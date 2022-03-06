В редакциях сообщили, что это случилось из-за материалов о событиях на Украине, которые регулятор счёл «фейками».

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Обновлено 14:36 Роскомнадзор также Роскомнадзор также заблокировал издание Republic. После введения закона о «фейках» издание заявило, что откажется от освещения событий на Украины и сосредоточится на последствиях и аналитике.

Записи о блокировках изданий появились в реестре Роскомнадзора. Ограничение доступа к сайтам применили по требованию Генпрокуратуры.

Как сообщает «Медиазона», в уведомлении регулятор потребовал удалить сайт издания. Генпрокуратура сочла, что в материалах редакции содержится «ложная общественно значимая информация», которая создаёт протестные настроения и «формирует панические настроения».

Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» удалить весь наш сайт. Да, именно такое требование пришло нам сегодня от ведомства — заблокировать самих себя. За то, что мы неправильно освещаем нападение России на Украину и называем войну войной. редакция «Медиазоны»

«Медиазона» продолжит работу в условиях блокировки. Редакция посоветовала подписаться на издание в соцсетях и на почтовую рассылку, а также использовать зеркало сайта и мобильное приложение.

Зеркало также запустило «7х7 — Горизонтальная Россия». Регулятор сообщил изданию о блокировке по той же причине: из-за «фейков» о «спецоперации на Украине».

Мы заверяем своих читателей, что при любых раскладах продолжим делать честные тексты о том, что происходит в российских регионах, как гражданское общество объединяет людей отстаивать их права и о событиях, которые влияют на всех нас. редакция «7х7 — Горизонтальная Россия»

После начала военных действий на Украине в России заблокировали десятки российских СМИ. Некоторые из них закрылись или уехали из страны. Многие редакции отказались от освещения событий из-за «закона о фейках».

Ночью 4 марта под блокировку попали сразу три издания — «Медуза», «Би-би-си» и «Радио Свобода».

Разборы Параллельный месяц 4 мар Украине Статьи редакции «Дождь» прошёл: список CМИ, которые попали под блокировки или закрылись после начала «спецоперации» на Власти нашли в публикациях медиа «фейки» и «призывы к экстремизму». Некоторые издания закрылись сами или уехали из России.