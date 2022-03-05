Тысячи иностранцев забронировали через Airbnb жильё на Украине без намерения приезжать — так они помогают украинцам Статьи редакции
Они перечислили 1,9 миллиона долларов за двое суток.
Люди со всего мира забронировали жильё в украинских городах через сервис Airbnb, чтобы помочь украинцам. Об этом в твиттере рассказал один из основателей сервиса Брайан Чески.
Airbnb поддержал идею и отменил комиссию на бронирование на Украине. По словам Чески, за 48 часов иностранцы сняли жильё в Украине на 61 406 ночей. Так они напрямую перевели владельцам квартир 1,9 миллиона долларов.
Украинцы в ответ благодарили иностранцев за помощь. Некоторые писали, что пожертвования довели их до слёз.
28 февраля руководство Airbnb обратилось с предложением к правительствам Польши, Германии, Венгрии и Румынии временно обеспечить жильём украинских беженцев. Сервис пообещал оплатить траты на 100 тысяч беженцев.
Airbnb отменил все комиссии для бронирования в Украине, они поддерживают идею
https://news.airbnb.com/airbnbs-actions-in-response-to-the-ukraine-crisis/
We are also making efforts to support our community members in Ukraine who remain in the country. Airbnb is temporarily waiving guest and Host fees on new bookings in Ukraine at this time.
We are so humbled by the inspiring generosity of our community during this moment of crisis. In the past 48 hours, as we’ve waived our fees for new reservations, we’ve noticed a grassroots movement to book Airbnb listings in Ukraine with the objective of supporting local Hosts.
@Яна Ломакина привет, добавь это в пост, пожалуйста
там миллионы походу, какие миллиарды лол
Иностранцы понимают что платят деньги довольно обеспеченным людям (есть несколько квартир под сдачу), а не простым работягам?
Внезапно (без шуток) оказалось что эти обеспеченные люди ринулись помогать тем кому плохо. Развозят людей по городу и на вокзалы, делают закупки всего необходимого, передают еду и медикаменты (которые тоже закупают на свои бабки) и так далее. Короче ресурсы идут в нужное русло.
не ломай манямирок, быть может у них так не принято
все равно помощь, деньги идут в экономику Украины.
Тихо блять не рушь мирок. А ну быстро платить и каяться
Только от российских преступников на самолётах может пострадать даже обеспеченный человек.
Чем больше ты был обеспечен тем больше ты теряешь во время [РОСКОМНАДЗОРА]. Тот кто под мостом бомжевал мб даже в плюсе.
А самим украинцам лишившихся жилья где жить?
А они эти деньги и не увидят, потому задонатили людям как минимум с 2 хатами
Я может за 31 год своей жизни не видел ничего такого, в чём бы мир был так един, как сопереживание Украине.
Жалко, что уровень сложности в России опять подрос)
Ну если квартиры в Харькове и Чернигове например то резонно. Они уже ничего не стоят .
звучит как план =)
Одобряю, реализую.
То есть если у человека больше нет никакого жилья, то он не получит денег, но зато те, у кого нескольких квартир получат много 🤔
Ну кастати эйрбнб и букинг охуели. Их остановка в рф точечно бьет по обычным рядовым - не по государству. Прям по карману
Магистральный интернет-оператор из США отключил Россию от своих линий связи, однако эксперты и ответственные лица резко раскритиковали подобные шаги — они подрывают доверие к интернету и вредят разнообразию мнений.
Компания также отменила лицензии на Creative Cloud и другие облачные продукты государственных СМИ.
В африканской стране не было выборов с 1993 года, тотальная цензура СМИ и отсутствует независимый суд.
У него уже более 500 тысяч подписчиков.
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