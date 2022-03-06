ЦБ ограничил большинство переводов россиян за границу суммой 5 тысяч долларов в месяц Статьи редакции
«Для обеспечения финансовой стабильности».
Банк России ограничил переводы физлицами — резидентами до 5 тысяч долларов (или эквивалент в другой иностранной валюте) в месяц. Об этом говорится в письме регулятора от 5 марта.
- В пользу физлиц-нерезидентов, включая близких родственников и супругов, — с банковского счёта или без его открытия.
- В пользу физлиц-резидентов без открытия банковского счёта, включая близких родственников и супругов.
- В пользу физлиц-резидентов со счёта, если они не близкие родственники или супруги.
О том, что ЦБ ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам суммой пять тысяч долларов в месяц, 5 марта писал «Коммерсантъ» со ссылкой на банкиров. Регулятор не комментировал информацию.
ща биржу откроют (если откроют) посмотрим как все вниз полетит
Доллар по 40 будет
Ты 0 потерял)
Пффф.... ЦБ закрывает отчётность банков с февраля 2022. Банки продолжат сообщать о своем состоянии регулятору, но на сайте больше не будет выжимки из них. Это ведь ясный сигнал что все у нас хорошо, правда?
Тинькофф публичная компания, можешь в квартальном отчете все посмотреть.
Нафиг нужен отчет если и так все понятно.
удаление сообщено
На шваброчке
Сопение проведено
Удаление удалено сразу после сообщения
Я так понимаю через пару дней будет ограничение в 1к?!🤔
Пару дней назад ограничение в 10к было
Понял, соряныч
А гривна тут причём?
Ну, скоро это почти лям рублей будет, так что порог достаточно высокий.
ИА Панорама: Минпромторг ограничил вывоз за границу швабр в связи с прогнозируемым ростом потребности в предстоящие субботники
Гагага
Гаага
Да это все предсказуемо. Валюту внутри страны сохраняют
Тинькоф даже родственникам не даёт переводить.
Ну не Тиньков, а центробанк всё-таки
Тебе указ не даёт переводить, а не Тинькофф
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