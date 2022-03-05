Жительницу Москвы задержали за «антивоенный» твит благодаря распознаванию лиц. Её должны были арестовать, но отпустили Статьи редакции
Оперативник Центра «Э» сделал скриншот публикации за 29 секунд.
Софию Аттарову из Москвы задержали по статье об организации несанкционированного массового мероприятия из-за твита об антивоенной акции. Об этом пишет «Медиазона».
24 февраля Аттарова написала в твиттере: «Давненько не гуляла я в центре». К этой публикации она добавила ссылку на другой твит — с призывом приходить на вечернюю антивоенную акцию на Пушкинской площади. Через пару часов девушка удалила сообщение, на протест она тоже не пошла.
1 марта Аттарову задержали на станции метро «Фонвизинская». Полицейский объявил, что девушка в розыске. Её нашли благодаря системе распознавания лиц «Сфера», которой пользуются власти Москвы.
Фото Аттаровой в систему распознавания загрузил сотрудник Центра «Э», старший лейтенант Дмитрий Гребенчуков. Он же сделал скриншот «антивоенного» твита девушки — на это ему потребовалось 29 секунд.
В итоге на Аттарову составили протокол по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления. Суд назначил девушке пять суток ареста. После её должны были отвезти в спецприёмник, но он был переполнен, поэтому Аттарову оставили в ОВД. Позже Мосгорсуд отменил постановление Останкинского районного суда об аресте. Девушку отпустили с устным предупреждением.
Киберпанк, который мы заслужили
хуй фсб. скриньте
удалю через 29 секунд
Походу не успел
Забрали на 28
Кого забрали-то? У него котик на аватаре. На кого там "Сфера" укажет?
"Все, что вы промяукаете, может быть использовано в суде".
С другой стороны - у него же лапки, как он твит набирал? Недоработочка..
Нужно удалять через 28 секунд
В итоге на Аттарову составили протокол по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления.
Обожаю нашу страну за то, что лепить "горбатого" начали просто от фонаря.
После её должны были отвезти в спецприёмник, но он был переполнен
Как в русском аду: то говна не завезут, то вил, то вёдер.
Девушку отпустили с устным предупреждением.
С 5 суток до устного предупреждения после суда? Что-то новое в истории административного права РФ!
Боже, я наблюдаю за тем, что творится в законодательной системе нашей страны. Спасибо, Боже, что я не стал юристом!
Загуглил анек. Оч смешно, спасибо
Только это не анекдот. На самом деле, очень интересно почитать постановление Мосгорсуда.
Точно подмечено, про то, что не стал юристом. Тоже об этом думал. Когда смотрю ролики, где юристы пытаются добиться чего-либо по закону - это такой ад, что капец. А уж сейчас то...
Я доучился до середины пятого курса из шести и понял, что мне туда не надо. Оценки, блядь, будущие юристы покупали! Так я разочаровался в детской мечте, когда хотел был юристом.
Более или менее только в рамках арбитража. В административном и уголовном праве - тихий мрак.
сегодня только ТЖ заставил меня рассмеяться и не один раз
не 37 год, твердо и четко.
Я уже давно применяю негативизацию выражений: сделаю - не сделаю.
С одной стороны, конечно, страшновато. Но, с другой, есть и некоторая надежда.
Во-первых, не может в государстве работать одна система хорошо, а остальные - нет. На закупке, скорее всего, попилили, а видео с уличных камер, что публикуют периодически, не дают хорошего качества распознавания лиц.
Во-вторых, если кто-то действительно собирается создавать базу данных на пассажиров, то ему понадобится огромный центр для обработки этой информации.
В-третьих, масочный режим никто ещё не отменял. Каков процент распознавания лиц в масках?
Высокий, маски не спасают. Нужны еще как минимум черные очки
зато блядь фейсайди не может моё ебло распознать при оплате буханки хлеба в магните.
в ios 15.4 добавят разблокировку в маске, а для этих систем скорее всего есть вероятность которая тоже оповещает и тогда сотрудник просит документики
Можно просто при проходе турникета сводить глаза в кучу. Вряд ли их стат. модели на таком обучались.
Когда я был маленький, то иногда в моей больной голове проскакивала мысль: «А что если другие люди умеют читать мои мысли, но не подают виду?». К этой идее я периодически возвращался, но со временем позабыл.
А сейчас вот вспомнил, потому что ощущение, что за неправильные мысли может прилететь, вернулось.
Заблокирован тоже в России.
Такому можно ещё одну кнопку доверить, помимо принтскрина.
CAPS LOCK?
scroll lock
пися королева
ну и электорат у Навального
Какие же мусора безмозглые выродки, ничему их история не учит. Выкапывают могилу сами себе.
Да, да, мусорской выблядок - это я про тебя. Заскринь и этот комментарий и засунь себе в очко.
А ты не в рашке, да?
Конечно нет.
И я тоже..хаха..
Шутки про цифровой гулаг перестают быть смешными, правда?
Смешнее концовка. По поводу графических ключей - много сбоев
Как заверяется подлинность скриншотов?
Он потратил чернила струйного принтера.
Откуда деньги возьмут? Дефолт скоро
Лондон тоже весь в камерах
Там маленьких девочек за нарисованные ими антивоенные плакаты не катают на автозаках.
Они просто базу собирают а потом всех сразу кааак..
Ну так думают орки
Базу собирают, а еще большой автозак конструируют
Как эшник сопоставил аккаунт в твитере с человеком? Где почитать?
А нарисовать нужный твит разве невозможно?
Сообщение удалено за 28 секунд
Говорят, если поставить на аватарку хуй, система распознавания начнёт триггериться на эшников, омоновцев и росгвардейцев.
Накидайте в личку апишных ключей) очень надо))
Ага..хорошая пугалка..полиция раши типа справедлива умна находчива и добра. Хаха
Видел сегодня человека, который общался со стюардесами. Заметили что у него губы белого цвета? А знаете почему? Потому что по ним кто-то поводил ...
это был рендер и неподгруженные текстуры
блин, а вам говорили не ретвитить ботов!
Ничего, потерпит.
Магистральный интернет-оператор из США отключил Россию от своих линий связи, однако эксперты и ответственные лица резко раскритиковали подобные шаги — они подрывают доверие к интернету и вредят разнообразию мнений.
Собирайте проверенные факты для себя и распространяйте их. Все факты, все теории начиная с распятия Христа и до сегодняшнего дня. Обсуждайте и несите свою правду с фактами везде. Учувствуйте в информационном конфликте. Остаться в стороне уже точно не получится.
И не будет сотрудничать с российскими военными организациями.
Я, чтобы снизить риск задержания сразу на выходе из метро (самое обидное, я полагаю - ни в чем не поучаствовал, а уже задержали), делаю так: оформляю на всякий случай онлайн-заказ в любом магазине, который в зоне митинга находится. На телефон приходит смс: «ваш заказ номер 11111 готов и ожидает вас по вот этому адресу». Смс это менту возле метро…
У него уже более 500 тысяч подписчиков.