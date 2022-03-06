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Sasha Shambilova

Роскомнадзор заблокировал «Медиазону» и «7х7 — Горизонтальная Россия» Статьи редакции

В редакциях сообщили, что случилось из-за материалов о событиях на Украине, которые регулятор счёл «фейками».

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Записи о блокировках изданий появились в реестре Роскомнадзора. Ограничение доступа к сайтам применили по требованию Генпрокуратуры.

Как сообщает «Медиазона», в уведомлении регулятор потребовал удалить сайт издания. Генпрокуратура сочла, что в материалах редакции содержится «ложная общественно значимая информация», которая создаёт протестные настроения и «формирует панические настроения».

Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» удалить весь наш сайт. Да, именно такое требование пришло нам сегодня от ведомства — заблокировать самих себя. За то, что мы неправильно освещаем нападение России на Украину и называем войну войной.

редакция «Медиазоны»

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #блокировки #сми

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Антон Лисин

Пиздец какой-то, а не страна

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pls help

Always has been

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Дратути

Здрасте, проснулся.

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Подозрительный завод

Им крышу сорвало конкретно. Так и резьба у закручиваемых гаек может не выдержать.

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гчк

щас уже не гайки закручиваются, а саморезы

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Откровенный паук например

Без выходных ебашат

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Антон Лисин

Россия кажется везде обосралась

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Очередной Кирилл

Такое ощущение, что только тж осталось в живых

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Голубой пришелец

И будешь прав, я даю 8 дней

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Очередной Кирилл

А гепард в каком издании? Кто в курсе?

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Голубой пришелец

Корреспондент телеканала Звезда

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Влад Козырь

Кто следующий?

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Революционный ихтиандр

Эники Беники ели вареники…

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Очередной Кирилл

no way...

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Нефтяной паук например

Не знаю. Сегодня диалог состоялся с челом. Я, его спрашиваю, ты откуда новости берёшь.? С первого канала. А ты откуда? Я с инета. Ответ. Дак там же одни фэйки. Вот и весь разговор. Самое страшное, что из 10 таких семь. Сам убедился, раньше не верил.

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Соответствующий торшер

И это еще не военное время

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