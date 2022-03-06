Протесты в Москве и в остальной России 6 марта. Главное Статьи редакции
Митинги проходят по всей стране, граждане требуют прекратить «спецоперацию» на Украине. Обновляемый пост.
6 марта в России проходят массовые акции протеста против военных действий на Украине. Митинги уже начались в Москве и Петербурге и идут в Новосибирске, Иркутске, Владивостоке и других. По данным «ОВД-Инфо», задержали уже больше двух с половиной тысяч человек в 49 городах.
Как сообщает МВД, по всей России задержаны 3 511 протестующих. Больше всего — в Москве (1700) и Петербурге (750).
Москва
В столице на Манежной площади, объявленной точкой сбора протестующих, перед началом акции выставили автозаки и другие полицейские машины. Среди первых задержанных — журналист moloko plus Павел Никулин и фотокорреспондент Артём Драчев. По данным издания, у них было редакционное задание и удостоверение журналиста.
На Моховой улице рядом с Манежной площадью также задерживали людей, которые, по их словам, просто шли мимо.
Спустя час после начала акции на Манежной площади остались только журналисты. Силовики попросили их уйти, пишет «Новая газета». После этого протестующие двинулись вдоль Кремля в сторону Третьяковской, сообщает источник TJ.
В Москве перевернулся автозак к задержанными. Он врезался в фонарный столб. За медицинской помощью после этого обратилось 11 человек.
Корреспондент «Коммерсанта» Анна Васильева рассказала, что в Москве у Детского мира на Лубянке полицейские проверяют телефоны у прохожих. Без этого людей не пропускают дальше. На вопрос журналистки, на каком основании они это делают, полицейские не ответили.
На Тверской улице детям раздавали листовки, объясняющие, почему «не безопасно участие в митинге». Об этом сообщает The Village.
Петербург
Перед началом акции у Гостиного двора, где ежедневно проходили акции против «спецоперации», выступил оркестр МВД. По громкой связи полиция передавала, что в городе действуют меры против Covid-19 и «вне закона окажутся все, кто ходит без масок».
По данным «Новой газеты», в Петербурге уже начались первые задержания. Как сообщает «Ротонда», на Невском проспекте находилось около двух тысяч человек. Среди задержанных — журналист «Закс.ру» Андрей Окунь. По его словам, он был в специальном жилете с надписью «Пресса», с пресс-картой и редакционным заданием. Также задержали фотокорреспондента «Новой газеты» Елену Лукьянову.
Как сообщает Sota, задержания в Петербурге массовые. Издание утверждает, что в автозак забирают «всех, у кого нет жилета прессы». Среди них — гражданин Китая, который не говорит по-русски. Также Sota сообщила о применении электрошока при задержаниях.
Во время одного из задержаний протестующий рассыпал разноцветные блёстки. Его уводили силовики без опознавательных знаков.
Другие города
В Иркутске против военных действий на Украине прошло шествие. Как сообщает «Иркутский инсайдер», акция была мирной, но полицейские всё равно задерживали участников. Всего в ней приняли участие около 100 человек.
В Новосибирске полиция запрещала снимать журналистам, передаёт «Тайга.Инфо». Протестующих там оцепили, хотя они вышли без лозунгов. По словам корреспондента издания, «задерживали всех подряд», в том числе — мопса. По последним данным «ОВД-инфо», задержали больше 250 человек. Среди них — журналист NGS.RU Виктор Бобровников.
В Чите на центральную площадь полицеские пускали только по паспортам. Как сообщает «Чита.ру», при входе сотрудники выписывали имена и даты рождения. В УМВД по Забайкалью объяснили, что полицейские несут «службу по охране общественного порядка».
В Красноярске на акции также не выкрикивали лозунгов и не доставали плакаты, сообщает NGS24.RU. С самого начала полицейские окружили площадь, затем взяли протестующих в кольцо и начали выводить по одному.
В Белгороде протестующих задерживали люди в медицинских масках и пуховиках. Опознавательных знаков правоохранительных органов на их одежде нет. В городе задержали минимум пять человек.
В Петрозаводске полицейские окружили протестующих. Почти всех участников акции задержали, сообщает «Медиазона».
В Курске полицейские дежурили на Красной и Театральной площадях с 13:00. Всех, кто пытался туда попасть, задерживали, сообщает источник TJ. Среди тех, кого отвели в автозак, — 63-летний мужчина. «Секунда» сообщает, что его увели за эмблему в цветах флага Украины. Также в Курсе задержали журналисток издания, но после проверки документов отпустили.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Впервые не вышел никуда, поздно уже выходить. Проебал я свою страну, отсюда только бежать надо.
Выходить и дожимать до нормальных выборов надо было в 2012, когда был реальный шанс.
Весной 2000 года был шанс. Потом уже ничего не было
Даже тогда шансов не было уже.
Сделал то же самое. Выходил в 2019 в Питере, в 2020 в Хабаровске, и в 2021 в Питере. Сидел в автозаке, получал штраф, стоял в сцепке, вытаскивал протестующих из лап ментов, получал дубиной по спине. К сожалению, стоит признать, что митинги за мир и справедливость уже ничего не поменяют. Менять будут голодные бунты.
До меня дольше доходило. Лет 5. Выходил с 2017 года (Москва), и сажали на 2 ночи, и штраф в 15к выписывали, тоже бывал в сцепке и меня вытаскивали в последний момент из лап мусоров. Но я устал от этого, каждый раз выходил с надеждой, что вот сейчас будет нас больше, и мы будем решительнее. Ничего подобного, с каждым митингом нас становилось все меньше и меньше.
Какой смысл выходить и подставляться сейчас? Ради чего? Все самое страшное произошло, я проиграл, я должен собирать свои вещи и искать с семьей другое место. У украинцев, что сидят в бомбоубежище, в них больше достоинства, чем во мне. Эти люди бьются за свою страну.
Звучит пораженчески, но другого вывода я сделать не смог, пытаюсь смотреть на все реально.
И массовая забастовка.
Почему поздно?
Я думаю рано.
Скоро будут массовые митинги, других вариантов нет.
Массовые митинги с недовольным "глубинным народом".
Ох уж и не завидую омоновцам тогда)))
Ну давайте сидите до военного положения. Потом со слезами на глазах будете своих матерей, сестер, жон и детей отправлять в другие страны.
Ах да, выбор у вас уже не велик куда их отправлять. Ну ниче, терпения у вас не занимать. Справитесь
Пока швабры в жопе нет, можно терпеть и терпеть. Вылететь в другую страну хотят, типа другие страны сейчас визы будут раздавать гражданам путинского рейха. Не ну можно еще потерпеть а потом еще немного. А что остается, быть людьми уже поздно, не тот год, коллектив на работе не коллектив, в семье не переубедить. А вдруг еще хуже станет, а так хоть покушать есть и тепло в квартире. Удалите мой комментарий, чтобы если вас взломают мы друг друга не знаем, это редакция экстримисты а я вне политики.
вот как выглядит выход здорового человека, а то что сейчас это ток чтобы космонавты зп отработали с ваших налогов
Продублирую свой коммент, с вашего позволения:
Прими это - на митинги в России выходит образованная "интеллегенция" в шарфиках и с кружкой кофе. Никаких столкновений с полицией не будет. Как и у вас с автоматом в поле боя вряд ли будут люди подобного сорта. Они уже наверняка уехали.
Потенциальная ударная сила в виде например фанатов - тупые, промыта историями про русский мир или им просто похуй. Надежда только на массовость, на агрессию рассчитывать не стоит.
попробуй отжать у россии территорию, героев тоже достаточно найдётся готовых под пули лезть. А мыслить такими сложными категориями как экономическая ситуация в стране и по каким причинам путин развязывает войну с украиной народ не в состоянии. До тех пор пока их пиздюкам жрать нечего будет
о даа, это ЕвроМайдан, детка. Жаль что у русских сейчас нет яиц, чтобы повторить подобное. Беркут тоже был "крутой и сильный" пока их не поп*здили студенты обычной бруковкой.
Run Forrest, run
Оставайся и страдай с нами. Бегство - не выход.
А они надеются на тебя и всех нас https://www.reddit.com/r/ukraine/comments/t7xp8w/antiwar_protests_in_spb_russia/
https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/t7xfvy/protests_right_now_in_petersburg_russia_people/
ахахахах
Но они совсем не в курсе здешних реалий. Я по сей день на реддит вижу детсвике вопросы типа того почему русские просто не прогонят путина?
Они не понимают,что за выход на митинг можно попасть в тюрьму.
У них это невозможно(ц)
Я наоборот только сейчас вышел, но вывод такой же.
Я сегодня рискнул перебороть свою трусость и приехать, поглядеть по ситуации обстановку. Было часа четыре уже.
Прошелся через весь центр, никого не нашел, кроме кучи космонавтов и несущихся автозаков. Народу гуляло много, возможно, такие же любопытствующие, а может, шифрующиеся.
Пощекотал себе нервишки, ходя с невозмутимым видом рядом с полицией.
Понял, что ловить тут нечего и уехал...
Россияне, которые не вышли и съебались, скоро получат русский мир в новых странах.
А сейчас-то куда уже бежать?
беги, ты стране не нужен такой...
Беги. И поджопник тебе.
Неужели не победить фашизм в России
Так беги! Чего ждёшь? Беги борись за мир во всем мире
Нихуя себе количество солдатни. И экипировка лучше, чем у военного мяса в Украине. Вот что значит правильно распределить бюджеты.
Это СПП2. В 2009 году появились, когда Манежка была.
Короче, никто не вышел.
так этож не тот митинг куда росеяне хотят.
если был бы за уничитожение украины - вышли бы мульены
они уже вышли
И не митинг по проклинанию ангулбаевых.
Ну вообще-то вышли...
1% от населения Москвы это 160000 человек. Ты видишь 160к человек на фото? Или хотя бы 16к(0.1%)?
Короче статью не читаем.
Ничего не вышло...
Прекрасное распределение ресурсов - раскачанные космонавты в 10-м в полном обмундировании крутят обычных граждан, а в спец операции участвуют абы кто. Т.е. даже текущее российское гражданское общество (запуганное, побитое) надо максимально прижать к земле, чтобы даже не было мысли чуть чуть поднять голову
Не переживай, этих космонавтов тоже отправляли в Украину, многие не доехали)
Погода хорошая)
Хм... странное место для митинга.
держитесь там
хорошего настроения и здоровья
Эти фото нужно будет показывать тем кто через месяц, когда реальные санкции начнут работать, будет кричать "за что запад (а на самом деле и восток теперь) нас обычных людей наказывает ?!!"
Да не за что, просто вас оставили в покое на 20 лет, легко намекали в 2014-м, множество раз предупреждали, а ответ слышали "санкции только на пользу" или "слабаки, только и умеют что выражать озабоченность".
Ну а теперь, для того что бы следующими по "денацификации" не стали страны Балтии, придется давить на экономику агрессора и заставлять его отвлечься от наращивания вооружения или получить "голодные бунты".
И да ценой этому будет снижение качества жизни обычных людей, ничего личного.
И не нужно думать что это коснется только бедных россиян или украинцев, лучше от этого всего не станет никому. Повышение цен на все в Европе из-за диких цен на энергоносители ощутят на себе все. Легкий пример, 2 недели назад я заправлялся по 1,65 евро за литр 95-го, а сегодня уже за 1,85 и это только начало. Про цену на газ вообще молчу.
Какие нахер страны Балтии, никаких ресурсов не хватит с НАТО воевать, не смешите мои яйца. Но санкции ударяют по всем, согласен, с бензином пример прекрасный.
Спецоперацию….
ТЖ - в жопу язык засунул уже
А потом эти люди будут писать - а за что санкции?!?
Для таких дурачков вроде тебя Звезда недавно пост выкатил, почитай.
Звезда теперь поэтому нищенка
Там и кавычки, и сноска и пост с объяснением. Лучше пусть заблочат, ага.
Это произойдет рано или поздно. Так лучше лицо сохранять хотя бы. Если не заблокируют, то просто разорится ТЖ.
"Спецоперацию"
Ну назовут. А завтра в лучшем случае закроют TJ, в худшем закроют в чуть другом значении редакцию TJ, и будет минус один источник информации.
Обидно
Премию дадут за это?
Бутылочку боярышника, пока не стал дефицитом
Патриотично
Работник месяца!
Хочется выразить респект всем тем кто преодолел страх и вышел на акцию протеста.
Жаль что это ничего не изменит, ибо нужно больше людей. Но, вы не терпилы, и пытаетесь.
Без провальных попыток изменить ситуацию, не будет и успешных.
Эти музыканты, они как в Титанике.
В Москве перевернулся автозак к задержанными. Он врезался в фонарный столб. За медицинской помощью после этого обратилось 11 человек.
Блять у нас даже автозак с задержанными не в состоянии до участка доехать без приключений, какая нахуй война, какое нахуй оружие не имеющее аналогов, какие нахуй ракеты, всё растащили, разворовали, а то что осталось либо разваливается на ходу либо в столбы врезается
Хороший был марк...
Там походу он на мигающий жёлтый или уже на красный хотел проскочить
Участники Deep Purple вернули Дмитрию Медведеву его автограф из-за ситуации в Украине
Валить надо, а не на митинги выходить. Во всех смыслах при чем.
В ватном дзене пишут что работать надо, засучить рукава, затянуть пояса и все делать самим как в СССР. При чем пишут охранники супермаркетов и тетки из госконтор "вас много а я одна". Будут поднимать машиностроение, авиацию и сельское хозяйство.
Лучше им не мешать своим присутствием.
Пришел с митинга Екатеринбург. Дизмораль у меня теперь лютая, лучше бы не ходил
Люди зачем берёте смартфоны на митинги? Вы поснимать пришли? Берите кнопочный телефон!
Телефоны досматривают — подтверждаю
Интересно, насколько нужно быть имбицилами, чтоб запомнить что правильно писать "в Украине"? Вся страна даунов, рыбок или как?
Кто там белосинийбелый флаг предлагал?
А че так много?
Россияне, мое почтение. Снова всем похуй оказалось)
Пока эти акции мирные - россияне ничего не добьются. Как насчет коктельной вечеринки? И это далеко не один вариант.
Разве есть, что терять при нынешней власти?
Даже села Украины встречают интервентов горячительными, а вы по улицам ходите туда-сюда.
Пиздец конечно легионы космонавтов собрали сегодня в Москве. От Манежки через Лубянку до Китай-Города, чувство было что автозаки через каждые 10 м. Всё сердце Москвы в космос собралось. Забирали людей просто рандомно.
яндекс
Друзья, мирные акции уже не помогут. Разве недостаточно примеров? Может более радикальные методы помогут? Помните о том, что властям на вас плевать, так почему народ должен терпеть?
Выйти следует только для того, чтобы до конца жизни совесть не мучила.
Что же вы все не выходили на митинги, когда стреляли и бомбили мирных жителей в Донбасе клгда сжигали людей в Одессе? А теперь вы митингуете за фашистов в Украине? Вы, что не видите, что там творится? Хотите атомную войну через пару лет? Тогда херово придется всей России. Её надо защищать сейчас. Я не сторонник путинской политики и отец мой украинец, но в данном случае я с ним согласна. Я не хочу войны глобальной. То, что вы делаете сейчас - это поддержка НАТО. Они сейчас ликуют от счастья, что натравили друг на друга родственные по крови народы. Уймитесь. Сейчас не время выпускать пар.
А че на Украине слабо провести митинги против войны, ах да там же за это расстреливают, проправительственные ВФУ.
За правду минусуйте!
Предупреждал я вас, что пизды получите и ничего не добьётесь? А я говорил
Надеюсь поздняковские шакалята не завалятся, а зассут
Гулял в центре. Людей мало. Космонавтов много. Удручающе. Разочаровывающе.
Работайте братья!
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