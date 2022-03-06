Роскомнадзор заблокировал «Медиазону» и «7х7 — Горизонтальная Россия» Статьи редакции
В редакциях сообщили, что случилось из-за материалов о событиях на Украине, которые регулятор счёл «фейками».
Записи о блокировках изданий появились в реестре Роскомнадзора. Ограничение доступа к сайтам применили по требованию Генпрокуратуры.
Как сообщает «Медиазона», в уведомлении регулятор потребовал удалить сайт издания. Генпрокуратура сочла, что в материалах редакции содержится «ложная общественно значимая информация», которая создаёт протестные настроения и «формирует панические настроения».
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Пиздец какой-то, а не страна
Always has been
Здрасте, проснулся.
щас уже не гайки закручиваются, а саморезы
Россия кажется везде обосралась
Кто следующий?
Суд запретил стране обстреливать городскую инфраструктуру.
Всего на митинге в Новосибирске задержали почти 100 человек.
В ближайшее время «спец операция» прекратится, из за деморализации военных, нехватки ресурсов и техники. Так как цели операции толком не были озвучены они ее остановят и потащат технику и солдат обратно, при этом заявив, что задачи выполнены. В задачах не стояло дойти до Киева, там были мутные задачи типа денацификации и денаркаманизации Украины.…