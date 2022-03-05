Хинштейн: закон о «фейках» про российских военных распространят на Росгвардию Статьи редакции
Председатель профильного комитета Госдумы заявил, что она также участвует в «спецоперации» на Украине.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и СМИ Александр Хинштейн сообщил, что планирует доработать новую редакцию закона о «фейках» про российских военных, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Его действие хотят распространить на Росгвардию и другие организации, которые задействованы в «спецоперации» на Украине. Об этом депутат написал в своей телеграм-канале.
По словам Хинштейна, Росгвардия не входит в состав вооружённых сил РФ, однако обеспечивает общественный порядок на занятых территориях на Украине, охраняет объекты инфраструктуры и сопровождает колонны с гуманитарными грузами.
Такое же предложение озвучил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал доработать закон о «фейках» и включить в него Росгвардию «иные подразделения, не входящие в структуру Вооруженных сил, но выполняющие боевые операции».
4 марта Госдума единогласно приняла закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы. Спустя несколько часов его единогласно одобрил Совет Федерации. Владимир Путин подписал документ в тот же день.
После этого российские независимые издания заявили, что удалят материалы, посвящённые военным действиям России на Украине, чтобы обезопасить журналистов от тюремных сроков. Часть изданий также сообщила о закрытии комментариев или отказе от темы «спецоперации».
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Всегда прикалывали эти борцы с подобными законами. Они не отвечают на такие простые вопросы:
1. А чо, информационная война с Россией нигде не ведётся?
2. С этой информационной войной ничё не надо делать? А когда она обостряется не надо реагировать?
3. А ответственность за участие в ней на стороне противника должна отсутствовать? А хули, это ж буквы в интернетике, ни на что не влияют!
Ну и плохо понимаю критику подобных законов с точки зрения "теперь Майору будет легче нас винтить ни за что". А что Майору раньше мешало вам наркоту в карман положить, глядя вам в глаза, если вы ему так сильно усрались, чтобы вас сажать?
Щас конечно никаких логичных ответов не будет, карму заминусуют мамкины борцуны с режимом и пойдут дальше кушать.
Предлагаю потом распространить и на коммунальщиков. Ну а че. И будем жить в идеально стране, где никто ничего не ругает
А если ничего никто не ругает, значит все идеально
Ругатели - это те ещё черти. Поругал где-то в интернетике и готово. А делать и добиваться исправления он, конечно не будет. Обычно из 50 дятлов, орущих что "в подъезде выключатель сломался и эти пидоры ничего не чинят, суки, твари" только один поднимет мобилу и наберёт ЖЭК, где ему скажут, что он первый им об этом сказал. Дебилы блять. Не жалко, когда ебаных ругателей пиздят сапогами по еблету. Толку от них всё равно нихуя, только шум и плохие эмоции. Какой-то с детства выработанный рефлекс "поплачу, мама должна услышать и улучшить мне жизнь". Взрослая жизнь работает не так, а хуилы-ругатели успевают дожить до полтоса быстрее, чем избавиться от инфантилизма.
это вообще нонсенс как можно законом требовать как и что человеку говорить? Значит если я скажу Гитлер провел спец. военную операцию- Так можно будет?)) А в цивилизованном мире есть еще такое государство с таким законом?
Не сравнивай рашку с цивилизованным миром.
Ну так было же более- менее нормальное госдарство и с нормальными людми, с продвинутой молодёжью и ...всё теперь?
Крепостное право 2.0
Как удобно-то!
Хинштейн ДОН: закон о «фейках» про российских военных распространят на Росгвардию
@Дон Бот
Вурдалак, который водит детей в баню учит нас правильно думать.
Господи, это и есть Мордор.
Многие узнали об ограничениях из заблокированной соцсети. И отметили, что стало «даже лучше».
В африканской стране не было выборов с 1993 года, тотальная цензура СМИ и отсутствует независимый суд.
Я понимаю, что мы все в панике и ищем худший сценарий, но прослушав последние интервью Акунина и Шульман, я аккумулировала последние мысли в одну большую мысль. Никакого хардкора не наступит по одной простой причине - у страны действительно нет ресурса поддерживать тоталитарный режим. Нет у людей денег оплачивать штрафы, нет столько сотрудников…
У него уже более 500 тысяч подписчиков.