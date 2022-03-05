Оперативник Центра «Э» сделал скриншот публикации за 29 секунд.

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Софию Аттарову из Москвы задержали по статье об организации несанкционированного массового мероприятия из-за твита об антивоенной акции. Об этом пишет «Медиазона».

24 февраля Аттарова написала в твиттере: «Давненько не гуляла я в центре». К этой публикации она добавила ссылку на другой твит — с призывом приходить на вечернюю антивоенную акцию на Пушкинской площади. Через пару часов девушка удалила сообщение, на протест она тоже не пошла.

1 марта Аттарову задержали на станции метро «Фонвизинская». Полицейский объявил, что девушка в розыске. Её нашли благодаря системе распознавания лиц «Сфера», которой пользуются власти Москвы.

«Сфера» преобразовывает лицо пассажира, прошедшего через турникет, в биометрический ключ и сверяет с базами полиции. Если человек в федеральном розыске, система в течение нескольких секунд оповещает правоохранителей.

Фото Аттаровой в систему распознавания загрузил сотрудник Центра «Э», старший лейтенант Дмитрий Гребенчуков. Он же сделал скриншот «антивоенного» твита девушки — на это ему потребовалось 29 секунд.

Фрагмент фототаблицы к рапорту оперативника Гребенчукова