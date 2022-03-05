Я, чтобы снизить риск задержания сразу на выходе из метро (самое обидное, я полагаю - ни в чем не поучаствовал, а уже задержали), делаю так: оформляю на всякий случай онлайн-заказ в любом магазине, который в зоне митинга находится. На телефон приходит смс: «ваш заказ номер 11111 готов и ожидает вас по вот этому адресу». Смс это менту возле метро…