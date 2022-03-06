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Sasha Shambilova

ЕСПЧ принял Пилотное постановление в пользу Украины по всем будущим жалобам против России Статьи редакции

Суд запретил стране обстреливать городскую инфраструктуру.

95 95 комментариев
6652 просмотров

Европейский суд по правам человека повторил промежуточное решение по иску Украины против России, запретив стране стрелять по городской инфраструктуре. Решение распространили на все будущие жалобы на РФ. Об этом сообщается в фейсбуке Верховной Рады со ссылкой на судью от Украины Анну Юдковскую.

ЕСПЧ также обязал Россию обеспечить безопасный проход гуманитарной помощи, в том числе — пути к эвакуации, медицинской помощи и еде.

28 февраля глава СПЧ предложил заблокировать фейсбук «по крайней мере на период спецоперации России на Украине». Валерий Фадеев отметил, что соцсеть блокирует аккаунты, которые обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса. Среди таких — телеканал «Звезда», «РИА Новости», «Лента.ру», «Газета.ру», Sputnik и Russia Today.

4 марта в ответ на «дискриминацию» российских государственных СМИ Роскомнадзор заблокировал фейсбук в России.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #суды #конфликтнаукраине

95 95 комментариев
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95 комментариев
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Trident Force

Суд запретил стране обстреливать городскую инфраструктуру.

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45
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Sergei Timofeyev

Мы из ЕСПЧ накануне вышли. А нормы международного права с недавних пор не являются определяющими и главенствующими.

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34
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Сталинский клуб
Совет Европы @CoE_ru
Право России на представительство в Комитете министров Совета Европы и Парламентской ассамблее приостановлено из-за вооруженного нападения РФ на Украину.
Жалобы, поданные против РФ в #ЕСПЧ, будут по-прежнему рассматриваться и решения по ним выноситься.
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24
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Сталинский клуб

Россия все так же остается государством участником СЕ, но без представительских функций как полноценного члена организации

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2
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Дратути

Типа только на нас жаловаться могут, а мы нет?

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1
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Сталинский клуб

Должностные и представительские функции, исполняемые представителями РФ в ПАСЕ и КМ СЕ временно приостановлены

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3
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Sergei Timofeyev

К концу 2020 года не исполненными российскими властями за 20 лет подсудности ЕСПЧ оставались 1789 решений. Это треть общего числа дел, выигранных в Страсбурге против государств - членов Совета Европы, решения по которым власти не исполнили.

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0
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Сталинский клуб

И что, как это относится к твоему "мы вышли", что является дезинформацией? Правовой нигилизм РФ - это не новость, но при этом имеем другие две трети повторно рассмотренных и удовлетворенных дел после решений СЕ и многократно отложенные, но введенные в правовой оборот решения совета европы в области корректировки нац. законодательства

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0
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Sergei Timofeyev

Я про другое: Россия клала и будет класть большой болт на международное право. А также на решение недружественных коллективов.

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1
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Кирилл Воеводин

Да мы и не обстреливали без повода, мэрия Харькова - там азов был, школа - там тоже сидели (фотографировать свое местоположение, это плохая идея).....много ботов подвалило сразу как, жалко тжшку. И почему никто не осуждает установку техники всу в жилых кварталах? Уже много видеопруфов с подобными действиями

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–80
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Qqshka

Кто мы то? Ты тут один

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37
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Верный фитиль

много ботов
на проекте с 28 февраля 2022
Ну, в чём-то ты прав.

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16
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Xenia White

Ну давай пруфы что техника всу в жилых кварталах и школах установлены . Поздравляем с регистрацией кстати

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10
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Кирилл Воеводин

Мне не сложно, держи https://t.me/istorijaoruzija/39790

Война История Оружие
🇺🇦 Ночные кадры из Мариуполя, где местные жители прогоняют неонацистов с жилых кварталов

"Уберите технику с жилого массива. Здесь дети, больница за домом!", — пытается убедить нацистов местный житель.

Ответный комментарий вы можете послушать в видеоролике, которое опубликовано...
🇺🇦 Ночные кадры из Мариуполя, где местные жители прогоняют неонацистов с жилых кварталов

"Уберите технику с жилого массива. Здесь дети, больница за домом!", — пытается убедить нацистов местный житель.

Ответный комментарий вы можете послушать в видеоролике, которое опубликовано жителями Мариуполя.
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–19
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ЖМУ

Ахахах, ну почему зверства русских всегда зафиксированы с лицами, при норм освещении, с нормальным хронометражем, а неонацисты сняты только ночью на жипегную камеру, где не видно ровным счетом ни-ху-а?) Проклятый Кубрик

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19
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Ghot1ck Gman

Вот где всё прекрасно видно. Даже солдат говорит "Российская армия наступает". Ещё аргументы?

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–5
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ЖМУ

Верю, советую с этим видео выйти на площадь и показать всем тем, кто протестует против войны

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1
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ЖМУ

Если нужны аргументы против введения войск в соседнее государство и войны, то обращайтесь к учебникам по истории и критическому мышлению, потому что мои полномочия на этом все

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1
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Xenia White

О ты себе ещё один аккаунт создал ? Можно было и с предыдущего ответить .
Судя по высказываниям на видео люди уже сидят в подвалах , следовательно их уже обстреливали и бомбили , следовательно это они уже обороняются, а не заранее приехали .
Поздравляю с регистрацией

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0
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Xenia White

Збс пруф , и кто там на кого кричит и стоит ? Чья техника ? Русских ? Украинцев ?

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0
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SadDamnWhoSaid

Так а где кадры?

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0
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Hagotireno

А официальная тжшная позиция, что армия Украины — ангелы, правильно понимаю? "Спецоперация", разумеется, вина только одного человека, а украинцы — жертвы, но при этом странно игнорировать факты: есть множество фото, где военные сидят в жилых зданиях, также нет особых оснований считать, что в Путинской армии отдаются приказы специально обстреливать мирное население — это никак не оправдывает жертвы среди мирного населения, однако вроде более-менее очевидно, что если бы армия РФ действительно не считалась с сопутствующим ущербом, то она продвигалась бы куда быстрее.

Другое дело, что подобные методы с украинской стороны — вполне адекватная военная тактика в условиях городских боёв. Более того, обороняйся они так, как, видимо, хотят многие наивные тжшники — их бы расхуярили за пару дней.

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4
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Дратути

Тут так не принято говорить, увы. Как так, ВСУ и силы националистов же не могут так поступать, что ты такое подумал, это все только "дурацкий русский" может (нет)!!1

И западные СМИ не могут фейки постить, где якобы разрушенные здания Киева или Харькова, а на самом деле это здание в Донбассе, разрушенное националистами или ВСУ. И много мозгов не надо, чтобы найти пруфы этому.

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–42
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ЖМУ

Разговор можно заканчивать на вбросе «силы националистов» (речь про отряды бандеры?). Надеюсь, в следующий раз добрый волшебник не обделит тебя мозгами, чтобы ты мог использовать пруфы в самом разговоре, а не отсылать к ним

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12
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Дратути

Дак это ты мне давай пруфы, что военные РФ и в мэрию в Харькове стреляли, и здания жилые взрывали. Там мозгов надо немножко больше, чем у хлебушка, чтобы понять, кто это делает и может делать и зачем, так что вряд ли ты догадаешься.

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–15
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ЖМУ

Сорян, я с ботов в интернете только кекаю и задаю наводящие вопросы, а не пытаюсь их переубедить — и сколько там беженцев из Украины в россию переехало?

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4
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Дратути

С Донбасса более 100к вроде. С остальной части Украины около ляма вроде в Европу. С какой целью интересуешься? Кекай дальше, не обкекайся только.

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–7
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Костя Гарин

Так, а чего молчим, что граница с Украиной закрыта со стороны ЛДНР?

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1
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Дратути

А при чем здесь это? Закрыта и закрыта, и? Типа беженцы с Донбасса тоже хотят в Европу лучше, а не в РФ? Ну наверное)

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–4
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Костя Гарин

Ну вот стоило ли так сливаться?)

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1
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Дратути

Хуйню пишешь, пиши по-русски и с законченной мыслью. Суть теряется твоего потока мыслей.

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–6
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ЖМУ

Що й доводилося

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0
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Дратути

Так ты давай не переходи на этот ваш забугорный.

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–3
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Александр Чекета

Ну, да путинские фашисты это воины света, которые против фашизма борятся, а везде фейки, только на рассии24 правда 24/7

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4
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Дратути

Даже не буду комментировать. Если не хватает ума отличить чёрное от белого, то что поделать, вам с этим жить.

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–22
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Александр Чекета

Да-да, черное это злые укронацисты, которые хотят лишь территориальной целостности, а белое это бравые захватчики чужих земель, которые уничтожают мирное население и города

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3
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Дратути

Хватит хуйню эту с картинками скидывать. Или дальше блумберг и cnn читай.

Ну собственно по надписях на украинском сомнений нет, чья это пропаганда и с какой целью.

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–14
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Александр Чекета

Да, это все фотошоп. А еще поврежденый ракетой 20 частных домов в моем городе это все визуальные галлюны, а разрывы ракет в 1км от моего дома и горящая после этого заправка - массовый психоз. А еще разрушеное общежитие в моем городе это наверное самоподрыв. Какой же ты ебанутый, ну ничего Гаага подождет.

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8
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Дратути

А, дак ты из этих, на букву "х". Ну из Украины, короче. Хули я с тобой спорю тогда время трачу. Тебя вдвойне жаль на самом деле. Во-первых, потому что хуево все то, что там происходит из-за операции РФ. Во-вторых, потому что ты охуеешь, если когда-то осознаешь, что в твой дом может лететь ракета от тех, кто должен тебя защищать. Это очень грустно на самом деле. Но понимаю, проще и легче об этом даже не думать.

Но спор бесполезен, так как ты очевидно предвзят, так то пиздуй в игнор, отвечать не буду больше.

Желаю скорейшего мира на вашей земле.

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–14
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Elendiar

Как только последний оккупант сгорит в своей коробке, так и наступит мир. Не забудь могилизироватся только когда чебурнет придет, ведь работу потеряешь.

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5
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warka

иди туда же, куда и раиский корабль

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3
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Александр Чекета

Мда, как такие, как ты, умеют слова в предложения складывать...

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1
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Генрих Привет

Уебище, аргумент "это вы сами себя бомбите" настолько бессмысленен, что юзая его ты изначально признаешь что ты умственно отсталый, окей?

Да, изначально НИКТО не знает чья ракета прилетела в мирное здание. Но на Украину напала не Украина, а Россия - значит логично предположить чьи ракеты летят, лол. И не важно что ты там думаешь и какие у тебя теории заговора, есть только факт - Россия напала на Украину. Что там дальше никого не ебет, сидеть и слюнями все брызгать "ыхыхыы это они сами себя бомбят, ыхыхы да это Зеленский мирняк убивает чтобы на жалость давить" - это реально беды с башкой.

На твои высеры могу контраргументировать: если ты считаешь что все что на скринах выше - фейк и разбомблено непосредственно ВСУ, где пруфы? Ну кидай пруфы если ты в этом так уверен, тебе же кинули как пруф эти фотографии, их наличие. Теперь напрягись ты и кинь что-то кроме своих бездарных слов, жду.

И да, какие источники-то читать нужно? Тут просто все глупенькие и чекают онли украинские ТГ каналы, как ты сказал. Расскажи о более честных и незаивисимых источниках, откуда инфу берешь про "бомбят сами"? Раша Тудей и транса Соловьева?

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0
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Дратути

Хуя ты порвался))))

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0
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Генрих Привет

То есть пруфов не будет и ты слит? Окей, идешь нахуй.

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–1
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Дратути

Пруфов чего? Я даже не читал, что ты там высрал. Ты мне пруфы скинь, что войска РФ бомбят гражданских. Не будет? Не будет. Ну и иди нахуй тогда.

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0
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Генрих Привет

Фотографии выше и являются пруфами, кловен=) Это ты когда тебе в ебало их тыкают, высирая "ДАЭТООНИСАМИ" должен свои слова гнилые подтверждать. Но ты же просто набрасывающее хуйло, у тебя фотографии не пруф, зато твои мысли - пруф. Очень логично, долбоебыч.

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–1
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Дратути

Долбаёб что-ли? С хуяли фотографии являются пруфами? Фотографии и видео могут являться только пруфами того, что стало со зданием. Я понял, в твоём детском мировоззрении такого и представить нельзя, что свои же будут ебашить по своим же, если в этом есть резон и цель. У вас там ваш клоун заключённых выпустил и оружие им раздал, о чем блять тут спорить вообще?? Не удивлюсь, если там кроме ракет свои своих же ебашут автоматами и ножами.

Ты же с Украины?

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0
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Andrey Laur

Стукнул тебе хуем по лбу, пидорашка необучаемая

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0
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Дратути

О, ещё один порвался))

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–1
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Александр Чекета

Да-да, а еще с нацистами боретесь...

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1
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Дратути

Это здание мэрии да? Туда ракета ВСУ или Азова прилетела. Но конечно же, проще и по сути логичнее да считать, что это войска РФ (нет).

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–19
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Александр Чекета

Ты под тяжелыми наркотиками? Это все тоже "тупые хахлы сами себя бамбят, ну тупые нацисты"

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5
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Rita Mertens

Ой та забей на него. Сначала орали "ну там же Азов сидел", а теперь кричат "это вы сами себя ряяяя". Клиника уже. С версиями не могут определиться

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5
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Дратути

Откуда вы берёте эту хуйню? С украинских ТГ каналов что-ли? Бля, школу закончите хотя бы для начала, с мышлением у вас беда прям, тяжело будет дальше жить.

На второй картинке вообще два разных здания "до и после", ахаха, ну ты хлебушек.

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–9
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Александр Чекета

Конечно разные, раз ты решил, и даже не можешь красными кружками различия показать, конечно. А эти разные здания с тобой в одной комнате сейчас, да?

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2
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Bulky Blackcrappy против войны

Вот это тебя глючит, конечно. Одно и то же здание, снято под разными углами.

Google Maps
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0
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Дратути

Ой, действительно, и ель там успела за месяц-два вырасти вместо того дерева, которое на первом фото, да?😄😄

В реальном времени гугл карты уже не кажут вроде? Но последний снимок явно не 10 лет назад. Ты там рядышком? Можешь сфоткать разрушенное сейчас это здание?) А если действительно разрушенное, что конечно же может быть, там военный конфликт, то следом кидай пруфы, что это дело рук РФ.

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–5
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Bulky Blackcrappy против войны

В гуглокартах снимок из 2015 года, слева вверху пишут, хотя если тебя так глючит, понятно, что ты этого не заметил

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0
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Дратути

Жду пруфы, как сейчас выглядит это здание и "благодаря" кому. А то пиздеть не мешки ворочить.

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–3
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Bulky Blackcrappy против войны

Вот так выглядела 27 февраля. Других видео новее там тоже хватает. Если бы не невойнааспециальнаяоперация, школа бы до сих пор стояла, так что, полагаю, благодаря Зеленскому, который, видимо, уже почти закончил собирать атомную бомбу, только покрасить осталось

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0
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Дратути

Вот такое видео уже катит. Первый вопрос решили, давай ко второму.

Кто поджёг/подорвал? Можно отвечать сразу с прикладываем селфачей от нациков, которые заладили прятаться в школах. Такие селфачи легко найти в Гугле.

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0
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Bulky Blackcrappy против войны

Не буду я с тобой спорить, меня лишь твой тейк про два разных здания зацепил. Да и «благодаря кому» вроде выяснили

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1
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Andrei

Где пруфы про Азов в мэрии и других местах, конкретно в Харькове?

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0
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Дратути

А где пруфы про военных РФ в Харькове и других местах? Ещё скажи, что ты до сих пор веришь, что тот танк, который раздавил машину, был российский.

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–3
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Andrey Laur

А нахуя атаковать другую страну и вообще кого-то обстреливать, петушня ты ебнутая?

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0
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Дратути

Не рвись, пожалуйста.

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0
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Дратути

Очевидно будете минусить, но:

Суд запретил стране обстреливать городскую инфраструктуру
 Они и так не обстреливают.
ЕСПЧ также обязал Россию обеспечить безопасный проход гуманитарной помощи
 Они и так обеспечивают.

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–58
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Александр Чекета

Они и так не обстреливают
 За такие слова либо в психлечебницу, либо в Гаагу отправлять нужно.

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9
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Дратути

Жду с тебя два пруфа:
1. Что это действительно Харьков.
2. Что это дело рук российских войс, а не украинских.

Ну и можно ещё справку от врача, у тебя явно что-то со здоровьем, если ты как миленький веришь любым картинкам с разрушенными зданиями. А подумать? А нахуя, действительно. Ставлю сотку, что ваш мир перевернется, если вы осознаёте, что уркаинские же силы могут обстреливать свою же местность. С какой целью? А вот это уже вторая ступень познания, далеко не всем это дано.

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–19
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Александр Чекета

1. Ты реально такой ебанутый? На нижней картинке известный бизнес-центр Харькова и это проверить, если уж так надо можно в интернете.
2. Ахуеть, во время войны нужно доказывать, что обстреливают враги, а не сами себя.
У тебя явно тяжелые нарушения в мозгу, возможно даже идиотия.

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14
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Растительный нос

У тебя явно тяжелые нарушения в мозгу, возможно даже идиотия.
 Возможно это его работа, 15р это 15р как-никак

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7
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Дратути

1. Первый пруф я запросил, чтобы ты просто головешку напряг. Проверить город действительно не трудно.
2. Ептваюмааать.... Ты реально не понимаешь или прикалываешься? Ты даже на секунду не можешь остановить свой поток гнева и подумать, что такое война, как она ведётся, в частности, информационная? Помогу тебе, так и быть.

Зачем ВСУ или нацикам нужно стрелять в свои же здания, в том числе гражданские? Ответ очевиден - чтобы такие хлебушки как ты трубили в комментариях "РОССИЯ УБИВАЕТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ!!!1", а СМИ, особенно прозападные, разносили эту "новость" по всему миру. А там то точно никто не будет разбираться, ведь действительно должно быть очевидно, кто во время такого конфликта по идее может так делать. Теперь понятнее стало? Могут специально ебашить в вот здания, а могут нечаянно (как видимо было с той ракетой в многоэтажку на прошлой неделе).

Ответь мне умник на один вопрос - при всем пиздеце, который происходит, нахуя российским военным намеренно бомбить гражданских?

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–4
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Александр Чекета

Только вот это тебе нужно доказывать, что всу сами себя бомбят, а не мне каждое разрушеное здание пруфать, ты животное тупое, блядь.

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3
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Александр Чекета

А нахуя бомбить? А почему Грозный с землей сравняли во второй чеченской? Потому что злость, потому что не смогли взять так и решили запугивать мирных, мешать доставке продуктов и лекарств, просто как месть, да куча есть причин

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3
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Alex M

Скажи честно, ты ебанутый?

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10
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warka

та он долбоеб, забей

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5
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Дратути

Нет, а ты? То есть ты видишь фотку разрушенного здания, тебе говорят, что это военные РФ ракету запустили, и ты такой "ну а кто ещё!!1". Ну это диагноз, дружище.

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–9
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Александр Чекета

Ряльно, наверное марсияне. Кто же еще может в войне противника обстреливать?

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2
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Дратути

Я тебе написал уже, кто это может делать и почему. Не хочешь верить или принимать как факт? Ну твое право. Идёт, помимо прочего, информационная война.

Война идёт не против гражданского населения. Да, оно страдает, к огромному сожалению, это факт. Очень хотелось бы, чтобы этого не было. Назови мне хоть 1 причину, по которой РФ может специально бомбить гражданских? Причину, по которой это может делать украинская сторона я тебе назвал.

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–2
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Александр Чекета

Может это конечно аргумент весомый.... А еще питун может быть давно мертвым, а сейчас страной руководит оболочка, которой управляет всемирный заговор. Тоже может.

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0
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Александр Чекета

Я тебе уже назвал и перезвал кучу причин. Рф уже бомбили и уничтожали города в других войнах, так с чего тут исключения то должны быть?

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0
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Христианский кофе

Рак мозга?

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Дратути

Во, пошла жара от хомячков😄
Эх, не туда вы "воюете", комментаторы и минусаторы, вам же большинству ещё жить как-то в этой стране.

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–44
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Никита Борисова

Как понять, что человек порвался? Он начинает ныть за минусы.

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1
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Дратути

Согласен, так что не ной, Никитка. А я в самом первом комменте написал, что "очевидно будут минусы", так что знал, на что шел и вообще срать на минусы. Боялся бы их, не писал бы то, что тут не принято писать адекватного.

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–4
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Никита Борисова

Эй, русский бот. Иди нахуй.

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5
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Дратути

Эх, украинский бот, иди нахуй.

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–3
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ЖМУ

Так Путин же сказал, что не обеспечивают, я сам слышал, инфа сотка

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0
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Дратути

А, тогда ок, все чётко.

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0
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Городской сумасшедший

Путинский совет по правам человека требует блокировать свободу слова. Всё чётко по Оруэллу.

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2
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Oz Print

Не спецоперация, а учения

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1
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Городской сумасшедший

Кто ещё не читал "1984", то немедленно начните читать. Можно ещё "Москва 2042". Не ленитесь. Книги помогут ощутить российский маразм глубже и шире.

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1
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Инженерный микроскоп

ЕСПЧ запретил российским военным срать, но они как обычно не послушались и обосрались

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0
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Алексей Горячев

Аххха ебать пилотка смешно

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0
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