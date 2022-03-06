Вот я всегда был патриотом (не путинистом), и в армии служил, и считаю, что срочная служба нужна, и считаю пидорами тех, кто косит от службы и т.д. Короче, я весь из себя такой базовых мировоззрений, но в этой войне мне вообще не жаль своих соотечественников. Видя новости о том, что РФ стягивает войска, я до последнего не верил, что Путин нападёт…