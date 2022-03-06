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Sasha Shambilova

ЕСПЧ принял решение в пользу Украины по всем будущим жалобам против России Статьи редакции

Суд запретил стране обстреливать городскую инфраструктуру.

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Европейский суд по правам человека повторил промежуточное решение по иску Украины против России, запретив стране стрелять по городской инфраструктуре. Решение распространили на все будущие жалобы на РФ. Об этом сообщается в фейсбуке Верховной Рады со ссылкой на судью от Украины Анну Юдковскую.

ЕСПЧ также обязал Россию обеспечить безопасный проход гуманитарной помощи, в том числе — пути к эвакуации, медицинской помощи и еде.

28 февраля глава СПЧ предложил заблокировать фейсбук «по крайней мере на период спецоперации России на Украине». Валерий Фадеев отметил, что соцсеть блокирует аккаунты, которые обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса. Среди таких — телеканал «Звезда», «РИА Новости», «Лента.ру», «Газета.ру», Sputnik и Russia Today.

4 марта в ответ на «дискриминацию» российских государственных СМИ Роскомнадзор заблокировал фейсбук в России.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #суды #конфликтнаукраине

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Sergei Timofeyev

Мы из ЕСПЧ накануне вышли. А нормы международного права с недавних пор не являются определяющими и главенствующими.

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13
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Сталинский клуб
Совет Европы @CoE_ru
Право России на представительство в Комитете министров Совета Европы и Парламентской ассамблее приостановлено из-за вооруженного нападения РФ на Украину.
Жалобы, поданные против РФ в #ЕСПЧ, будут по-прежнему рассматриваться и решения по ним выноситься.
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9
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Сталинский клуб

Россия все так же остается государством участником СЕ, но без представительских функций как полноценного члена организации

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1
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Дратути

Типа только на нас жаловаться могут, а мы нет?

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Sergei Timofeyev

К концу 2020 года не исполненными российскими властями за 20 лет подсудности ЕСПЧ оставались 1789 решений. Это треть общего числа дел, выигранных в Страсбурге против государств - членов Совета Европы, решения по которым власти не исполнили.

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Сталинский клуб

И что, как это относится к твоему "мы вышли", что является дезинформацией? Правовой нигилизм РФ - это не новость, но при этом имеем другие две трети повторно рассмотренных и удовлетворенных дел после решений СЕ и многократно отложенные, но введенные в правовой оборот решения совета европы в области корректировки нац. законодательства

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Sergei Timofeyev

Я про другое: Россия клала и будет класть большой болт на международное право. А также на решение недружественных коллективов.

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Trident Force

Суд запретил стране обстреливать городскую инфраструктуру.

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Кирилл Воеводин

Да мы и не обстреливали без повода, мэрия Харькова - там азов был, школа - там тоже сидели (фотографировать свое местоположение, это плохая идея).....много ботов подвалило сразу как, жалко тжшку. И почему никто не осуждает установку техники всу в жилых кварталах? Уже много видеопруфов с подобными действиями

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–15
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Дратути

Тут так не принято говорить, увы. Как так, ВСУ и силы националистов же не могут так поступать, что ты такое подумал, это все только "дурацкий русский" может (нет)!!1

И западные СМИ не могут фейки постить, где якобы разрушенные здания Киева или Харькова, а на самом деле это здание в Донбассе, разрушенное националистами или ВСУ. И много мозгов не надо, чтобы найти пруфы этому.

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–5
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Qqshka

Кто мы то? Ты тут один

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Дратути

Очевидно будете минусить, но:

Суд запретил стране обстреливать городскую инфраструктуру
 Они и так не обстреливают.
ЕСПЧ также обязал Россию обеспечить безопасный проход гуманитарной помощи
 Они и так обеспечивают.

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–12
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Дратути

Во, пошла жара от хомячков😄
Эх, не туда вы "воюете", комментаторы и минусаторы, вам же большинству ещё жить как-то в этой стране.

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–6
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Владислав Ефимов

Судя по твоим высказываниям, ты добровольно стал вон той собакой снизу. Нравится сглатывать - сглатывай, но беззвучно. И иди нахуй

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Инженерный микроскоп

ЕСПЧ запретил российским военным срать, но они как обычно не послушались и обосрались

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Oz Print

Не спецоперация, а учения

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Мнения
Лошадка
Zлость. Поток воспаленного без сна остатка мозга

Сейчас домой ехал. Встретил первую тачку с Z... Уёбок на каблуке пежо своём с трёх сторон по грязи пальцем нарисовал...

95 95 комментариев
90
Однако здравствуйте

Если Зеленский не уехал, то получается Володин распространяет фейки о спецоперации? Так это же 15 лет!!

13 13 комментариев
54
Редкий Филипп
Проблема в том что в Украине невозможно поменять власть, она принадлежит 40 миллионам человек а не одному как в РФ
11 11 комментариев
75
Новости
Sasha Shambilova
«Задержанный» на акции против военных действий на Украине мопс Статьи редакции

Всего на митинге в Новосибирске задержали почти 100 человек.

Фото «Тайга.Инфо»
16 16 комментариев
Новости
Sasha Shambilova
«Радио Свобода» приостановило работу в России из-за «атак Кремля» Статьи редакции

Против издания возбудили дело о банкротстве, полиция усилила давление на сотрудников, а риски для журналистов выросли из-за закона о «фейках».

44 44 комментария
35
Dmitry Why
Пока не успела пропаганда, я скажу

В ближайшее время «спец операция» прекратится, из за деморализации военных, нехватки ресурсов и техники. Так как цели операции толком не были озвучены они ее остановят и потащат технику и солдат обратно, при этом заявив, что задачи выполнены. В задачах не стояло дойти до Киева, там были мутные задачи типа денацификации и денаркаманизации Украины.…

54 54 комментария
39
Новости
Sasha Shambilova
Роскомнадзор заблокирует приложение сервиса-рации Zello из-за «фейков» о военных действиях на Украине Статьи редакции

Его уже пытались блокировать в России. На это ушёл год.

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Новости
Южный Даниль
Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России Статьи редакции

Если карты этих систем выпустили в России, то они продолжат работать в стране. Но перестанут — в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.

537 537 комментариев
309
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