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Sasha Shambilova

«Задержанный» на акции против военных действий на Украине мопс Статьи редакции

Всего на митинге в Новосибирске задержали почти 100 человек.

Фото «Тайга.Инфо»

В Новосибирске проходит митинг против «спецоперации» России на Украине. С 14:00 на центральной площади города собрались люди без лозунгов, но, по данным «Тайги.инфо», полиция задерживает всех подряд.

Среди задержанных оказался мопс. Издание сообщает, что значительную часть людей забрали в автозак с улицы, они могли не участвовать в акции.

Всего «Тайга.инфо» сообщает о 96 задержанных в Новосибирске.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#задержания #конфликтнаукраине

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Инженерный микроскоп

были дети, теперь собаки, дальше что, камни будут арестовывать?

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Растительный нос

Сейчас придут особенные и скажут: здесь не всё так однозначно! Откуда вы знаете, что мопс не нападал на полицию? М?
Нужно выслушать ВТОРУЮ СТОРОНУ!

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7
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Мразь 3.0

Я двоюродный брат этого мопса и тут не все так однозначно

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4
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Law Kriq

Поверьте!!! Я сама Овчарка, живу тут 20 лет. Дочь офицера. Просто поверьте, - у нас не все так однозначно... Никто не хочет спецоперации!!!

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3
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Инженерный микроскоп

видимо стаканчик кинул

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Растительный нос

Я слышал он лаял лозунги в поддержку Украины, а в складках была найдена наркота, которую ЦРУ ему дали в качестве оплаты

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1
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Растительный нос

О, боты уже проснулись

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Дима Анонимный

могут ли камни сидеть в тюрме путин.jpg

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2
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Yabusele

Вся трагедия этой страны у него на морде

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5
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Жестокий историк

Какой он ^_^

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Mr Sandman

Какой стыд.

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Однако здравствуйте

Сейчас забьют автозаки обычными людьми, а когда придут остальные, мест не останется. И начнётся жесть

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0
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Mr Sandman

Никто очевидно н е придёт.

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Однако здравствуйте

Я съезжу в СПб посмотрю как там дела

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Растительный нос

Людям скажут самостоятельно скататься в Подмосковье и занять изоляторы там, и они поедут

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Бегущий в закат

Я вот только не понимаю почему жти митинги против "спецоперации"? В России мне кажется есть другие более важные проблемы против которых нужно выступать. Или я ошибаюсь?

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–1
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