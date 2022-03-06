ЕСПЧ принял Пилотное постановление в пользу Украины по всем будущим жалобам против России Статьи редакции
Суд запретил стране обстреливать городскую инфраструктуру.
Европейский суд по правам человека повторил промежуточное решение по иску Украины против России, запретив стране стрелять по городской инфраструктуре. Решение распространили на все будущие жалобы на РФ. Об этом сообщается в фейсбуке Верховной Рады со ссылкой на судью от Украины Анну Юдковскую.
ЕСПЧ также обязал Россию обеспечить безопасный проход гуманитарной помощи, в том числе — пути к эвакуации, медицинской помощи и еде.
28 февраля глава СПЧ предложил заблокировать фейсбук «по крайней мере на период спецоперации России на Украине». Валерий Фадеев отметил, что соцсеть блокирует аккаунты, которые обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса. Среди таких — телеканал «Звезда», «РИА Новости», «Лента.ру», «Газета.ру», Sputnik и Russia Today.
4 марта в ответ на «дискриминацию» российских государственных СМИ Роскомнадзор заблокировал фейсбук в России.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Суд запретил стране обстреливать городскую инфраструктуру.
Мы из ЕСПЧ накануне вышли. А нормы международного права с недавних пор не являются определяющими и главенствующими.
Жалобы, поданные против РФ в #ЕСПЧ, будут по-прежнему рассматриваться и решения по ним выноситься.
Типа только на нас жаловаться могут, а мы нет?
К концу 2020 года не исполненными российскими властями за 20 лет подсудности ЕСПЧ оставались 1789 решений. Это треть общего числа дел, выигранных в Страсбурге против государств - членов Совета Европы, решения по которым власти не исполнили.
И что, как это относится к твоему "мы вышли", что является дезинформацией? Правовой нигилизм РФ - это не новость, но при этом имеем другие две трети повторно рассмотренных и удовлетворенных дел после решений СЕ и многократно отложенные, но введенные в правовой оборот решения совета европы в области корректировки нац. законодательства
Я про другое: Россия клала и будет класть большой болт на международное право. А также на решение недружественных коллективов.
Да мы и не обстреливали без повода, мэрия Харькова - там азов был, школа - там тоже сидели (фотографировать свое местоположение, это плохая идея).....много ботов подвалило сразу как, жалко тжшку. И почему никто не осуждает установку техники всу в жилых кварталах? Уже много видеопруфов с подобными действиями
Кто мы то? Ты тут один
Ну давай пруфы что техника всу в жилых кварталах и школах установлены . Поздравляем с регистрацией кстати
Мне не сложно, держи https://t.me/istorijaoruzija/39790
"Уберите технику с жилого массива. Здесь дети, больница за домом!", — пытается убедить нацистов местный житель.
Ответный комментарий вы можете послушать в видеоролике, которое опубликовано...
"Уберите технику с жилого массива. Здесь дети, больница за домом!", — пытается убедить нацистов местный житель.
Ответный комментарий вы можете послушать в видеоролике, которое опубликовано жителями Мариуполя.
Ахахах, ну почему зверства русских всегда зафиксированы с лицами, при норм освещении, с нормальным хронометражем, а неонацисты сняты только ночью на жипегную камеру, где не видно ровным счетом ни-ху-а?) Проклятый Кубрик
Вот где всё прекрасно видно. Даже солдат говорит "Российская армия наступает". Ещё аргументы?
Верю, советую с этим видео выйти на площадь и показать всем тем, кто протестует против войны
Если нужны аргументы против введения войск в соседнее государство и войны, то обращайтесь к учебникам по истории и критическому мышлению, потому что мои полномочия на этом все
О ты себе ещё один аккаунт создал ? Можно было и с предыдущего ответить .
Судя по высказываниям на видео люди уже сидят в подвалах , следовательно их уже обстреливали и бомбили , следовательно это они уже обороняются, а не заранее приехали .
Поздравляю с регистрацией
Збс пруф , и кто там на кого кричит и стоит ? Чья техника ? Русских ? Украинцев ?
Так а где кадры?
А официальная тжшная позиция, что армия Украины — ангелы, правильно понимаю? "Спецоперация", разумеется, вина только одного человека, а украинцы — жертвы, но при этом странно игнорировать факты: есть множество фото, где военные сидят в жилых зданиях, также нет особых оснований считать, что в Путинской армии отдаются приказы специально обстреливать мирное население — это никак не оправдывает жертвы среди мирного населения, однако вроде более-менее очевидно, что если бы армия РФ действительно не считалась с сопутствующим ущербом, то она продвигалась бы куда быстрее.
Другое дело, что подобные методы с украинской стороны — вполне адекватная военная тактика в условиях городских боёв. Более того, обороняйся они так, как, видимо, хотят многие наивные тжшники — их бы расхуярили за пару дней.
Тут так не принято говорить, увы. Как так, ВСУ и силы националистов же не могут так поступать, что ты такое подумал, это все только "дурацкий русский" может (нет)!!1
И западные СМИ не могут фейки постить, где якобы разрушенные здания Киева или Харькова, а на самом деле это здание в Донбассе, разрушенное националистами или ВСУ. И много мозгов не надо, чтобы найти пруфы этому.
Разговор можно заканчивать на вбросе «силы националистов» (речь про отряды бандеры?). Надеюсь, в следующий раз добрый волшебник не обделит тебя мозгами, чтобы ты мог использовать пруфы в самом разговоре, а не отсылать к ним
Дак это ты мне давай пруфы, что военные РФ и в мэрию в Харькове стреляли, и здания жилые взрывали. Там мозгов надо немножко больше, чем у хлебушка, чтобы понять, кто это делает и может делать и зачем, так что вряд ли ты догадаешься.
Сорян, я с ботов в интернете только кекаю и задаю наводящие вопросы, а не пытаюсь их переубедить — и сколько там беженцев из Украины в россию переехало?
С Донбасса более 100к вроде. С остальной части Украины около ляма вроде в Европу. С какой целью интересуешься? Кекай дальше, не обкекайся только.
Так, а чего молчим, что граница с Украиной закрыта со стороны ЛДНР?
А при чем здесь это? Закрыта и закрыта, и? Типа беженцы с Донбасса тоже хотят в Европу лучше, а не в РФ? Ну наверное)
Ну вот стоило ли так сливаться?)
Хуйню пишешь, пиши по-русски и с законченной мыслью. Суть теряется твоего потока мыслей.
Що й доводилося
Так ты давай не переходи на этот ваш забугорный.
Ну, да путинские фашисты это воины света, которые против фашизма борятся, а везде фейки, только на рассии24 правда 24/7
Даже не буду комментировать. Если не хватает ума отличить чёрное от белого, то что поделать, вам с этим жить.
Да-да, черное это злые укронацисты, которые хотят лишь территориальной целостности, а белое это бравые захватчики чужих земель, которые уничтожают мирное население и города
Хватит хуйню эту с картинками скидывать. Или дальше блумберг и cnn читай.
Ну собственно по надписях на украинском сомнений нет, чья это пропаганда и с какой целью.
Да, это все фотошоп. А еще поврежденый ракетой 20 частных домов в моем городе это все визуальные галлюны, а разрывы ракет в 1км от моего дома и горящая после этого заправка - массовый психоз. А еще разрушеное общежитие в моем городе это наверное самоподрыв. Какой же ты ебанутый, ну ничего Гаага подождет.
А, дак ты из этих, на букву "х". Ну из Украины, короче. Хули я с тобой спорю тогда время трачу. Тебя вдвойне жаль на самом деле. Во-первых, потому что хуево все то, что там происходит из-за операции РФ. Во-вторых, потому что ты охуеешь, если когда-то осознаешь, что в твой дом может лететь ракета от тех, кто должен тебя защищать. Это очень грустно на самом деле. Но понимаю, проще и легче об этом даже не думать.
Но спор бесполезен, так как ты очевидно предвзят, так то пиздуй в игнор, отвечать не буду больше.
Желаю скорейшего мира на вашей земле.
Как только последний оккупант сгорит в своей коробке, так и наступит мир. Не забудь могилизироватся только когда чебурнет придет, ведь работу потеряешь.
иди туда же, куда и раиский корабль
Мда, как такие, как ты, умеют слова в предложения складывать...
Уебище, аргумент "это вы сами себя бомбите" настолько бессмысленен, что юзая его ты изначально признаешь что ты умственно отсталый, окей?
Да, изначально НИКТО не знает чья ракета прилетела в мирное здание. Но на Украину напала не Украина, а Россия - значит логично предположить чьи ракеты летят, лол. И не важно что ты там думаешь и какие у тебя теории заговора, есть только факт - Россия напала на Украину. Что там дальше никого не ебет, сидеть и слюнями все брызгать "ыхыхыы это они сами себя бомбят, ыхыхы да это Зеленский мирняк убивает чтобы на жалость давить" - это реально беды с башкой.
На твои высеры могу контраргументировать: если ты считаешь что все что на скринах выше - фейк и разбомблено непосредственно ВСУ, где пруфы? Ну кидай пруфы если ты в этом так уверен, тебе же кинули как пруф эти фотографии, их наличие. Теперь напрягись ты и кинь что-то кроме своих бездарных слов, жду.
И да, какие источники-то читать нужно? Тут просто все глупенькие и чекают онли украинские ТГ каналы, как ты сказал. Расскажи о более честных и незаивисимых источниках, откуда инфу берешь про "бомбят сами"? Раша Тудей и транса Соловьева?
Хуя ты порвался))))
То есть пруфов не будет и ты слит? Окей, идешь нахуй.
Пруфов чего? Я даже не читал, что ты там высрал. Ты мне пруфы скинь, что войска РФ бомбят гражданских. Не будет? Не будет. Ну и иди нахуй тогда.
Фотографии выше и являются пруфами, кловен=) Это ты когда тебе в ебало их тыкают, высирая "ДАЭТООНИСАМИ" должен свои слова гнилые подтверждать. Но ты же просто набрасывающее хуйло, у тебя фотографии не пруф, зато твои мысли - пруф. Очень логично, долбоебыч.
Долбаёб что-ли? С хуяли фотографии являются пруфами? Фотографии и видео могут являться только пруфами того, что стало со зданием. Я понял, в твоём детском мировоззрении такого и представить нельзя, что свои же будут ебашить по своим же, если в этом есть резон и цель. У вас там ваш клоун заключённых выпустил и оружие им раздал, о чем блять тут спорить вообще?? Не удивлюсь, если там кроме ракет свои своих же ебашут автоматами и ножами.
Ты же с Украины?
Стукнул тебе хуем по лбу, пидорашка необучаемая
О, ещё один порвался))
Да-да, а еще с нацистами боретесь...
Это здание мэрии да? Туда ракета ВСУ или Азова прилетела. Но конечно же, проще и по сути логичнее да считать, что это войска РФ (нет).
Ты под тяжелыми наркотиками? Это все тоже "тупые хахлы сами себя бамбят, ну тупые нацисты"
Ой та забей на него. Сначала орали "ну там же Азов сидел", а теперь кричат "это вы сами себя ряяяя". Клиника уже. С версиями не могут определиться
Откуда вы берёте эту хуйню? С украинских ТГ каналов что-ли? Бля, школу закончите хотя бы для начала, с мышлением у вас беда прям, тяжело будет дальше жить.
На второй картинке вообще два разных здания "до и после", ахаха, ну ты хлебушек.
Конечно разные, раз ты решил, и даже не можешь красными кружками различия показать, конечно. А эти разные здания с тобой в одной комнате сейчас, да?
Вот это тебя глючит, конечно. Одно и то же здание, снято под разными углами.
Ой, действительно, и ель там успела за месяц-два вырасти вместо того дерева, которое на первом фото, да?😄😄
В реальном времени гугл карты уже не кажут вроде? Но последний снимок явно не 10 лет назад. Ты там рядышком? Можешь сфоткать разрушенное сейчас это здание?) А если действительно разрушенное, что конечно же может быть, там военный конфликт, то следом кидай пруфы, что это дело рук РФ.
В гуглокартах снимок из 2015 года, слева вверху пишут, хотя если тебя так глючит, понятно, что ты этого не заметил
Жду пруфы, как сейчас выглядит это здание и "благодаря" кому. А то пиздеть не мешки ворочить.
Вот так выглядела 27 февраля. Других видео новее там тоже хватает. Если бы не невойнааспециальнаяоперация, школа бы до сих пор стояла, так что, полагаю, благодаря Зеленскому, который, видимо, уже почти закончил собирать атомную бомбу, только покрасить осталось
Вот такое видео уже катит. Первый вопрос решили, давай ко второму.
Кто поджёг/подорвал? Можно отвечать сразу с прикладываем селфачей от нациков, которые заладили прятаться в школах. Такие селфачи легко найти в Гугле.
Не буду я с тобой спорить, меня лишь твой тейк про два разных здания зацепил. Да и «благодаря кому» вроде выяснили
Где пруфы про Азов в мэрии и других местах, конкретно в Харькове?
А где пруфы про военных РФ в Харькове и других местах? Ещё скажи, что ты до сих пор веришь, что тот танк, который раздавил машину, был российский.
А нахуя атаковать другую страну и вообще кого-то обстреливать, петушня ты ебнутая?
Не рвись, пожалуйста.
Очевидно будете минусить, но:
Суд запретил стране обстреливать городскую инфраструктуру
Они и так не обстреливают.
ЕСПЧ также обязал Россию обеспечить безопасный проход гуманитарной помощи
Они и так обеспечивают.
Они и так не обстреливают
За такие слова либо в психлечебницу, либо в Гаагу отправлять нужно.
Жду с тебя два пруфа:
1. Что это действительно Харьков.
2. Что это дело рук российских войс, а не украинских.
Ну и можно ещё справку от врача, у тебя явно что-то со здоровьем, если ты как миленький веришь любым картинкам с разрушенными зданиями. А подумать? А нахуя, действительно. Ставлю сотку, что ваш мир перевернется, если вы осознаёте, что уркаинские же силы могут обстреливать свою же местность. С какой целью? А вот это уже вторая ступень познания, далеко не всем это дано.
1. Ты реально такой ебанутый? На нижней картинке известный бизнес-центр Харькова и это проверить, если уж так надо можно в интернете.
2. Ахуеть, во время войны нужно доказывать, что обстреливают враги, а не сами себя.
У тебя явно тяжелые нарушения в мозгу, возможно даже идиотия.
1. Первый пруф я запросил, чтобы ты просто головешку напряг. Проверить город действительно не трудно.
2. Ептваюмааать.... Ты реально не понимаешь или прикалываешься? Ты даже на секунду не можешь остановить свой поток гнева и подумать, что такое война, как она ведётся, в частности, информационная? Помогу тебе, так и быть.
Зачем ВСУ или нацикам нужно стрелять в свои же здания, в том числе гражданские? Ответ очевиден - чтобы такие хлебушки как ты трубили в комментариях "РОССИЯ УБИВАЕТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ!!!1", а СМИ, особенно прозападные, разносили эту "новость" по всему миру. А там то точно никто не будет разбираться, ведь действительно должно быть очевидно, кто во время такого конфликта по идее может так делать. Теперь понятнее стало? Могут специально ебашить в вот здания, а могут нечаянно (как видимо было с той ракетой в многоэтажку на прошлой неделе).
Ответь мне умник на один вопрос - при всем пиздеце, который происходит, нахуя российским военным намеренно бомбить гражданских?
Только вот это тебе нужно доказывать, что всу сами себя бомбят, а не мне каждое разрушеное здание пруфать, ты животное тупое, блядь.
А нахуя бомбить? А почему Грозный с землей сравняли во второй чеченской? Потому что злость, потому что не смогли взять так и решили запугивать мирных, мешать доставке продуктов и лекарств, просто как месть, да куча есть причин
Скажи честно, ты ебанутый?
та он долбоеб, забей
Нет, а ты? То есть ты видишь фотку разрушенного здания, тебе говорят, что это военные РФ ракету запустили, и ты такой "ну а кто ещё!!1". Ну это диагноз, дружище.
Ряльно, наверное марсияне. Кто же еще может в войне противника обстреливать?
Я тебе написал уже, кто это может делать и почему. Не хочешь верить или принимать как факт? Ну твое право. Идёт, помимо прочего, информационная война.
Война идёт не против гражданского населения. Да, оно страдает, к огромному сожалению, это факт. Очень хотелось бы, чтобы этого не было. Назови мне хоть 1 причину, по которой РФ может специально бомбить гражданских? Причину, по которой это может делать украинская сторона я тебе назвал.
Может это конечно аргумент весомый.... А еще питун может быть давно мертвым, а сейчас страной руководит оболочка, которой управляет всемирный заговор. Тоже может.
Я тебе уже назвал и перезвал кучу причин. Рф уже бомбили и уничтожали города в других войнах, так с чего тут исключения то должны быть?
Во, пошла жара от хомячков😄
Эх, не туда вы "воюете", комментаторы и минусаторы, вам же большинству ещё жить как-то в этой стране.
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Как понять, что человек порвался? Он начинает ныть за минусы.
Согласен, так что не ной, Никитка. А я в самом первом комменте написал, что "очевидно будут минусы", так что знал, на что шел и вообще срать на минусы. Боялся бы их, не писал бы то, что тут не принято писать адекватного.
Эй, русский бот. Иди нахуй.
Эх, украинский бот, иди нахуй.
Так Путин же сказал, что не обеспечивают, я сам слышал, инфа сотка
А, тогда ок, все чётко.
Путинский совет по правам человека требует блокировать свободу слова. Всё чётко по Оруэллу.
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