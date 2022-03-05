Adobe прекратила продажу новых продуктов и услуг в России Статьи редакции
Компания также отменила лицензии на Creative Cloud и другие облачные продукты государственных СМИ.
Компания Adobe (разработчик Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom) прекратила продажи в России. Об этом сообщается в блоге компании.
это самое смешное что я видел за эти дни
Кстати, всегда охеревал, как можно сделать такое без цифры.
Только носители органические. Думаю улицу сфотографировали новым отдельным кадром, а потом перенесли на неё Сталина и компанию - рябь на воде другая и освещение.
и горизонт завален
Ну не знаю, выглядит так, как будто от руки нарисовали, даже отдельные мазки видно. И с перспективой как будто накосячили. Вообще, и оригинал выглядит исправленным, не было ли там кого-то ещё?
Before the jump. After the jump.
Спиздят опенсорсные GIMP и Inkscape, переименуют в Фотографический Магазин и Перо Пространства Свободы.
Только «МагаZин» и «Zвободы», а так да
rutor.org
Кому «им»? Сейчас во всех офисах пираточки польются
А нельзя зайти через VPN и скачать на английском?
Опозиционеры все настолько тупые, что в 2022 году не знают, как работает лицензирование и техподдержка ПО?
Не знаю, давай спросим у них
Что там Adobe... Moody's прекращает деятельность. Это ж какой рейтинг у РФ, если даже те, кто этот рейтинг отслеживает, решили свалить?
А разве все эти продукты нельзя скачать бесплатно в сети? Вы фотошоп покупаете?
Потому что уже отвыкли от этой ебалы с пиратками. Намного удобнее лицухой пользоваться. Просто ставится, обновляется, да всякие сервисы доступны.
по-моему, что касается лицензий адобе, то там ебалы ещё больше, чем с пираткой
Оплачиваю подписку на AdobeXD. Тут запоздало деньги и не успел оплатить новый месяц. Ща деньги пришли, вот интересно смогу ли оплатить.
Не в курсе что за оно. Его на торрентах нельзя скачать?
Можно, наверное, но:
а) я тру легид. У меня 800+ игор в Стиме
б) меня крайне устраивал Адобе Клауд, так как частенько работаю то с ноута, то с компа
Можно не вопрос крякнутый со всем сопутствующим негативом
и вирусами
Конечно можно, я пользуюсь фотошопом два раза в месяц, надо быть ибланом ради этого покупать. Но если бы я им пользовался каждый день, то купил бы.
Бизнес до поры до времени ж ебали за лицензии. Щас видимо мы будем реально пиратской страной
Пизда, теперь работу менять
С текущими перспективами советую в продуктовый устроится, чтобы "дефицит" доставать.
очередной прилет по хипстерам
8 из 10 юзеров в роисии юзают ператку на винде :D а те у кого на маке не запустился прикидываются студентами и жду патчи.
главное Figma пока работает ) ушел с фотошопа давненько уже
У меня подписка, проверю вечером, работает ли. Но и на такой случай есть пиратский.
Честно говоря все это уже выходит за рамки.
Сука, я substance painter пользуюсь
чтобы гарантировать, что продукты и услуги Adobe не используются запрещенными лицами
Как они это смогут гарантировать , если в госдуре примут закон о разрешении пиратства ?
Ничего, россияне потерпят.
Стиллер в кейгене в каждый дом
ПОчему у нас так мало зарубежных аналогов? Людей не хватает, средств? Или не было смысла что-то делать, когда уже есть готовое, а наш рынок маленький?
Нахуя делать аналоги, если уже есть готовая штука, которая всем понятна и со всем унифицирована? Ну сделаешь ты, а за чей счет продвигать чтобы хоть мизерную долю рынка занять?
Издатель сам поддерживает пиратство
В африканской стране не было выборов с 1993 года, тотальная цензура СМИ и отсутствует независимый суд.
Это второе СМИ, внесённое в реестр.
Собирайте проверенные факты для себя и распространяйте их. Все факты, все теории начиная с распятия Христа и до сегодняшнего дня. Обсуждайте и несите свою правду с фактами везде. Учувствуйте в информационном конфликте. Остаться в стороне уже точно не получится.
У него уже более 500 тысяч подписчиков.
Магистральный интернет-оператор из США отключил Россию от своих линий связи, однако эксперты и ответственные лица резко раскритиковали подобные шаги — они подрывают доверие к интернету и вредят разнообразию мнений.
Многие узнали об ограничениях из заблокированной соцсети. И отметили, что стало «даже лучше».