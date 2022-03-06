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Sasha Shambilova

Роскомнадзор заблокировал «Медиазону», «7х7 — Горизонтальная Россия» и Republic Статьи редакции

В редакциях сообщили, что это случилось из-за материалов о событиях на Украине, которые регулятор счёл «фейками».

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Обновлено 14:36 Роскомнадзор также заблокировал издание Republic. После введения закона о «фейках» издание заявило, что откажется от освещения событий на Украины и сосредоточится на последствиях и аналитике.

Записи о блокировках изданий появились в реестре Роскомнадзора. Ограничение доступа к сайтам применили по требованию Генпрокуратуры.

Как сообщает «Медиазона», в уведомлении регулятор потребовал удалить сайт издания. Генпрокуратура сочла, что в материалах редакции содержится «ложная общественно значимая информация», которая создаёт протестные настроения и «формирует панические настроения».

Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» удалить весь наш сайт. Да, именно такое требование пришло нам сегодня от ведомства — заблокировать самих себя. За то, что мы неправильно освещаем нападение России на Украину и называем войну войной.

редакция «Медиазоны»

«Медиазона» продолжит работу в условиях блокировки. Редакция посоветовала подписаться на издание в соцсетях и на почтовую рассылку, а также использовать зеркало сайта и мобильное приложение.

Зеркало также запустило «7х7 — Горизонтальная Россия». Регулятор сообщил изданию о блокировке по той же причине: из-за «фейков» о «спецоперации на Украине».

Мы заверяем своих читателей, что при любых раскладах продолжим делать честные тексты о том, что происходит в российских регионах, как гражданское общество объединяет людей отстаивать их права и о событиях, которые влияют на всех нас.

редакция «7х7 — Горизонтальная Россия»

После начала военных действий на Украине в России заблокировали десятки российских СМИ. Некоторые из них закрылись или уехали из страны. Многие редакции отказались от освещения событий из-за «закона о фейках».

Ночью 4 марта под блокировку попали сразу три издания — «Медуза», «Би-би-си» и «Радио Свобода».

Разборы
Параллельный месяц
«Дождь» прошёл: список CМИ, которые попали под блокировки или закрылись после начала «спецоперации» на Украине Статьи редакции

Власти нашли в публикациях медиа «фейки» и «призывы к экстремизму». Некоторые издания закрылись сами или уехали из России.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #блокировки #сми

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Антон Лисин

Пиздец какой-то, а не страна

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pls help

Always has been

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Дратути

Здрасте, проснулся.

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3
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Подозрительный завод

Им крышу сорвало конкретно. Так и резьба у закручиваемых гаек может не выдержать.

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гчк

щас уже не гайки закручиваются, а саморезы

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Сталинский клуб

Заклепки со сваркой для высокопрочных сталей

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2
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Хороший Артем

Пивет, как сделать крышу у дома в майнкрафтеˆ¿

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Сталинский клуб

Не разбираюсь в мире майнкрафта, но уверен, там больше возможностей, чем в реальном мире

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Хороший Артем

Там просто блоки ставишь и всё – ничего не падает, заклёпки не нужны 😁

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Хороший Артем

Да, возможностей больше: там можно убицца много раз. Подарок для одмена Котицыда

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Сталинский клуб

@Ваня Погост против войны сделайте коллаборацию с @Майнкрафт

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ＫＩＢØＵＮＥ

Надеюсь что вся эта истерия с ежедневными блокировками и законами, это показатель того как они паникуют от ситуации и пытаются сделать хоть что-то, чтобы всё "выдержало"

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Откровенный паук например

Без выходных ебашат

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Антон Лисин

Россия кажется везде обосралась

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boqdanovski

Могучая кучка

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Нефтяной паук например

Не знаю. Сегодня диалог состоялся с челом. Я, его спрашиваю, ты откуда новости берёшь.? С первого канала. А ты откуда? Я с инета. Ответ. Дак там же одни фэйки. Вот и весь разговор. Самое страшное, что из 10 таких семь. Сам убедился, раньше не верил.

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11
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boqdanovski

Так и есть. При чем когда все только началось, думал, что непосредственно электорат сами знаете кого поддерживает всю ситуацию, а потом выяснилось, что круг поддерживающих ПИЗДЕЦ как шире..

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Кирилл Втюрин

Совсем не удивительно, учитывая сколько сил вбухивает первый канал, повторяя как мантру, что в интернете фейки где угодно, а истина только в устах ведущего

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3
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Нефтяной паук например

При встрече задам ему вопрос. Если по первому скажут, что говно вкусное надо есть. Интересно будет? Я даже не удивлюсь.

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Очередной Кирилл

Челу 60 лет?

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Нефтяной паук например

В том то и дело что нет. Лет 50.дак дело не в этом. У друга сын лет 18,говорит пойду добровольцем на донб ass.Друг карлика ненавидит ещё с 2004 года, когда это не было мэйнстримом , и вот такой, сынуля. Вот и думай, что с этими людьми не так.

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Коровка спасла Россию

50 летние - я на неделе одного спросил, он не против ядерной войны. Спросил - ебанут же по городу, он такой - ну я своё пожил, все равно никуда не убежишь, а уезжать - куда? - тут вторую хату купил, не могу бросить. И переодически - «покажем пиндосам», «ебанем в ответ», «ну умру и умру, все ж умрут».

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Dmitry Sursin

Дак там же одни фэйки
 Или начнёт перечислять Мэши и ЛентыРу

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Виталий Чухнов

Всё правильно в интернете одни фейки.
А по телевизору один конкретеый.

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Очередной Кирилл

Такое ощущение, что только тж осталось в живых

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4
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Голубой пришелец

И будешь прав, я даю 8 дней

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Очередной Кирилл

А гепард в каком издании? Кто в курсе?

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Голубой пришелец

Корреспондент телеканала Звезда

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7
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Хороший Артем

Звезда – это человек, а не канал

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5
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Инженерный микроскоп

человек-канал

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Maksim Florov

Медиазона удивительно долго держалась.

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Yaroslav Yaroslav

Судя по тому, что все блокировки идут от решений генпрокуратуры от 24.02, то уже по всем сайтам всё решено - просто выкатывают не так быстро.

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2
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Илья Журавлев

Потому что не будет ваших независимых СМИ

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1
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Илья Журавлев

А вообще - пиздец. Только TJ и остался(

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Ферман спас Россию

Маленький он, пока не замечают.
Но это ненадолго, еще пара недель максимум. Да и военное положение уже скоро, интернет отключат. И не до интернета людям будет в драках за продукты питания.

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2
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Random Unit

РКН только анус себе заблокировать может, да и то частично

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черно/зелёное

Это пока. Если запустят чебурнет, впн и тор уже не поможет(

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Random Unit

пока у нас в стране не начнут производить свое сетевое оборудование полностью из своих комплектующих, никакого чебурнета не будет

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3
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Нефтяной паук например

Алиллуя

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Random Unit

и кстати впн выключен. безо всяких впн открываются абсолютно все сайты, "заблокированные" с начала войны. Даже украинская правда

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Катя против войны

А 9 мая получается будет праздновать День Победы великой отечественной военной операции?

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Ферман спас Россию

Если путин раньше не проведёт ядерный салют при полной молчаливой поддержке своего обосранного от страха перед ним окружения.
И народа победобесного и терпеливого своего.

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Влад Козырь

Кто следующий?

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Революционный ихтиандр

Эники Беники ели вареники…

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Очередной Кирилл

no way...

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Анастасия А

Варламов.ру

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Соответствующий торшер

И это еще не военное время

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Pavel Vakhrushev

ТЖ следующий

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buj buj

Кто между позором и войной выбирает позор, тот получает и позор и войну (с) Стетхем

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