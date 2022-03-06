Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России Статьи редакции
Если карты этих систем выпустили в России, то они продолжат работать в стране.
Главные мировые платёжные системы объявили о приостановке деятельности в Российской Федерации. Об этом сначала сообщила Visa, а затем — Mastercard.
Что заявила Visa:
- Компания в «ближайшие дни» перестанет работать со своими клиентами и партнёрами в России, чтобы прекратить все транзакции;
- после этого все карты Visa, выпущенные в России, больше не будут работать за пределами РФ;
- после этого также любые карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в РФ.
Что заявила Mastercard:
Россия, 2023г.
Киньте гифку из симпсонов
Вот и наступил русский МИР
Говорите это конец? Неее, всё только начинается. Запасайтесь попкорном, а лучше гречкой и макаронами.
Это просто спецоперация по защите сбережений россиян, сохраняйте спокойствие, простые маленькие россияне ни в чем не виноваты.
прочитайте внимательно соглашение, ограничения не касаются тех, кто вне политики
Потому что раньше он видел, кто такие россияне на самом деле, а теперь весь мир это видит.
подкрался незаметно
Бляяяяяя как я за сервера то платить буду
какие сервера, ты че? картошку сажать скоро, точи лопату
не знаю, успеет ли пройти платеж, на всякий случай на несколько месяцев вперед проплатил сейчас
кек, а из альтернатив только палка
так палка тоже всё
поэтому я и написал "кек"
В комбайне нет серверов
Абориген - это коренной житель. Необязательно дикарь.
Тут от страны зависит, панимаш. Иногда обязательно
Once complete, all transactions initiated with Visa cards issued in Russia will no longer work outside the country and any Visa cards issued by financial institutions outside of Russia will no longer work within the Russian Federation.
То есть выпущенные в России карты здесь работать все же будут. Все равно пиздец
все зарубежные интернет магазины в пролете. Возможность выехать с баблом на карте видимо тоже все
Таки да. Только хардкор, только наличные за бугром
Угу. Но все же не такой апокалипсис, как если бы они просто перестали работать здесь - тогда реально народ бы охуел и от запада (хотя и сейчас уже охуевает)
Ни дня без побед
Незнаю, что и написать, что бы не посадили
Я нагнетают атмосферу, не мешай
Effective immediately, Visa will work with its clients and partners within Russia to cease all Visa transactions over the coming days. Once complete, all transactions initiated with Visa cards issued in Russia will no longer work outside the country and any Visa cards issued by financial institutions outside of Russia will no longer work within the Russian Federation.
Вы хотя бы переводили для начала, а?
а чем это лучше?
Тем, что не надо бежать сломя голову за карточкой МИР (пока, как минимум, не надо). Вы же Визой или МК не международной оплатой занимаетесь в большинстве всё таки, а внутри страны.
Тем, что для тех, кто не планировал выезжать за пределы страны, ничего не изменится
рос карты за границе не будут работать.
те кто планировал уезжать, планировали снимать с карточек "там".
Ага, видимо поздно и я читаю по диагонали.
Народ поддержит?
конечно, они же за "мир"
это начало
конца
Это кончало.
Во-первых ожидаемо. Во-вторых, чтобы ощутить неудобство, надо попасть за рубеж, а как вы туда попадёте?
Это я пытался найти позитив, но что-то неуверенно получилось...
А кредик как отдавать?
Карты, выпущенные внутри России продолжают работать только внутри России. То же самое, но наоборот с картами зарубежных банков.
Оставь себе) а если серьезно то отличный вопрос
наверное платить по счету сразу через кассу тогда, или у вас такого нету?
Ну да, банковский счёт-то останется. Просто банк выпустит карту на другой платежной системе. Некоторым на это потребуется время.
к сожалению да, с понедельника будут ужасные очереди теперь везде
Так он с банком же заключен
Это точно?
https://www.mastercard.com/news/press/2022/march/mastercard-statement-on-suspension-of-russian-operations/
https://usa.visa.com/about-visa/newsroom/press-releases.releaseId.18871.html
БЛЯТЬ
Бляяяяяяяяяяяяяяядьььь
Не, ну МИР я точно оформлять не буду. Придётся в бухгалтерии наличку брать. Причем, скорее всего придётся ходить вскоре с мешком, а потом с тележкой.
Ещё никогда призывы к Миру не звучали так двусмысленно.
судя по всему на территории рф все будет работать, пока срок использования карты не истекёт.
А потом Псё…
⚡️⚡️⚡️ Работа по уничтожению экономики России почти завершена — Путин
Топовая игра
Заплатить за хабар на али не сможешь
Мука моя карта виза лежит в ебаное Сбере. Текущая до 31 март а работает
Пиши быстрее!!
Занавес!
пиздец, господа
И как теперь за vps/vpn платить?
так, гайз, в Армении и Казахстане нерезидент может счёт открыть? ну так, чисто риски минимизировать хочу, понятно, что туда сейчас хрен попадёшь, но когда паника поменьше будет
То есть чё, теперь придётся делать карту Union Pay?)
Привет братья китайцы, получается.
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