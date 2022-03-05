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Крошечный дым

«Коммерсантъ»: ЦБ ввёл лимит на переводы за рубеж супругам и родственникам — не более пяти тысяч долларов в месяц Статьи редакции

Мера касается физических лиц-резидентов.

Банк России установил очередное ограничение для банков на фоне «повышенной волатильности» валютного рынка. Регулятор ограничил ежемесячную сумму, которую физические лица-резиденты могут переводить своим супругам, близким родственникам (родителям, бабушкам, внукам), братьям и сёстрам, усыновителям и усыновлённым. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо зампреда ЦБ Юрия Исаева.

«Это вынужденная мера и делается для того, чтобы валюта из страны не оттекала и не оказывала дополнительное давление на курс рубля в рамках текущей ситуации»,— отметил старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

#новости #центробанк

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Коммунальный глобус

«Это вынужденная мера и делается для того, чтобы валюта из страны не оттекала и не оказывала дополнительное давление на курс рубля в рамках текущей ситуации»
 Перефразирую: мы делаем это для того, чтобы мигрирующие семьи могли как можно меньше друг-другу помочь деньгами

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Тупой Мика

На самом деле все правильно делают, просто в контексте ситуации выглядит так

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Уважаемый будильник

Хули им эммигрантам

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Maksim Florov

ЦБ иди нахуй.

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радиоприёмник

крипта приди

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Michael Konovalov

И кого они этим напугали?

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Стася Хи

Ежа голой жопой. Я такой суммы никогда в жизни не держала в руках. И всё моё окружение. Настал звёздный час нищебродов. Теперь всё то, что мы не делали, продолжаем не делать официально

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Michael Konovalov

Я бы ещё понял если из-за рубежа но из России за рубеж. Это что-то с чем то.

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Демократичный Южанин

Преезжайте к нам в Луизиану! В поле на ферме будите харошие баксы зароблять!

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Дада Дадаева

А как же Лиза пескова на 5к в месяц проживёт?

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Hooligan

Ничего хорошего. Ожидаемо.

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Уважаемый будильник

Ладно так уж и быть буду переводить больше 5 тысяч в день

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Уважаемый будильник

На кассе в красном и белом

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Одетый хот-дог

Сначала померещилось "пять тысяч рублей", серанул

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Уважаемый будильник

Серанул пивком

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doffys

Остановит ли это курс?

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Paul

А самому себе можно?

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