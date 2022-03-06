«Антивоенные» акции 6 марта в России. Главное Статьи редакции
Митинги проходят по всей стране, граждане требуют прекратить «спецоперацию» на Украине. Обновляемый пост.
6 марта в России проходят массовые акции простеста против военных действий на Украине. Митинги уже начались в Москве и Петербурге и идут в Новосибирске, Иркутске, Владивостоке и других городах. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержали уже почти полторы человек.
Москва
В столице на Манежной площади, объявленной точкой сбора протестующих, перед началом акции выставили автозаки и другие полицейские машины. Среди первых задержанных — журналист moloko plus Павел Никулин и фотокорреспондент Артём Драчев. По данным издания, у них было редакционное задание и удостоверение журналиста.
На Моховой улице рядом с Манежной площадью также задерживают людей, которые, по их словам, просто шли мимо.
Спустя час после начала акции на Манежной площади остались только журналисты. Силовики попросили их уйти, пишет «Новая газета». После этого протестующие двинулись вдоль Кремля в сторону Третьяковской, сообщает источник TJ.
Петербург
Перед началом акции у Гостиного двора, где ежедневно проходили акции против «спецоперации», выступил оркестр МВД. По громкой связи полиция передавала, что в городе действуют меры против Covid-19 и «вне закона окажутся все, кто ходит без масок».
По данным «Новой газеты», в Петербурге уже начались первые задержания. как сообщает «Ротонда», на Невском проспекте находится около двух тысяч человек. Среди задержанных — журналист «Закс.ру» Андрей Окунь. По его словам, он был в специальном жилете с надписью «Пресса», с пресс-картой и редакционным заданием. Также задержали фотокорреспондента «Новой газеты» Елену Лукьянову.
Другие города
В Иркутске против военных действий на Украине прошло шествие. Как сообщает «Иркутский инсайдер», акция была мирной, но полицейские всё равно задерживали участников. Всего в ней приняли участие около 100 человек.
В Новосибирске полиция запрещала снимать журналистам, передаёт «Тайга.Инфо». Протестующих там оцепили, хотя они вышли без лозунгов. По словам корреспондента издания, «задерживали всех подряд», в том числе — мопса. По последним данным «ОВД-инфо», задержали больше 250 человек. Среди них — журналист NGS.ru Виктор Бобровников.
В Чите на центральную площадь полицеские пускали только по паспортам. Как сообщает «Чита.ру», при входе сотрудники выписывали имена и даты рождения. В УМВД по Забайкалью объяснили, что полицейские несут «службу по охране общественного порядка».
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Короче, никто не вышел.
Впервые не вышел никуда, поздно уже выходить. Проебал я свою страну, отсюда только бежать надо.
Run Forrest, run
Выходить и дожимать до нормальных выборов надо было в 2012, когда был реальный шанс.
Спецоперацию….
ТЖ - в жопу язык засунул уже
А потом эти люди будут писать - а за что санкции?!?
Для таких дурачков вроде тебя Звезда недавно пост выкатил, почитай.
Звезда теперь поэтому нищенка
Дай ТЖ ещё немного пожить, чо ты как людоед
Людоеды - это те, кто в жопу язык засунули, когда людей убивают. А я об этом на каждом углу кричу, что это не спецоперация, а война, где мирных жителей Украины убивают ракетами и бомбами.
На тж воевать с дивана как-то поприятнее
Да пойди отсоси уже Звезде, чего сидишь-то? Я перечислять не буду, что я сделал начиная с 2011, я еще на Болотную выходил. Из-за того, что вы тут сидите и слова подбираете - потому вы все в России и нищие, будете скоро с калькулятора посты постить в ТЖ
среньк 2011 пук
Извини, что ты сказал?
Фига ципсошника рвет, вот это пожеже
Где ты был 8 лет, кек.
Там и кавычки, и сноска и пост с объяснением. Лучше пусть заблочат, ага.
Это произойдет рано или поздно. Так лучше лицо сохранять хотя бы. Если не заблокируют, то просто разорится ТЖ.
Я не считаю, что они теряют таким образом лицо. Лучше давать информацию хотя бы так, чем никак.
Ну отлично, а я считаю. Об этом и высказываюсь
"Спецоперацию"
Обидно
Погода хорошая)
Нихуя себе количество солдатни. И экипировка лучше, чем у военного мяса в Украине. Вот что значит правильно распределить бюджеты.
Эти музыканты, они как в Титанике.
Но все равно утонут.
Но все равно все утонут
Кто-то спасётся ценой жизни Ди Каприо.
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Найди того, кто сядет
Надеюсь поздняковские шакалята не завалятся, а зассут
В ближайшее время «спец операция» прекратится, из за деморализации военных, нехватки ресурсов и техники. Так как цели операции толком не были озвучены они ее остановят и потащат технику и солдат обратно, при этом заявив, что задачи выполнены. В задачах не стояло дойти до Киева, там были мутные задачи типа денацификации и денаркаманизации Украины.…
Суд запретил стране обстреливать городскую инфраструктуру.
Всего на митинге в Новосибирске задержали почти 100 человек.