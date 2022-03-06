Роскомнадзор заблокирует приложение сервиса-рации Zello из-за «фейков» о военных действиях на Украине Статьи редакции
Его уже пытались блокировать в России. На это ушёл год.
Роскомнадзор в течение 24 часов ограничит доступ к приложению Zello. Об этом сообщается на сайте регулятора.
4 марта американскому сервису выслали предупреждение с требованием прекратить рассылку сообщений, в которых содержалась «недостоверная информация о ходе специальной операции» на Украине. Как отмечает Роскомнадзор, в установленный срок требование не выполнили.
Zello уже блокировали в России в 2017 году за отказ зарегистрироваться в реестре распространителей информации. Спустя четыре месяца приложение всё ещё было доступно из-за особенностей адресов Zello. Полностью заблокировать сервис удалось лишь в 2018 году.
Zello популярна у активистов, в том числе у дальнобойщиков, которые используют её и для координации во время акций протеста.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
И так кидают, не заметил?
Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы.
Актуально как никогда
когда роскомпозор заблокирует граждан РФ?
Так уже заблокировал давно)
а лучше бы свой анус
Роскомпозор не самое страшный орган в России. Сажатели людей на 15 лет страшнее
похоже, останется только такое приложение сервиса-рации:
Скоро наверное столовыми приборами запретят пользоваться или ещё чем то «представляющим угрозу»
Дальнобойщики же его используют не только для протестов вроде. Короче очередной гениальный шаг
А вот возникла мысль. А как орган проверяет "фейк" или нет? То есть, существует какая-то методология, фактчекинг, оценки, организована ли какая-то группа? Сколько времени это занимает? Должно быть, этот эффективный и ценный механизм может использоваться и в других случаях, например, им могут пользоваться обычные люди и СМИ.
И как предполагается откатывать ситуацию назад, если позже выяснилось, что признанное фейком правдиво.
(возможно, это шутка)
Забей
Всем россиянам будет заблокирован рот во избежание фейков.
В ближайшее время «спец операция» прекратится, из за деморализации военных, нехватки ресурсов и техники. Так как цели операции толком не были озвучены они ее остановят и потащат технику и солдат обратно, при этом заявив, что задачи выполнены. В задачах не стояло дойти до Киева, там были мутные задачи типа денацификации и денаркаманизации Украины.…
Всего на митинге в Новосибирске задержали почти 100 человек.
Против издания возбудили дело о банкротстве, полиция усилила давление на сотрудников, а риски для журналистов выросли из-за закона о «фейках».
Суд запретил стране обстреливать городскую инфраструктуру.