Митинги проходят по всей стране, граждане требуют прекратить «спецоперацию» на Украине. Обновляемый пост.

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Фото из телеграм-канала «Черных и его коростели»



6 марта в России проходят массовые акции простеста против военных действий на Украине. Митинги уже начались в Москве и Петербурге и идут в Новосибирске, Иркутске, Владивостоке и других городах. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержали уже почти полторы человек.

Москва

В столице на Манежной площади, объявленной точкой сбора протестующих, перед началом акции выставили автозаки и другие полицейские машины. Среди первых задержанных — журналист moloko plus Павел Никулин и фотокорреспондент Артём Драчев. По данным издания, у них было редакционное задание и удостоверение журналиста.

Фото «Новой газеты»

Видео читателя TJ

На Моховой улице рядом с Манежной площадью также задерживают людей, которые, по их словам, просто шли мимо.

Видео из телеграм-канала «Черных и его коростели»

Спустя час после начала акции на Манежной площади остались только журналисты. Силовики попросили их уйти, пишет «Новая газета». После этого протестующие двинулись вдоль Кремля в сторону Третьяковской, сообщает источник TJ.

Фото Ивана Жилина, «Новая газета»



Протестующие, вытесненные с манежной площади. Видео читателя TJ

Петербург

Перед началом акции у Гостиного двора, где ежедневно проходили акции против «спецоперации», выступил оркестр МВД. По громкой связи полиция передавала, что в городе действуют меры против Covid-19 и «вне закона окажутся все, кто ходит без масок».

Видео «Ротонда»

По данным «Новой газеты», в Петербурге уже начались первые задержания. как сообщает «Ротонда», на Невском проспекте находится около двух тысяч человек. Среди задержанных — журналист «Закс.ру» Андрей Окунь. По его словам, он был в специальном жилете с надписью «Пресса», с пресс-картой и редакционным заданием. Также задержали фотокорреспондента «Новой газеты» Елену Лукьянову.

Видео «Ротонда»

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Другие города

В Иркутске против военных действий на Украине прошло шествие. Как сообщает «Иркутский инсайдер», акция была мирной, но полицейские всё равно задерживали участников. Всего в ней приняли участие около 100 человек.

Видео «Иркутский инсайдер»

Фото «Иркутский инсайдер»

В Новосибирске полиция запрещала снимать журналистам, передаёт «Тайга.Инфо». Протестующих там оцепили, хотя они вышли без лозунгов. По словам корреспондента издания, «задерживали всех подряд», в том числе — мопса. По последним данным «ОВД-инфо», задержали больше 250 человек. Среди них — журналист NGS.ru Виктор Бобровников.

Фото «Тайга.Инфо»

Виктор Бобровников показывает пресс-карту при задержании. Фото NGS.ru

В Чите на центральную площадь полицеские пускали только по паспортам. Как сообщает «Чита.ру», при входе сотрудники выписывали имена и даты рождения. В УМВД по Забайкалью объяснили, что полицейские несут «службу по охране общественного порядка».

Фото «Чита.ру»

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.