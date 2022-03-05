Они перечислили 1,9 миллиона долларов за двое суток.

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Люди со всего мира забронировали жильё в украинских городах через сервис Airbnb, чтобы помочь украинцам. Об этом в твиттере рассказал один из основателей сервиса Брайан Чески.

Airbnb поддержал идею и отменил комиссию на бронирование на Украине. По словам Чески, за 48 часов иностранцы сняли жильё в Украине на 61 406 ночей. Так они напрямую перевели владельцам квартир 1,9 миллиона долларов.

Джонатан: «Конечно, мы туда не поедем. Мы просто хотели помочь кому-то хоть как-то», скриншот Airbnb



«Привет! На самом деле я не буду жить в квартире, я забронировала её, чтобы напрямую помочь людям из Украины, которые подверглись оккупации России. Я надеюсь, это поможет. С солидарностью и хорошими пожеланиями из Ванкувера, Канада».

Украинцы в ответ благодарили иностранцев за помощь. Некоторые писали, что пожертвования довели их до слёз.

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