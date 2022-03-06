Новости
Sasha Shambilova

PCMag: производитель видеокарт Nvidia приостановит продажи в России Статьи редакции

Графические процессоры компании также используются в видеокартах ASUS, Gigabyte, MSI, Palit и KFA2.

Приостановка коснётся всех товаров компании. Об этом представитель Nvidia сообщил изданию PCMag. Повлияет ли это на видеокарты компаний-партнёров — неясно.

Такое решение приняли после начала «спецоперации» России на Украине. Официального заявления Nvidia пока не делала.

4 марта официально приостановили все поставки в Россию и Белоруссию AMD и Intel. Обе компании подтвердили, что это включит клиентские, серверные и графические процессоры.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #кофнликтнаукраине

2642 просмотров
34 34 комментария
21
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
34 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
still better than you

После этой новости на ДТФ начался сущий кошмар

Ответить
56
Развернуть ветку
Без имени

На дтф кошмар уже несколько дней не заканчивается

Ответить
17
Развернуть ветку
JilaNis

Надеюсь им всем повестки скоро придут. Это будет необходимо для того, чтобы они вернулись в реальность.

Ответить
30
Развернуть ветку
Jabas

Там вообще жоска, ветки по 600-700+ комментариев стали смыслом жизни

Ответить
3
Развернуть ветку
Должностной паркур

нихуя интересного только не пишут

Ответить
4
Развернуть ветку
Jared

да тут и на тж долбо*бов много, как выяснилось. Мало чем от дтф отличается

Ответить
1
Развернуть ветку
Жалкий турник

Д*ф помойка

Ответить
0
Развернуть ветку
Fergut Negnelson

деNvidiфикация

Ответить
48
Развернуть ветку
Победа России

Да тут через неделю поди деинтернетизацию устроят

Ответить
5
Развернуть ветку
Победа России

Ахаха, пошутил, но решил перепроверить и охуел, потому что угадал с деинтернетизацией и сроками.

https://t.me/zatelecom/20986
https://t.me/zatelecom/20988

А там действительно к 15 марта Минцифры требует принять ряд мер, которые по сути позволят дёрнуть рубильник.

ЗаТелеком
Вторая телеграмма с более чёткими указаниями. Еще одно свидетельство того, что российские власти скорее всего выключат внешний интернет после 9 марта.

С вопросами можно обратиться к:

ПОГОСЯН ДАВИД ГАРНИКОВИЧ
D.POGOSYAN@DIGITAL.GOV.RU

ТЕЛ. 8 (495) 530-22-44, ДОБ. 4186.

И нет, это н...
Вторая телеграмма с более чёткими указаниями. Еще одно свидетельство того, что российские власти скорее всего выключат внешний интернет после 9 марта.

С вопросами можно обратиться к:

ПОГОСЯН ДАВИД ГАРНИКОВИЧ
D.POGOSYAN@DIGITAL.GOV.RU

ТЕЛ. 8 (495) 530-22-44, ДОБ. 4186.

И нет, это не раскрытие данных — это контакт конкертного исполнительного лица, ответственного за сбор информации и, как я понимаю, у него должны быть все данные.

Документ подписан ЭЦП А.В. Черненко и я на 95% уверен, что это не фейк и не подделка
ЗаТелеком
Ответ на публикацию ЗаТелеком
Глазастые читатели подсказали (я запутался в капсе)

Итак, какие ключевые даты у нас есть:

1. До 9 марта (по первой телеграме) ОГВ должны предоставить список интернет-ресурсов ОГВ
2. До 11 марта должны провести проверку на предмет «простых паролей», еще кучу телодвижений и зачем-т...
Глазастые читатели подсказали (я запутался в капсе)

Итак, какие ключевые даты у нас есть:

1. До 9 марта (по первой телеграме) ОГВ должны предоставить список интернет-ресурсов ОГВ
2. До 11 марта должны провести проверку на предмет «простых паролей», еще кучу телодвижений и зачем-то DNS — в общем, выполнить мероприятия по инфобезу, которые должны быть сделаны вообще и выполняться перманентно.
3. До 15 марта доложить о проделанных мероприятиях.

Итак, у нас есть время до следующего вторника, пока путинское ворье приготовится к отключению интернета
Ответить
0
Развернуть ветку
Fergut Negnelson

Ээээ... Я за интернет час назад только заплатил

Ответить
0
Развернуть ветку
Коровка спасла Россию

Интересно, как там dtf поживает?

Ответить
6
Развернуть ветку
Йохан Ирвинг

Обвиняют клятых пиндосов в двойных стандартах и компании в лицемерии

Ответить
31
Развернуть ветку
Христов украинец

В нарды учатся играть

Ответить
7
Развернуть ветку
Serhii Nesterov

Всё ещё не научились в причинно-следственные связи

Ответить
3
Развернуть ветку
Qqshka

Жалуются на то, что они сами не виноваты и почему санкциями бьют по обычным людям

Ответить
2
Развернуть ветку
Жалкий турник

Твоими молитвами, коровка

Ответить
0
Развернуть ветку
Rita Mertens

Один хуй никто не мог позволить себе новые видяхи, а после новых санкций так тем более. Что ушли, что на месте

Ответить
11
Развернуть ветку
Недоперепил

Ладно видяхи. На Авито сейчас апокалипсис начался. То что стоило бушное по 30 тысяч впаривают по 75. Пользованные hdd все раскупили. Как и остальные запчасти. В Ситилинке терабайтный hdd стоивший 3500 поднялся до 10 тысяч и то их разобрали. Люди просто в панику ударились и скупают все подчистую.

Ответить
4
Развернуть ветку
Во Нючка

Через год всё это ненужное дерьмо повалится в обратном направлении )).

Ответить
1
Развернуть ветку
Алексей Логачев

Хоть когда-то такое было?! Меня так поражают такие "мамкины гадалки", которые прогнозируют, что через год оно все обесценится, только вот никогда такого я не наблюдал почему-то

Ответить
0
Развернуть ветку
FireGrim

С ссд наблюдал пару лет назад, когда в цене значительно упало.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Логачев

Так это падение связано в целом с технологическим переходом. Я именно про то, что с точки зрения экономики при дефиците просто не может цена падать.

Ответить
0
Развернуть ветку
EdisonsLamp

Так и помимо того что санкции и россия обосралась еще в мире было большое чп связанное с накопителями памяти, не так давно закрылся завод, толи тошиба, толи кто, на дезинфекцию, у нас какое то химическое чп было, так что во всем мире подорожает все что связано с памятью.
Ну, про рф я уже молчу, мы в какой-то походу параллельной веселённой живем где нашу страну окружили фашисты

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Дмитриев

Вопрос с 3050 окончательно решён

Ответить
11
Развернуть ветку
Rimas

А зачем нам видеокарты ? Нужно на завод идти ̶н̶а̶ ̶н̶о̶в̶у̶ю̶ ̶я̶х̶т̶у̶ ̶з̶а̶р̶а̶б̶а̶т̶ы̶в̶а̶т̶ь̶ ̶ отечество поднимать

Ответить
2
Развернуть ветку
Alexey Samarkin

спецоперация спецоперацией, а обед по расписанию

Ответить
1
Развернуть ветку
Dan

Яка сумна новина

Ответить
1
Развернуть ветку
Rita Mertens

Беляш не пались

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmytry Kovalsky

Мне кажется что если вам хочется зубодробительного шутера с хорошей графикой то скоро можно будет просто выйти из дома.

Ответить
1
Развернуть ветку
FireGrim

Так это получается рынок открыт? Сейчас свои заводы построим и сделаем даже лучше, они потом плакать будут, что лишились такого рынка.
Прям как с адоб, как некоторые здесь предлагали, ага.

Ответить
1
Развернуть ветку
Tonya Archer

Конечно! Сделаем завод по типу автовазавского. Чтоб весь мир охуевал: О БОЖЭ! ОНО РАБОТАЕТ!!! А КАК ОНО РАБОТАЕТ? ОЙ ШТОТО ОТПАЛО И ФСЕ ИСЧЕЗЛО»

Ответить
0
Развернуть ветку
Вячеслав

😢

Ответить
0
Развернуть ветку
davi nayka

деДТФикация

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 34 комментария
Tapac BOBK
Нашлась стюардесса
Пердизент России @putin4russia
Есть профессия такая - народ изображать...
64 64 комментария
173
Новости
Sasha Shambilova
«Задержанный» на акции протеста 6 марта мопс Статьи редакции

Всего на митинге в Новосибирске задержали почти 100 человек.

Фото «Тайга.Инфо»
62 62 комментария
244
Николай Авдоев

Новый слоган против войны: "Миру мир" Объясняю, почему за него вас не посадят

Только что был на одиночном пикете с плакатом "Миру мир". Меня доставили в отделение, где я объяснял его содержимое так: пикет против санкций Visa и Mastercard, призыв сделать карту Мир международной: Миру - платежную систему "Мир"

2 2 комментария
34
Комплексный микроскоп

Порешал вопросики: нашёл жильё, купил симку, бухнул с друзьями, которые тут живут уже много лет.

Очень помогают знакомые армяне из Москвы. Дают контакты нужных лиц, кто может порешать все что нужно.

113 113 комментариев
156
Офтоп
Жестокий историк
40 40 комментариев
405
Новости
Sasha Shambilova
Протесты в Москве и в остальной России 6 марта. Главное Статьи редакции

Митинги проходят по всей стране, граждане требуют прекратить «спецоперацию» на Украине. Обновляемый пост.

Фото из телеграм-канала «Черных и его коростели»
Статья дополняется
206 206 комментариев
141
Офтоп
Коровка спасла Россию

Чуть не сказал запрещённое слово

19 19 комментариев
89
Новости
Весенний рубин
В Москве автозак с задержанными врезался в столб и перевернулся

По предварительным данным за медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе силовики. У пострадавших диагностированы различные травмы.

11 11 комментариев
35
Больше статей
null