PCMag: производитель видеокарт Nvidia приостановит продажи в России Статьи редакции
Графические процессоры компании также используются в видеокартах ASUS, Gigabyte, MSI, Palit и KFA2.
Приостановка коснётся всех товаров компании. Об этом представитель Nvidia сообщил изданию PCMag. Повлияет ли это на видеокарты компаний-партнёров — неясно.
Такое решение приняли после начала «спецоперации» России на Украине. Официального заявления Nvidia пока не делала.
4 марта официально приостановили все поставки в Россию и Белоруссию AMD и Intel. Обе компании подтвердили, что это включит клиентские, серверные и графические процессоры.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
После этой новости на ДТФ начался сущий кошмар
На дтф кошмар уже несколько дней не заканчивается
Надеюсь им всем повестки скоро придут. Это будет необходимо для того, чтобы они вернулись в реальность.
Там вообще жоска, ветки по 600-700+ комментариев стали смыслом жизни
да тут и на тж долбо*бов много, как выяснилось. Мало чем от дтф отличается
деNvidiфикация
Да тут через неделю поди деинтернетизацию устроят
Ахаха, пошутил, но решил перепроверить и охуел, потому что угадал с деинтернетизацией и сроками.
https://t.me/zatelecom/20986
https://t.me/zatelecom/20988
А там действительно к 15 марта Минцифры требует принять ряд мер, которые по сути позволят дёрнуть рубильник.
С вопросами можно обратиться к:
ПОГОСЯН ДАВИД ГАРНИКОВИЧ
D.POGOSYAN@DIGITAL.GOV.RU
ТЕЛ. 8 (495) 530-22-44, ДОБ. 4186.
И нет, это н...
С вопросами можно обратиться к:
ПОГОСЯН ДАВИД ГАРНИКОВИЧ
D.POGOSYAN@DIGITAL.GOV.RU
ТЕЛ. 8 (495) 530-22-44, ДОБ. 4186.
И нет, это не раскрытие данных — это контакт конкертного исполнительного лица, ответственного за сбор информации и, как я понимаю, у него должны быть все данные.
Документ подписан ЭЦП А.В. Черненко и я на 95% уверен, что это не фейк и не подделка
Итак, какие ключевые даты у нас есть:
1. До 9 марта (по первой телеграме) ОГВ должны предоставить список интернет-ресурсов ОГВ
2. До 11 марта должны провести проверку на предмет «простых паролей», еще кучу телодвижений и зачем-т...
Итак, какие ключевые даты у нас есть:
1. До 9 марта (по первой телеграме) ОГВ должны предоставить список интернет-ресурсов ОГВ
2. До 11 марта должны провести проверку на предмет «простых паролей», еще кучу телодвижений и зачем-то DNS — в общем, выполнить мероприятия по инфобезу, которые должны быть сделаны вообще и выполняться перманентно.
3. До 15 марта доложить о проделанных мероприятиях.
Итак, у нас есть время до следующего вторника, пока путинское ворье приготовится к отключению интернета
Ээээ... Я за интернет час назад только заплатил
Интересно, как там dtf поживает?
Обвиняют клятых пиндосов в двойных стандартах и компании в лицемерии
Всё ещё не научились в причинно-следственные связи
Жалуются на то, что они сами не виноваты и почему санкциями бьют по обычным людям
Один хуй никто не мог позволить себе новые видяхи, а после новых санкций так тем более. Что ушли, что на месте
Ладно видяхи. На Авито сейчас апокалипсис начался. То что стоило бушное по 30 тысяч впаривают по 75. Пользованные hdd все раскупили. Как и остальные запчасти. В Ситилинке терабайтный hdd стоивший 3500 поднялся до 10 тысяч и то их разобрали. Люди просто в панику ударились и скупают все подчистую.
Через год всё это ненужное дерьмо повалится в обратном направлении )).
Хоть когда-то такое было?! Меня так поражают такие "мамкины гадалки", которые прогнозируют, что через год оно все обесценится, только вот никогда такого я не наблюдал почему-то
С ссд наблюдал пару лет назад, когда в цене значительно упало.
Так это падение связано в целом с технологическим переходом. Я именно про то, что с точки зрения экономики при дефиците просто не может цена падать.
Так и помимо того что санкции и россия обосралась еще в мире было большое чп связанное с накопителями памяти, не так давно закрылся завод, толи тошиба, толи кто, на дезинфекцию, у нас какое то химическое чп было, так что во всем мире подорожает все что связано с памятью.
Ну, про рф я уже молчу, мы в какой-то походу параллельной веселённой живем где нашу страну окружили фашисты
Вопрос с 3050 окончательно решён
А зачем нам видеокарты ? Нужно на завод идти ̶н̶а̶ ̶н̶о̶в̶у̶ю̶ ̶я̶х̶т̶у̶ ̶з̶а̶р̶а̶б̶а̶т̶ы̶в̶а̶т̶ь̶ ̶ отечество поднимать
спецоперация спецоперацией, а обед по расписанию
Яка сумна новина
Беляш не пались
Мне кажется что если вам хочется зубодробительного шутера с хорошей графикой то скоро можно будет просто выйти из дома.
Так это получается рынок открыт? Сейчас свои заводы построим и сделаем даже лучше, они потом плакать будут, что лишились такого рынка.
Прям как с адоб, как некоторые здесь предлагали, ага.
Конечно! Сделаем завод по типу автовазавского. Чтоб весь мир охуевал: О БОЖЭ! ОНО РАБОТАЕТ!!! А КАК ОНО РАБОТАЕТ? ОЙ ШТОТО ОТПАЛО И ФСЕ ИСЧЕЗЛО»
😢
деДТФикация
Всего на митинге в Новосибирске задержали почти 100 человек.
Новый слоган против войны: "Миру мир" Объясняю, почему за него вас не посадят
Только что был на одиночном пикете с плакатом "Миру мир". Меня доставили в отделение, где я объяснял его содержимое так: пикет против санкций Visa и Mastercard, призыв сделать карту Мир международной: Миру - платежную систему "Мир"
Митинги проходят по всей стране, граждане требуют прекратить «спецоперацию» на Украине. Обновляемый пост.
По предварительным данным за медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе силовики. У пострадавших диагностированы различные травмы.