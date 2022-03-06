Графические процессоры компании также используются в видеокартах ASUS, Gigabyte, MSI, Palit и KFA2.

Приостановка коснётся всех товаров компании. Об этом представитель Nvidia сообщил изданию PCMag. Повлияет ли это на видеокарты компаний-партнёров — неясно.

Такое решение приняли после начала «спецоперации» России на Украине. Официального заявления Nvidia пока не делала.