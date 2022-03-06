Его уже пытались блокировать в России. На это ушёл год.

Роскомнадзор в течение 24 часов ограничит доступ к приложению Zello. Об этом сообщается на сайте регулятора.

4 марта американскому сервису выслали предупреждение с требованием прекратить рассылку сообщений, в которых содержалась «недостоверная информация о ходе специальной операции» на Украине. Как отмечает Роскомнадзор, в установленный срок требование не выполнили.

Zello уже блокировали в России в 2017 году за отказ зарегистрироваться в реестре распространителей информации. Спустя четыре месяца приложение всё ещё было доступно из-за особенностей адресов Zello. Полностью заблокировать сервис удалось лишь в 2018 году.

Zello популярна у активистов, в том числе у дальнобойщиков, которые используют её и для координации во время акций протеста.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.