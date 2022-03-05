Я понимаю, что мы все в панике и ищем худший сценарий, но прослушав последние интервью Акунина и Шульман, я аккумулировала последние мысли в одну большую мысль. Никакого хардкора не наступит по одной простой причине - у страны действительно нет ресурса поддерживать тоталитарный режим. Нет у людей денег оплачивать штрафы, нет столько сотрудников…