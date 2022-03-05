IBM прекратила продажу технологий в Россию Статьи редакции
И не будет сотрудничать с российскими военными организациями.
IBM решила уйти с российского рынка. Об этом объявил генеральный директор компании.
В обращении сказано, что IBM помогает работникам из Украины переехать и оказывает финансовую поддержку. Компания также поддерживает сотрудников в России.
IBM добавила, что не будет продавать технологии в России и вести бизнес с российскими военными организациями.
тщеславие
@мЕдь покайся
Не могу удержаться
Лицо элехтората.
При чем тут россияне????
Не при чем , а не причем
Не переживай, щас этот тренд на отмену России закончится, вернутся обратно
Да с чего вы все берёте, что они ЩАС вернутся. Например, 5-10 лет для тебя "щас"?
Запад:
Всего-то лет 10-15 потерпеть.
блин, так захотелось йогурта, а в магазины только хлеб завозят ☹️ никаких уже не осталось
В смысле любил? А тот Valio, который сейчас продаётся это не финский? Он чей?
На швабру, для начала.
Путин военный преступник
Можно ссылку на решение военного суда?
Не отмена, а спецоперация по решению вопроса экономики рф
Окончательное решение декапитализации
Весь мир:
Ничего, россияне потерпят.
А чего это они раньше сотрудничали с российскими военными организациями? 🤨
Сильно. А с "этими" не хочет.
IBM не оправдывает насилие или акты агрессии
но с военными организациями работали
лул
бабло жеж
помогает работникам из Украины переехать
Блин, повезло, в Европе поселят наверное. А то и в США. Вот какие отличные возможности благодаря России появились!
Путин скажет это на пользу - все по плану
"всё идёт по плану" 🎶🎵
Так и было запланировано, главное сейчас не бухтеть
я хотел бы отметить, что правильное слово это [роскомнадзор], а не «конфликт»
(C) Ваш Кришна
Вообще-то IBM принадлежит компания Red Hat - ведущий разработчик ОС Linux.
А Linux использует даже Министерство обороны РФ.
Тёплое с мягким. Linux, GNU Linux и Red Hat - это все рядом, но не одно и то же
Многие ключевые технологии Linux разработаны именно Red Hat. Имеется ввиду не сколько ядро но и прочее необходимое для корпоративного использования.
Верно, но все, что они контрибьютили в Linux останется доступно в ядре и в этом конечно же вся прелесть Open Source.
Голое ядро ядро без прочего ни на что не годится. Вот это "прочее" разрабатывает или доводит до стабильного состояния компания Red Hat. Чем зарабатывает. Устраняет уязвимости и т.д.
Никто не мешает работать на CentOS или на BolgenOS даже под самыми сильными санкциями
CentOS принадлежит Red Hat вообще-то.
есть десятки дистров на любой вкус, и даже в северной корее есть свой дистр
Это все разработки энтузиастов. Корпоративный стандарт именно Red Hat. Модель разработки такова. Сначала выпускается Fedora c самым новым на момент времени ПО. Потом в течении нескольких лет тестируется, устраняются уязвимости и выпускается Red Hat. Это продукт для крупных корпораций.
будет другой стандарт теперь. Хотя в самом тексте, на самом деле, сказано только про военные структуры, обычные компании могут не тронуть
Такую чушь может нести только человек из российского телевизора.
Ну какой он ведущий-то, вот топ:
Спецоперация антимонопольного комитета РФ
IBM это ж и RedHat вместе с RHEL и поддержкой?
Ага, там много чего. Учитывая еще уход Oracle и MS айтишники крупных банков и предприятий переедут жить на работу.
😢
У него уже более 500 тысяч подписчиков.
Магистральный интернет-оператор из США отключил Россию от своих линий связи, однако эксперты и ответственные лица резко раскритиковали подобные шаги — они подрывают доверие к интернету и вредят разнообразию мнений.
Собирайте проверенные факты для себя и распространяйте их. Все факты, все теории начиная с распятия Христа и до сегодняшнего дня. Обсуждайте и несите свою правду с фактами везде. Учувствуйте в информационном конфликте. Остаться в стороне уже точно не получится.
Они перечислили 1,9 миллиона долларов за двое суток.
Я, чтобы снизить риск задержания сразу на выходе из метро (самое обидное, я полагаю - ни в чем не поучаствовал, а уже задержали), делаю так: оформляю на всякий случай онлайн-заказ в любом магазине, который в зоне митинга находится. На телефон приходит смс: «ваш заказ номер 11111 готов и ожидает вас по вот этому адресу». Смс это менту возле метро…