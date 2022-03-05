Новости
Крошечный дым

IBM прекратила продажу технологий в Россию Статьи редакции

И не будет сотрудничать с российскими военными организациями.

IBM решила уйти с российского рынка. Об этом объявил генеральный директор компании.

В обращении сказано, что IBM помогает работникам из Украины переехать и оказывает финансовую поддержку. Компания также поддерживает сотрудников в России.

Все ресурсы нашей компании, включая помощь в области психического здоровья, участвуют в поддержке всех сотрудников IBM. Любой нуждающийся сотрудник может рассчитывать на помощь компании.

из заявления IBM

IBM добавила, что не будет продавать технологии в России и вести бизнес с российскими военными организациями.

Вчера я говорил с сотрудниками IBM со всего мира о трагедии войны на Украине — я хотел бы отметить, что правильное слово это «война», а не «конфликт». IBM не оправдывает насилие или акты агрессии, и мы осуждаем российские действия на Украине.

Арвинд Кришна
генеральный директор

#новости #конфликтнаукраине

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55 комментариев
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Заминусуй если сможешь
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44
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Трогательный Орзэмэс

Можно не под каждой новостью это постить? И так понятно, что в ВОЙНЕ виноват Путин, как и во всех санкциях.

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10
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Авиационный инструмент

дофаминовая зависимость от лайков

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17
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Трогательный Орзэмэс

Все мы не без греха.

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4
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Автономный колос

Какого греха?

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1
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Mickey Rat

тщеславие

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Автономный колос

@мЕдь покайся

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Трогательный Орзэмэс

Каюсь, они-тян.

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Заминусуй если сможешь

Не могу удержаться

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JilaNis

Лицо элехтората.

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Дратути

При чем тут россияне????

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Попкорноед

Не при чем , а не причем

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Трогательный Орзэмэс

IBM же ещё с совками работал хуй знает с каких годов, возил все комплектующие. IBM выдержал работу с совком, а с Путиным не выдержал. Многозначительно. Путин военный преступник, который должен сесть.

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24
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Владимир Керенский

Не переживай, щас этот тренд на отмену России закончится, вернутся обратно

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–5
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Sitewell Ad

Да с чего вы все берёте, что они ЩАС вернутся. Например, 5-10 лет для тебя "щас"?

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14
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Редкий Натр

Запад:

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Ольга Собко

Всего-то лет 10-15 потерпеть.

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Автономный колос

Я так подумал про Valio в 2014 году. Финский кооператив, основанный еще при царе, был поставщиком молочной продукции к Олимпиаде 80, а путин запретил импорт их продукции. Я так любил их йогурт 😢

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Nickolay Savchenko

блин, так захотелось йогурта, а в магазины только хлеб завозят ☹️ никаких уже не осталось

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MrZlydnya

В смысле любил? А тот Valio, который сейчас продаётся это не финский? Он чей?

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Автономный колос

Производится в России. И упаковка не такая, и сорта не те, и вкус гораздо хуже.

Из Финляндии завозят только безлактозное молоко Valio

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Вишенка По

На швабру, для начала.

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Richard Lewis

Путин военный преступник
 Можно ссылку на решение военного суда?

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Трогательный Орзэмэс

О, а ви каким судам доверяете, дорогуша? Навального, например, суд виновным признал.
Если Путина не посадят, то разве что из собственных интересов.

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Гречка

Не отмена, а спецоперация по решению вопроса экономики рф

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Шапку мама дала

Окончательное решение декапитализации

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Нехороший Человек

Весь мир:

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Tannim

Ничего, россияне потерпят.

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Bulky Blackcrappy против войны

А чего это они раньше сотрудничали с российскими военными организациями? 🤨

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Автономный колос

IBM сотрудничал и с нацистами (теми, историческими)

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Tapac BOBK

Сильно. А с "этими" не хочет.

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хзхз

IBM не оправдывает насилие или акты агрессии
 но с военными организациями работали
лул

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Немецкий микрофон

Деньги не пахнут

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ДЕДос Атака

бабло жеж

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Дратути

помогает работникам из Украины переехать
 Блин, повезло, в Европе поселят наверное. А то и в США. Вот какие отличные возможности благодаря России появились!

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2
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Попкорноед

Путин скажет это на пользу - все по плану

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Майка Ника

"всё идёт по плану" 🎶🎵

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Россию не спасти

Так и было запланировано, главное сейчас не бухтеть

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Вася Пражкин

я хотел бы отметить, что правильное слово это [роскомнадзор], а не «конфликт»
 (C) Ваш Кришна

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Валерий Миллер

Вообще-то IBM принадлежит компания Red Hat - ведущий разработчик ОС Linux.
А Linux использует даже Министерство обороны РФ.

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Недоденацифицированный

Тёплое с мягким. Linux, GNU Linux и Red Hat - это все рядом, но не одно и то же

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Валерий Миллер

Многие ключевые технологии Linux разработаны именно Red Hat. Имеется ввиду не сколько ядро но и прочее необходимое для корпоративного использования.

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Недоденацифицированный

Верно, но все, что они контрибьютили в Linux останется доступно в ядре и в этом конечно же вся прелесть Open Source.

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Валерий Миллер

Голое ядро ядро без прочего ни на что не годится. Вот это "прочее" разрабатывает или доводит до стабильного состояния компания Red Hat. Чем зарабатывает. Устраняет уязвимости и т.д.

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Недоденацифицированный

Никто не мешает работать на CentOS или на BolgenOS даже под самыми сильными санкциями

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Валерий Миллер

CentOS принадлежит Red Hat вообще-то.

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Nickolay Savchenko

есть десятки дистров на любой вкус, и даже в северной корее есть свой дистр

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Валерий Миллер

Это все разработки энтузиастов. Корпоративный стандарт именно Red Hat. Модель разработки такова. Сначала выпускается Fedora c самым новым на момент времени ПО. Потом в течении нескольких лет тестируется, устраняются уязвимости и выпускается Red Hat. Это продукт для крупных корпораций.

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Nickolay Savchenko

будет другой стандарт теперь. Хотя в самом тексте, на самом деле, сказано только про военные структуры, обычные компании могут не тронуть

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Валерий Миллер

Такую чушь может нести только человек из российского телевизора.

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Вася Пражкин

Ну какой он ведущий-то, вот топ:

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Недоденацифицированный

Спецоперация антимонопольного комитета РФ

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PV

IBM это ж и RedHat вместе с RHEL и поддержкой?

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Вася Пражкин

Ага, там много чего. Учитывая еще уход Oracle и MS айтишники крупных банков и предприятий переедут жить на работу.

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Вячеслав

😢

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