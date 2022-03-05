«Коммерсантъ»: ЦБ ввёл лимит на переводы за рубеж супругам и родственникам — не более пяти тысяч долларов в месяц Статьи редакции
Мера касается физических лиц-резидентов.
Банк России установил очередное ограничение для банков на фоне «повышенной волатильности» валютного рынка. Регулятор ограничил ежемесячную сумму, которую физические лица-резиденты могут переводить своим супругам, близким родственникам (родителям, бабушкам, внукам), братьям и сёстрам, усыновителям и усыновлённым. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо зампреда ЦБ Юрия Исаева.
«Это вынужденная мера и делается для того, чтобы валюта из страны не оттекала и не оказывала дополнительное давление на курс рубля в рамках текущей ситуации»,— отметил старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.
ЦБ иди нахуй.
крипта приди
И кого они этим напугали?
Ежа голой жопой. Я такой суммы никогда в жизни не держала в руках. И всё моё окружение. Настал звёздный час нищебродов. Теперь всё то, что мы не делали, продолжаем не делать официально
Я бы ещё понял если из-за рубежа но из России за рубеж. Это что-то с чем то.
Преезжайте к нам в Луизиану! В поле на ферме будите харошие баксы зароблять!
А как же Лиза пескова на 5к в месяц проживёт?
Ничего хорошего. Ожидаемо.
Остановит ли это курс?
А самому себе можно?
У него уже более 500 тысяч подписчиков.
Многие узнали об ограничениях из заблокированной соцсети. И отметили, что стало «даже лучше».
В африканской стране не было выборов с 1993 года, тотальная цензура СМИ и отсутствует независимый суд.
Я понимаю, что мы все в панике и ищем худший сценарий, но прослушав последние интервью Акунина и Шульман, я аккумулировала последние мысли в одну большую мысль. Никакого хардкора не наступит по одной простой причине - у страны действительно нет ресурса поддерживать тоталитарный режим. Нет у людей денег оплачивать штрафы, нет столько сотрудников…