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Коммерческий Валера

Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России Статьи редакции

Если карты этих систем выпустили в России, то они продолжат работать в стране.

Главные мировые платёжные системы объявили о приостановке деятельности в Российской Федерации. Об этом сначала сообщила Visa, а затем — Mastercard.

Что заявила Visa:

  • Компания в «ближайшие дни» перестанет работать со своими клиентами и партнёрами в России, чтобы прекратить все транзакции;
  • после этого все карты Visa, выпущенные в России, больше не будут работать за пределами РФ;
  • после этого также любые карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в РФ.

Что заявила Mastercard:

#новости #конфликтнаукраине #деньги

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95 комментариев
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Пушка Гонка
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41
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Коммунальный глобус
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4
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ДЕДос Атака

Россия, 2023г.

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36
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Характерный пришелец

Ну вот и вернулись

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29
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Печенег

Киньте гифку из симпсонов

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Вирусный звук

ёбаный дед

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26
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Образовательный пёс_анон

ёбаный дед стил нот дед

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0
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Maxim Rebitsky

Вот и наступил русский МИР

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26
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Reinhard Rohler

Говорите это конец? Неее, всё только начинается. Запасайтесь попкорном, а лучше гречкой и макаронами.

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20
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Влад Козырь
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19
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Paul Potseluev

Это просто спецоперация по защите сбережений россиян, сохраняйте спокойствие, простые маленькие россияне ни в чем не виноваты.

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20
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Pigeon Duck

прочитайте внимательно соглашение, ограничения не касаются тех, кто вне политики

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16
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Образовательный пёс_анон

вне политики конфиденциальности компании

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Скромный лолипоп

Поцелуев расцвёл на ситуации, спокойнее стал
Раньше приходилось рвать и орать благим матом чтоб показать какие украинцы охуенные, а русские беспомощные омежки, теперь ему намного легче

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0
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Tapac BOBK

Потому что раньше он видел, кто такие россияне на самом деле, а теперь весь мир это видит.

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0
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лемур-нелегал
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25
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Коммунальный глобус

Пиздец.

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17
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Коммунальный глобус

Теперь нихуя ничего не оплатишь заграничное. Я ЕБАЛ

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4
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испанский смех

подкрался незаметно

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Скромный лолипоп

Нихуя умнее не придумал что ли, первонах?

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–2
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Aleksey Nope

Бляяяяяя как я за сервера то платить буду

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6
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Pigeon Duck

какие сервера, ты че? картошку сажать скоро, точи лопату

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26
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Andre Macareno

не знаю, успеет ли пройти платеж, на всякий случай на несколько месяцев вперед проплатил сейчас

кек, а из альтернатив только палка

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0
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artemykairyak

так палка тоже всё

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1
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Andre Macareno

поэтому я и написал "кек"

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0
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Пушка Гонка

В комбайне нет серверов

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Больной томагавк_два

Страна абориген.

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Paul Potseluev

Абориген - это коренной житель. Необязательно дикарь.

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13
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Больной томагавк_два

Заранее извиняюсь перед аборигенами.

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3
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Ник Холден

Тут от страны зависит, панимаш. Иногда обязательно

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0
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Vyacheslav Khristolyubov

Once complete, all transactions initiated with Visa cards issued in Russia will no longer work outside the country and any Visa cards issued by financial institutions outside of Russia will no longer work within the Russian Federation.
То есть выпущенные в России карты здесь работать все же будут. Все равно пиздец

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8
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ДЕДос Атака

все зарубежные интернет магазины в пролете. Возможность выехать с баблом на карте видимо тоже все

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3
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Быстрый Баклажан

Таки да. Только хардкор, только наличные за бугром

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0
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Благородный фонарь

Только нельзя будет в рф и наружу высылать

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Vyacheslav Khristolyubov

Угу. Но все же не такой апокалипсис, как если бы они просто перестали работать здесь - тогда реально народ бы охуел и от запада (хотя и сейчас уже охуевает)

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1
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Борис Юринов

Ни дня без побед

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7
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Зелёный Мох

Незнаю, что и написать, что бы не посадили

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6
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Благородный фонарь

Хули тебе сделаешь, ты в другом городе

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1
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Зелёный Мох

Я нагнетают атмосферу, не мешай

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Igor Malyushkin

Effective immediately, Visa will work with its clients and partners within Russia to cease all Visa transactions over the coming days. Once complete, all transactions initiated with Visa cards issued in Russia will no longer work outside the country and any Visa cards issued by financial institutions outside of Russia will no longer work within the Russian Federation.

Вы хотя бы переводили для начала, а?

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5
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Svargr

а чем это лучше?

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Igor Malyushkin

Тем, что не надо бежать сломя голову за карточкой МИР (пока, как минимум, не надо). Вы же Визой или МК не международной оплатой занимаетесь в большинстве всё таки, а внутри страны.

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2
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Sasha Blashenkov

Тем, что для тех, кто не планировал выезжать за пределы страны, ничего не изменится

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0
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Svargr

рос карты за границе не будут работать.
те кто планировал уезжать, планировали снимать с карточек "там".

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1
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Svargr

Ага, видимо поздно и я читаю по диагонали.

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Алексей Кириленко

Народ поддержит?

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Elian Kavinsky

конечно, они же за "мир"

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14
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Скромный лолипоп

Это издержки перед великой победой, не суди сома

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Благоприятный корабль

Это конец

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3
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Pigeon Duck

это начало

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Тюремный надзиратель

конца

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3
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Timber Dolphin

Это кончало.

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3
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Ник Холден

Во-первых ожидаемо. Во-вторых, чтобы ощутить неудобство, надо попасть за рубеж, а как вы туда попадёте?
Это я пытался найти позитив, но что-то неуверенно получилось...

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4
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Ничтожный космос

Спасибо, стало полегче

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0
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Ура Патриот
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4
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Алексей Дмитриев

А кредик как отдавать?

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Артем Иванов

Карты, выпущенные внутри России продолжают работать только внутри России. То же самое, но наоборот с картами зарубежных банков.

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4
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groostlan

Оставь себе) а если серьезно то отличный вопрос

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Сергей Купач

наверное платить по счету сразу через кассу тогда, или у вас такого нету?

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Kostya Maers

Ну да, банковский счёт-то останется. Просто банк выпустит карту на другой платежной системе. Некоторым на это потребуется время.

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Сергей Купач

к сожалению да, с понедельника будут ужасные очереди теперь везде

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Максим Перцов

Так он с банком же заключен

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genitalius

Это точно?

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Мириевский

https://www.mastercard.com/news/press/2022/march/mastercard-statement-on-suspension-of-russian-operations/

https://usa.visa.com/about-visa/newsroom/press-releases.releaseId.18871.html

Mastercard Statement on Suspension of Russian…
Mastercard Statement on Suspension of Russian Operations 
www.mastercard.com
Visa Newsroom | Media Kits, News &amp; More
Visa Newsroom: Stay up to date with the latest Visa news with press releases, media kits, media…
usa.visa.com
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Бетонный дебаркадер

Да похуй уже.

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Pigeon Duck
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Семен Прозов

БЛЯТЬ

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Вадим Петренко

Бляяяяяяяяяяяяяяядьььь

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Trident Force

Не, ну МИР я точно оформлять не буду. Придётся в бухгалтерии наличку брать. Причем, скорее всего придётся ходить вскоре с мешком, а потом с тележкой.

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Mister Dundie

Ещё никогда призывы к Миру не звучали так двусмысленно.

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Образовательный пёс_анон
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Тетропак Молокоев

судя по всему на территории рф все будет работать, пока срок использования карты не истекёт.

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Эльбрус Эльбрусов

А потом Псё…

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Тёма против войны

⚡️⚡️⚡️ Работа по уничтожению экономики России почти завершена — Путин

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Skb Levant
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MadRat96

Топовая игра

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Ничтожный космос

Разъясните для долбоеба, моя карточка завтра будет работать ?

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Благородный фонарь

Да

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Ничтожный космос

А в чем санкция ?

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Быстрый Баклажан

Заплатить за хабар на али не сможешь

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Ничтожный космос

То есть транзакциям в интернете пIзда ?

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Влад Козырь
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Performance Artist

Мука моя карта виза лежит в ебаное Сбере. Текущая до 31 март а работает

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Железный диод

Хули они в шаббат работают-то? м?
И объявления делают

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AxEL

Пиши быстрее!!

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Serhii Osmolenko

Занавес!

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keepomen

пиздец, господа

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Geth

И как теперь за vps/vpn платить?

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Партийный танк88

криптой

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Железный диод

я заранее завёл на свой протон впн credit, чтоб даже когда РБ отключат - минимум полгода впн оплачивался с внутреннего счёта
это например

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Andre Macareno

так, гайз, в Армении и Казахстане нерезидент может счёт открыть? ну так, чисто риски минимизировать хочу, понятно, что туда сейчас хрен попадёшь, но когда паника поменьше будет

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genitalius
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Kirill

То есть чё, теперь придётся делать карту Union Pay?)
Привет братья китайцы, получается.

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Образовательный пёс_анон

миру мир

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SadDamnWhoSaid

Неолуддистский уклад един

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Специализированный кавалер
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