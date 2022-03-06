Spotify приостановил продажу подписки Premium в России Статьи редакции
Это связано с приостановкой работы Visa и Mastercard.
Spotify объявил, что подписка Premium больше не доступна в России из-за «новых внешних ограничений», которые связаны с приостановкой работы платёжных систем Visa и Mastercard. Объявление об этом расположено на сайте сервиса.
Компания отмечает, что при наличии подписки следующая попытка оплаты может быть неудачной, в связи с чем Spotify автоматически её отменит.
3 марта сервис закрыл офис в России «на неопределённый срок» из-за событий на Украине. Однако в заявлении компания отметила, что считает «крайне важным попытаться сохранить работоспособность Spotify в России».
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Грязное кидалово по национальному признаку, вот что это. Как будто все в России только и думают о нападении на другие страны, пипец
К чему коммент? Виза и мастеркард отключили рф, зарубежом нечего не оплатить. Спотифай просто написал, что возможно вы не сможете оплатить
UnionPay
Их эквайринг мог не поддерживать изначально юнионпей из рф, тк никто оттуда не платил. Или вы точно знаете, что работало?
Нет, я кретин. Но еще большие кретины работают в Spotify, они принимают Discover, но не принимают UnionPay.
Хуюнион. Удачи им американские сервисы оплатить.
Spotify шведский.
На андроид есть взломанный Spotify - предлагаю ответные санкции
«Premium больше не доступен для покупки в России»
«Eсли у вас есть активная подписка»
Да
Привет
Охуенно, спасибо
Недолго музыка играла
Яндекс музыка вам с речами фюрера
я приобрел годовую подписку на спотифай на озоне
Как вариант
Сколько ждали и из-за одного *блана про*бали
Всё идёт к тому, что в России больше не будет развлечений и занятий, кроме как идти на войну против Европы.
Ага, и другую карту не дают привязать.
Пришло время вернуться на Zaycev.net
"Однако в заявлении компания отметила, что считает «крайне важным попытаться сохранить работоспособность Spotify в России»."
А потом ктонить в твитере напишет что спортифай работает в мордоре и минус 20% акции и извинения
У Спотифай 3 суток, чтобы сделать оплату на год+
Ну пиздец
А карты только для личного пользования бывают? Family на год не купить?
Картами Visa и Mastercard, выпущенными в России, с 10 марта не расплатиться за границей, в иностранных сервисах и в зарубежных интернет-магазинах.
Митинги проходят по всей стране, граждане требуют прекратить «спецоперацию» на Украине. Обновляемый пост.
В реестре запрещённых сайтов также оказались сайты региональных газет и изданий.
Ощущение тревоги и страха за ближайшее будущее - отступило. Пришло осознание абсолютного мрака в будущем. Не открою я уже свою игровую студию, потому что нахуй никому не нужны игры из России. Не полечу есть хот-дог в США, потому что хот-дог будет стоить как месячная зарплата. Не буду вкусное кушать, потому что кроме картошки и домашних…
Наступила самая тяжелая мрачная стадия осознания пиздеца. Как бы я не готовился к пиздецу сейчас - он все равно наступит. На 8е марта закачу грандиозный ужин. Из всех доступных будущих санкционнок.
Графические процессоры компании также используются в видеокартах ASUS, Gigabyte, MSI, Palit и KFA2.
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