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Производственный пёс_анон

Adobe прекратила продажу новых продуктов и услуг в России Статьи редакции

Компания также отменила лицензии на Creative Cloud и другие облачные продукты государственных СМИ.

Компания Adobe (разработчик Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom) прекратила продажи в России. Об этом сообщается в блоге компании.

Мы соблюдаем правительственные санкции, введенные Соединенными Штатами, Европейским союзом и Соединенным Королевством, чтобы гарантировать, что продукты и услуги Adobe не используются запрещенными лицами. Кроме того, мы прекращаем доступ российских государственных СМИ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud.

Шантану Нарайен
генеральный директор Adobe

#новости #adobe

3811 просмотров
Спасибо за наводку Артём Мазанов
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51 комментарий
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Недоденацифицированный
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62
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Сергей Купач

это самое смешное что я видел за эти дни

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Трогательный Орзэмэс

Как же наши пропагандисты будут лепит свои фейки??

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9
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Автономный колос

простым советским

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38
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Трогательный Орзэмэс

Из советского в России только репрессии работают, брат.

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JilaNis

Кстати, всегда охеревал, как можно сделать такое без цифры.

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Автономный колос

Content-Aware Fill

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JilaNis

Только носители органические. Думаю улицу сфотографировали новым отдельным кадром, а потом перенесли на неё Сталина и компанию - рябь на воде другая и освещение.

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Random Unit

и горизонт завален

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Bulky Blackcrappy против войны

Ну не знаю, выглядит так, как будто от руки нарисовали, даже отдельные мазки видно. И с перспективой как будто накосячили. Вообще, и оригинал выглядит исправленным, не было ли там кого-то ещё?

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Timber Dolphin

Before the jump. After the jump.

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JilaNis

Спиздят опенсорсные GIMP и Inkscape, переименуют в Фотографический Магазин и Перо Пространства Свободы.

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Bulky Blackcrappy против войны

Только «МагаZин» и «Zвободы», а так да

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Дмитрий Алекперов

rutor.org

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Трогательный Орзэмэс

Зачем ты им подсказываешь??

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Сменю ка имя на всякий случай

Кому «им»? Сейчас во всех офисах пираточки польются

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Навальнята спасают Фермана

А нельзя зайти через VPN и скачать на английском?

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Random Unit

Опозиционеры все настолько тупые, что в 2022 году не знают, как работает лицензирование и техподдержка ПО?

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Навальнята спасают Фермана

Не знаю, давай спросим у них

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Ігор Лазарук

Что там Adobe... Moody's прекращает деятельность. Это ж какой рейтинг у РФ, если даже те, кто этот рейтинг отслеживает, решили свалить?

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Автономный колос

Рейтинг РФ радиоактивный

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Суровый колос

настало время МОВАВИ ВИДЕО КОНВЕРТЕР

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Имя Фамилия

А разве все эти продукты нельзя скачать бесплатно в сети? Вы фотошоп покупаете?

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FireGrim

Потому что уже отвыкли от этой ебалы с пиратками. Намного удобнее лицухой пользоваться. Просто ставится, обновляется, да всякие сервисы доступны.

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Алексей Приловский

по-моему, что касается лицензий адобе, то там ебалы ещё больше, чем с пираткой

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CiZerin

Оплачиваю подписку на AdobeXD. Тут запоздало деньги и не успел оплатить новый месяц. Ща деньги пришли, вот интересно смогу ли оплатить.

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Имя Фамилия

Не в курсе что за оно. Его на торрентах нельзя скачать?

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CiZerin

Можно, наверное, но:
а) я тру легид. У меня 800+ игор в Стиме
б) меня крайне устраивал Адобе Клауд, так как частенько работаю то с ноута, то с компа

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усталые игрушки

Можно не вопрос крякнутый со всем сопутствующим негативом

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Алексей Шатаев

и вирусами

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andorus

Конечно можно, я пользуюсь фотошопом два раза в месяц, надо быть ибланом ради этого покупать. Но если бы я им пользовался каждый день, то купил бы.

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Максоний

Бизнес до поры до времени ж ебали за лицензии. Щас видимо мы будем реально пиратской страной

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Dead in

Пизда, теперь работу менять

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Александр Чекета

С текущими перспективами советую в продуктовый устроится, чтобы "дефицит" доставать.

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Медленный микрофон

мда, просто ахуй

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Сеня

очередной прилет по хипстерам

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–8
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Миржан Досымбаев

8 из 10 юзеров в роисии юзают ператку на винде :D а те у кого на маке не запустился прикидываются студентами и жду патчи.

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–2
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Удалите мой аккаунт и новости

главное Figma пока работает ) ушел с фотошопа давненько уже

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усталые игрушки
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Удалите мой аккаунт и новости
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Серебряный яд

фигма тоже перестанет работать, это неизбежно

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Photuum

У меня подписка, проверю вечером, работает ли. Но и на такой случай есть пиратский.

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Ramierl

Честно говоря все это уже выходит за рамки.

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Хан Соло

Сука, я substance painter пользуюсь

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Михаил

чтобы гарантировать, что продукты и услуги Adobe не используются запрещенными лицами
Как они это смогут гарантировать , если в госдуре примут закон о разрешении пиратства ?

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Tannim

Ничего, россияне потерпят.

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Собачий Никита

Похер. Осенью всё равно в поля урожай собирать.

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Ура Патриот

Стиллер в кейгене в каждый дом

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nik

ПОчему у нас так мало зарубежных аналогов? Людей не хватает, средств? Или не было смысла что-то делать, когда уже есть готовое, а наш рынок маленький?

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Владимир Керенский

Нахуя делать аналоги, если уже есть готовая штука, которая всем понятна и со всем унифицирована? Ну сделаешь ты, а за чей счет продвигать чтобы хоть мизерную долю рынка занять?

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t g

Издатель сам поддерживает пиратство

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–9
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