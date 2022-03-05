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Крошечный дым

«Аэрофлот» остановит все зарубежные рейсы Статьи редакции

Исключение сделали только для Белоруссии.

«Аэрофлот» с 8 марта остановит все международные рейсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

С 6 марта «Аэрофлот» прекратит допуск на международные рейсы пассажиров с билетами в обе стороны, если дата возвращения — после 8 марта. Полёты по России и в Минск компания продолжит.

#новости #санкции

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Одетый хот-дог

Охуенный год, просто замечательный

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Одетый хот-дог

с 8 марта
 С праздником, дорогие дамы!

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Анна Безносова

Времена пандемии были довольно уютными, да?
Эх...

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Анна Безносова

Мстительные дЭбилы, визжащие про "8 лет" очень довольны.
Они никуда не летают и радуются, что другие не полетят.

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Андрей Андреев

Все как и говорили - в иностранных аэропортах их самолёты просто арестуют. Как они собираются теперь проводить обслуживание самолётов?

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17
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Клаус Шульце

На алиэкспрессе запчасти купят. Соответствующего качества.

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28
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Maxim Kovalchuk

в военторге

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умный человек

в спецоперацторге

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Сменю ка имя на всякий случай

Контрабандные запчасти. Контрабандные самолеты - эт совсем перебор

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4
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Owlie

Как они собираются теперь проводить обслуживание самолётов?
 Китайские запчасти и изолента.
Мне кажется через 1-2 месяца увеличится кол-во авиакатастроф и летать никому не пожелаю

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4
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So Dope

У ашота в сервисе резину будут менять

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2
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Performance Artist

Поезда... Поезда никогда не меняются....

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Михаил Октябрьский

Никак. Падать будут, как в Иране

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Стефан Гадецкий

Всё не так плохо. На 8-е марта с любимой можно слетать в романтический Минск

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13
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Железный диод

Исключение сделали только для Белоруссии
 зарубежные
 Кек

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Анна Безносова

Мстительные попугаи, долдонящие про 8 лет, очень довольны.

Теперь не только они не летают за границу.

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Serhii Osmolenko

Уже лизинговые самолёты отжимают, лол

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Алина Кипр

Из ДНР и лнр не летают и вы не летайте.

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nik

пздц иностранцы студенты попали

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Алина Кипр

Какая страховая компания будет страховать полеты? Ведь без страховки рейса взлет запрещен. Кто будет обновлять ПО каждый месяц?

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Rimas

Сейчас нормы поменяют, какое-то время полетает, ну будут чащи падать, так бабы еще нарожают, ничего нового

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13
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Michael Konovalov

А пилоты захотят летать на них? Уж лучше свалить в Казахстан хотя бы.

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0
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Arman Adabi

Карма за кота

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Sir Cumference
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3
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badnewsforyou

Приехали
Все прикрылись, по итогу

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Антон Лисин

Поезда когда остановят

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Дмитрий Царь

Должен был лететь завтра вечером, походу теперь никуда не лечу…
И судя по формулировке я ещё и ничего обратно не получу за билет

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A Z

Ну как полетали?

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Роман Кириллов

Значит все таки выбрали национализацию авиапарка.

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Ник Холден

Пока непонятно.

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Anderkeks

Победы это тоже касается?

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Бессмысленный спрей

У Победы уже "приземлили" первый Боинг за рубежом, так что скорее всего да. Ещё 2 потребовали отдать.

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2
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Anderkeks

Блядь.

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Сознательный пистолет

Ну и хуй с ним, есть же иностранные а/к?

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Михаил Горлов

да у туркиш эйрлайнс, цены уже до 160к в одну сторону с багажом на двоих выходят))

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гчк

самолетик, лети домой

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Ник Холден

А Беларусь ещё зарубежная? Надолго ли?

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