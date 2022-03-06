Роскомнадзор заблокировал «Медиазону», «7х7 — Горизонтальная Россия» и Republic Статьи редакции
В редакциях сообщили, что это случилось из-за материалов о событиях на Украине, которые регулятор счёл «фейками».
Записи о блокировках изданий появились в реестре Роскомнадзора. Ограничение доступа к сайтам применили по требованию Генпрокуратуры.
Как сообщает «Медиазона», в уведомлении регулятор потребовал удалить сайт издания. Генпрокуратура сочла, что в материалах редакции содержится «ложная общественно значимая информация», которая создаёт протестные настроения и «формирует панические настроения».
«Медиазона» продолжит работу в условиях блокировки. Редакция посоветовала подписаться на издание в соцсетях и на почтовую рассылку, а также использовать зеркало сайта и мобильное приложение.
Зеркало также запустило «7х7 — Горизонтальная Россия». Регулятор сообщил изданию о блокировке по той же причине: из-за «фейков» о «спецоперации на Украине».
После начала военных действий на Украине в России заблокировали десятки российских СМИ. Некоторые из них закрылись или уехали из страны. Многие редакции отказались от освещения событий из-за «закона о фейках».
Ночью 4 марта под блокировку попали сразу три издания — «Медуза», «Би-би-си» и «Радио Свобода».
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Пиздец какой-то, а не страна
Always has been
Здрасте, проснулся.
щас уже не гайки закручиваются, а саморезы
@Ваня Погост против войны сделайте коллаборацию с @Майнкрафт
Надеюсь что вся эта истерия с ежедневными блокировками и законами, это показатель того как они паникуют от ситуации и пытаются сделать хоть что-то, чтобы всё "выдержало"
Россия кажется везде обосралась
Могучая кучка
Так и есть. При чем когда все только началось, думал, что непосредственно электорат сами знаете кого поддерживает всю ситуацию, а потом выяснилось, что круг поддерживающих ПИЗДЕЦ как шире..
Совсем не удивительно, учитывая сколько сил вбухивает первый канал, повторяя как мантру, что в интернете фейки где угодно, а истина только в устах ведущего
50 летние - я на неделе одного спросил, он не против ядерной войны. Спросил - ебанут же по городу, он такой - ну я своё пожил, все равно никуда не убежишь, а уезжать - куда? - тут вторую хату купил, не могу бросить. И переодически - «покажем пиндосам», «ебанем в ответ», «ну умру и умру, все ж умрут».
Дак там же одни фэйки
Или начнёт перечислять Мэши и ЛентыРу
Всё правильно в интернете одни фейки.
А по телевизору один конкретеый.
Медиазона удивительно долго держалась.
Судя по тому, что все блокировки идут от решений генпрокуратуры от 24.02, то уже по всем сайтам всё решено - просто выкатывают не так быстро.
Потому что не будет ваших независимых СМИ
А вообще - пиздец. Только TJ и остался(
Маленький он, пока не замечают.
Но это ненадолго, еще пара недель максимум. Да и военное положение уже скоро, интернет отключат. И не до интернета людям будет в драках за продукты питания.
РКН только анус себе заблокировать может, да и то частично
Это пока. Если запустят чебурнет, впн и тор уже не поможет(
пока у нас в стране не начнут производить свое сетевое оборудование полностью из своих комплектующих, никакого чебурнета не будет
и кстати впн выключен. безо всяких впн открываются абсолютно все сайты, "заблокированные" с начала войны. Даже украинская правда
А 9 мая получается будет праздновать День Победы великой отечественной военной операции?
Если путин раньше не проведёт ядерный салют при полной молчаливой поддержке своего обосранного от страха перед ним окружения.
И народа победобесного и терпеливого своего.
Кто следующий?
Варламов.ру
ТЖ следующий
Кто между позором и войной выбирает позор, тот получает и позор и войну (с) Стетхем
Всего на митинге в Новосибирске задержали почти 100 человек.
В ближайшее время «спец операция» прекратится, из за деморализации военных, нехватки ресурсов и техники. Так как цели операции толком не были озвучены они ее остановят и потащат технику и солдат обратно, при этом заявив, что задачи выполнены. В задачах не стояло дойти до Киева, там были мутные задачи типа денацификации и денаркаманизации Украины.…
Суд запретил стране обстреливать городскую инфраструктуру.