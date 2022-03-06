Пока не успела пропаганда, я скажу

В ближайшее время «спец операция» прекратится, из за деморализации военных, нехватки ресурсов и техники. Так как цели операции толком не были озвучены они ее остановят и потащат технику и солдат обратно, при этом заявив, что задачи выполнены. В задачах не стояло дойти до Киева, там были мутные задачи типа денацификации и денаркаманизации Украины.…