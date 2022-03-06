Новости
Sasha Shambilova

Роскомнадзор заблокировал сайты «Сноба», «Собеседника» и «Агентства» Статьи редакции

В реестре запрещённых сайтов также оказались сайты региональных газет и изданий.

Фото «Роскомсвобода»

Информация о блокировках внесена в реестр запрещённых сайтов. Доступ ко всем ограничили по требованию Генпрокуратуры.

Причина блокировок пока неясна. «Агентство» сообщает, что получило уведомление от регулятора 24 февраля — в день начала «спецоперации». Доступ ограничили также к «Эху Москвы в Челябинске», изданию о гражданских активистах Activatica, новостному сайту русской диаспоры в Калифорнии SlavicSac и «Форуму костромских джедаев».

По этому же решению Генпрокуратуры 6 марта заблокировали «Медиазону», «7х7 — Горизонтальная Россия» и Republic. В редакциях сообщили, что это случилось из-за материалов о событиях на Украине, которые регулятор счёл «фейками».

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #сми #блокировки

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Очередной новорег

#тжживи

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Жалкий турник
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Alexandr

Путин чума 21 века.

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Имя Фамилия

Они вообще собираются блочить ютуб, Инстаграм и тик ток? Сколько мне ждать?

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Dan

Ребята тупо 24/7 работают. Пидорасы

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Арсен Саакян

ПидАрасы

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испанский смех

сми?

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Нет сил придумать ник

Спутниковый интернет дорогой? Кто пользовался?

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Alex

По секрету скажу, что у спутникового интернета русские спутники и русский интернет

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Нет сил придумать ник
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Чувак против войны

Твоююю маааать! (С)

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Русеслав Блотон

дорогой и говенный

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Западный меч

Бггг фашистское государство решило прикрыть свою жопку

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Жалкий турник

Только молитвы спасут TJ

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Вторичный бинокль
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Жалкий турник

Я бы с ней помолился

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Пароход из листа тетрадного

кожа да кости( ей бы покушать чутка.

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Жалкий турник

Пук

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Пароход из листа тетрадного

Здарова, бандит)
То есть, пук)

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Rimas

А как фул называется ?

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Случайный поезд

Хотел бы с ней согрешить немного

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АстонМартэн

Все это больше похоже на предсмертные судороги, или эпилептический припадок. Не зря брат-2 говорил, что сила в правде.

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Педагогический самолет

Твари

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Agoniks

Выгребают последние крохи свободы и правды

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adw

чёто у меня тж не грузит без впн

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pls help

У меня такое вчера было, а сегодня стало грузить

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Danya

Москва или регионы?

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adw

МСК. Но уже норм

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Rimas

У меня tj с телефона и планшета не открывается, а вот с компа в этой-же сети нормально, вообще давно уже пора прокси через VPS сделать

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Danya

Москва или регионы?

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Rimas

Регионы, юг

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Danya

Москва или регионы?
UPD: сорри, не сюда

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Da Luxe

На лефоне сайт через браузер открываешь? Или в приложении?

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Святой цветок

когда за вами придут?

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Un Citoyen _

Я не претендую на мнение россиян, но думаю, что возвращение монархии (но монархии парламентской) в Россию вернет эту страну на европейский путь.
Россия - огромная страна, и только королевская или императорская семья, имеющая связи по всей Европе, сможет примирить русский народ с его европейскими соседями... и, возможно, примирить русских с самими собой и их испорченной благородной и славной историей почти на век радикального социализма.
Пока Россия бомбит Украину и Киев, киевский балет едет в Европу, чтобы показать европейцам престижную художественную вселенную из России и, в частности, Лебединое озеро !

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НикакойвойнысУкраиной

Категорически несоглы. России, очевидно, противопоказана какая-либо сильная концентрация власти в руках одной фигуры. Она всегда ведёт к стагнации, деградации и войнам. Которые нередко тупо просираются.

Крымская война (просер тотальный), Русско-японская война (просер тотальный) и Первая мировая война (просер и распад)

Нам нужна только парламентская республика. Если и вводить монархию — то строго в виде конституционной монархии.

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Sergei Timofeyev

Привезите и мне этой херни!

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Tannim

Ничего, потерпят.

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Вячеслав

😢

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Sergei Timofeyev

Я так понимаю, никаких доказательств и уведомлений никто не собирает и не делает? Демократично и либерально! В духе ВВП, как самого главного либерала!

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Роман Величкин

Я читал порядка 10 разных СМИ. Их заблокировали всех, ВСЕХ. Даже Сноб - его то за что? Остались только сайты Комитета, да ВК.

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Роман Величкин

Давайте делать ставки, кто следующий: Новая Газета, Комитет или Лентач? Потому что больше и не осталось никого.

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