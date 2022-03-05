У Украины с советских времен есть ядерные и ракетные компетенции, создание Украиной ядерного оружия реально. С секунды создания ядерного оружия там «судьба России станет иной»;

Военное положение вводится в стране по закону по указу президента в случае внешней агрессии: «У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет». Власти не планируют вводить никакого особого положения, такой необходимости нет;