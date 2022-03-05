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Крошечный дым

Путин встретился с бортпроводницами: рассказал про военное положение и возможную утрату украинской государственности Статьи редакции

По его словам, вводить военное положение власти России не собираются.

200 200 комментариев
14 253 просмотров

Владимир Путин встретился с женщинами лётного состава российских авиакомпаний. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Главное из высказываний президента:

  • Решение о начале «специальной военной операции» на Украине было «тяжёлым»;
  • Люди на Донбассе — «не бродячие собаки», от 13 до 14 тысяч человек убили с 2014 года;

  • У Украины с советских времен есть ядерные и ракетные компетенции, создание Украиной ядерного оружия реально. С секунды создания ядерного оружия там «судьба России станет иной»;

  • Если руководство Украины продолжит «делать то, что они делают», это поставит под вопрос «будущее украинской государственности»;

  • Российские военные организовали гуманитарный коридор из Мариуполя, но «нацисты» не выпускают людей;

  • Санкции, которые ввели против России, «сродни объявлению войны», но до этого пока не дошло;

  • Военное положение вводится в стране по закону по указу президента в случае внешней агрессии: «У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет». Власти не планируют вводить никакого особого положения, такой необходимости нет;

  • В боевых действиях на Украине не участвуют ни срочники, ни резервисты. Планов привлекать их и тех, кого отправили на сборы, у властей нет;
Путин о призывниках и тех, кого призывают на сборы. 

  • Если бы Россия ограничила военную операцию только Донбассом и армия вышла бы только на линию соприкосновения, то украинские силы постоянно получали бы ресурсы с Запада;

  • Почти вся военная инфраструктура Украины уничтожена;

  • Россия полностью обеспечивает себя по основным продуктам питания;

  • Выходом из текущей ситуации может быть «максимальная экономическая свобода бизнеса».

#новости #путин #конфликтнаукраине

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Коммунальный глобус

По его словам, вводить военное положение власти России не собираются
 Спецоперационное положение*

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164
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Ключевой шмель

Денацификационное положение

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46
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Nikon Mockey

Детроллизация видимо.
Пиздец, нахуя тогда Киев просил о коридорах? Он цже потихоньку сам начинает заговариваться, потому что обычно у него нельзя было найти контрадикции хотя бы в ранге 5 предложений. Ща уже до 1 сузилось. Деменция, она такая — ол ю нид из э литл пуш.

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7
5 комментариев
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Благоприятный корабль

Национализационное положение

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2
2 комментария
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Коммунальный глобус

Если руководство Украины продолжит делать то, что они делают, это поставит под вопрос будущее украинской государственности
 Ути-пути

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10
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Веб Инструменты

Если он продолжит делать то что делает, то это поставит под вопрос будущее российской государственности

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55
4 комментария
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JilaNis

Ага, а недавно говорил, что захватывать Украину не будет и государственность она не потеряет. Эх, Вова-Вова, переобуваешься в прыжке. Пиздит как дышит.

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29
8 комментариев
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Друз Фаруэл

VZaмирное уложение

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1
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Евгений Кочин

Ссыкло галимое. У тебя там только официально полтысячи погибло, хуй знает сколько в плену. Бери комитет матерей и встречайся с ними и извиняйся. Нет блядь, стюардессы айда посидим за чаем попиздим. Вот вам истории ..

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122
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АндрейВоробей

Комитет матерей признан иностранным агентом уже 3 месяца как)
Стюардессы здесь я думаю просто как два убитых зайца. 8 марта и кризис с авиаперевозками.

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33
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Евгений Кочин

Ну тогда к родителям этого рафика блядь, которого угораздило в армию пойти. Объясни им, что ты там делаешь, чтобы его спасти. Похуй. Хоть что-нибудь. Как военные вообще к нему могут хоть какое то уважение испытывать?!
А дед знай своё.
Дорогие дамы, блядь.

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7
2 комментария
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JilaNis

Комитет матерей признан иностранным агентом
 Лол. Очередное пробитие дна. Все по Оруэллу. Война - это мир(запрет высказываться негативно об действиях армии). Свобода - это рабство(Украина, попавшая под полное влияние Россия якобы станет свободной). Незнание - сила(запрет "фейков", обязанность получать информацию только в официальных источниках).

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5
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Мищенко Инна

Предлагал переквалифицироваться в проститутки?

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0
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Андрей Перевертень

Ахуеть солдаты умирают на войне. Ну и ну кто бы мог подумать.

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–4
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ПринцТысячиВрагов

А зачем он разговаривает с бортпроводниками?

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90
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Alex

Не с кем говорить просто. А дед на уши любит упасть

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67
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Добро и позитив
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57
11 комментариев
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Добро и позитив

Макрон всё?

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14
1 комментарий
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Алонзо Мозли

Летать они больше не будут, потому - чтоб пошли и всем рассказали

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9
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Сергій Осипчук

нашли новую работу - профессиональных слушателей плешивостей

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5
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Alexander

"После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем"
 о! бортпроводницы!

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7
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Командный меч

ищет новую Кривоногих

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6
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Dmitry Sursin

Кто то же должен занять забытые должности из СССР, что бы составлять план на туалетную бумагу и другие товары. А тут как раз целая отрасль экономики умерла... Щас ещё к застройщикам заедет, расскажет как продавать дома при ипотеке в 20% и к горнякам, что бы доставали из архива схемы шагачей 70-х годов.

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2
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Genesi5 ­

с ФСОшниками, ты хотел сказать?

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1
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Старая бабка против войны

Макрон звонить перестал

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0
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Трогательный Орзэмэс

Ой, а можно я ещё раз?

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83
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Mr Sandman

Разрешаем.

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6
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Южная ночь

"Почти вся военная инфраструктура Украины уничтожена"

Наверное и потерь никаких нет?

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54
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ZloYa

Потерь нет, бомбежки нет, войск нет. Это Украина по-приколу сама себя фигачит.

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38
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Сергей Кузнецов

Если "Почти вся военная инфраструктура Украины уничтожена" то чем она себя фигачит?

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15
1 комментарий
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Южная ночь

Не фигачит, все видео - монтаж

Научились монтировать за 8 лет

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9
1 комментарий
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Добро и позитив

Нахрена это говорить бортпроводницам, я все еще не понимаю)))

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15
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Южная ночь

Чтобы на их фоне выглядеть мужиком

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13
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Предварительный Пук

они проводят по борту

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3
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Драгоценный историк

Ну потому что работы они лишились

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2
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Звезда спас TJ

Правильно, ведь война и нацисты - это то, о чем стоит поговорить с женщинами в преддверии 8 марта

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64
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Павел Каташев

Ну дак еще не 8ое марта

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5
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Ігор Лазарук

"Санкции, которые ввели против России, «сродни объявлению войны»;"

Санкции - война, военная спецоперация с вторжением, тысячами жертв и разрушением гражданских ифраструктур - не война. Это же понимать надо.

Бля, россияне, вы там поголовно тупые, или вас такими считают?

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59
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Pervertido

Бля, веришь или нет но 3\4 такая херня в том или ином виде заходит. Тоскиво пиздец, хочу свалить нахер.

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4
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Добро и позитив

Я не понял, а почему с ними

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32
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StarDog

Потому что в России больше не нужно сколько бортпроводниц

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65
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Железнодорожный франт

устал смотреть на грустных опухших мужиков, решил глядеть на красивеньких баб

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27
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гчк

видел ролики с ким чен ыном и кучей фанаток вокруг? тут такая же картинка

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15
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badResistor

просто он боится говорить с кем либо вблизи, а единственные кто были около него все это время — это уборщицы и повара, вот и получается что только их и можно было показать. Вот и придумали что они бортпроводницы)

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4
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Александр Чекета

А что еще проводницам делать, как не с ним трындеть? Самолеты то почти не летают

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2
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Shy

Может потому что их профессия в скором времени "всё"? Были же новости о том что самолеты находящиеся в лизинге затребовали назад, а Боинг и Эйрбас прекращают тех. поддержку флота РФ.

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1
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Ігор Лазарук

"от 13 до 14 тысяч человек убили с 2014 года"

Типичный пиздобол.

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36
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Александр Чекета

Та ладно вранье, но лицемерие и двуличность:

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48
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Веб Инструменты

Он пиздит. Центр цел, а если гибнут военные - они взяли оружие, а значит знали на что идут.

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2
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JilaNis

Погибло 3000, пострадало 7000 за все время - данные ООН, независимые наблюдатели, миссии, все дела.
 Погибло 14 тысяч - Путин, данные взяты из головы.
 Вова, какой-же ты пиздабол.

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0
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Шапку мама дала

Он и военных посчитал украинских, в том числе из его любимого азова.

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0
1 комментарий
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Украинский Вояка

Он украинских военных посчитал 😐

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0
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Сергей Панфилов

ВОСИМЬ ЛЕТ, а у тебя только 6. Доделывай

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0
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Честный нос

Чел хуесосил США за пиздеж Пауэлла про ОМП в Ираке, но прямо сейчас он использует ту же аргументацию насчёт Украины.
Бесконечно лживое и лицемерное хуйло.

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38
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Ігор Лазарук

Так даже в ситуации с Пауэллом ватники облажались. Пауэлл на примере мела в пробирке показывал, какой именно объём биооружия нужен, чтобы причинить определённый ущерб. Ватаны почему-то решили, что в пробирке реально было оружие и после инфы про мел начали раскручивать эту херобору.

На вопрос, нахера бы Пауэллу проносить смертельное оружие в люди и трясти им, ответа получить не удалось.

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31
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Decadence

Ок, ватаны облажались, а само биологическое оружие где в итоге-то?

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2
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Судебный пришелец

Чел хуесосил США за пиздеж Пауэлла про ОМП в Ираке
Анекдот:
Когда я был маленьким я молился Богу о велосипеде. Потом я понял, что Бог работает по–другому: я украл велосипед и стал молить Бога о прощении…

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4
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Сергей Кузнецов

Это даже не та аргументация, он говорит что Украина "могла бы" сделать, даже не "сделала". Это как уничтожать мужские эмбрионы за то что они бы могли изнасиловать кого-то когда вырастут, инструмент же "будет".

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3
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JilaNis

С секунды создания ядерного оружия там «судьба России станет иной».
 Тут не спиздел, кстати. С секунды получения или создания ядерного оружия уже не получится просто так вторгнуться, потому что ответочка придет незамедлительно.

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2
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Александр Чезганов

Более того, Зеленский упомянул Будапештский меморандум на мюнхенской конференции 18 февраля, буквально пару недель назад. Российские войска к тому моменту уже полтора месяца как стояли у украинских границ, и планы по наступлению уже были давно готовы.
Все аргументы про "Украина может создать ядерное оружие" — это просто смешно

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0
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Случайный поезд

Бортпроводница, которая думала, что её зовут, просто чтобы поздравить:

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35
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БЕ3HOГNM

Что он блять несет?

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20
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ВTopHuk

Смерть и нищету

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48
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JohnyWalker

Значит уже приняли решение вводить

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32
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Сергей Панфилов

Удалено

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0
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Ферман спас Россию

По его словам - он и в Украину вторгаться не планировал.
Самый пздц надо ждать, когда он скажет: "Мы ни при каких обстоятельствах не планируем начинать ядерную войну".

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27
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Serhii Nesterov

Твёрдо и чётко.

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12
1 комментарий
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Евгений Оленич

Путин нассал в уши бортпроводницам: рассказал про военное положение и поделился своими влажными фантазиями о возможной утрате украинской государственности.
Поправил заголовок.

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26
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Alex Blake

А помещение реально выглядит как какой-то бункер, в который добавили растений для то чтобы выглядело поуютнее

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19
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Сергей Кузнецов

Интересно, им мешки на головы надевали когда везли туда?

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18
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JilaNis

Ага. Убогие лампы, как в подвале. Растениями загородили задний план, чтобы не бросался в глаза. Совковая мозайка на колоннах.

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13
1 комментарий
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Alexandr Loginov

там в каждом кусте фсошник

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10
1 комментарий
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Стас Злей

Это тот же стол за которым Шойгу сидел?

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2
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Dan

Да иди нахуй со своей войной. Заебал, уебок

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14
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Dan

Люди на Донбассе — «не бродячие собаки», от 13 до 14 тысяч человек убили с 2014 года;
 А по чьей инициативе их убили он не говорит

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21
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Jonny Odyssey

Следующая новость: путин встретился с обезьянами в зоопарке и рассказал им свою позицию

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13
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Ігор Лазарук
Ответить
24
1 комментарий
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Коровка спасла Россию
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16
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Александр Чекета

Санкции, которые ввели против России, «сродни объявлению
спецоперации"

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14
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Антон Лисин

" спецоперация была тяжёлая и теперь вы безработные. С праздником"

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14
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NIK K

Без суда и следствия - хватают и расстреливают

а вы говорите

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11
2 комментария
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Веб Инструменты

Дед поехал.

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5
2 комментария
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Mister Dundie

Там еще тезисы интересные были, про то что "цели операции почти достигнуты, осталось чуть-чуть".
Между строк читается, что война близится к завершению (имхо). Хуйло выводит войска, ссыт на лицо ватанам и обьявляет во всеуслышание что мы победили, цели достигнуты и Украина демилитаризирована. Таким образом уходит от позора и сохраняет ватную поддержку, а всё реальные потери тщательно скрываются и цензурятся сми.
А стоила ли игра свеч?

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8
4 комментария
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Ольга Собко

Какое же оно й*бнутое.)))
Курица с отрубленной головой бегает по двору.
Ну если уже Макс Шевченко и Баронова переобулись, то конец близок.

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5
5 комментариев
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Александр Чекета

А маразм все крепчал.

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6
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Скромный лолипоп

Поздравляю

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5
1 комментарий
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artemykairyak

плакала половина аэрофлота

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5
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Fedor Andreev

Это один из двойников? Настоящий не подпустил бы к себе людей так близко.

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5
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И В

сколько раз они кал сдавали, чтобы их подпустили к величайшему?

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5
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Образовательный пёс_анон

Тысяча и одна ночь

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4
1 комментарий
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Философский Макс

По его словам, вводить военное положение власти России не собираются
 Кек

Ответить
2
1 комментарий
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NIK K

Основное - на самом деле
остальное менее важно из диалога

Ответить
1
2 комментария
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Веб Инструменты

Врет дальше… оторвался от реальности и полетел вдаль…

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3
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Валерий Миллер

Это монтаж. Сам Путин близко так не садится к людям - боится заразиться.

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3
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Michael Konovalov

Санкции, которые ввели против России, «сродни объявлению войны»
 Полезные.

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3
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Ігор Лазарук

А бортпроводницы ли они? У ФСБшников баб ухоженных хватает, чай не на заводе работают.

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3
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Какой то чел из интернета

«судьба России станет иной» можно мне на эту судьбу плиз посмотреть, а то текущая нехуя не радостная какая-то

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3
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Yabusele

Пиздежь с первого до последнего слова

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3
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Бандерiвець на бандеромобiлi

"Путин провёл встречу с бортпроводницами"

Ну да. Это ведь сейчас самое важное...

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3
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Бандерiвець на бандеромобiлi

Как же у меня горит каждый раз с аргументов об ядерном оружии... Аргументы уровня детского сада и вата в это верит...

И это говорит тот, кто сидит на ̶б̶у̶т̶ы̶л̶к̶е̶ кнопке...

"Мы на вас напали, потому что у вас есть средства обороны...и потому, что их можете создать"... Была бы у нас ядерка хуй бы ты рыпался...

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3
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Ещё 42 комментария
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