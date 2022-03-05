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Крошечный дым

Тысячи иностранцев забронировали через Airbnb жильё на Украине без намерения приезжать — так они помогают украинцам Статьи редакции

Они перечислили 1,9 миллиона долларов за двое суток.

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Люди со всего мира забронировали жильё в украинских городах через сервис Airbnb, чтобы помочь украинцам. Об этом в твиттере рассказал один из основателей сервиса Брайан Чески.

Airbnb поддержал идею и отменил комиссию на бронирование на Украине. По словам Чески, за 48 часов иностранцы сняли жильё в Украине на 61 406 ночей. Так они напрямую перевели владельцам квартир 1,9 миллиона долларов.

Джонатан: «Конечно, мы туда не поедем. Мы просто хотели помочь кому-то хоть как-то», скриншот Airbnb
«Привет! На самом деле я не буду жить в квартире, я забронировала её, чтобы напрямую помочь людям из Украины, которые подверглись оккупации России. Я надеюсь, это поможет. С солидарностью и хорошими пожеланиями из Ванкувера, Канада». 

Украинцы в ответ благодарили иностранцев за помощь. Некоторые писали, что пожертвования довели их до слёз.

28 февраля руководство Airbnb обратилось с предложением к правительствам Польши, Германии, Венгрии и Румынии временно обеспечить жильём украинских беженцев. Сервис пообещал оплатить траты на 100 тысяч беженцев.

#новости #конфликтнаукраине #airbnb

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Избирательный украинец

Так они напрямую перевели владельцам квартир 1,9 миллиарда долларов.
 Так они накормили Airbnb с их конскими комиссиями

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35
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Матвей Коновалов

Airbnb отменил все комиссии для бронирования в Украине, они поддерживают идею

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63
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Матвей Коновалов

https://news.airbnb.com/airbnbs-actions-in-response-to-the-ukraine-crisis/

We are also making efforts to support our community members in Ukraine who remain in the country. Airbnb is temporarily waiving guest and Host fees on new bookings in Ukraine at this time.
We are so humbled by the inspiring generosity of our community during this moment of crisis. In the past 48 hours, as we’ve waived our fees for new reservations, we’ve noticed a grassroots movement to book Airbnb listings in Ukraine with the objective of supporting local Hosts.

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10
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Избирательный украинец

@Яна Ломакина привет, добавь это в пост, пожалуйста

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14
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Крошечный дым

Ага, спасибо!

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1
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Коммунальный глобус

1.9 миллиона*

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6
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Избирательный украинец

я уже зарепортил

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Автономный колос

Сейчас Airbnb перечислит комиссию арендодателям-Украинцам (если еще этого не сделала), и тоже будет молодец

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0
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Hfr Olod

там миллионы походу, какие миллиарды лол

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0
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Miku Hatsune

Иностранцы понимают что платят деньги довольно обеспеченным людям (есть несколько квартир под сдачу), а не простым работягам?

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22
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IaroslavTuch

Внезапно (без шуток) оказалось что эти обеспеченные люди ринулись помогать тем кому плохо. Развозят людей по городу и на вокзалы, делают закупки всего необходимого, передают еду и медикаменты (которые тоже закупают на свои бабки) и так далее. Короче ресурсы идут в нужное русло.

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19
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Все буде добре

не ломай манямирок, быть может у них так не принято

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9
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horus

все равно помощь, деньги идут в экономику Украины.

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20
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Владимир Керенский

Тихо блять не рушь мирок. А ну быстро платить и каяться

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2
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Йее

Только от российских преступников на самолётах может пострадать даже обеспеченный человек.

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3
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Егор Васильев

Чем больше ты был обеспечен тем больше ты теряешь во время [РОСКОМНАДЗОРА]. Тот кто под мостом бомжевал мб даже в плюсе.

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0
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Pedro Julio

А самим украинцам лишившихся жилья где жить?

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3
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Владимир Керенский

А они эти деньги и не увидят, потому задонатили людям как минимум с 2 хатами

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4
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Егор Владимирович

Я может за 31 год своей жизни не видел ничего такого, в чём бы мир был так един, как сопереживание Украине.
Жалко, что уровень сложности в России опять подрос)

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4
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Алина Кипр

Ну если квартиры в Харькове и Чернигове например то резонно. Они уже ничего не стоят .

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3
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Николай Николай

звучит как план =)

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1
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Квантовый метаслон

Одобряю, реализую.

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0
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Грэм Грэмский

То есть если у человека больше нет никакого жилья, то он не получит денег, но зато те, у кого нескольких квартир получат много 🤔

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1
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Ilya Grigöryev

Ну кастати эйрбнб и букинг охуели. Их остановка в рф точечно бьет по обычным рядовым - не по государству. Прям по карману

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0
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