Роскомнадзор заблокировал сайты «Сноба», «Собеседника» и «Агентства» Статьи редакции
В реестре запрещённых сайтов также оказались сайты региональных газет и изданий.
Информация о блокировках внесена в реестр запрещённых сайтов. Доступ ко всем ограничили по требованию Генпрокуратуры.
Причина блокировок пока неясна. «Агентство» сообщает, что получило уведомление от регулятора 24 февраля — в день начала «спецоперации». Доступ ограничили также к «Эху Москвы в Челябинске», изданию о гражданских активистах Activatica, новостному сайту русской диаспоры в Калифорнии SlavicSac и «Форуму костромских джедаев».
По этому же решению Генпрокуратуры 6 марта заблокировали «Медиазону», «7х7 — Горизонтальная Россия» и Republic. В редакциях сообщили, что это случилось из-за материалов о событиях на Украине, которые регулятор счёл «фейками».
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Путин чума 21 века.
Они вообще собираются блочить ютуб, Инстаграм и тик ток? Сколько мне ждать?
Ребята тупо 24/7 работают. Пидорасы
ПидАрасы
сми?
Спутниковый интернет дорогой? Кто пользовался?
По секрету скажу, что у спутникового интернета русские спутники и русский интернет
Твоююю маааать! (С)
дорогой и говенный
кожа да кости( ей бы покушать чутка.
Здарова, бандит)
То есть, пук)
А как фул называется ?
Хотел бы с ней согрешить немного
Все это больше похоже на предсмертные судороги, или эпилептический припадок. Не зря брат-2 говорил, что сила в правде.
Выгребают последние крохи свободы и правды
чёто у меня тж не грузит без впн
У меня такое вчера было, а сегодня стало грузить
МСК. Но уже норм
У меня tj с телефона и планшета не открывается, а вот с компа в этой-же сети нормально, вообще давно уже пора прокси через VPS сделать
Регионы, юг
Москва или регионы?
UPD: сорри, не сюда
На лефоне сайт через браузер открываешь? Или в приложении?
Я не претендую на мнение россиян, но думаю, что возвращение монархии (но монархии парламентской) в Россию вернет эту страну на европейский путь.
Россия - огромная страна, и только королевская или императорская семья, имеющая связи по всей Европе, сможет примирить русский народ с его европейскими соседями... и, возможно, примирить русских с самими собой и их испорченной благородной и славной историей почти на век радикального социализма.
Пока Россия бомбит Украину и Киев, киевский балет едет в Европу, чтобы показать европейцам престижную художественную вселенную из России и, в частности, Лебединое озеро !
Категорически несоглы. России, очевидно, противопоказана какая-либо сильная концентрация власти в руках одной фигуры. Она всегда ведёт к стагнации, деградации и войнам. Которые нередко тупо просираются.
Крымская война (просер тотальный), Русско-японская война (просер тотальный) и Первая мировая война (просер и распад)
Нам нужна только парламентская республика. Если и вводить монархию — то строго в виде конституционной монархии.
Привезите и мне этой херни!
Ничего, потерпят.
😢
Я так понимаю, никаких доказательств и уведомлений никто не собирает и не делает? Демократично и либерально! В духе ВВП, как самого главного либерала!
Я читал порядка 10 разных СМИ. Их заблокировали всех, ВСЕХ. Даже Сноб - его то за что? Остались только сайты Комитета, да ВК.
Давайте делать ставки, кто следующий: Новая Газета, Комитет или Лентач? Потому что больше и не осталось никого.
Ощущение тревоги и страха за ближайшее будущее - отступило. Пришло осознание абсолютного мрака в будущем. Не открою я уже свою игровую студию, потому что нахуй никому не нужны игры из России. Не полечу есть хот-дог в США, потому что хот-дог будет стоить как месячная зарплата. Не буду вкусное кушать, потому что кроме картошки и домашних…
Наступила самая тяжелая мрачная стадия осознания пиздеца. Как бы я не готовился к пиздецу сейчас - он все равно наступит. На 8е марта закачу грандиозный ужин. Из всех доступных будущих санкционнок.
Графические процессоры компании также используются в видеокартах ASUS, Gigabyte, MSI, Palit и KFA2.
Картами Visa и Mastercard, выпущенными в России, с 10 марта не расплатиться за границей, в иностранных сервисах и в зарубежных интернет-магазинах.
Новый слоган против войны: "Миру мир" Объясняю, почему за него вас не посадят
Только что был на одиночном пикете с плакатом "Миру мир". Меня доставили в отделение, где я объяснял его содержимое так: пикет против санкций Visa и Mastercard, призыв сделать карту Мир международной: Миру - платежную систему "Мир"
Всего на митинге в Новосибирске задержали почти 100 человек.