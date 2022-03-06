«Задержанный» на акции протеста 6 марта мопс Статьи редакции
Всего на митинге в Новосибирске задержали почти 100 человек.
В Новосибирске проходит митинг против «спецоперации» России на Украине. С 14:00 на центральной площади города собрались люди без лозунгов, но, по данным «Тайги.инфо», полиция задерживает всех подряд.
Среди задержанных оказался мопс. Издание сообщает, что значительную часть людей забрали в автозак с улицы, они могли не участвовать в акции.
Всего «Тайга.инфо» сообщает о 96 задержанных в Новосибирске.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Поверьте!!! Я сама Овчарка, живу тут 20 лет. Дочь офицера. Просто поверьте, - у нас не все так однозначно... Никто не хочет спецоперации!!!
Кавказских овчарок и русских гончих линчуют
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И наркоман
Я двоюродный брат этого мопса и тут не все так однозначно
У меня есть друг, а у него брат. Так вот у этого брата мопс мальчика маленького в трусиках повесил...
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могут ли камни сидеть в тюрме путин.jpg
Если этот камень - русофоб, то да.
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@Санитар принимайте пациента
Камни не будут арестовывать. Камни должны платить налог!
Этим ещё и неуплату налогов можно пришить
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Вся трагедия этой страны у него на морде
Я узнал его. Это командир националистического батальона из украины. Позывной "Люцифер". Видимо заслали украинские спецслужбы "подогреть" ситуацию в стране. По нему видно - он под наркотиками
под нарКОТИКАМИ
- Ккакими наркотикаме?
- Стой, стой, стой, стой
(с)
Ещё не родился, ебанарот
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Идите пожалуйста на одноклассники
Откинулся с зоны, вел стримы и получал донаты
Я вот только не понимаю почему жти митинги против "спецоперации"? В России мне кажется есть другие более важные проблемы против которых нужно выступать. Или я ошибаюсь?
Например? Что может быть важнее ебнутого президента, который начал войну с мирным государством и угрожает ядерной войной остальному миру?
Например?
Будущее России рушится из-за войны.
Впереди крушение экономики.
Что может быть важнее-то!
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С пенсионерами бесполезно разговаривать.
Вы абсолютно отбитые.
Вот и выступай "против более важных проблем", кто мешает?
Пошёл нахуй, ботяра!
Какой стыд.
Дядя Пёс
Ребята, все хорошо, в автозаке тесновато, но главное не сдаваться.
Вместе мы победим
Сук, даже мопсы уже выходят на акции, вставай с колен россия
Сейчас забьют автозаки обычными людьми, а когда придут остальные, мест не останется. И начнётся жесть
Никто очевидно н е придёт.
Я съезжу в СПб посмотрю как там дела
Так в Новосибирске уже 16 часов. Уже никто не прийдёт.
У него рожа типичного комментатора с дтф, который говорит "а меня то за что".
На себя посмотри
Суки.
Боже что за тупость
Какой милаха :3
Фрэнка за шо?
https://i.makeagif.com/media/4-22-2017/pSuGFH.gif
Так он же умер
По предварительным данным за медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе силовики. У пострадавших диагностированы различные травмы.
Митинги проходят по всей стране, граждане требуют прекратить «спецоперацию» на Украине. Обновляемый пост.
Графические процессоры компании также используются в видеокартах ASUS, Gigabyte, MSI, Palit и KFA2.
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