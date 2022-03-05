Минюст вёес в реестр «нежелательных организаций» издание «Важные истории» и американскую Ассоциацию развития журналистики (OCCRP). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение о внесении организаций в реестр 22 февраля приняла Генпрокуратура. В августе 2021 года Минюст внёс «Важные истории» в список иноагентов.

«Важные истории» — русскоязычное интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях. Его основали в 2020 году сотрудники «Новой газеты» Роман Анин и Олеся Шмагун. Главный офис издания находится в Риге, но все журналисты работают из российских городов: Москвы, Магадана, Ярославля и других.