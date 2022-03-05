«Аэрофлот» с 8 марта остановит все международные рейсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

С 6 марта «Аэрофлот» прекратит допуск на международные рейсы пассажиров с билетами в обе стороны, если дата возвращения — после 8 марта. Полёты по России и в Минск компания продолжит.