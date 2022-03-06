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Sasha Shambilova

«Задержанный» на акции протеста 6 марта мопс Статьи редакции

Всего на митинге в Новосибирске задержали почти 100 человек.

Фото «Тайга.Инфо»

В Новосибирске проходит митинг против «спецоперации» России на Украине. С 14:00 на центральной площади города собрались люди без лозунгов, но, по данным «Тайги.инфо», полиция задерживает всех подряд.

Среди задержанных оказался мопс. Издание сообщает, что значительную часть людей забрали в автозак с улицы, они могли не участвовать в акции.

Всего «Тайга.инфо» сообщает о 96 задержанных в Новосибирске.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#задержания #конфликтнаукраине

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Инженерный микроскоп

были дети, теперь собаки, дальше что, камни будут арестовывать?

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Растительный нос

Сейчас придут особенные и скажут: здесь не всё так однозначно! Откуда вы знаете, что мопс не нападал на полицию? М?
Нужно выслушать ВТОРУЮ СТОРОНУ!

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77
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Law Kriq

Поверьте!!! Я сама Овчарка, живу тут 20 лет. Дочь офицера. Просто поверьте, - у нас не все так однозначно... Никто не хочет спецоперации!!!

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Растительный нос

Руссколающих собак там угнетают, надо!
Вместо Гав морят голодом и заставляют лаять Хав Шевчiнко!

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Мразь 3.0

Кавказских овчарок и русских гончих линчуют

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7
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Мразь 3.0

И наркоман

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Мразь 3.0

Я двоюродный брат этого мопса и тут не все так однозначно

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Михаил Никитин

У меня есть друг, а у него брат. Так вот у этого брата мопс мальчика маленького в трусиках повесил...

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3
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Инженерный микроскоп

видимо стаканчик кинул

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Растительный нос

Я слышал он лаял лозунги в поддержку Украины, а в складках была найдена наркота, которую ЦРУ ему дали в качестве оплаты

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Растительный нос

О, боты уже проснулись

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Жалкий турник

Я на месте

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Растительный нос

Откуда вы знаете, что мопс не нападал на полицию? М?
 Да они ходят провоцируют полицию, потом плачут прощение
 Санитааааар, здесь ботовская консерва вылезлаааа

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Инженерный микроскоп

жалуйся на комменты

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Растительный нос

Так и делаю)

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Инженерный микроскоп

я тоже

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Great Inpuller
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Serhii Nesterov
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Great Inpuller
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Дима Анонимный

могут ли камни сидеть в тюрме путин.jpg

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Ферман спас Россию

Если этот камень - русофоб, то да.

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Инженерный микроскоп

@Санитар принимайте пациента

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Great Inpuller
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Дон Бужарон

Камни не будут арестовывать. Камни должны платить налог!

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Worst

Этим ещё и неуплату налогов можно пришить

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Yabusele

Вся трагедия этой страны у него на морде

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Жестокий историк

Какой он ^_^

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Максим

Я узнал его. Это командир националистического батальона из украины. Позывной "Люцифер". Видимо заслали украинские спецслужбы "подогреть" ситуацию в стране. По нему видно - он под наркотиками

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Пароход из листа тетрадного

под нарКОТИКАМИ

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Great Inpuller
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Арсений Зябликов

- Ккакими наркотикаме?
- Стой, стой, стой, стой

(с)

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Небесный бокал

Где этот мопс был 8 лет назад?

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13
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Задержанный мопс

Ещё не родился, ебанарот

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Задержанный мопс

Идите пожалуйста на одноклассники

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Great Inpuller
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Егор Ниглов

Откинулся с зоны, вел стримы и получал донаты

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Бегущий в закат

Я вот только не понимаю почему жти митинги против "спецоперации"? В России мне кажется есть другие более важные проблемы против которых нужно выступать. Или я ошибаюсь?

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–30
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Вежливый ХАМ

Например? Что может быть важнее ебнутого президента, который начал войну с мирным государством и угрожает ядерной войной остальному миру?

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34
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Инвестор

Например?

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2
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Анна Безносова

Будущее России рушится из-за войны.
Впереди крушение экономики.

Что может быть важнее-то!

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Анна Безносова

С пенсионерами бесполезно разговаривать.
Вы абсолютно отбитые.

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2
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Пароход из листа тетрадного

#яподдерживаюя

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Редкий Натр

Вот и выступай "против более важных проблем", кто мешает?

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Olma

Пошёл нахуй, ботяра!

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Mr Sandman

Какой стыд.

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Александр Борродач

Дядя Пёс

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7
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Задержанный мопс

Ребята, все хорошо, в автозаке тесновато, но главное не сдаваться.
Вместе мы победим

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7
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ЖМУ

Сук, даже мопсы уже выходят на акции, вставай с колен россия

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3
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Однако здравствуйте

Сейчас забьют автозаки обычными людьми, а когда придут остальные, мест не останется. И начнётся жесть

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0
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Mr Sandman

Никто очевидно н е придёт.

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5
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Однако здравствуйте

Я съезжу в СПб посмотрю как там дела

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3
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Растительный нос

Людям скажут самостоятельно скататься в Подмосковье и занять изоляторы там, и они поедут

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4
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Serhii Nesterov

Так в Новосибирске уже 16 часов. Уже никто не прийдёт.

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0
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Explosive Magic

У него рожа типичного комментатора с дтф, который говорит "а меня то за что".

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Задержанный мопс

На себя посмотри

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Explosive Magic
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Дратути

Суки.

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1
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Бо ли

Боже что за тупость

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Neten

Какой милаха :3

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Максим Шишлов

Фрэнка за шо?
https://i.makeagif.com/media/4-22-2017/pSuGFH.gif

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Genesi5 ­

Так он же умер

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Южный Макс

Ну что за чудо 🥲

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