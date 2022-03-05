Стивен Кинг решил не продлевать контракты с российскими издателями Статьи редакции
Так писатель выражает свою позицию по отношению к действиям России в Украине.
Американский автор детективов Линвуд Баркли в своём твиттере заявил, что не собирается продлевать контракты с российскими издательствами, хоть и признаёт, что политический эффект от этого окажется незначительным.
Стивен Кинг кратко отреагировал на этот пост, подтвердив, что и он не будет пока что издаваться в России.
Мы попросили «АСТ», издателя Кинга в России, прокомментировать это заявление. По их словам, официального отказа от сотрудничества от пока не получили.
Русские так рвались к европейским благам.но по итогу с ними остались только те кого они называли "хачами" и хотели выгнать из страны.а да еще и азиаты частично🙃
Азиаты первыми съебали
Ферман с нами, Казахстан с нами, АЛГА!
Неудачно попали под тренд
Ферман и Фома Киняев с русскими
Население про этого любителя бокса все равно в основном не знает
Думаю это всё-таки шутки. Надеюсь...
В 2020 году Кинг стал самым издаваемым в России автором - и даже обошел Дарью Донцову. Его книги были напечатаны в 163 изданиях общим тиражом более 1,1 млн экземпляров.
https://ast.ru/news/stiven-king-stal-samym-izdavaemym-avtorom-v-rossii/
Ну теперь то точно Путин отступит. Как он будет без Кинга то жить? Что читать будет вечером ?
Ок, пиратство так пиратство
Да при чём тут это вообще? Просто уважаемые люди публично плюют твоей стране в лицо. Даже комментировать необязательно, сигнал уже живёт своей жизнью независимо от твоей реакции. Ну не плачь, спирать, покажи им всем.
К сожалению, придётся привыкнуть и постараться не сойти с ума и не сгореть от стыда. Спасибо спецоператору.
Ну да будет пиратский перевод новых книг .
это тот, кто клялся уехать из США, если выберут Трампа, и не уехал?
Так козыря же не избрали, бидон презя
УЖАСНОЕ РЕШЕНИЕ !!!1
У него уже более 500 тысяч подписчиков.
Собирайте проверенные факты для себя и распространяйте их. Все факты, все теории начиная с распятия Христа и до сегодняшнего дня. Обсуждайте и несите свою правду с фактами везде. Учувствуйте в информационном конфликте. Остаться в стороне уже точно не получится.
Они перечислили 1,9 миллиона долларов за двое суток.
Магистральный интернет-оператор из США отключил Россию от своих линий связи, однако эксперты и ответственные лица резко раскритиковали подобные шаги — они подрывают доверие к интернету и вредят разнообразию мнений.
В африканской стране не было выборов с 1993 года, тотальная цензура СМИ и отсутствует независимый суд.
Компания также отменила лицензии на Creative Cloud и другие облачные продукты государственных СМИ.