ЕСПЧ принял решение в пользу Украины по всем будущим жалобам против России Статьи редакции
Суд запретил стране обстреливать городскую инфраструктуру.
Европейский суд по правам человека повторил промежуточное решение по иску Украины против России, запретив стране стрелять по городской инфраструктуре. Решение распространили на все будущие жалобы на РФ. Об этом сообщается в фейсбуке Верховной Рады со ссылкой на судью от Украины Анну Юдковскую.
ЕСПЧ также обязал Россию обеспечить безопасный проход гуманитарной помощи, в том числе — пути к эвакуации, медицинской помощи и еде.
28 февраля глава СПЧ предложил заблокировать фейсбук «по крайней мере на период спецоперации России на Украине». Валерий Фадеев отметил, что соцсеть блокирует аккаунты, которые обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса. Среди таких — телеканал «Звезда», «РИА Новости», «Лента.ру», «Газета.ру», Sputnik и Russia Today.
4 марта в ответ на «дискриминацию» российских государственных СМИ Роскомнадзор заблокировал фейсбук в России.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Мы из ЕСПЧ накануне вышли. А нормы международного права с недавних пор не являются определяющими и главенствующими.
Жалобы, поданные против РФ в #ЕСПЧ, будут по-прежнему рассматриваться и решения по ним выноситься.
Типа только на нас жаловаться могут, а мы нет?
К концу 2020 года не исполненными российскими властями за 20 лет подсудности ЕСПЧ оставались 1789 решений. Это треть общего числа дел, выигранных в Страсбурге против государств - членов Совета Европы, решения по которым власти не исполнили.
И что, как это относится к твоему "мы вышли", что является дезинформацией? Правовой нигилизм РФ - это не новость, но при этом имеем другие две трети повторно рассмотренных и удовлетворенных дел после решений СЕ и многократно отложенные, но введенные в правовой оборот решения совета европы в области корректировки нац. законодательства
Я про другое: Россия клала и будет класть большой болт на международное право. А также на решение недружественных коллективов.
Суд запретил стране обстреливать городскую инфраструктуру.
Да мы и не обстреливали без повода, мэрия Харькова - там азов был, школа - там тоже сидели (фотографировать свое местоположение, это плохая идея).....много ботов подвалило сразу как, жалко тжшку. И почему никто не осуждает установку техники всу в жилых кварталах? Уже много видеопруфов с подобными действиями
Тут так не принято говорить, увы. Как так, ВСУ и силы националистов же не могут так поступать, что ты такое подумал, это все только "дурацкий русский" может (нет)!!1
И западные СМИ не могут фейки постить, где якобы разрушенные здания Киева или Харькова, а на самом деле это здание в Донбассе, разрушенное националистами или ВСУ. И много мозгов не надо, чтобы найти пруфы этому.
Кто мы то? Ты тут один
Очевидно будете минусить, но:
Суд запретил стране обстреливать городскую инфраструктуру
Они и так не обстреливают.
ЕСПЧ также обязал Россию обеспечить безопасный проход гуманитарной помощи
Они и так обеспечивают.
Во, пошла жара от хомячков😄
Эх, не туда вы "воюете", комментаторы и минусаторы, вам же большинству ещё жить как-то в этой стране.
Судя по твоим высказываниям, ты добровольно стал вон той собакой снизу. Нравится сглатывать - сглатывай, но беззвучно. И иди нахуй
Не спецоперация, а учения
Всего на митинге в Новосибирске задержали почти 100 человек.
Против издания возбудили дело о банкротстве, полиция усилила давление на сотрудников, а риски для журналистов выросли из-за закона о «фейках».
В ближайшее время «спец операция» прекратится, из за деморализации военных, нехватки ресурсов и техники. Так как цели операции толком не были озвучены они ее остановят и потащат технику и солдат обратно, при этом заявив, что задачи выполнены. В задачах не стояло дойти до Киева, там были мутные задачи типа денацификации и денаркаманизации Украины.…
Его уже пытались блокировать в России. На это ушёл год.
Если карты этих систем выпустили в России, то они продолжат работать в стране. Но перестанут — в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.