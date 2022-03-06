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Sasha Shambilova

«Антивоенные» акции 6 марта в России. Главное Статьи редакции

Митинги проходят по всей стране, граждане требуют прекратить «спецоперацию» на Украине. Обновляемый пост.

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Фото из телеграм-канала «Черных и его коростели»

6 марта в России проходят массовые акции простеста против военных действий на Украине. Митинги уже начались в Москве и Петербурге и идут в Новосибирске, Иркутске, Владивостоке и других городах. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержали уже почти полторы человек.

Москва

В столице на Манежной площади, объявленной точкой сбора протестующих, перед началом акции выставили автозаки и другие полицейские машины. Среди первых задержанных — журналист moloko plus Павел Никулин и фотокорреспондент Артём Драчев. По данным издания, у них было редакционное задание и удостоверение журналиста.

Фото «Новой газеты»
Видео читателя TJ

На Моховой улице рядом с Манежной площадью также задерживают людей, которые, по их словам, просто шли мимо.

Видео из телеграм-канала «Черных и его коростели»

Спустя час после начала акции на Манежной площади остались только журналисты. Силовики попросили их уйти, пишет «Новая газета». После этого протестующие двинулись вдоль Кремля в сторону Третьяковской, сообщает источник TJ.

Фото Ивана Жилина, «Новая газета»
Протестующие, вытесненные с манежной площади. Видео читателя TJ

Петербург

Перед началом акции у Гостиного двора, где ежедневно проходили акции против «спецоперации», выступил оркестр МВД. По громкой связи полиция передавала, что в городе действуют меры против Covid-19 и «вне закона окажутся все, кто ходит без масок».

Видео «Ротонда»

По данным «Новой газеты», в Петербурге уже начались первые задержания. как сообщает «Ротонда», на Невском проспекте находится около двух тысяч человек. Среди задержанных — журналист «Закс.ру» Андрей Окунь. По его словам, он был в специальном жилете с надписью «Пресса», с пресс-картой и редакционным заданием. Также задержали фотокорреспондента «Новой газеты» Елену Лукьянову.

Видео «Ротонда»

Другие города

В Иркутске против военных действий на Украине прошло шествие. Как сообщает «Иркутский инсайдер», акция была мирной, но полицейские всё равно задерживали участников. Всего в ней приняли участие около 100 человек.

Видео «Иркутский инсайдер»
Фото «Иркутский инсайдер»

В Новосибирске полиция запрещала снимать журналистам, передаёт «Тайга.Инфо». Протестующих там оцепили, хотя они вышли без лозунгов. По словам корреспондента издания, «задерживали всех подряд», в том числе — мопса. По последним данным «ОВД-инфо», задержали больше 250 человек. Среди них — журналист NGS.ru Виктор Бобровников.

Фото «Тайга.Инфо»
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Виктор Бобровников показывает пресс-карту при задержании. Фото NGS.ru
Новости
Sasha Shambilova
«Задержанный» на акции против военных действий на Украине мопс Статьи редакции

Всего на митинге в Новосибирске задержали почти 100 человек.

Фото «Тайга.Инфо»

В Чите на центральную площадь полицеские пускали только по паспортам. Как сообщает «Чита.ру», при входе сотрудники выписывали имена и даты рождения. В УМВД по Забайкалью объяснили, что полицейские несут «службу по охране общественного порядка».

Фото «Чита.ру»

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #задержания #конфликтнаукраине #акции

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Максим Чистов

Короче, никто не вышел.

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Александр Доев

Впервые не вышел никуда, поздно уже выходить. Проебал я свою страну, отсюда только бежать надо.

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7
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Ma Long

Run Forrest, run

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JilaNis

Выходить и дожимать до нормальных выборов надо было в 2012, когда был реальный шанс.

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Алексей Логачев

Спецоперацию….
ТЖ - в жопу язык засунул уже

А потом эти люди будут писать - а за что санкции?!?

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–6
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Очередной новорег

Для таких дурачков вроде тебя Звезда недавно пост выкатил, почитай.

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6
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Алексей Логачев

Звезда теперь поэтому нищенка

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–5
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Очередной новорег

Дай ТЖ ещё немного пожить, чо ты как людоед

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Алексей Логачев

Людоеды - это те, кто в жопу язык засунули, когда людей убивают. А я об этом на каждом углу кричу, что это не спецоперация, а война, где мирных жителей Украины убивают ракетами и бомбами.

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Нищий торшер

иди на улицу кричать об этом, зачем ты тут воюешь?

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3
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Очередной новорег

На тж воевать с дивана как-то поприятнее

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Алексей Логачев

Да пойди отсоси уже Звезде, чего сидишь-то? Я перечислять не буду, что я сделал начиная с 2011, я еще на Болотную выходил. Из-за того, что вы тут сидите и слова подбираете - потому вы все в России и нищие, будете скоро с калькулятора посты постить в ТЖ

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Очередной новорег

среньк 2011 пук
Извини, что ты сказал?

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Ma Long

Фига ципсошника рвет, вот это пожеже

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Голубой пришелец

Тут комфортнее, среди либералов, а там дяди с дубинками и холодно

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Очередной новорег

Где ты был 8 лет, кек.

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Илья Журавлев

Там и кавычки, и сноска и пост с объяснением. Лучше пусть заблочат, ага.

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Растительный нос

Всё равно заблочат, первый день что ли?

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Алексей Логачев

Это произойдет рано или поздно. Так лучше лицо сохранять хотя бы. Если не заблокируют, то просто разорится ТЖ.

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Илья Журавлев

Я не считаю, что они теряют таким образом лицо. Лучше давать информацию хотя бы так, чем никак.

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Алексей Логачев

Ну отлично, а я считаю. Об этом и высказываюсь

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Андрей Охапкин

"Спецоперацию"

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Jakub Marona

Обидно

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KoTuK_Ha_BeJIuKe

Погода хорошая)

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2
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JilaNis

Нихуя себе количество солдатни. И экипировка лучше, чем у военного мяса в Украине. Вот что значит правильно распределить бюджеты.

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Maksim Florov

Эти музыканты, они как в Титанике.

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Жестокий историк

В Титанике хотя бы ободряли спасающихся, а эти перебивают

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Maksim Florov

Но все равно утонут.

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Konstantin

Но все равно все утонут

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Maksim Florov

Кто-то спасётся ценой жизни Ди Каприо.

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Maksim Florov

-

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Растительный нос

Найди лишний объект

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НикакойвойнысУкраиной

Найди того, кто сядет

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ＫＩＢØＵＮＥ

Надеюсь поздняковские шакалята не завалятся, а зассут

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They Say I Say
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На акцию пришло несколько тысяч человек.

116 116 комментариев
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Dmitry Why
Пока не успела пропаганда, я скажу

В ближайшее время «спец операция» прекратится, из за деморализации военных, нехватки ресурсов и техники. Так как цели операции толком не были озвучены они ее остановят и потащат технику и солдат обратно, при этом заявив, что задачи выполнены. В задачах не стояло дойти до Киева, там были мутные задачи типа денацификации и денаркаманизации Украины.…

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