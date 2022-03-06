Новости
Sasha Shambilova

Роскомнадзор заблокирует приложение сервиса-рации Zello из-за «фейков» о военных действиях на Украине Статьи редакции

Его уже пытались блокировать в России. На это ушёл год.

Роскомнадзор в течение 24 часов ограничит доступ к приложению Zello. Об этом сообщается на сайте регулятора.

4 марта американскому сервису выслали предупреждение с требованием прекратить рассылку сообщений, в которых содержалась «недостоверная информация о ходе специальной операции» на Украине. Как отмечает Роскомнадзор, в установленный срок требование не выполнили.

Zello уже блокировали в России в 2017 году за отказ зарегистрироваться в реестре распространителей информации. Спустя четыре месяца приложение всё ещё было доступно из-за особенностей адресов Zello. Полностью заблокировать сервис удалось лишь в 2018 году.

Zello популярна у активистов, в том числе у дальнобойщиков, которые используют её и для координации во время акций протеста.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #блокировки #конфликтнаукраине

2309 просмотров
24 24 комментария
22
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Подозрительный завод

Какие же они жалкие в своих попытках запретить людям обмениваться информацией.

Ответить
28
Развернуть ветку
Ласковый будильник

не жалкие, а уёбищные

Ответить
24
Развернуть ветку
Инженерный микроскоп
Ответить
16
Развернуть ветку
Избирательный Орзэмэс

можно кидать эту картинку под каждой новостью

Ответить
7
Развернуть ветку
Efog

И так кидают, не заметил?

Ответить
0
Развернуть ветку
Инженерный микроскоп

не под каждой

Ответить
0
Развернуть ветку
Святий Миколай

Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы.
Актуально как никогда

Ответить
9
Развернуть ветку
Инженерный микроскоп

расскажи это многим тоталитарным государствам, с которыми дружит Россия много лет

Ответить
2
Развернуть ветку
Мистер Андерсон

когда роскомпозор заблокирует граждан РФ?

Ответить
6
Развернуть ветку
Читатель TJ

Так уже заблокировал давно)

Ответить
5
Развернуть ветку
Мистер Андерсон

а лучше бы свой анус

Ответить
2
Развернуть ветку
Dan

Роскомпозор не самое страшный орган в России. Сажатели людей на 15 лет страшнее

Ответить
0
Развернуть ветку
Влажный Даниль

Технологии будущего, давно забытое старое. 😀

Ответить
2
Развернуть ветку
Alex V

похоже, останется только такое приложение сервиса-рации:

Ответить
1
Развернуть ветку
Ласковый будильник

слишком современно

Ответить
1
Развернуть ветку
Обширный ГОСТ
Ответить
0
Развернуть ветку
Tonya Archer

Скоро наверное столовыми приборами запретят пользоваться или ещё чем то «представляющим угрозу»

Ответить
0
Развернуть ветку
Ласковый будильник

туалетной бумагой

Ответить
2
Развернуть ветку
Ласковый будильник

сообщение удалено

Ответить
0
Развернуть ветку
SadDamnWhoSaid

Дальнобойщики же его используют не только для протестов вроде. Короче очередной гениальный шаг

Ответить
0
Развернуть ветку
Andvart

А вот возникла мысль. А как орган проверяет "фейк" или нет? То есть, существует какая-то методология, фактчекинг, оценки, организована ли какая-то группа? Сколько времени это занимает? Должно быть, этот эффективный и ценный механизм может использоваться и в других случаях, например, им могут пользоваться обычные люди и СМИ.
И как предполагается откатывать ситуацию назад, если позже выяснилось, что признанное фейком правдиво.
(возможно, это шутка)

Ответить
0
Развернуть ветку
Россию не спасти

Забей

Ответить
0
Развернуть ветку
Последовательный Денис

Понял, уже устанавливаю

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Smirnoff

Всем россиянам будет заблокирован рот во избежание фейков.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 24 комментария
Мнения
Лошадка
Zлость. Поток воспаленного без сна остатка мозга

Сейчас домой ехал. Встретил первую тачку с Z... Уёбок на каблуке пежо своём с трёх сторон по грязи пальцем нарисовал...

95 95 комментариев
90
Dmitry Why
Пока не успела пропаганда, я скажу

В ближайшее время «спец операция» прекратится, из за деморализации военных, нехватки ресурсов и техники. Так как цели операции толком не были озвучены они ее остановят и потащат технику и солдат обратно, при этом заявив, что задачи выполнены. В задачах не стояло дойти до Киева, там были мутные задачи типа денацификации и денаркаманизации Украины.…

54 54 комментария
39
Однако здравствуйте

Если Зеленский не уехал, то получается Володин распространяет фейки о спецоперации? Так это же 15 лет!!

13 13 комментариев
54
Новости
Sasha Shambilova
«Задержанный» на акции против военных действий на Украине мопс Статьи редакции

Всего на митинге в Новосибирске задержали почти 100 человек.

Фото «Тайга.Инфо»
16 16 комментариев
Новости
Sasha Shambilova
«Радио Свобода» приостановило работу в России из-за «атак Кремля» Статьи редакции

Против издания возбудили дело о банкротстве, полиция усилила давление на сотрудников, а риски для журналистов выросли из-за закона о «фейках».

44 44 комментария
35
Новости
Sasha Shambilova
ЕСПЧ принял решение в пользу Украины по всем будущим жалобам против России Статьи редакции

Суд запретил стране обстреливать городскую инфраструктуру.

16 16 комментариев
16
Редкий Филипп
Проблема в том что в Украине невозможно поменять власть, она принадлежит 40 миллионам человек а не одному как в РФ
11 11 комментариев
75
Новости
They Say I Say
В Казахстане проходит согласованный митинг в поддержку Украины и против российской агрессии

На акцию пришло несколько тысяч человек.

61 61 комментарий
164
Больше статей
null