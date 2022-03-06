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ЦБ ограничил большинство переводов россиян за границу суммой 5 тысяч долларов в месяц Статьи редакции

«Для обеспечения финансовой стабильности».

Банк России ограничил переводы физлицами — резидентами до 5 тысяч долларов (или эквивалент в другой иностранной валюте) в месяц. Об этом говорится в письме регулятора от 5 марта.

  • В пользу физлиц-нерезидентов, включая близких родственников и супругов, — с банковского счёта или без его открытия.
  • В пользу физлиц-резидентов без открытия банковского счёта, включая близких родственников и супругов.
  • В пользу физлиц-резидентов со счёта, если они не близкие родственники или супруги.

О том, что ЦБ ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам суммой пять тысяч долларов в месяц, 5 марта писал «Коммерсантъ» со ссылкой на банкиров. Регулятор не комментировал информацию.

#новости #центробанк

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Подозрительный завод

Для обеспечения финансовой стабильности
 Если вводятся такие меры, то никакой стабильности уже нет. Нечего обеспечивать.

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32
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Узкий Абдужаббор

Раз даже ссаных самых мелких ИПшников заставляют продавать 80% валюты по ее поступлению (даже если 100$ заработал), то задница полная

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14
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Стас Фарбер

ща биржу откроют (если откроют) посмотрим как все вниз полетит

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1
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Антон Лисин

Доллар по 40 будет

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–3
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Тюремный надзиратель

Ты 0 потерял)

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Недоперепил

Пффф.... ЦБ закрывает отчётность банков с февраля 2022. Банки продолжат сообщать о своем состоянии регулятору, но на сайте больше не будет выжимки из них. Это ведь ясный сигнал что все у нас хорошо, правда?

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5
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Richard Lewis

Тинькофф публичная компания, можешь в квартальном отчете все посмотреть.

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Недоперепил

Нафиг нужен отчет если и так все понятно.

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Обширный ГОСТ

Чтобы не завидовали западные партнеры

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Процентный череп

Сообщение удалено

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БЕ3HOГNM

удаление сообщено

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Жалкий турник

Так. Оба на карандашике

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Ферман спас Россию

На шваброчке

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Law Kriq

Сопение проведено

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Vas Tupovets

Удаление удалено сразу после сообщения

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Dark Rodan

Я так понимаю через пару дней будет ограничение в 1к?!🤔
Пару дней назад ограничение в 10к было

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7
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Подозрительный завод

То было ограничение на вывоз нала.

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Dark Rodan

Понял, соряныч

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Жестокий историк

0k

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Космический паркур

скоро не будет никаких ограничений, потому что не будет вашей валюты

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Dark Rodan

А гривна тут причём?

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Дратути

Ну, скоро это почти лям рублей будет, так что порог достаточно высокий.

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Редкий Натр

ИА Панорама: Минпромторг ограничил вывоз за границу швабр в связи с прогнозируемым ростом потребности в предстоящие субботники

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Sergei Timofeyev

Гагага

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Юрий Каюков

Гаага

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2
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Semen Semenov

Да это все предсказуемо. Валюту внутри страны сохраняют

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Горный жар

Дети депутатов (депутята?) будут голодать

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Rex Sacrorum

Тинькоф даже родственникам не даёт переводить.

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Danil Kuznetsov

Ну не Тиньков, а центробанк всё-таки

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Semen Semenov

Тебе указ не даёт переводить, а не Тинькофф

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Футбольный завод

Нафига своё имя стирать, рекс?

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