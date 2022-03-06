Новости
Sasha Shambilova

Spotify приостановил продажу подписки Premium в России Статьи редакции

Это связано с приостановкой работы Visa и Mastercard.

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Spotify объявил, что подписка Premium больше не доступна в России из-за «новых внешних ограничений», которые связаны с приостановкой работы платёжных систем Visa и Mastercard. Объявление об этом расположено на сайте сервиса.

Компания отмечает, что при наличии подписки следующая попытка оплаты может быть неудачной, в связи с чем Spotify автоматически её отменит.

3 марта сервис закрыл офис в России «на неопределённый срок» из-за событий на Украине. Однако в заявлении компания отметила, что считает «крайне важным попытаться сохранить работоспособность Spotify в России».

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AP

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #spotify #конфликтнаукраине

Спасибо за наводку Илья П.
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NineNineOne

Грязное кидалово по национальному признаку, вот что это. Как будто все в России только и думают о нападении на другие страны, пипец

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Pavel Chernev

К чему коммент? Виза и мастеркард отключили рф, зарубежом нечего не оплатить. Спотифай просто написал, что возможно вы не сможете оплатить

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13
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Richard Lewis

UnionPay

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–4
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Pavel Chernev

Их эквайринг мог не поддерживать изначально юнионпей из рф, тк никто оттуда не платил. Или вы точно знаете, что работало?

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Richard Lewis

Нет, я кретин. Но еще большие кретины работают в Spotify, они принимают Discover, но не принимают UnionPay.

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Пароход из листа тетрадного

Хуюнион. Удачи им американские сервисы оплатить.

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Richard Lewis

Spotify шведский.

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velvetdust

На андроид есть взломанный Spotify - предлагаю ответные санкции

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Разнообразный татарин

«Может быть». Чёрным по желтому написано, что просто деньги могут не списаться.

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Илья П.

«Premium больше не доступен для покупки в России»

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Разнообразный татарин

«если мы не сможем списать»

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Илья П.

«Eсли у вас есть активная подписка»

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Разнообразный татарин

Короче, новых не принимают, а текущие отменят, если деньги не спишутся, я так понял

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Илья П.

Да

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Короткий танк88

вот этот шляпный базар для чего нам сейчас?

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Бурный историк

Закрой рот

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Короткий танк88
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Нейродыня

Привет

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Бурный историк

ПРИВЕТ БРАТ

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Нейродыня

Охуенно, спасибо

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Бурный историк

Думал что больше никогда тебя не увижу

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Алексей Иванов

Недолго музыка играла

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Николай Николаевич

Яндекс музыка вам с речами фюрера

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welcome home

я приобрел годовую подписку на спотифай на озоне

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Илья П.

Как вариант

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Святий Миколай

Сколько ждали и из-за одного *блана про*бали

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Alex Shokhin

Всё идёт к тому, что в России больше не будет развлечений и занятий, кроме как идти на войну против Европы.

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Barceal

Ага, и другую карту не дают привязать.

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Alexey Samarkin

Пришло время вернуться на Zaycev.net

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Hfr Olod

"Однако в заявлении компания отметила, что считает «крайне важным попытаться сохранить работоспособность Spotify в России»."
А потом ктонить в твитере напишет что спортифай работает в мордоре и минус 20% акции и извинения

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Ivar Ragnarsson

У Спотифай 3 суток, чтобы сделать оплату на год+

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Егор Лебедев

Ну пиздец

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Spid3r

А карты только для личного пользования бывают? Family на год не купить?

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