусская компания.
Аж пробрало...
Abibas
Компания Zara заодно поменяла название на Зara
Эх, это же тысячи сотрудников которые либо будут уволены, либо получать только оклад тысяч 10?
Разрабатывают специальный план поддержки. Но очевидно, что безработица будет расти.
А за чей счет этот план поддержки будет реализован то?
Пффф... Сначала они ох**евали повышая ценник год за годом, потом решили свалить. Накуй Макдональдс, накуй индитекс, накуй Эппл. Альтернатив придостаточно.
Если я этим не пользуюсь, значит нахуй это, гениально ) , а рабочие места? Думаешь, сейчас с кредитом под 30% многие захотят открывать магазины? А если одни игроки с рынка уходят, то а другие не приходят, то привет дефицит и рост цен.
Рабочие места всегда найдутся. Многим арендодателям приходится постоянно отказывать в аренде помещений и.к. мест нету.
Альтернативы с радостью накрутят цены оставшись без конкурентов.
Альтернативы с радостью накрутят цены оставшись без конкурентов.
О, новая методичка подъехала
хорошо забытая старая
Военторг, рации, сухпайки
В ярмарке мастеров дофига отечественных производителей на заказ. Я лично дофига клеевых шмоток только на АлиЭкспресс заказываю, если надо подшиваю в ателье. Итак дешевле выходит и как минимум look на порядок круче индитекса этого криворукого.
Маквареник
Ну огласи список альтернатив, очень интересно посмотреть
О человеке все говорит написание слова "придостаточно"
Да что б тебя, только я от детской травмы избавился, когда под ногами картонка, а шторка заканчивается на уровни груди и как театре, только там не куклы, а моя жопа 😁
У торговых центрах начнется жопа с арендными площадями
А торговые центры в залоге у банков почти все
Если прогорят ТЦ "Солнце Москвы" или ТЦ "Остров мечты" - туда им и дорога!
Жаль только, что природу зря угробили своими постройками
Чего это они? непонятно...
хотят обанкротиться 🤠
Сука это зачем запад нам такую соц напряжённость делает???
Это специальная экономическая операция, мирных граждан не затронет, направлена только на депутинизацию.
Ждём новых фото сумасшедших людей, ни разу не видавший одежду зары. Драка за модный блейзер и тд сегодня на наших экранах
Что будет когда запретят секонд хэнды?
откроют third hand
Будут по группам в вк обмениваться одеждой, кайф
А, кстати, мысль дельная.
Ведь секонд почти весь - едет в СНГ из-за бугра, в основном из Германии и скандинавских стран
решила уйти из России.
Оригинал:
en las actuales circunstancias no puede garantizar la continuidad de las operaciones y de las condiciones comerciales en la Federación Rusa y suspende temporalmente su actividad en las 502 tiendas (de las cuales, 86 son Zara) y en el canal online del país
Отдельно выделено: "временно приостановила". Причина - невозможность гарантировать непрерывных операций.
Вы реально думаете, что они откажутся от почти 10% доходов?
На самом-то деле логика есть - все встают на паузу пока ситуация не стабилизируется, насколько я понимаю
Само собой. Это бизнес. На паузу встают и отечественные компании. Ситуация не прогнозируемая.
Роисся 10% дохода? Лол, откуда инфа? Да и кто теперь зару будет брать с таким курсом деревянного, безработицей, со скакнувшими ценами на еду, лекарства?
Простите, вы в какой-то пещере, где кроме ТJ ничего нет? Ведь даже ссылка в посте есть на оригинал статьи. Вы вообще ничего не проверяете? Критическое мышление есть, нет?
Rusia constituye alrededor del 8,5% del EBIT global del grupo, un peso que no ha hecho sino incrementarse en los últimos tiempos.
En el último ejercicio computado, 2020, ese territorio le brindó a la marca fundada por Amancio Ortega 86 millones de euros, el 22% de los beneficios antes de impuestos en toda Europa, si se deja España al margen.
До чего люди деграднули! Даже в условиях полного пиздеца, когда вокруг одна пропаганда, они не начинают перепроверять информацию, а просто, как циплята: ко-ко-ко, не может быть! откуда инфа, ко-ко-ко.
Так вроде бы тоже «приостанавливает»? Из-за аренды в первую очередь.
Хотя о чём я блять. Алиэкспресс, видимо, наше всё.
За какой хрен там покупать если с работы из магазина поперли?
Ты хотел Живаньши, но закупился в Зара! (Лох!)
Комментарий удален
Ты поосторожнее! Если ты за мир, можешь статью получить. Забыл? Тсс!
Какие джинсы одела?)))
когда все западные компании уйдут из России, это ж как у нас безработица вырастет?
Нужно помнить, санкции - это обоюдоострое оружие
и что вы хотите этим сказать? что миру тоже плохо будет? да будет, но он проживет без нас. а мы без них сможем?
"где, твои лапти, которые нравились мне?..."
Кто последний опрокинет Россию, тот лох
А между тем, за последние 3 года закрылось более 10 фабрик по производству одежды (преимущественно детской, но тем не менее). И в Москве/МО, и в разных других областях.
Никто их не поддержал от государства.
Похоже импортозамещение спиздили чиновники.
[шутка про фабрику "Большевичка"]
Лишь бы юникло не закрылся..
вот если урсус (спецодежда неплохая) закроется будет совсем печаль
сходить чтоль в макдак напоследок, попробовать наконец квартер паундер.
Собирайте проверенные факты для себя и распространяйте их. Все факты, все теории начиная с распятия Христа и до сегодняшнего дня. Обсуждайте и несите свою правду с фактами везде. Учувствуйте в информационном конфликте. Остаться в стороне уже точно не получится.
Магистральный интернет-оператор из США отключил Россию от своих линий связи, однако эксперты и ответственные лица резко раскритиковали подобные шаги — они подрывают доверие к интернету и вредят разнообразию мнений.
И не будет сотрудничать с российскими военными организациями.
Оперативник Центра «Э» сделал скриншот публикации за 29 секунд.
Они перечислили 1,9 миллиона долларов за двое суток.
Я, чтобы снизить риск задержания сразу на выходе из метро (самое обидное, я полагаю - ни в чем не поучаствовал, а уже задержали), делаю так: оформляю на всякий случай онлайн-заказ в любом магазине, который в зоне митинга находится. На телефон приходит смс: «ваш заказ номер 11111 готов и ожидает вас по вот этому адресу». Смс это менту возле метро…
У него уже более 500 тысяч подписчиков.