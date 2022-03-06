«Радио Свобода» приостановило работу в России из-за «атак Кремля» Статьи редакции
Против издания возбудили дело о банкротстве, полиция усилила давление на сотрудников, а риски для журналистов выросли из-за закона о «фейках».
Заявление о прекращении деятельности издание опубликовало на своём сайте.
Редакция объяснила, что в последнее время давление на журналистов выросло. В день блокировки сайта издания Федеральная налоговая служба возбудила дело о несостоятельности российского подразделения «Радио Свободы». Размер долга в карточке суда не указан.
Издание также отмечает, что «журналисты продолжают говорить правду» о «спецоперации» на Украине, хотя в России приняли закон «о фейках» про военных со сроками до 15 лет лишения свободы. Продолжать освещать боевые действия редакция собирается из-за рубежа.
После начала военных действий на Украине в России заблокировали десятки российских СМИ. Некоторые из них закрылись или уехали из страны. Многие редакции отказались от освещения событий из-за «закона о фейках».
Когда не было?
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B,_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
Счас вообще быть в России опасно
Желаю каждому менту, кошмарящему сейчас россиян, быть призванным на "спецоперацию" и сдохнуть где-нибудь под Мариуполем
В ближайшее время «спец операция» прекратится, из за деморализации военных, нехватки ресурсов и техники. Так как цели операции толком не были озвучены они ее остановят и потащат технику и солдат обратно, при этом заявив, что задачи выполнены. В задачах не стояло дойти до Киева, там были мутные задачи типа денацификации и денаркаманизации Украины.…
Если карты этих систем выпустили в России, то они продолжат работать в стране. Но перестанут — в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.
Вот я всегда был патриотом (не путинистом), и в армии служил, и считаю, что срочная служба нужна, и считаю пидорами тех, кто косит от службы и т.д. Короче, я весь из себя такой базовых мировоззрений, но в этой войне мне вообще не жаль своих соотечественников. Видя новости о том, что РФ стягивает войска, я до последнего не верил, что Путин нападёт…
Время почти 6 утра. За эти десять дней выработалась привычка читать ленту в поисках новостей и поедать себя изнутри. Вроде бы для этого уже даже существует специальный термин. Заметил пост в котором человек высказался и излил душу, и я подумал чем я хуже? Вообще это скорее какая-то попытка направить внутренний монолог всех тех мыслей что витают в…