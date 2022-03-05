Издание «Важные истории» признали «нежелательным» в России Статьи редакции
Это второе СМИ, внесённое в реестр.
Минюст вёес в реестр «нежелательных организаций» издание «Важные истории» и американскую Ассоциацию развития журналистики (OCCRP). Об этом сообщается на сайте ведомства.
Решение о внесении организаций в реестр 22 февраля приняла Генпрокуратура. В августе 2021 года Минюст внёс «Важные истории» в список иноагентов.
«Важные истории» — русскоязычное интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях. Его основали в 2020 году сотрудники «Новой газеты» Роман Анин и Олеся Шмагун. Главный офис издания находится в Риге, но все журналисты работают из российских городов: Москвы, Магадана, Ярославля и других.
Вот лишь часть расследований «Важных историй»:
- Почему в России не работает система экологического мониторинга и как государство «улучшает» статистику по вредным выбросам;
- О зарубежном бизнесе и офшорных компаниях родственников помощника президента Путина Игоря Левитина;
- Сколько получают депутаты Госдумы, которые ни разу не выступили на заседаниях и не внесли ни одного законопроекта;
- О реальном масштабе производственного травматизма в России;
- Кто помогает полицейским фальсифицировать уголовные дела за наркотики;
- Как первый замдиректора ФСБ связан с несколькими лидерами криминального мира, обвиняемых в десятках убийств и похищений.
Нежелательные истории
Я до сих пор не вернулся в реальность из коматозного состояния с начала войны. Просто мелькают дни, новая информация и это неописуемое состояние.
Вот что сегодня увидел
Меня всегда поражала эта кокетливая формулировка "нежелательная".
Какая ирония) В текущей России важные новости нежелательны. Желательна только пропаганда, массовое отупение народа и восхваление спецопераций
Важные истории только по телевизору. Нежелательных историй нам не надо!
Важные, но нежелательные истории
Надо бы Зеленского прифотошопить, но лень
Комментарий удален
Когда уже прямо скажут: "Свободу слова признали нежелательной на территории РФ"
Донатить им теперь нельзя чтоли?
если такими темпами всё позакрывают даже не представляю что у вас остаеться
пикабу
В африканской стране не было выборов с 1993 года, тотальная цензура СМИ и отсутствует независимый суд.
Магистральный интернет-оператор из США отключил Россию от своих линий связи, однако эксперты и ответственные лица резко раскритиковали подобные шаги — они подрывают доверие к интернету и вредят разнообразию мнений.
Многие узнали об ограничениях из заблокированной соцсети. И отметили, что стало «даже лучше».
У него уже более 500 тысяч подписчиков.