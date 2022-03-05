Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с иностранными самолётами остановить рейсы за рубеж Статьи редакции
Компаний из стран, которые не ограничили воздушное сообщение с Россией, это не касается.
Росавиация порекомендовала авиакомпаниям с самолётами, которые зарегистрированы в иностранных реестрах с 00.00 6 марта остановить рейсы за рубеж, а с 00.00 8 марта — рейсы из‑за рубежа. Это говорится в сообщении ведомства.
В иностранных реестрах зарегистрированы практически все самолёты не российского производства (Boeing, Airbus, CRJ и Embraer), которые выполняют международные рейсы, уточняет The Bell. Росавиация решила остановить полёты, чтобы избежать задержания самолётов в зарубежных аэропортах из-за санкций.
Рекомендация не затрагивает российские авиакомпании, у которых отсутствуют риски ареста или задержания судов. Это также не касается иностранных авиакомпаний стран, которые не ограничили воздушное сообщение с Россией.
В ведомстве добавили, что полёты внутри страны продолжаются без ограничений.
Спиздить у человека можно то что его...а тут скоре не отдать чужое!)))
Так так, мне завтра чартером Азура из Вьетнама возвращаться - успею или нет?
Я бы никуда не торопился на твоем месте
Я бы рекомендовал попытаться не успеть, пока еще есть такая возможность.
Подумой
Пояснение от The Bell
https://t.me/thebell_io/16867
1. Росавиация приостанавливает рейсы за рубеж (с 6 марта) и из-за рубежа (с 8 марта) для тех самолетов российских авиакомпаний, которые зарегистрированы в иностранных реестрах. Это — пра...
1. Росавиация приостанавливает рейсы за рубеж (с 6 марта) и из-за рубежа (с 8 марта) для тех самолетов российских авиакомпаний, которые зарегистрированы в иностранных реестрах. Это — практически все самолеты иностранного производства (Boeing, Airbus, CRJ и Embraer), выполняющие международные рейсы в российских авиакомпаниях. Решение продиктовано желанием избежать задержания самолетов в иностранных аэропортах из-за санкций.
2. Приостановка не коснется самолетов российского производства — прежде всего Sukhoi Superjet 100. Скорее всего, российские авиакомпании переставят SSJ на международные направления, а иностранные самолеты — на внутрироссийские (тут ограничений нет).
3. Крупнейшие эксплуатанты SSJ — авиакомпании «Россия» (62 самолета, по данным airfleets.net), «Азимут» (15 самолетов), Red Wings (14), «Ямал» (14). Но возможность эксплуатации SSJ ограничена дальностью полета (около 3 тыс. км в стандартной версии) и вместимостью (98 мест в базовой компоновке).
4. Скорее всего, иностранные авиаперевозчики увеличат число рейсов в Россию. Но их возможности тоже ограничены — прежде всего, размерами авиапарка. При этом рейсы в Россию из каждой страны могут осуществлять только авиакомпании, зарегистрированные в этой стране, например из Москвы в Ереван смогут летать только Armenia Air (и другие армянские авиаперевозчики), из Москвы в Стамбул — только Turkish Airlines (и другие турецкие перевозчики).
Вывод:
Полностью международные рейсы из России не остановятся. Но, по крайней мере на время, их станет существенно меньше.
авиакомпаниям с иностранными самолётами
А есть российские самолёты? Или имеется ввиду с российским лизингом? Или о чем речь вообще?
То есть таки лизинг. В сообщении ничего не понятно.
Борты с надписью на бортах RA - это наши.
Так и че их арестовывать в третьих странах?
что б вернули лизинговые
Я так понимаю они уже нарушают, летая на них, получается нормальной авиации уже не будет лет 50, боинг и эирбас обидятся
Так за нарушение условий эксплуатации борт задерживают. В России предложили на это смотреть сквозь пальцы, но не в Европе.
RA-SI-YA!!!
Чертолётфлот - всегда на земле 🥲🥲 https://youtu.be/QYlG1IJ_9Rs
Аха, то есть всё таки решили спиздить а не возвращать, ну удачи, чо.
Без нормального обслуживания буквально через пару месяцев все эти самолёты станут летающими гробами.
Я понимаю, что мы все в панике и ищем худший сценарий, но прослушав последние интервью Акунина и Шульман, я аккумулировала последние мысли в одну большую мысль. Никакого хардкора не наступит по одной простой причине - у страны действительно нет ресурса поддерживать тоталитарный режим. Нет у людей денег оплачивать штрафы, нет столько сотрудников…
Так компания поддержала «международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России в Украине».
PayPal уходит из России, «Ашан» начал ограничивать продажу некоторых продуктов.
Ретейл объяснил это борьбой с перекупщиками.
Многие узнали об ограничениях из заблокированной соцсети. И отметили, что стало «даже лучше».