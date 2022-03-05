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Крошечный дым

Владелец брендов Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius компания Inditex приостановила торговлю в России Статьи редакции

Она закроет розничные магазины и онлайн-площадки.

Испанская компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho решила уйти из России. Об этом пишет издание El Mundo.

В России у Inditex работает 502 магазина, 86 из которых Zara. Они давали компании 8,5% выручки.

Обновлено. Изначально в тексте говорилось, что Inditex прекратила торговлю в России. Однако сотрудники компании рассказали, что фирма прорабатывает планы поддержки работников и планирует возобновить продажи в стране, наладив логистику в новых условиях. В связи с этим был изменён заголовок новости.

#новости #санкции

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Трогательный Орзэмэс

Добро пожаловать!

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Плотный

Забыл про главную составляющую.

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66
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Трогательный Орзэмэс

Забудешь тут. На всю жизнь запомнил.

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33
1 комментарий
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Аналитика на Диване

унижение мерять джинсы стоя на картонке чуть ли не в центре рынка...

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4
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aliftin

Иронично что на фото картонка с надписью "belwest", а это белорусская компания.

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4
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Бесплатный кубок

С возвращением, я все эти годы хранила для тебя ту самую картоночку и ширмочку

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11
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Alexey Selivanov

Аж пробрало...

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1
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Michael Konovalov

Abibas

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Evgeny Pashnin

Компания Zara заодно поменяла название на Зara

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Никита Павлов

Эх, это же тысячи сотрудников которые либо будут уволены, либо получать только оклад тысяч 10?

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38
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Евгений Глебов (Катышев)

Разрабатывают специальный план поддержки. Но очевидно, что безработица будет расти.

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Александр Чекета

А за чей счет этот план поддержки будет реализован то?

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21
4 комментария
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Oz Print

Пффф... Сначала они ох**евали повышая ценник год за годом, потом решили свалить. Накуй Макдональдс, накуй индитекс, накуй Эппл. Альтернатив придостаточно.

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Nikita

Если я этим не пользуюсь, значит нахуй это, гениально ) , а рабочие места? Думаешь, сейчас с кредитом под 30% многие захотят открывать магазины? А если одни игроки с рынка уходят, то а другие не приходят, то привет дефицит и рост цен.

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68
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Oz Print

Рабочие места всегда найдутся. Многим арендодателям приходится постоянно отказывать в аренде помещений и.к. мест нету.

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–74
12 комментариев
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new_comment

Альтернативы с радостью накрутят цены оставшись без конкурентов.

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1
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new_comment

Альтернативы с радостью накрутят цены оставшись без конкурентов.

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0
1 комментарий
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Denis Galanov

О, новая методичка подъехала

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21
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испанский смех

хорошо забытая старая

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Социологический череп

Например?

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Николай Николаевич

Военторг, рации, сухпайки

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1 комментарий
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Oz Print

В ярмарке мастеров дофига отечественных производителей на заказ. Я лично дофига клеевых шмоток только на АлиЭкспресс заказываю, если надо подшиваю в ателье. Итак дешевле выходит и как минимум look на порядок круче индитекса этого криворукого.

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–28
8 комментариев
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Катя Лукаверова

Маквареник

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2 комментария
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A Z

Ну огласи список альтернатив, очень интересно посмотреть

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4
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Святозавр

О человеке все говорит написание слова "придостаточно"

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3
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Виноватый Мурод

скоро лето, на картонке не так холодно будет жопой светить :3

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Уважаемый будильник

Покажи жепу

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10
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Виноватый Мурод

с тебя штаны за 40 гривен

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6 комментариев
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Fox Mulder

Да что б тебя, только я от детской травмы избавился, когда под ногами картонка, а шторка заканчивается на уровни груди и как театре, только там не куклы, а моя жопа 😁

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7
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Антон Лисин

У торговых центрах начнется жопа с арендными площадями

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13
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Илья Мартынов

А торговые центры в залоге у банков почти все

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7
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Солёная Капля

Если прогорят ТЦ "Солнце Москвы" или ТЦ "Остров мечты" - туда им и дорога!

Жаль только, что природу зря угробили своими постройками

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DaiBi

Чего это они? непонятно...

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13
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испанский смех

хотят обанкротиться 🤠

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Навальнята спасают Фермана

Сука это зачем запад нам такую соц напряжённость делает???

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Maxim Rebitsky

Это специальная экономическая операция, мирных граждан не затронет, направлена только на депутинизацию.

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24
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Timber Dolphin
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7
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Автономный колос

Добро пожаловать в Военторг

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7
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Катя Лукаверова

Ждём новых фото сумасшедших людей, ни разу не видавший одежду зары. Драка за модный блейзер и тд сегодня на наших экранах

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7
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Южная ночь

Что будет когда запретят секонд хэнды?

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испанский смех

откроют third hand

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Южная ночь

Будут по группам в вк обмениваться одеждой, кайф

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2
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Автономный колос

Третья, невидимая, рука рынка

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Алексей Сиринитьев

А, кстати, мысль дельная.
Ведь секонд почти весь - едет в СНГ из-за бугра, в основном из Германии и скандинавских стран

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Евгений Глебов (Катышев)

решила уйти из России.
 Оригинал:
en las actuales circunstancias no puede garantizar la continuidad de las operaciones y de las condiciones comerciales en la Federación Rusa y suspende temporalmente su actividad en las 502 tiendas (de las cuales, 86 son Zara) y en el canal online del país
 Отдельно выделено: "временно приостановила". Причина - невозможность гарантировать непрерывных операций.
Вы реально думаете, что они откажутся от почти 10% доходов?

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Илья Мартынов

На самом-то деле логика есть - все встают на паузу пока ситуация не стабилизируется, насколько я понимаю

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Евгений Глебов (Катышев)

Само собой. Это бизнес. На паузу встают и отечественные компании. Ситуация не прогнозируемая.

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anvarich

Роисся 10% дохода? Лол, откуда инфа? Да и кто теперь зару будет брать с таким курсом деревянного, безработицей, со скакнувшими ценами на еду, лекарства?

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0
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Евгений Глебов (Катышев)

Простите, вы в какой-то пещере, где кроме ТJ ничего нет? Ведь даже ссылка в посте есть на оригинал статьи. Вы вообще ничего не проверяете? Критическое мышление есть, нет?
Rusia constituye alrededor del 8,5% del EBIT global del grupo, un peso que no ha hecho sino incrementarse en los últimos tiempos.
 En el último ejercicio computado, 2020, ese territorio le brindó a la marca fundada por Amancio Ortega 86 millones de euros, el 22% de los beneficios antes de impuestos en toda Europa, si se deja España al margen.
 До чего люди деграднули! Даже в условиях полного пиздеца, когда вокруг одна пропаганда, они не начинают перепроверять информацию, а просто, как циплята: ко-ко-ко, не может быть! откуда инфа, ко-ко-ко.

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2 комментария
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adesia
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Дмитрий Новик

Так вроде бы тоже «приостанавливает»? Из-за аренды в первую очередь.
Хотя о чём я блять. Алиэкспресс, видимо, наше всё.

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1
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Социологический череп

Там все цены в долларах
У меня запчасть к станку поднялась в цене на 20 тысяч рублей

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6
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Катя Лукаверова

За какой хрен там покупать если с работы из магазина поперли?

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0
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Misha Timoshin

Ты хотел Живаньши, но закупился в Зара! (Лох!)

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Комментарий удален

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Короткий Валера

Спокойней, Татьяна. Во-первых, поздравляю с регистрацией. Во-вторых, мы сами выступаем за мир.

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Сергей Сидоров

Ты поосторожнее! Если ты за мир, можешь статью получить. Забыл? Тсс!

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1 комментарий
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Пространственный месяц

Ща Кира Пластинина такая: настал мой звездный час!

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Slava Слава

Какие джинсы одела?)))

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Пространственный месяц

Чёрные

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3 комментария
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Tunes

когда все западные компании уйдут из России, это ж как у нас безработица вырастет?

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Недоденацифицированный

Нужно помнить, санкции - это обоюдоострое оружие

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Tunes

и что вы хотите этим сказать? что миру тоже плохо будет? да будет, но он проживет без нас. а мы без них сможем?

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2 комментария
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Mickey Rat

"где, твои лапти, которые нравились мне?..."

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Пыльный Глаз

Кто последний опрокинет Россию, тот лох

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Солёная Капля

А между тем, за последние 3 года закрылось более 10 фабрик по производству одежды (преимущественно детской, но тем не менее). И в Москве/МО, и в разных других областях.

Никто их не поддержал от государства.

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Dan
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Maksim Florov

Похоже импортозамещение спиздили чиновники.

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Недоденацифицированный

[шутка про фабрику "Большевичка"]

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Anton Zakharikhin

Лишь бы юникло не закрылся..

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Ranae Est

вот если урсус (спецодежда неплохая) закроется будет совсем печаль

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Ranae Est

сходить чтоль в макдак напоследок, попробовать наконец квартер паундер.

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Читать все 114 комментариев
Потребительский фитиль
Не сдавайтесь и не впадайте в ненависть. Ведите дискуссии

Собирайте проверенные факты для себя и распространяйте их. Все факты, все теории начиная с распятия Христа и до сегодняшнего дня. Обсуждайте и несите свою правду с фактами везде. Учувствуйте в информационном конфликте. Остаться в стороне уже точно не получится.

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