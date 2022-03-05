Путин встретился с бортпроводницами: рассказал про военное положение и возможную утрату украинской государственности Статьи редакции
По его словам, вводить военное положение власти России не собираются.
Владимир Путин встретился с женщинами лётного состава российских авиакомпаний. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
Главное из высказываний президента:
- Решение о начале «специальной военной операции» на Украине было «тяжёлым»;
- Люди на Донбассе — «не бродячие собаки», от 13 до 14 тысяч человек убили с 2014 года;
У Украины с советских времен есть ядерные и ракетные компетенции, создание Украиной ядерного оружия реально. С секунды создания ядерного оружия там «судьба России станет иной»;
- Если руководство Украины продолжит «делать то, что они делают», это поставит под вопрос «будущее украинской государственности»;
Российские военные организовали гуманитарный коридор из Мариуполя, но «нацисты» не выпускают людей;
- Санкции, которые ввели против России, «сродни объявлению войны», но до этого пока не дошло;
Военное положение вводится в стране по закону по указу президента в случае внешней агрессии: «У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет». Власти не планируют вводить никакого особого положения, такой необходимости нет;
- В боевых действиях на Украине не участвуют ни срочники, ни резервисты. Планов привлекать их и тех, кого отправили на сборы, у властей нет;
Если бы Россия ограничила военную операцию только Донбассом и армия вышла бы только на линию соприкосновения, то украинские силы постоянно получали бы ресурсы с Запада;
- Почти вся военная инфраструктура Украины уничтожена;
Россия полностью обеспечивает себя по основным продуктам питания;
- Выходом из текущей ситуации может быть «максимальная экономическая свобода бизнеса».
Детроллизация видимо.
Пиздец, нахуя тогда Киев просил о коридорах? Он цже потихоньку сам начинает заговариваться, потому что обычно у него нельзя было найти контрадикции хотя бы в ранге 5 предложений. Ща уже до 1 сузилось. Деменция, она такая — ол ю нид из э литл пуш.
Если он продолжит делать то что делает, то это поставит под вопрос будущее российской государственности
Ага, а недавно говорил, что захватывать Украину не будет и государственность она не потеряет. Эх, Вова-Вова, переобуваешься в прыжке. Пиздит как дышит.
VZaмирное уложение
Ссыкло галимое. У тебя там только официально полтысячи погибло, хуй знает сколько в плену. Бери комитет матерей и встречайся с ними и извиняйся. Нет блядь, стюардессы айда посидим за чаем попиздим. Вот вам истории ..
Комитет матерей признан иностранным агентом уже 3 месяца как)
Стюардессы здесь я думаю просто как два убитых зайца. 8 марта и кризис с авиаперевозками.
Ну тогда к родителям этого рафика блядь, которого угораздило в армию пойти. Объясни им, что ты там делаешь, чтобы его спасти. Похуй. Хоть что-нибудь. Как военные вообще к нему могут хоть какое то уважение испытывать?!
А дед знай своё.
Дорогие дамы, блядь.
Комитет матерей признан иностранным агентом
Лол. Очередное пробитие дна. Все по Оруэллу. Война - это мир(запрет высказываться негативно об действиях армии). Свобода - это рабство(Украина, попавшая под полное влияние Россия якобы станет свободной). Незнание - сила(запрет "фейков", обязанность получать информацию только в официальных источниках).
Предлагал переквалифицироваться в проститутки?
Ахуеть солдаты умирают на войне. Ну и ну кто бы мог подумать.
А зачем он разговаривает с бортпроводниками?
Не с кем говорить просто. А дед на уши любит упасть
Макрон всё?
Летать они больше не будут, потому - чтоб пошли и всем рассказали
нашли новую работу - профессиональных слушателей плешивостей
"После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем"
о! бортпроводницы!
Кто то же должен занять забытые должности из СССР, что бы составлять план на туалетную бумагу и другие товары. А тут как раз целая отрасль экономики умерла... Щас ещё к застройщикам заедет, расскажет как продавать дома при ипотеке в 20% и к горнякам, что бы доставали из архива схемы шагачей 70-х годов.
с ФСОшниками, ты хотел сказать?
Макрон звонить перестал
Разрешаем.
"Почти вся военная инфраструктура Украины уничтожена"
Наверное и потерь никаких нет?
Потерь нет, бомбежки нет, войск нет. Это Украина по-приколу сама себя фигачит.
Если "Почти вся военная инфраструктура Украины уничтожена" то чем она себя фигачит?
Не фигачит, все видео - монтаж
Научились монтировать за 8 лет
Нахрена это говорить бортпроводницам, я все еще не понимаю)))
Чтобы на их фоне выглядеть мужиком
они проводят по борту
Правильно, ведь война и нацисты - это то, о чем стоит поговорить с женщинами в преддверии 8 марта
Ну дак еще не 8ое марта
"Санкции, которые ввели против России, «сродни объявлению войны»;"
Санкции - война, военная спецоперация с вторжением, тысячами жертв и разрушением гражданских ифраструктур - не война. Это же понимать надо.
Бля, россияне, вы там поголовно тупые, или вас такими считают?
Бля, веришь или нет но 3\4 такая херня в том или ином виде заходит. Тоскиво пиздец, хочу свалить нахер.
Я не понял, а почему с ними
Потому что в России больше не нужно сколько бортпроводниц
видел ролики с ким чен ыном и кучей фанаток вокруг? тут такая же картинка
просто он боится говорить с кем либо вблизи, а единственные кто были около него все это время — это уборщицы и повара, вот и получается что только их и можно было показать. Вот и придумали что они бортпроводницы)
А что еще проводницам делать, как не с ним трындеть? Самолеты то почти не летают
Может потому что их профессия в скором времени "всё"? Были же новости о том что самолеты находящиеся в лизинге затребовали назад, а Боинг и Эйрбас прекращают тех. поддержку флота РФ.
"от 13 до 14 тысяч человек убили с 2014 года"
Типичный пиздобол.
Та ладно вранье, но лицемерие и двуличность:
Он пиздит. Центр цел, а если гибнут военные - они взяли оружие, а значит знали на что идут.
Погибло 3000, пострадало 7000 за все время - данные ООН, независимые наблюдатели, миссии, все дела.
Погибло 14 тысяч - Путин, данные взяты из головы.
Вова, какой-же ты пиздабол.
Он и военных посчитал украинских, в том числе из его любимого азова.
Он украинских военных посчитал 😐
ВОСИМЬ ЛЕТ, а у тебя только 6. Доделывай
Так даже в ситуации с Пауэллом ватники облажались. Пауэлл на примере мела в пробирке показывал, какой именно объём биооружия нужен, чтобы причинить определённый ущерб. Ватаны почему-то решили, что в пробирке реально было оружие и после инфы про мел начали раскручивать эту херобору.
На вопрос, нахера бы Пауэллу проносить смертельное оружие в люди и трясти им, ответа получить не удалось.
Ок, ватаны облажались, а само биологическое оружие где в итоге-то?
Это даже не та аргументация, он говорит что Украина "могла бы" сделать, даже не "сделала". Это как уничтожать мужские эмбрионы за то что они бы могли изнасиловать кого-то когда вырастут, инструмент же "будет".
С секунды создания ядерного оружия там «судьба России станет иной».
Тут не спиздел, кстати. С секунды получения или создания ядерного оружия уже не получится просто так вторгнуться, потому что ответочка придет незамедлительно.
Более того, Зеленский упомянул Будапештский меморандум на мюнхенской конференции 18 февраля, буквально пару недель назад. Российские войска к тому моменту уже полтора месяца как стояли у украинских границ, и планы по наступлению уже были давно готовы.
Все аргументы про "Украина может создать ядерное оружие" — это просто смешно
Бортпроводница, которая думала, что её зовут, просто чтобы поздравить:
Что он блять несет?
Смерть и нищету
Значит уже приняли решение вводить
Удалено
По его словам - он и в Украину вторгаться не планировал.
Самый пздц надо ждать, когда он скажет: "Мы ни при каких обстоятельствах не планируем начинать ядерную войну".
Твёрдо и чётко.
Путин нассал в уши бортпроводницам: рассказал про военное положение и поделился своими влажными фантазиями о возможной утрате украинской государственности.
Поправил заголовок.
А помещение реально выглядит как какой-то бункер, в который добавили растений для то чтобы выглядело поуютнее
Интересно, им мешки на головы надевали когда везли туда?
Ага. Убогие лампы, как в подвале. Растениями загородили задний план, чтобы не бросался в глаза. Совковая мозайка на колоннах.
там в каждом кусте фсошник
Это тот же стол за которым Шойгу сидел?
Да иди нахуй со своей войной. Заебал, уебок
Люди на Донбассе — «не бродячие собаки», от 13 до 14 тысяч человек убили с 2014 года;
А по чьей инициативе их убили он не говорит
Следующая новость: путин встретился с обезьянами в зоопарке и рассказал им свою позицию
Санкции, которые ввели против России, «сродни объявлению
спецоперации"
" спецоперация была тяжёлая и теперь вы безработные. С праздником"
Без суда и следствия - хватают и расстреливают
а вы говорите
Дед поехал.
Там еще тезисы интересные были, про то что "цели операции почти достигнуты, осталось чуть-чуть".
Между строк читается, что война близится к завершению (имхо). Хуйло выводит войска, ссыт на лицо ватанам и обьявляет во всеуслышание что мы победили, цели достигнуты и Украина демилитаризирована. Таким образом уходит от позора и сохраняет ватную поддержку, а всё реальные потери тщательно скрываются и цензурятся сми.
А стоила ли игра свеч?
Какое же оно й*бнутое.)))
Курица с отрубленной головой бегает по двору.
Ну если уже Макс Шевченко и Баронова переобулись, то конец близок.
А маразм все крепчал.
плакала половина аэрофлота
Это один из двойников? Настоящий не подпустил бы к себе людей так близко.
сколько раз они кал сдавали, чтобы их подпустили к величайшему?
Основное - на самом деле
остальное менее важно из диалога
Врет дальше… оторвался от реальности и полетел вдаль…
Это монтаж. Сам Путин близко так не садится к людям - боится заразиться.
Санкции, которые ввели против России, «сродни объявлению войны»
Полезные.
А бортпроводницы ли они? У ФСБшников баб ухоженных хватает, чай не на заводе работают.
«судьба России станет иной» можно мне на эту судьбу плиз посмотреть, а то текущая нехуя не радостная какая-то
Пиздежь с первого до последнего слова
"Путин провёл встречу с бортпроводницами"
Ну да. Это ведь сейчас самое важное...
Как же у меня горит каждый раз с аргументов об ядерном оружии... Аргументы уровня детского сада и вата в это верит...
И это говорит тот, кто сидит на ̶б̶у̶т̶ы̶л̶к̶е̶ кнопке...
"Мы на вас напали, потому что у вас есть средства обороны...и потому, что их можете создать"... Была бы у нас ядерка хуй бы ты рыпался...
У него уже более 500 тысяч подписчиков.
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