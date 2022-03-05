«Аэрофлот» остановит все зарубежные рейсы Статьи редакции
Исключение сделали только для Белоруссии.
«Аэрофлот» с 8 марта остановит все международные рейсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
С 6 марта «Аэрофлот» прекратит допуск на международные рейсы пассажиров с билетами в обе стороны, если дата возвращения — после 8 марта. Полёты по России и в Минск компания продолжит.
Времена пандемии были довольно уютными, да?
Эх...
Мстительные дЭбилы, визжащие про "8 лет" очень довольны.
Они никуда не летают и радуются, что другие не полетят.
Все как и говорили - в иностранных аэропортах их самолёты просто арестуют. Как они собираются теперь проводить обслуживание самолётов?
На алиэкспрессе запчасти купят. Соответствующего качества.
в военторге
в спецоперацторге
Контрабандные запчасти. Контрабандные самолеты - эт совсем перебор
Как они собираются теперь проводить обслуживание самолётов?
Китайские запчасти и изолента.
Мне кажется через 1-2 месяца увеличится кол-во авиакатастроф и летать никому не пожелаю
У ашота в сервисе резину будут менять
Поезда... Поезда никогда не меняются....
Никак. Падать будут, как в Иране
Всё не так плохо. На 8-е марта с любимой можно слетать в романтический Минск
Мстительные попугаи, долдонящие про 8 лет, очень довольны.
Теперь не только они не летают за границу.
Уже лизинговые самолёты отжимают, лол
Из ДНР и лнр не летают и вы не летайте.
пздц иностранцы студенты попали
Какая страховая компания будет страховать полеты? Ведь без страховки рейса взлет запрещен. Кто будет обновлять ПО каждый месяц?
Сейчас нормы поменяют, какое-то время полетает, ну будут чащи падать, так бабы еще нарожают, ничего нового
А пилоты захотят летать на них? Уж лучше свалить в Казахстан хотя бы.
Карма за кота
Приехали
Все прикрылись, по итогу
Поезда когда остановят
Должен был лететь завтра вечером, походу теперь никуда не лечу…
И судя по формулировке я ещё и ничего обратно не получу за билет
Ну как полетали?
Значит все таки выбрали национализацию авиапарка.
Пока непонятно.
Победы это тоже касается?
Блядь.
да у туркиш эйрлайнс, цены уже до 160к в одну сторону с багажом на двоих выходят))
самолетик, лети домой
А Беларусь ещё зарубежная? Надолго ли?
В африканской стране не было выборов с 1993 года, тотальная цензура СМИ и отсутствует независимый суд.
Многие узнали об ограничениях из заблокированной соцсети. И отметили, что стало «даже лучше».
У него уже более 500 тысяч подписчиков.