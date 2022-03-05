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Стивен Кинг решил не продлевать контракты с российскими издателями Статьи редакции

Так писатель выражает свою позицию по отношению к действиям России в Украине.

17 17 комментариев
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Американский автор детективов Линвуд Баркли в своём твиттере заявил, что не собирается продлевать контракты с российскими издательствами, хоть и признаёт, что политический эффект от этого окажется незначительным.

Linwood Barclay @linwood_barclay
I acknowledge this is not a great sacrifice, and will have no more effect than a fart in a windstorm, but I am not renewing my Russian book contracts.
«Я признаю, что это не великая жертва, и эффект будет незаметнее пердежа в ураган, но я не собираюсь продлевать свои контракты с издательствами из России»

Стивен Кинг кратко отреагировал на этот пост, подтвердив, что и он не будет пока что издаваться в России.

Stephen King @StephenKing
Ответ на публикацию @linwood_barclay
Neither am I.
«Я тоже»

Мы попросили «АСТ», издателя Кинга в России, прокомментировать это заявление. По их словам, официального отказа от сотрудничества от пока не получили.

В текущих экономических условиях появились новые угрозы для книжной отрасли — сокращение выпуска книг и количества наименований из-за отзыва зарубежных лицензий и прав на бестселлеры и востребованные новинки. Так, Стивен Кинг анонсировал приостановление сотрудничества с Россией в своих социальных сетях.

Мы пока не получили официального отказа. И в конце марта этого года издательство АСТ выпускает на русском языке новую книгу Стивена Кинга — «Билли Саммерс».
Как и всегда, работа представляет собой смешение жанров и стилей, это — и нуарный боевик, и современный вестерн, и дорожный роман, и триллер о возмездии, а также воспоминания о детской травме. Ряд зарубежных изданий уже назвал «Билли Саммерс» лучшей книгой автора за долгие годы.

Уход с рынка писателя такой величины — это существенная потеря для отрасли и российского читателя. По данным Российской книжной палаты, Стивен Кинг является писателем номер один в России, тираж выпущенных книг по итогам 2021 года составляет более 900 тысяч экземпляров.

Издательство «АСТ»

#новости #книги

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Действительный клуб

русские это проклятие какое-то, любой тренд против них, путин про них, кэснел калча против них, стивен кинг против них. Кто с русскими?

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Slippah Nespi

Русские так рвались к европейским благам.но по итогу с ними остались только те кого они называли "хачами" и хотели выгнать из страны.а да еще и азиаты частично🙃

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14
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Roman Khegay

Азиаты первыми съебали

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0
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Ramierl

Ферман с нами, Казахстан с нами, АЛГА!

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3
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Сеня

Неудачно попали под тренд

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Николай Щорс

Ферман и Фома Киняев с русскими

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Clear

Население про этого любителя бокса все равно в основном не знает

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8
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FireGrim

Думаю это всё-таки шутки. Надеюсь...

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Андрей Васильев

В 2020 году Кинг стал самым издаваемым в России автором - и даже обошел Дарью Донцову. Его книги были напечатаны в 163 изданиях общим тиражом более 1,1 млн экземпляров.

https://ast.ru/news/stiven-king-stal-samym-izdavaemym-avtorom-v-rossii/

Стивен Кинг стал самым издаваемым автором в России
Он обогнал бессменного лидера рейтинга Дарью Донцову.
ast.ru
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Трогательный Орзэмэс

Оно и понятно. Зачем этому регионы ужастики, если он в нём живёт.

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5
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Uncle Michael

Ну теперь то точно Путин отступит. Как он будет без Кинга то жить? Что читать будет вечером ?
Ок, пиратство так пиратство

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1
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Негативный франт

Да при чём тут это вообще? Просто уважаемые люди публично плюют твоей стране в лицо. Даже комментировать необязательно, сигнал уже живёт своей жизнью независимо от твоей реакции. Ну не плачь, спирать, покажи им всем.

К сожалению, придётся привыкнуть и постараться не сойти с ума и не сгореть от стыда. Спасибо спецоператору.

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Алина Кипр

Ну да будет пиратский перевод новых книг .

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nik

это тот, кто клялся уехать из США, если выберут Трампа, и не уехал?

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Николай Щорс

Так козыря же не избрали, бидон презя

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Пинкертон

УЖАСНОЕ РЕШЕНИЕ !!!1

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trouble maker

https://twitter.com/StephenKing/status/1500131167466663939?t=FUy_EqKSymdEWV5WECu5BQ&s=19

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