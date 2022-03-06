Всего на митинге в Новосибирске задержали почти 100 человек.

Фото «Тайга.Инфо»

В Новосибирске проходит митинг против «спецоперации» России на Украине. С 14:00 на центральной площади города собрались люди без лозунгов, но, по данным «Тайги.инфо», полиция задерживает всех подряд.

Среди задержанных оказался мопс. Издание сообщает, что значительную часть людей забрали в автозак с улицы, они могли не участвовать в акции.

Всего «Тайга.инфо» сообщает о 96 задержанных в Новосибирске.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.