В текущих экономических условиях появились новые угрозы для книжной отрасли — сокращение выпуска книг и количества наименований из-за отзыва зарубежных лицензий и прав на бестселлеры и востребованные новинки. Так, Стивен Кинг анонсировал приостановление сотрудничества с Россией в своих социальных сетях.

Мы пока не получили официального отказа. И в конце марта этого года издательство АСТ выпускает на русском языке новую книгу Стивена Кинга — «Билли Саммерс».

Как и всегда, работа представляет собой смешение жанров и стилей, это — и нуарный боевик, и современный вестерн, и дорожный роман, и триллер о возмездии, а также воспоминания о детской травме. Ряд зарубежных изданий уже назвал «Билли Саммерс» лучшей книгой автора за долгие годы.

Уход с рынка писателя такой величины — это существенная потеря для отрасли и российского читателя. По данным Российской книжной палаты, Стивен Кинг является писателем номер один в России, тираж выпущенных книг по итогам 2021 года составляет более 900 тысяч экземпляров.