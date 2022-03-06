«Задержанный» на акции против военных действий на Украине мопс Статьи редакции
Всего на митинге в Новосибирске задержали почти 100 человек.
В Новосибирске проходит митинг против «спецоперации» России на Украине. С 14:00 на центральной площади города собрались люди без лозунгов, но, по данным «Тайги.инфо», полиция задерживает всех подряд.
Среди задержанных оказался мопс. Издание сообщает, что значительную часть людей забрали в автозак с улицы, они могли не участвовать в акции.
Всего «Тайга.инфо» сообщает о 96 задержанных в Новосибирске.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Я двоюродный брат этого мопса и тут не все так однозначно
Поверьте!!! Я сама Овчарка, живу тут 20 лет. Дочь офицера. Просто поверьте, - у нас не все так однозначно... Никто не хочет спецоперации!!!
могут ли камни сидеть в тюрме путин.jpg
Вся трагедия этой страны у него на морде
Какой стыд.
Сейчас забьют автозаки обычными людьми, а когда придут остальные, мест не останется. И начнётся жесть
Никто очевидно н е придёт.
Я съезжу в СПб посмотрю как там дела
Я вот только не понимаю почему жти митинги против "спецоперации"? В России мне кажется есть другие более важные проблемы против которых нужно выступать. Или я ошибаюсь?
Если карты этих систем выпустили в России, то они продолжат работать в стране. Но перестанут — в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.
Суд запретил стране обстреливать городскую инфраструктуру.
Его уже пытались блокировать в России. На это ушёл год.
В ближайшее время «спец операция» прекратится, из за деморализации военных, нехватки ресурсов и техники. Так как цели операции толком не были озвучены они ее остановят и потащат технику и солдат обратно, при этом заявив, что задачи выполнены. В задачах не стояло дойти до Киева, там были мутные задачи типа денацификации и денаркаманизации Украины.…
Против издания возбудили дело о банкротстве, полиция усилила давление на сотрудников, а риски для журналистов выросли из-за закона о «фейках».