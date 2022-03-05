Скоро у вас на воле будет такой же доступ к информации, как у меня в тюрьме. То есть никакой. «Эхо» закрыто, «Дождь» закрыт. Всех блокируют, даже если обвешался с ног до головы плашками «иностранный агент».

Роскомнадзор запрещает слово «война» и каждый день выдвигает новые абсурдные требования к СМИ, В общем, всё плохо.

Но вы знаете мой подход: не причитать о том, что плохо, а делать так, чтоб было лучше.

В общем торжественно объявляю (и жутко жалею, что не могу перерезать красную ленточку и облить вас всех шампанским): мы делаем СМИ. СМИ, такое же честное и бескомпромиссное, как работа Фонда Борьбы с Коррупцией все эти годы. СМИ, которое не боится цензуры и вообще ничего не боится.