Команда Навального объявила о создании своего СМИ. Это ютуб-канал «Популярная политика» Статьи редакции
У него уже более 500 тысяч подписчиков.
Алексей Навальный в своих соцсетях объявил, что его команда начала делать своё СМИ. Это канал на ютубе «Популярная политика».
По словам политика, каждый день на канале выходит информационная программа. Команда не будет помечать материалы плашками и использовать слово «специальная операция», поскольку мнение Роскомнадзора ей «глубоко неинтересно». «Блокировки мы будем обходить ровно до того момента, пока в России работает интернет. А если его отключат, то будем морзянкой выстукивать вам новости», — добавил Навальный.
У «Популярной политики» уже более 500 тысяч подписчиков.
*Алексей Навальный внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Как Навальный сидя в камере может быть свободнее многих россиян на воле?
Ему терять нечего уже)
Ему терять намного больше, чем любому другому
Ютуб канал на пару миллионов?))
без монетизации
сейчас они могут все что угодно, например превратить в ад жизни его родных, друзей и его самого
Д уже👀
До блокировки: 3..2..1..
Для этого придется весь Ютуб заблокировать.
и заблокируют
Так я не сомневаюсь.
Надо было сразу в телеге окапываться.
По слухам, скоро блокнут
Я не фанат Навального, но сейчас он нужен Россия как никогда.
России сейчас хоть кто-нибудь нужен.
Телеграм будет единственным источником информации. Представляю как бомбит властей из-за него. 95% свободной инфы у меня это телеграм каналы +средство связи. Остальное всё заблокируют.
телегой пользуются 30% основной электорат жрет говно из телевизора и причмокивает. А для этих 30% есть росгвардия
4 дня
Покойся с миром ютуб ты был нам близок
Блэт, мб на какой-то платформе которую не жалко?( ну там рутюб, видео@мэил.ру
Там моментом их выпилят
Да понятно, шутка типа 🥲
Можно же на болванки записывать и распространять по почте, как ubuntu когда-то.
У них же бабла немеряно - им Госдеп платит.
Раньше канал назывался РосПил? кто в курсе
Ещё 15 лет накинут за очепатку😕
Слава герою Алексею Навальному!
Новая помойка
PayPal уходит из России, «Ашан» начал ограничивать продажу некоторых продуктов.
Я понимаю, что мы все в панике и ищем худший сценарий, но прослушав последние интервью Акунина и Шульман, я аккумулировала последние мысли в одну большую мысль. Никакого хардкора не наступит по одной простой причине - у страны действительно нет ресурса поддерживать тоталитарный режим. Нет у людей денег оплачивать штрафы, нет столько сотрудников…
Так компания поддержала «международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России в Украине».
Господа, если у вас есть родственники и знакомые использующие этот аргумент в оправдание войны России с Украиной, предлагаю показать им это видео и результат отчёта УКВЧП ООН, доказывающее что претензии России к Украине мягко говоря не обоснованны, и сам конфликт находился по большей частью в замороженном состоянии.