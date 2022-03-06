Митинги проходят по всей стране, граждане требуют прекратить «спецоперацию» на Украине. Обновляемый пост.

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Фото из телеграм-канала «Черных и его коростели»



6 марта в России проходят массовые акции протеста против военных действий на Украине. Митинги уже начались в Москве и Петербурге и идут в Новосибирске, Иркутске, Владивостоке и других. По данным «ОВД-Инфо», задержали уже больше двух с половиной тысяч человек в 49 городах.

Как сообщает МВД, по всей России задержаны 3 511 протестующих. Больше всего — в Москве (1700) и Петербурге (750).

Москва

В столице на Манежной площади, объявленной точкой сбора протестующих, перед началом акции выставили автозаки и другие полицейские машины. Среди первых задержанных — журналист moloko plus Павел Никулин и фотокорреспондент Артём Драчев. По данным издания, у них было редакционное задание и удостоверение журналиста.

Фото «Новой газеты»

Видео читателя TJ

Видео «Весны»

На Моховой улице рядом с Манежной площадью также задерживали людей, которые, по их словам, просто шли мимо.

Видео из телеграм-канала «Черных и его коростели»

Спустя час после начала акции на Манежной площади остались только журналисты. Силовики попросили их уйти, пишет «Новая газета». После этого протестующие двинулись вдоль Кремля в сторону Третьяковской, сообщает источник TJ.

Фото Ивана Жилина, «Новая газета»



Протестующие, вытесненные с Манежной площади. Видео читателя TJ

В Москве перевернулся автозак к задержанными. Он врезался в фонарный столб. За медицинской помощью после этого обратилось 11 человек.

Фото из телеграм-канала «Марксистская тенденция»

Видео аварии с камер наблюдения

Корреспондент «Коммерсанта» Анна Васильева рассказала, что в Москве у Детского мира на Лубянке полицейские проверяют телефоны у прохожих. Без этого людей не пропускают дальше. На вопрос журналистки, на каком основании они это делают, полицейские не ответили.

Видео из телеграм-канала «Черных и его коростели»

На Тверской улице детям раздавали листовки, объясняющие, почему «не безопасно участие в митинге». Об этом сообщает The Village.

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Петербург

Перед началом акции у Гостиного двора, где ежедневно проходили акции против «спецоперации», выступил оркестр МВД. По громкой связи полиция передавала, что в городе действуют меры против Covid-19 и «вне закона окажутся все, кто ходит без масок».

Видео «Ротонда»

По данным «Новой газеты», в Петербурге уже начались первые задержания. Как сообщает «Ротонда», на Невском проспекте находилось около двух тысяч человек. Среди задержанных — журналист «Закс.ру» Андрей Окунь. По его словам, он был в специальном жилете с надписью «Пресса», с пресс-картой и редакционным заданием. Также задержали фотокорреспондента «Новой газеты» Елену Лукьянову.

Видео «Ротонда»

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Как сообщает Sota, задержания в Петербурге массовые. Издание утверждает, что в автозак забирают «всех, у кого нет жилета прессы». Среди них — гражданин Китая, который не говорит по-русски. Также Sota сообщила о применении электрошока при задержаниях.

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Во время одного из задержаний протестующий рассыпал разноцветные блёстки. Его уводили силовики без опознавательных знаков.

Видео Avtozak LIVE

Другие города

В Иркутске против военных действий на Украине прошло шествие. Как сообщает «Иркутский инсайдер», акция была мирной, но полицейские всё равно задерживали участников. Всего в ней приняли участие около 100 человек.

Видео «Иркутский инсайдер»

Фото «Иркутский инсайдер»

В Новосибирске полиция запрещала снимать журналистам, передаёт «Тайга.Инфо». Протестующих там оцепили, хотя они вышли без лозунгов. По словам корреспондента издания, «задерживали всех подряд», в том числе — мопса. По последним данным «ОВД-инфо», задержали больше 250 человек. Среди них — журналист NGS.RU Виктор Бобровников.

Фото «Тайга.Инфо»

Виктор Бобровников показывает пресс-карту при задержании. Фото NGS.RU

В Чите на центральную площадь полицеские пускали только по паспортам. Как сообщает «Чита.ру», при входе сотрудники выписывали имена и даты рождения. В УМВД по Забайкалью объяснили, что полицейские несут «службу по охране общественного порядка».

Фото «Чита.ру»

В Красноярске на акции также не выкрикивали лозунгов и не доставали плакаты, сообщает NGS24.RU. С самого начала полицейские окружили площадь, затем взяли протестующих в кольцо и начали выводить по одному.

Видео NGS24.RU

Избиение мужчины при задержании в Екатеринбурге. Видео «ОВД-Инфо»

В Белгороде протестующих задерживали люди в медицинских масках и пуховиках. Опознавательных знаков правоохранительных органов на их одежде нет. В городе задержали минимум пять человек.

Прохожие пытаются помочь протестующей, которую пытались задержать силовики. Фото из телеграм-канала «Белгород | Фонарь»

В Петрозаводске полицейские окружили протестующих. Почти всех участников акции задержали, сообщает «Медиазона».

Фото «Медиазоны»

В Курске полицейские дежурили на Красной и Театральной площадях с 13:00. Всех, кто пытался туда попасть, задерживали, сообщает источник TJ. Среди тех, кого отвели в автозак, — 63-летний мужчина. «Секунда» сообщает, что его увели за эмблему в цветах флага Украины. Также в Курсе задержали журналисток издания, но после проверки документов отпустили.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.