Новости
Sasha Shambilova

«Радио Свобода» приостановило работу в России из-за «атак Кремля» Статьи редакции

Против издания возбудили дело о банкротстве, полиция усилила давление на сотрудников, а риски для журналистов выросли из-за закона о «фейках».

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Заявление о прекращении деятельности издание опубликовало на своём сайте.

Редакция объяснила, что в последнее время давление на журналистов выросло. В день блокировки сайта издания Федеральная налоговая служба возбудила дело о несостоятельности российского подразделения «Радио Свободы». Размер долга в карточке суда не указан.

Издание также отмечает, что «журналисты продолжают говорить правду» о «спецоперации» на Украине, хотя в России приняли закон «о фейках» про военных со сроками до 15 лет лишения свободы. Продолжать освещать боевые действия редакция собирается из-за рубежа.

Эти атаки Кремля на способность «Радио Свободы» работать в России являются кульминацией многолетней кампании давления на «Радио Свободу», которая сохраняла физическое присутствие в России с 1991 года.

«Радио Свобода»

После начала военных действий на Украине в России заблокировали десятки российских СМИ. Некоторые из них закрылись или уехали из страны. Многие редакции отказались от освещения событий из-за «закона о фейках».

Разборы
Параллельный месяц
«Дождь» прошёл: список CМИ, которые попали под блокировки или закрылись после начала «спецоперации» на Украине Статьи редакции

Власти нашли в публикациях медиа «фейки» и «призывы к экстремизму». Некоторые издания закрылись сами или уехали из России.

#новости #сми #конфликтнаукраине

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Жалкий турник

Быть журналистом в России стало очень опасно

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Избирательный Орзэмэс

Когда не было?
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B,_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

Категория:Журналисты, убитые в России
Категория:Журналисты, убитые в России
ru.m.wikipedia.org
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Направленный вентилятор

Always has been

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Редкий Натр

Счас вообще быть в России опасно

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Дионис Вакх
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Random Unit

Желаю каждому менту, кошмарящему сейчас россиян, быть призванным на "спецоперацию" и сдохнуть где-нибудь под Мариуполем

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Офтоп
Иван Михайлов
Торрентия
5 5 комментариев
26
Dmitry Why
Пока не успела пропаганда, я скажу

В ближайшее время «спец операция» прекратится, из за деморализации военных, нехватки ресурсов и техники. Так как цели операции толком не были озвучены они ее остановят и потащат технику и солдат обратно, при этом заявив, что задачи выполнены. В задачах не стояло дойти до Киева, там были мутные задачи типа денацификации и денаркаманизации Украины.…

17 17 комментариев
9
Новости
Южный Даниль
Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России Статьи редакции

Если карты этих систем выпустили в России, то они продолжат работать в стране. Но перестанут — в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.

498 498 комментариев
277
Офтоп
secre kto
Баян в квадрате
27 27 комментариев
44
Офтоп
Защитный корабль
Российские герои были заперты в лифте украинскими неонацистами

При попытке попасть на крышу офисного здания, российские войны-освободители были заперты в лифте, после того как украинские неонацисты обесточили его

Carlo Paski 🇵🇱⚽🇭🇺🏴‍☠️☢️🎱 @CarloPaski
Ruscy weszli do windy, by z dachu biurowca ogarnąć teren, a Ukraińcy wyłączyli im zasilanie... LOL
73 73 комментария
109
Мнения
Лошадка
Zлость. Поток воспаленного без сна остатка мозга

Сейчас домой ехал. Встретил первую тачку с Z... Уёбок на каблуке пежо своём с трёх сторон по грязи пальцем нарисовал...

69 69 комментариев
44
Однако здравствуйте

Если Зеленский не уехал, то получается Володин распространяет фейки о спецоперации? Так это же 15 лет!!

10 10 комментариев
32
Мнения
Без имени

Вот я всегда был патриотом (не путинистом), и в армии служил, и считаю, что срочная служба нужна, и считаю пидорами тех, кто косит от службы и т.д. Короче, я весь из себя такой базовых мировоззрений, но в этой войне мне вообще не жаль своих соотечественников. Видя новости о том, что РФ стягивает войска, я до последнего не верил, что Путин нападёт…

42 42 комментария
53
Офтоп
Никола Бурбаки

Время почти 6 утра. За эти десять дней выработалась привычка читать ленту в поисках новостей и поедать себя изнутри. Вроде бы для этого уже даже существует специальный термин. Заметил пост в котором человек высказался и излил душу, и я подумал чем я хуже? Вообще это скорее какая-то попытка направить внутренний монолог всех тех мыслей что витают в…

9 9 комментариев
34
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