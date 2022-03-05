Председатель профильного комитета Госдумы заявил, что она также участвует в «спецоперации» на Украине.

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Председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и СМИ Александр Хинштейн сообщил, что планирует доработать новую редакцию закона о «фейках» про российских военных, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Его действие хотят распространить на Росгвардию и другие организации, которые задействованы в «спецоперации» на Украине. Об этом депутат написал в своей телеграм-канале.

По словам Хинштейна, Росгвардия не входит в состав вооружённых сил РФ, однако обеспечивает общественный порядок на занятых территориях на Украине, охраняет объекты инфраструктуры и сопровождает колонны с гуманитарными грузами.

Такое же предложение озвучил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал доработать закон о «фейках» и включить в него Росгвардию «иные подразделения, не входящие в структуру Вооруженных сил, но выполняющие боевые операции».

4 марта Госдума единогласно приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы. Спустя несколько часов его единогласно одобрил Совет Федерации. Владимир Путин подписал документ в тот же день.

После этого российские независимые издания заявили, что удалят материалы, посвящённые военным действиям России на Украине, чтобы обезопасить журналистов от тюремных сроков. Часть изданий также сообщила о закрытии комментариев или отказе от темы «спецоперации».