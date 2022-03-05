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Крошечный дым

Жительницу Москвы задержали за «антивоенный» твит благодаря распознаванию лиц. Её должны были арестовать, но отпустили Статьи редакции

Оперативник Центра «Э» сделал скриншот публикации за 29 секунд.

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Софию Аттарову из Москвы задержали по статье об организации несанкционированного массового мероприятия из-за твита об антивоенной акции. Об этом пишет «Медиазона».

24 февраля Аттарова написала в твиттере: «Давненько не гуляла я в центре». К этой публикации она добавила ссылку на другой твит — с призывом приходить на вечернюю антивоенную акцию на Пушкинской площади. Через пару часов девушка удалила сообщение, на протест она тоже не пошла.

1 марта Аттарову задержали на станции метро «Фонвизинская». Полицейский объявил, что девушка в розыске. Её нашли благодаря системе распознавания лиц «Сфера», которой пользуются власти Москвы.

«Сфера» преобразовывает лицо пассажира, прошедшего через турникет, в биометрический ключ и сверяет с базами полиции. Если человек в федеральном розыске, система в течение нескольких секунд оповещает правоохранителей.

Фото Аттаровой в систему распознавания загрузил сотрудник Центра «Э», старший лейтенант Дмитрий Гребенчуков. Он же сделал скриншот «антивоенного» твита девушки — на это ему потребовалось 29 секунд.

Фрагмент фототаблицы к рапорту оперативника Гребенчукова

В итоге на Аттарову составили протокол по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления. Суд назначил девушке пять суток ареста. После её должны были отвезти в спецприёмник, но он был переполнен, поэтому Аттарову оставили в ОВД. Позже Мосгорсуд отменил постановление Останкинского районного суда об аресте. Девушку отпустили с устным предупреждением.

#новости #конфликтнаукраине #соцсети

67 67 комментариев
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67 комментариев
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Александр Кузнецов

Киберпанк, который мы заслужили

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61
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Торжественный микроскоп

Да, там тоже полиция резко за спиной появляется

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30
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Русеслав Блотон

хуй фсб. скриньте

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27
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Русеслав Блотон

удалю через 29 секунд

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40
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ИгорьOK

Походу не успел

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13
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Пупчик земли

Забрали на 28

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31
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Вася Пражкин

Кого забрали-то? У него котик на аватаре. На кого там "Сфера" укажет?

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0
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Рыночный магнит

Котик с аватара арестован

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3
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Вася Пражкин

"Все, что вы промяукаете, может быть использовано в суде".
С другой стороны - у него же лапки, как он твит набирал? Недоработочка..

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1
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Семейный жар

он хуй удалил

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0
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Simon Avramenko

Нужно удалять через 28 секунд

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4
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Sergei Timofeyev

В итоге на Аттарову составили протокол по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления.
Обожаю нашу страну за то, что лепить "горбатого" начали просто от фонаря.

После её должны были отвезти в спецприёмник, но он был переполнен
 Как в русском аду: то говна не завезут, то вил, то вёдер.

Девушку отпустили с устным предупреждением.
 С 5 суток до устного предупреждения после суда? Что-то новое в истории административного права РФ!

Боже, я наблюдаю за тем, что творится в законодательной системе нашей страны. Спасибо, Боже, что я не стал юристом!

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38
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зимнее безмолвие

Загуглил анек. Оч смешно, спасибо

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1
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Sergei Timofeyev

Только это не анекдот. На самом деле, очень интересно почитать постановление Мосгорсуда.

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0
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Святозавр

Точно подмечено, про то, что не стал юристом. Тоже об этом думал. Когда смотрю ролики, где юристы пытаются добиться чего-либо по закону - это такой ад, что капец. А уж сейчас то...

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Sergei Timofeyev

Я доучился до середины пятого курса из шести и понял, что мне туда не надо. Оценки, блядь, будущие юристы покупали! Так я разочаровался в детской мечте, когда хотел был юристом.

Более или менее только в рамках арбитража. В административном и уголовном праве - тихий мрак.

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0
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Страстной Орзэмэс

Пися королева войны это этот ФСБшник

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20
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Русеслав Блотон

сегодня только ТЖ заставил меня рассмеяться и не один раз

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1
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отображаемое имя

не 37 год, твердо и четко.

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Sergei Timofeyev

Я уже давно применяю негативизацию выражений: сделаю - не сделаю.

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Трогательный Орзэмэс

Ебать. Не был в метро 3 года. Теперь точно не буду.

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9
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Автономный колос

До первой поломки, ведь запчастей для Роллс-Ройса больше не будет. Впрочем, машина надежная

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7
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Трогательный Орзэмэс

Всегда есть надёжный эконом в такси. Товарищ рассказал, что там уже весты попадаются.

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0
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Автономный колос

Эконом! В такси! Я в шоке!

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0
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Трогательный Орзэмэс

Не надо тут.

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Короткий Валера

С одной стороны, конечно, страшновато. Но, с другой, есть и некоторая надежда.
Во-первых, не может в государстве работать одна система хорошо, а остальные - нет. На закупке, скорее всего, попилили, а видео с уличных камер, что публикуют периодически, не дают хорошего качества распознавания лиц.
Во-вторых, если кто-то действительно собирается создавать базу данных на пассажиров, то ему понадобится огромный центр для обработки этой информации.
В-третьих, масочный режим никто ещё не отменял. Каков процент распознавания лиц в масках?

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1
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Андрей Андреев

Высокий, маски не спасают. Нужны еще как минимум черные очки

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2
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Стас Фарбер

зато блядь фейсайди не может моё ебло распознать при оплате буханки хлеба в магните.

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2
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Bender Rodriguez

в ios 15.4 добавят разблокировку в маске, а для этих систем скорее всего есть вероятность которая тоже оповещает и тогда сотрудник просит документики

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1
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Вася Пражкин

Можно просто при проходе турникета сводить глаза в кучу. Вряд ли их стат. модели на таком обучались.

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1
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norm

Когда я был маленький, то иногда в моей больной голове проскакивала мысль: «А что если другие люди умеют читать мои мысли, но не подают виду?». К этой идее я периодически возвращался, но со временем позабыл.

А сейчас вот вспомнил, потому что ощущение, что за неправильные мысли может прилететь, вернулось.

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10
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Душевный Филипп

Отпустили, потому что спецприемник был переполнен.

Воистину великая страна!

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8
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Характерный пришелец

Так твиттер же заблокирован в России, это нелегитимный твит

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7
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Sergei Timofeyev

Заблокирован тоже в России.

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0
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Бесплатный кубок

Самая быстрая рука на восточно-европейской равнине

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5
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norm

Такому можно ещё одну кнопку доверить, помимо принтскрина.

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3
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G B

CAPS LOCK?

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1
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Автономный колос
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1
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Тёма против войны

scroll lock

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0
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Random Unit

пися королева
ну и электорат у Навального

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5
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Anxo

Какие же мусора безмозглые выродки, ничему их история не учит. Выкапывают могилу сами себе.
Да, да, мусорской выблядок - это я про тебя. Заскринь и этот комментарий и засунь себе в очко.

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4
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Subtronik

А ты не в рашке, да?

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2
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Anxo

Конечно нет.

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0
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Dmytry Kovalsky

И я тоже..хаха..

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Дмитрий Шальц

Шутки про цифровой гулаг перестают быть смешными, правда?

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3
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Sergei Timofeyev

Смешнее концовка. По поводу графических ключей - много сбоев

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0
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Biondetti

Как заверяется подлинность скриншотов?

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0
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Автономный колос

"Нет оснований не доверять сотруднику полиции"

Это магия!

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7
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Sergei Timofeyev

Он потратил чернила струйного принтера.

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Коммунальный глобус

Ничего, скоро обвешают Москву и всю Россию камерами, которые нейросетями всех определяют. Как в дружественном нам Китае.

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Попкорноед

Откуда деньги возьмут? Дефолт скоро

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3
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Genesi5 ­

Лондон тоже весь в камерах

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Ферман спас Россию

Там маленьких девочек за нарисованные ими антивоенные плакаты не катают на автозаках.

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2
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Dmytry Kovalsky

Они просто базу собирают а потом всех сразу кааак..
Ну так думают орки

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0
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OK OK

Базу собирают, а еще большой автозак конструируют

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0
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Лига инцелов

Как эшник сопоставил аккаунт в твитере с человеком? Где почитать?

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0
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Коммунальный глобус

Свои фотки с лицом наверняка оставляла в своем тви, вот и сверил
благодаря распознаванию лиц

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3
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Коммунальный глобус

Ну и вполне возможно, что данная девушка была на карандаше уже давно, раз так быстро сфоткали твитт. Либо наняли какого-то прогера без совести, он им сделал какого-нибудь бота, который автоматом скринит твитты определенных аккаунтов.

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6
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СОВа

А нарисовать нужный твит разве невозможно?

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–2
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the hard of леопард

Сообщение удалено за 28 секунд

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1
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rchnmy

Говорят, если поставить на аватарку хуй, система распознавания начнёт триггериться на эшников, омоновцев и росгвардейцев.

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1
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Jim Hamsworth

Накидайте в личку апишных ключей) очень надо))

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Dmytry Kovalsky

Ага..хорошая пугалка..полиция раши типа справедлива умна находчива и добра. Хаха

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Rozario Agro

Видел сегодня человека, который общался со стюардесами. Заметили что у него губы белого цвета? А знаете почему? Потому что по ним кто-то поводил ...

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0
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Alexander

это был рендер и неподгруженные текстуры

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0
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remote_wserver

блин, а вам говорили не ретвитить ботов!

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Tannim

Ничего, потерпит.

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