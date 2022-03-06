Новости
Sasha Shambilova

Протесты в Москве и в остальной России 6 марта. Главное Статьи редакции

Митинги проходят по всей стране, граждане требуют прекратить «спецоперацию» на Украине. Обновляемый пост.

206 206 комментариев
32 898 просмотров
Фото из телеграм-канала «Черных и его коростели»

6 марта в России проходят массовые акции протеста против военных действий на Украине. Митинги уже начались в Москве и Петербурге и идут в Новосибирске, Иркутске, Владивостоке и других. По данным «ОВД-Инфо», задержали уже больше двух с половиной тысяч человек в 49 городах.

Как сообщает МВД, по всей России задержаны 3 511 протестующих. Больше всего — в Москве (1700) и Петербурге (750).

Москва

В столице на Манежной площади, объявленной точкой сбора протестующих, перед началом акции выставили автозаки и другие полицейские машины. Среди первых задержанных — журналист moloko plus Павел Никулин и фотокорреспондент Артём Драчев. По данным издания, у них было редакционное задание и удостоверение журналиста.

Фото «Новой газеты»
Видео читателя TJ
Видео «Весны»

На Моховой улице рядом с Манежной площадью также задерживали людей, которые, по их словам, просто шли мимо.

Видео из телеграм-канала «Черных и его коростели»

Спустя час после начала акции на Манежной площади остались только журналисты. Силовики попросили их уйти, пишет «Новая газета». После этого протестующие двинулись вдоль Кремля в сторону Третьяковской, сообщает источник TJ.

Фото Ивана Жилина, «Новая газета»
Протестующие, вытесненные с Манежной площади. Видео читателя TJ

В Москве перевернулся автозак к задержанными. Он врезался в фонарный столб. За медицинской помощью после этого обратилось 11 человек.

Фото из телеграм-канала «Марксистская тенденция»
Видео аварии с камер наблюдения

Корреспондент «Коммерсанта» Анна Васильева рассказала, что в Москве у Детского мира на Лубянке полицейские проверяют телефоны у прохожих. Без этого людей не пропускают дальше. На вопрос журналистки, на каком основании они это делают, полицейские не ответили.

Видео из телеграм-канала «Черных и его коростели»

На Тверской улице детям раздавали листовки, объясняющие, почему «не безопасно участие в митинге». Об этом сообщает The Village.

Петербург

Перед началом акции у Гостиного двора, где ежедневно проходили акции против «спецоперации», выступил оркестр МВД. По громкой связи полиция передавала, что в городе действуют меры против Covid-19 и «вне закона окажутся все, кто ходит без масок».

Видео «Ротонда»

По данным «Новой газеты», в Петербурге уже начались первые задержания. Как сообщает «Ротонда», на Невском проспекте находилось около двух тысяч человек. Среди задержанных — журналист «Закс.ру» Андрей Окунь. По его словам, он был в специальном жилете с надписью «Пресса», с пресс-картой и редакционным заданием. Также задержали фотокорреспондента «Новой газеты» Елену Лукьянову.

Видео «Ротонда»

Как сообщает Sota, задержания в Петербурге массовые. Издание утверждает, что в автозак забирают «всех, у кого нет жилета прессы». Среди них — гражданин Китая, который не говорит по-русски. Также Sota сообщила о применении электрошока при задержаниях.

Во время одного из задержаний протестующий рассыпал разноцветные блёстки. Его уводили силовики без опознавательных знаков.

Видео Avtozak LIVE

Другие города

В Иркутске против военных действий на Украине прошло шествие. Как сообщает «Иркутский инсайдер», акция была мирной, но полицейские всё равно задерживали участников. Всего в ней приняли участие около 100 человек.

Видео «Иркутский инсайдер»
Фото «Иркутский инсайдер»

В Новосибирске полиция запрещала снимать журналистам, передаёт «Тайга.Инфо». Протестующих там оцепили, хотя они вышли без лозунгов. По словам корреспондента издания, «задерживали всех подряд», в том числе — мопса. По последним данным «ОВД-инфо», задержали больше 250 человек. Среди них — журналист NGS.RU Виктор Бобровников.

Фото «Тайга.Инфо»
Купить рекламу Отключить
Виктор Бобровников показывает пресс-карту при задержании. Фото NGS.RU
Новости
Sasha Shambilova
«Задержанный» на акции протеста 6 марта мопс Статьи редакции

Всего на митинге в Новосибирске задержали почти 100 человек.

Фото «Тайга.Инфо»

В Чите на центральную площадь полицеские пускали только по паспортам. Как сообщает «Чита.ру», при входе сотрудники выписывали имена и даты рождения. В УМВД по Забайкалью объяснили, что полицейские несут «службу по охране общественного порядка».

Фото «Чита.ру»

В Красноярске на акции также не выкрикивали лозунгов и не доставали плакаты, сообщает NGS24.RU. С самого начала полицейские окружили площадь, затем взяли протестующих в кольцо и начали выводить по одному.

Видео NGS24.RU
Избиение мужчины при задержании в Екатеринбурге. Видео «ОВД-Инфо»

В Белгороде протестующих задерживали люди в медицинских масках и пуховиках. Опознавательных знаков правоохранительных органов на их одежде нет. В городе задержали минимум пять человек.

Прохожие пытаются помочь протестующей, которую пытались задержать силовики. Фото из телеграм-канала «Белгород | Фонарь»

В Петрозаводске полицейские окружили протестующих. Почти всех участников акции задержали, сообщает «Медиазона».

Фото «Медиазоны»

В Курске полицейские дежурили на Красной и Театральной площадях с 13:00. Всех, кто пытался туда попасть, задерживали, сообщает источник TJ. Среди тех, кого отвели в автозак, — 63-летний мужчина. «Секунда» сообщает, что его увели за эмблему в цветах флага Украины. Также в Курсе задержали журналисток издания, но после проверки документов отпустили.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #задержания #конфликтнаукраине #акции

Статья дополняется
206 206 комментариев
141
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
206 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Александр Доев

Впервые не вышел никуда, поздно уже выходить. Проебал я свою страну, отсюда только бежать надо.

Ответить
147
Развернуть ветку
JilaNis

Выходить и дожимать до нормальных выборов надо было в 2012, когда был реальный шанс.

Ответить
60
Развернуть ветку
Рыжий

Весной 2000 года был шанс. Потом уже ничего не было

Ответить
29
4 комментария
Развернуть ветку
Валерий Миллер

Даже тогда шансов не было уже.

Ответить
0
Развернуть ветку
Emmet Brown

Сделал то же самое. Выходил в 2019 в Питере, в 2020 в Хабаровске, и в 2021 в Питере. Сидел в автозаке, получал штраф, стоял в сцепке, вытаскивал протестующих из лап ментов, получал дубиной по спине. К сожалению, стоит признать, что митинги за мир и справедливость уже ничего не поменяют. Менять будут голодные бунты.

Ответить
32
Развернуть ветку
Александр Доев

До меня дольше доходило. Лет 5. Выходил с 2017 года (Москва), и сажали на 2 ночи, и штраф в 15к выписывали, тоже бывал в сцепке и меня вытаскивали в последний момент из лап мусоров. Но я устал от этого, каждый раз выходил с надеждой, что вот сейчас будет нас больше, и мы будем решительнее. Ничего подобного, с каждым митингом нас становилось все меньше и меньше.

Какой смысл выходить и подставляться сейчас? Ради чего? Все самое страшное произошло, я проиграл, я должен собирать свои вещи и искать с семьей другое место. У украинцев, что сидят в бомбоубежище, в них больше достоинства, чем во мне. Эти люди бьются за свою страну.

Звучит пораженчески, но другого вывода я сделать не смог, пытаюсь смотреть на все реально.

Ответить
29
1 комментарий
Развернуть ветку
Michael Konovalov

И массовая забастовка.

Ответить
1
Развернуть ветку
Maksim Florov

Почему поздно?
Я думаю рано.
Скоро будут массовые митинги, других вариантов нет.

Ответить
13
Развернуть ветку
Анна Безносова

Массовые митинги с недовольным "глубинным народом".
Ох уж и не завидую омоновцам тогда)))

Ответить
5
Развернуть ветку
Rita Mertens

Ну давайте сидите до военного положения. Потом со слезами на глазах будете своих матерей, сестер, жон и детей отправлять в другие страны.

Ответить
12
Развернуть ветку
Rita Mertens

Ах да, выбор у вас уже не велик куда их отправлять. Ну ниче, терпения у вас не занимать. Справитесь

Ответить
3
Развернуть ветку
Anatolich

Пока швабры в жопе нет, можно терпеть и терпеть. Вылететь в другую страну хотят, типа другие страны сейчас визы будут раздавать гражданам путинского рейха. Не ну можно еще потерпеть а потом еще немного. А что остается, быть людьми уже поздно, не тот год, коллектив на работе не коллектив, в семье не переубедить. А вдруг еще хуже станет, а так хоть покушать есть и тепло в квартире. Удалите мой комментарий, чтобы если вас взломают мы друг друга не знаем, это редакция экстримисты а я вне политики.

Ответить
0
Развернуть ветку
Hfr Olod

вот как выглядит выход здорового человека, а то что сейчас это ток чтобы космонавты зп отработали с ваших налогов

Ответить
2
Развернуть ветку
Линейный турник

Продублирую свой коммент, с вашего позволения:

Прими это - на митинги в России выходит образованная "интеллегенция" в шарфиках и с кружкой кофе. Никаких столкновений с полицией не будет. Как и у вас с автоматом в поле боя вряд ли будут люди подобного сорта. Они уже наверняка уехали.

Потенциальная ударная сила в виде например фанатов - тупые, промыта историями про русский мир или им просто похуй. Надежда только на массовость, на агрессию рассчитывать не стоит.

попробуй отжать у россии территорию, героев тоже достаточно найдётся готовых под пули лезть. А мыслить такими сложными категориями как экономическая ситуация в стране и по каким причинам путин развязывает войну с украиной народ не в состоянии. До тех пор пока их пиздюкам жрать нечего будет

Ответить
18
8 комментариев
Развернуть ветку
Vlad Lucky

о даа, это ЕвроМайдан, детка. Жаль что у русских сейчас нет яиц, чтобы повторить подобное. Беркут тоже был "крутой и сильный" пока их не поп*здили студенты обычной бруковкой.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ma Long

Run Forrest, run

Ответить
3
Развернуть ветку
Серьезный Данила

Не согласен, пока ты в России - нужно бороться

Ответить
3
Развернуть ветку
Spok

Оставайся и страдай с нами. Бегство - не выход.

Ответить
2
Развернуть ветку
Charles Cross

А они надеются на тебя и всех нас https://www.reddit.com/r/ukraine/comments/t7xp8w/antiwar_protests_in_spb_russia/
https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/t7xfvy/protests_right_now_in_petersburg_russia_people/

Ответить
1
Развернуть ветку
alekksandr cherr

ахахахах
Но они совсем не в курсе здешних реалий. Я по сей день на реддит вижу детсвике вопросы типа того почему русские просто не прогонят путина?
Они не понимают,что за выход на митинг можно попасть в тюрьму.
У них это невозможно(ц)

Ответить
3
1 комментарий
Развернуть ветку
Евгений Кочин

Я наоборот только сейчас вышел, но вывод такой же.

Ответить
2
Развернуть ветку
Юрий Морозов

Я сегодня рискнул перебороть свою трусость и приехать, поглядеть по ситуации обстановку. Было часа четыре уже.
Прошелся через весь центр, никого не нашел, кроме кучи космонавтов и несущихся автозаков. Народу гуляло много, возможно, такие же любопытствующие, а может, шифрующиеся.
Пощекотал себе нервишки, ходя с невозмутимым видом рядом с полицией.
Понял, что ловить тут нечего и уехал...

Ответить
2
Развернуть ветку
Victor Ganin

Россияне, которые не вышли и съебались, скоро получат русский мир в новых странах.

Ответить
1
Развернуть ветку
Pavel Romanov

А сейчас-то куда уже бежать?

Ответить
1
Развернуть ветку
Геннадий Геннадьевич

беги, ты стране не нужен такой...

Ответить
1
Развернуть ветку
S/ A/ S

Беги. И поджопник тебе.

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Кирповский

Неужели не победить фашизм в России

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Петров

Так беги! Чего ждёшь? Беги борись за мир во всем мире

Ответить
–2
Развернуть ветку
JilaNis

Нихуя себе количество солдатни. И экипировка лучше, чем у военного мяса в Украине. Вот что значит правильно распределить бюджеты.

Ответить
116
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Это СПП2. В 2009 году появились, когда Манежка была.

Ответить
8
Развернуть ветку
Максим Чистов

Короче, никто не вышел.

Ответить
81
Развернуть ветку
Merlin Wachowski

так этож не тот митинг куда росеяне хотят.
если был бы за уничитожение украины - вышли бы мульены

Ответить
5
Развернуть ветку
Весенний рубин

Да. Потому что не было бы космонавтов и задержаний, зато был бы административный ресурс и бюджетники

Ответить
40
4 комментария
Развернуть ветку
Jim Hamsworth

они уже вышли

Ответить
1
Развернуть ветку
Charles Lynch

И не митинг по проклинанию ангулбаевых.

Ответить
0
Развернуть ветку
Анна Безносова

Ну вообще-то вышли...

Ответить
2
Развернуть ветку
Максим Чистов

1% от населения Москвы это 160000 человек. Ты видишь 160к человек на фото? Или хотя бы 16к(0.1%)?

Ответить
1
2 комментария
Развернуть ветку
Оптимальный Куркумин

Короче статью не читаем.

Ответить
2
Развернуть ветку
Кукусик

Ничего не вышло...

Ответить
0
Развернуть ветку
Пряный Носок
Ответить
60
Развернуть ветку
Cashnenkoff

Прекрасное распределение ресурсов - раскачанные космонавты в 10-м в полном обмундировании крутят обычных граждан, а в спец операции участвуют абы кто. Т.е. даже текущее российское гражданское общество (запуганное, побитое) надо максимально прижать к земле, чтобы даже не было мысли чуть чуть поднять голову

Ответить
54
Развернуть ветку
Александр Чекета

Не переживай, этих космонавтов тоже отправляли в Украину, многие не доехали)

Ответить
3
Развернуть ветку
KoTuK_Ha_BeJIuKe

Погода хорошая)

Ответить
51
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Хм... странное место для митинга.

Ответить
13
Развернуть ветку
Пароход из листа тетрадного

держитесь там

Ответить
4
Развернуть ветку
Mikhail

хорошего настроения и здоровья

Ответить
2
Развернуть ветку
Владислав Косинов

Эти фото нужно будет показывать тем кто через месяц, когда реальные санкции начнут работать, будет кричать "за что запад (а на самом деле и восток теперь) нас обычных людей наказывает ?!!"
Да не за что, просто вас оставили в покое на 20 лет, легко намекали в 2014-м, множество раз предупреждали, а ответ слышали "санкции только на пользу" или "слабаки, только и умеют что выражать озабоченность".
Ну а теперь, для того что бы следующими по "денацификации" не стали страны Балтии, придется давить на экономику агрессора и заставлять его отвлечься от наращивания вооружения или получить "голодные бунты".
И да ценой этому будет снижение качества жизни обычных людей, ничего личного.
И не нужно думать что это коснется только бедных россиян или украинцев, лучше от этого всего не станет никому. Повышение цен на все в Европе из-за диких цен на энергоносители ощутят на себе все. Легкий пример, 2 недели назад я заправлялся по 1,65 евро за литр 95-го, а сегодня уже за 1,85 и это только начало. Про цену на газ вообще молчу.

Ответить
31
Развернуть ветку
Georgi Lis

Какие нахер страны Балтии, никаких ресурсов не хватит с НАТО воевать, не смешите мои яйца. Но санкции ударяют по всем, согласен, с бензином пример прекрасный.

Ответить
3
Развернуть ветку
Ключевой Артем

Да-да. К здравому смыслу взывали 20 лет и как-то хуйлу всегда было похуй на здравый смысл. Ну ты щас увидишь все своими глазами. Чекай, следующие на очереди - Молдова

Ответить
11
Развернуть ветку
Соответствующий торшер

Да какой импорт, о чем ты...

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Логачев

Спецоперацию….
ТЖ - в жопу язык засунул уже

А потом эти люди будут писать - а за что санкции?!?

Ответить
–91
Развернуть ветку
Очередной новорег

Для таких дурачков вроде тебя Звезда недавно пост выкатил, почитай.

Ответить
84
Развернуть ветку
Алексей Логачев

Звезда теперь поэтому нищенка

Ответить
–62
32 комментария
Развернуть ветку
Илья Журавлев

Там и кавычки, и сноска и пост с объяснением. Лучше пусть заблочат, ага.

Ответить
13
Развернуть ветку
Растительный нос

Всё равно заблочат, первый день что ли?

Ответить
5
Развернуть ветку
Алексей Логачев

Это произойдет рано или поздно. Так лучше лицо сохранять хотя бы. Если не заблокируют, то просто разорится ТЖ.

Ответить
–3
2 комментария
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

"Спецоперацию"

Ответить
4
Развернуть ветку
Пень интерьерный

Ну назовут. А завтра в лучшем случае закроют TJ, в худшем закроют в чуть другом значении редакцию TJ, и будет минус один источник информации.

Ответить
4
Развернуть ветку
Jakub Marona

Обидно

Ответить
0
Развернуть ветку
Принципиальный кофе

Красноярск

Ответить
24
Развернуть ветку
Qqshka

Премию дадут за это?

Ответить
10
Развернуть ветку
Роман Горячкин

Бутылочку боярышника, пока не стал дефицитом

Ответить
1
Развернуть ветку
Серьезный Данила

А сердечко то зачем ):

Ответить
6
2 комментария
Развернуть ветку
Michael Konovalov

Патриотично

Ответить
0
Развернуть ветку
EdisonsLamp

Работник месяца!

Ответить
0
Развернуть ветку
Tannim

Хочется выразить респект всем тем кто преодолел страх и вышел на акцию протеста.

Жаль что это ничего не изменит, ибо нужно больше людей. Но, вы не терпилы, и пытаетесь.

Без провальных попыток изменить ситуацию, не будет и успешных.

Ответить
17
Развернуть ветку
Христов украинец

Тут дело не в количестве людей. Могут выйти хоть 90млн. Зависит от того, насколько деятельна и решительна власть. Если нет сомнений внутри власти- подавят любое количество несогласных.

Ответить
2
4 комментария
Развернуть ветку
Maksim Florov

Эти музыканты, они как в Титанике.

Ответить
10
Развернуть ветку
Жестокий историк

В Титанике хотя бы ободряли спасающихся, а эти перебивают

Ответить
19
5 комментариев
Развернуть ветку
Random Unit

В Москве перевернулся автозак к задержанными. Он врезался в фонарный столб. За медицинской помощью после этого обратилось 11 человек.
Блять у нас даже автозак с задержанными не в состоянии до участка доехать без приключений, какая нахуй война, какое нахуй оружие не имеющее аналогов, какие нахуй ракеты, всё растащили, разворовали, а то что осталось либо разваливается на ходу либо в столбы врезается

Ответить
16
Развернуть ветку
Olma

Хороший был марк...

Ответить
0
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

Там походу он на мигающий жёлтый или уже на красный хотел проскочить

Ответить
7
2 комментария
Развернуть ветку
Прохожий крюк

Скорее всего он был с мигалками и сиреной, его просто не пропустила тачка, и он пытался уйти вправо. На видео же видно все

Ответить
4
Развернуть ветку
fyjybv

Участники Deep Purple вернули Дмитрию Медведеву его автограф из-за ситуации в Украине

Участники Deep Purple вернули Дмитрию Медведеву…
Любимая группа бывшего премьера, а сейчас зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева…
og.ru
Ответить
8
1 комментарий
Развернуть ветку
Random Unit
Ответить
7
Развернуть ветку
Сергей Кузнецов

Валить надо, а не на митинги выходить. Во всех смыслах при чем.
В ватном дзене пишут что работать надо, засучить рукава, затянуть пояса и все делать самим как в СССР. При чем пишут охранники супермаркетов и тетки из госконтор "вас много а я одна". Будут поднимать машиностроение, авиацию и сельское хозяйство.
Лучше им не мешать своим присутствием.

Ответить
6
Развернуть ветку
Растительный нос

Найди лишний объект

Ответить
5
4 комментария
Развернуть ветку
Revelation Glitch

Пришел с митинга Екатеринбург. Дизмораль у меня теперь лютая, лучше бы не ходил

Ответить
5
1 комментарий
Развернуть ветку
Руслан Лебедев

Люди зачем берёте смартфоны на митинги? Вы поснимать пришли? Берите кнопочный телефон!

Ответить
2
2 комментария
Развернуть ветку
Екатерина Кузнецова

Телефоны досматривают — подтверждаю

Ответить
4
Развернуть ветку
warka

Интересно, насколько нужно быть имбицилами, чтоб запомнить что правильно писать "в Украине"? Вся страна даунов, рыбок или как?

Ответить
–10
18 комментариев
Развернуть ветку
fyjybv
Ответить
3
Развернуть ветку
Кукусик

Кто там белосинийбелый флаг предлагал?

Ответить
3
Развернуть ветку
Нурсултан из Нур-Султана

А че так много?

Ответить
2
1 комментарий
Развернуть ветку
Василий Герасимов

Россияне, мое почтение. Снова всем похуй оказалось)

Ответить
–1
Развернуть ветку
Satanex Machina

Пока эти акции мирные - россияне ничего не добьются. Как насчет коктельной вечеринки? И это далеко не один вариант.
Разве есть, что терять при нынешней власти?
Даже села Украины встречают интервентов горячительными, а вы по улицам ходите туда-сюда.

Ответить
2
4 комментария
Развернуть ветку
Llaren Hlaalo

Пиздец конечно легионы космонавтов собрали сегодня в Москве. От Манежки через Лубянку до Китай-Города, чувство было что автозаки через каждые 10 м. Всё сердце Москвы в космос собралось. Забирали людей просто рандомно.

Ответить
2
Развернуть ветку
Maksim Florov

яндекс

Ответить
1
2 комментария
Развернуть ветку
Satanex Machina

Друзья, мирные акции уже не помогут. Разве недостаточно примеров? Может более радикальные методы помогут? Помните о том, что властям на вас плевать, так почему народ должен терпеть?

Ответить
1
6 комментариев
Развернуть ветку
LeonTK
Ответить
1
Развернуть ветку
Afanasiy Nezabudko

Выйти следует только для того, чтобы до конца жизни совесть не мучила.

Ответить
1
Развернуть ветку
Рейн Деат

Что же вы все не выходили на митинги, когда стреляли и бомбили мирных жителей в Донбасе клгда сжигали людей в Одессе? А теперь вы митингуете за фашистов в Украине? Вы, что не видите, что там творится? Хотите атомную войну через пару лет? Тогда херово придется всей России. Её надо защищать сейчас. Я не сторонник путинской политики и отец мой украинец, но в данном случае я с ним согласна. Я не хочу войны глобальной. То, что вы делаете сейчас - это поддержка НАТО. Они сейчас ликуют от счастья, что натравили друг на друга родственные по крови народы. Уймитесь. Сейчас не время выпускать пар.

Ответить
–13
3 комментария
Развернуть ветку
Sever Viktor

А че на Украине слабо провести митинги против войны, ах да там же за это расстреливают, проправительственные ВФУ.
За правду минусуйте!

Ответить
0
Развернуть ветку
Tape Arsonist

Предупреждал я вас, что пизды получите и ничего не добьётесь? А я говорил

Ответить
–3
Развернуть ветку
ＫＩＢØＵＮＥ

Надеюсь поздняковские шакалята не завалятся, а зассут

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Егоров

Гулял в центре. Людей мало. Космонавтов много. Удручающе. Разочаровывающе.

Ответить
0
Развернуть ветку
Пламенный

Работайте братья!

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 206 комментариев
Новости
Sasha Shambilova
PCMag: производитель видеокарт Nvidia приостановит продажи в России Статьи редакции

Графические процессоры компании также используются в видеокартах ASUS, Gigabyte, MSI, Palit и KFA2.

34 34 комментария
21
Николай Авдоев

Новый слоган против войны: "Миру мир" Объясняю, почему за него вас не посадят

Только что был на одиночном пикете с плакатом "Миру мир". Меня доставили в отделение, где я объяснял его содержимое так: пикет против санкций Visa и Mastercard, призыв сделать карту Мир международной: Миру - платежную систему "Мир"

2 2 комментария
34
Tapac BOBK
Нашлась стюардесса
Пердизент России @putin4russia
Есть профессия такая - народ изображать...
64 64 комментария
173
Новости
Весенний рубин
В Москве автозак с задержанными врезался в столб и перевернулся

По предварительным данным за медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе силовики. У пострадавших диагностированы различные травмы.

11 11 комментариев
35
Новости
They Say I Say
В Казахстане проходит согласованный митинг в поддержку Украины и против российской агрессии

На акцию пришло несколько тысяч человек.

155 155 комментариев
419
Офтоп
Жестокий историк
40 40 комментариев
405
Офтоп
Коровка спасла Россию

Чуть не сказал запрещённое слово

19 19 комментариев
89
Комплексный микроскоп

Порешал вопросики: нашёл жильё, купил симку, бухнул с друзьями, которые тут живут уже много лет.

Очень помогают знакомые армяне из Москвы. Дают контакты нужных лиц, кто может порешать все что нужно.

113 113 комментариев
156
Больше статей
null