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Крошечный дым

Команда Навального объявила о создании своего СМИ. Это ютуб-канал «Популярная политика» Статьи редакции

У него уже более 500 тысяч подписчиков.

Алексей Навальный в своих соцсетях объявил, что его команда начала делать своё СМИ. Это канал на ютубе «Популярная политика».

Скоро у вас на воле будет такой же доступ к информации, как у меня в тюрьме. То есть никакой. «Эхо» закрыто, «Дождь» закрыт. Всех блокируют, даже если обвешался с ног до головы плашками «иностранный агент».

Роскомнадзор запрещает слово «война» и каждый день выдвигает новые абсурдные требования к СМИ, В общем, всё плохо.

Но вы знаете мой подход: не причитать о том, что плохо, а делать так, чтоб было лучше.

В общем торжественно объявляю (и жутко жалею, что не могу перерезать красную ленточку и облить вас всех шампанским): мы делаем СМИ. СМИ, такое же честное и бескомпромиссное, как работа Фонда Борьбы с Коррупцией все эти годы. СМИ, которое не боится цензуры и вообще ничего не боится.

Алексей Навальный

По словам политика, каждый день на канале выходит информационная программа. Команда не будет помечать материалы плашками и использовать слово «специальная операция», поскольку мнение Роскомнадзора ей «глубоко неинтересно». «Блокировки мы будем обходить ровно до того момента, пока в России работает интернет. А если его отключат, то будем морзянкой выстукивать вам новости», — добавил Навальный.

У «Популярной политики» уже более 500 тысяч подписчиков.

*Алексей Навальный внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

#новости #сми #навальный

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Owlie

Как Навальный сидя в камере может быть свободнее многих россиян на воле?

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23
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радиоприёмник

Ему терять нечего уже)

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Roman Khegay

Ему терять намного больше, чем любому другому

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радиоприёмник

Ютуб канал на пару миллионов?))

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радиоприёмник

без монетизации

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ильнур ихсанов

сейчас они могут все что угодно, например превратить в ад жизни его родных, друзей и его самого

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радиоприёмник

Д уже👀

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Южная ночь

До блокировки: 3..2..1..

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6
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Оптимальный Куркумин

Для этого придется весь Ютуб заблокировать.

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3
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encake

и заблокируют

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6
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Оптимальный Куркумин

Так я не сомневаюсь.
Надо было сразу в телеге окапываться.

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2
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ВТopHuk

По слухам, скоро блокнут

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1
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Способный утюг

учим морзянку!

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Оптимальный Куркумин

Я не фанат Навального, но сейчас он нужен Россия как никогда.

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Dmitry Smirnoff

России сейчас хоть кто-нибудь нужен.

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Имя Фамилия

Телеграм будет единственным источником информации. Представляю как бомбит властей из-за него. 95% свободной инфы у меня это телеграм каналы +средство связи. Остальное всё заблокируют.

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badResistor

телегой пользуются 30% основной электорат жрет говно из телевизора и причмокивает. А для этих 30% есть росгвардия

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Вирусный звук

ну сми это не будет, будет агитлистком. но лучше чем ничего конечно

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Одетый хот-дог

До блокировки ютуба осталось

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badResistor

4 дня

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Ivan

Покойся с миром ютуб ты был нам близок

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Ура Патриот

Блэт, мб на какой-то платформе которую не жалко?( ну там рутюб, видео@мэил.ру

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Konstantin

Там моментом их выпилят

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Ура Патриот

Да понятно, шутка типа 🥲

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Относительный браслет

Так вот почему отключили монетизацию, ясно

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new_comment

Можно же на болванки записывать и распространять по почте, как ubuntu когда-то.
У них же бабла немеряно - им Госдеп платит.

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Performance Artist

Раньше канал назывался РосПил? кто в курсе

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Ничтожный космос

У скрепоносцев будет полыхать что-то кто-то собирается создать СМИ без облиZывания пыньки

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Kirill Chesnokov

Ещё 15 лет накинут за очепатку😕

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Rikardo Solana

Слава герою Алексею Навальному!

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Vandgory

Новая помойка

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