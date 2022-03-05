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Крошечный дым

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с иностранными самолётами остановить рейсы за рубеж Статьи редакции

Компаний из стран, которые не ограничили воздушное сообщение с Россией, это не касается.

Росавиация порекомендовала авиакомпаниям с самолётами, которые зарегистрированы в иностранных реестрах с 00.00 6 марта остановить рейсы за рубеж, а с 00.00 8 марта — рейсы из‑за рубежа. Это говорится в сообщении ведомства.

В иностранных реестрах зарегистрированы практически все самолёты не российского производства (Boeing, Airbus, CRJ и Embraer), которые выполняют международные рейсы, уточняет The Bell. Росавиация решила остановить полёты, чтобы избежать задержания самолётов в зарубежных аэропортах из-за санкций.

Рекомендация не затрагивает российские авиакомпании, у которых отсутствуют риски ареста или задержания судов. Это также не касается иностранных авиакомпаний стран, которые не ограничили воздушное сообщение с Россией.

В ведомстве добавили, что полёты внутри страны продолжаются без ограничений.

#новости #санкции

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Одетый хот-дог

Боятся, что последние спиздят

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24
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Merx S. Mesi

Спиздить у человека можно то что его...а тут скоре не отдать чужое!)))

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8
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Salesman

Так так, мне завтра чартером Азура из Вьетнама возвращаться - успею или нет?

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1
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Квазикоманда

Я бы никуда не торопился на твоем месте

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22
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Фёдор Поляков

Я бы рекомендовал попытаться не успеть, пока еще есть такая возможность.

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6
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Украинский глобус

Чем тебе во Вьетнаме не понравилось?

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3
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Nickolay Usanov-Kornilov

Подумой

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Сплошной торшер

Пояснение от The Bell
https://t.me/thebell_io/16867

The Bell
Что означает решение Росавиации об ограничении международных рейсов (в первом приближении)

1. Росавиация приостанавливает рейсы за рубеж (с 6 марта) и из-за рубежа (с 8 марта) для тех самолетов российских авиакомпаний, которые зарегистрированы в иностранных реестрах. Это — пра...
Что означает решение Росавиации об ограничении международных рейсов (в первом приближении)

1. Росавиация приостанавливает рейсы за рубеж (с 6 марта) и из-за рубежа (с 8 марта) для тех самолетов российских авиакомпаний, которые зарегистрированы в иностранных реестрах. Это — практически все самолеты иностранного производства (Boeing, Airbus, CRJ и Embraer), выполняющие международные рейсы в российских авиакомпаниях. Решение продиктовано желанием избежать задержания самолетов в иностранных аэропортах из-за санкций.

2. Приостановка не коснется самолетов российского производства — прежде всего Sukhoi Superjet 100. Скорее всего, российские авиакомпании переставят SSJ на международные направления, а иностранные самолеты — на внутрироссийские (тут ограничений нет).

3. Крупнейшие эксплуатанты SSJ — авиакомпании «Россия» (62 самолета, по данным airfleets.net), «Азимут» (15 самолетов), Red Wings (14), «Ямал» (14). Но возможность эксплуатации SSJ ограничена дальностью полета (около 3 тыс. км в стандартной версии) и вместимостью (98 мест в базовой компоновке).

4. Скорее всего, иностранные авиаперевозчики увеличат число рейсов в Россию. Но их возможности тоже ограничены — прежде всего, размерами авиапарка. При этом рейсы в Россию из каждой страны могут осуществлять только авиакомпании, зарегистрированные в этой стране, например из Москвы в Ереван смогут летать только Armenia Air (и другие армянские авиаперевозчики), из Москвы в Стамбул — только Turkish Airlines (и другие турецкие перевозчики).

Вывод:

Полностью международные рейсы из России не остановятся. Но, по крайней мере на время, их станет существенно меньше.
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Николай Николаевич

авиакомпаниям с иностранными самолётами
А есть российские самолёты? Или имеется ввиду с российским лизингом? Или о чем речь вообще?

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Тайный пришелец

Сухой чёт лепит вроде, а так речь о лизинговых и не только иномарках, походу
Видимо, чуют, что наши не вернут
Забавно будет, если решат половину на доноров пустить ибо запчастей нет
И со временем Автобусы с Боингами начнут закономерно падать на внутренних рейсах :\

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Николай Николаевич

То есть таки лизинг. В сообщении ничего не понятно.

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Sergei Timofeyev

Борты с надписью на бортах RA - это наши.

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Николай Николаевич

Так и че их арестовывать в третьих странах?

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БЕ3HOГNM

что б вернули лизинговые

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Чмоня

Я так понимаю они уже нарушают, летая на них, получается нормальной авиации уже не будет лет 50, боинг и эирбас обидятся

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Sergei Timofeyev

Так за нарушение условий эксплуатации борт задерживают. В России предложили на это смотреть сквозь пальцы, но не в Европе.

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Никита

RA-SI-YA!!!

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Ура Патриот

Чертолётфлот - всегда на земле 🥲🥲 https://youtu.be/QYlG1IJ_9Rs

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David Mugalashvili

Аха, то есть всё таки решили спиздить а не возвращать, ну удачи, чо.

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Konstantin

Без нормального обслуживания буквально через пару месяцев все эти самолёты станут летающими гробами.

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