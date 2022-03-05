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Издание «Важные истории» признали «нежелательным» в России Статьи редакции

Это второе СМИ, внесённое в реестр.

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Минюст вёес в реестр «нежелательных организаций» издание «Важные истории» и американскую Ассоциацию развития журналистики (OCCRP). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение о внесении организаций в реестр 22 февраля приняла Генпрокуратура. В августе 2021 года Минюст внёс «Важные истории» в список иноагентов.

«Важные истории» — русскоязычное интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях. Его основали в 2020 году сотрудники «Новой газеты» Роман Анин и Олеся Шмагун. Главный офис издания находится в Риге, но все журналисты работают из российских городов: Москвы, Магадана, Ярославля и других.

Вот лишь часть расследований «Важных историй»:

#медиа #новости

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Квазикоманда

Нежелательные истории

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Больной томагавк_два

Ад продолжается. Это не сон. Напоминаю.

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18
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Южная ночь

Я до сих пор не вернулся в реальность из коматозного состояния с начала войны. Просто мелькают дни, новая информация и это неописуемое состояние.

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8
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Michael Konovalov

Вот что сегодня увидел

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Максим Шишлов

Меня всегда поражала эта кокетливая формулировка "нежелательная".

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DISHER

Какая ирония) В текущей России важные новости нежелательны. Желательна только пропаганда, массовое отупение народа и восхваление спецопераций

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3
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Лошадка

Важные истории только по телевизору. Нежелательных историй нам не надо!

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0
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Даулет Тургалиев

Важные, но нежелательные истории

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Renox
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Renox

Надо бы Зеленского прифотошопить, но лень

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Александр Чекета

Когда уже прямо скажут: "Свободу слова признали нежелательной на территории РФ"

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Artem Kuzmin

Донатить им теперь нельзя чтоли?

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Железный диод
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Merx S. Mesi

если такими темпами всё позакрывают даже не представляю что у вас остаеться

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Пароход из листа тетрадного

пикабу

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