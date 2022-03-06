Россию начали отрезать от интернета извне, но не все согласны с такими мерами — специалисты посчитали их

Магистральный интернет-оператор из США отключил Россию от своих линий связи, однако эксперты и ответственные лица резко раскритиковали подобные шаги — они подрывают доверие к интернету и вредят разнообразию мнений.