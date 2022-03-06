TikTok запретил вести прямые трансляции и загружать новый контент пользователям из России Статьи редакции
Обмениваться сообщениями всё ещё можно.
Об этом сообщается в твиттере TikTok.
1 марта TikTok ограничил доступ к RT и Sputnik в Евросоюзе. Роскомнадзор обвинил соцсеть в цензуре и потребовал снять ограничения.
4 марта Владимир Путин подписал закон «о фейках» про российскую армию со сроками до 15 лет. Документ приняли на фоне «спецоперации» на Украине.
В этот же день в России заблокировали твиттер и фейсбук. Это стало ответной мерой на «дискриминацию российских государственных СМИ»: после начала «спецоперации» на Украине Евросоюз запретил RT.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Затанцуют до смерти
Бляяя, представил. Толпа пориджей на электросамокатах бьется о ворота Кремля держа в руках соевый смузи
Будут дымовую завесу пилить из вейпов
Если перекрыть еще стим, порнохаб, инсту, то разъяренная школота снесет и омон и собр, доберется до кремля и перегрызет все башни там. Зиллионы джоулей нерастраченного либидо снесут российскую власть быстрее чем любое оружие.
Не, пизда ДТФ прост придёт, все туда пойдут ныть о том, какой Жопад плохой
покупка игр в стим уже заблокирована.
«Штурм кремля чееек»
Яка сумна новина
без картинки не то
Не, норм
Удар по китайским союзникам?
Кстати да, что на это ответит стержень Си
Это сделал сам тикток, судя из текста новости. Так что удар от самих себя по самим себе.
Зумеры просто начали не иронично там гулять координироваться походу.
В тикток хаусе после этих слов начался ссущий кошмар
Я вот чего не понимаю, в стране по сути уничтожается медиасфера наряду со сферой культурной – каким хером всю эту сферу можно переориентировать на внутренний рынок? Вот про Иран говорят, мол, рф ждет то же самое, но как можно накрыть куполом 146млн человек и все это контролировать еще. Это невозможно физически, у государства нет ресурсов на такое. Тут нет никакого плана вообще.
Есть. Возможно. В Китае почти 2 миллиарда, в чём проблемы?
Будет pornhub дом
Но без трансляций (((
Хотел почитать реакцию тиктокеров, в ВК, а у них там какая-то филиал РИА Новости
Во Франции наиболее адекватно все сделано через разницу в возрасте
паблик "тикток" в ВК
ещё бы в группе "Новости Инстаграма 😋✨👍" в одноклассниках смотрел, лол
Поплатились, получается
Выкинули деньги на ветер
По доброй традиции инвестировали в говно.
У меня в городе взяли сегодня двух пропагандистов за русским мир. Потом я узнал их, так как видел их ватные комменты на фб в местных СМИ и тикток канал с десятком млн. просмотров роликов...
но не все
Они не говорили, что приостановили работу. Только новые посты публиковать и трансляции вести.
ВОСИМЬ ЛЕТ они создавали для тебя контент
То есть тепер русские дети будут смотреть только посты украинцев? Гениальная многоходовочка)
Привет. Как дела у мейла?
О, привет
Вроде как закон о фейках имеет обратную силу, т.е набутылить Тикток могут, если они не удалят всё то, что уже было выгружено и попадает под закон.
то есть можно смотреть старые посты?
Зачем злишь других школьников?
Как там Видео Мэйл Ру?
Так там и в старых постах видосы тянут на статью
Никита, попробуй открыть тикток любого иностранца
Каждый раз видя эту картинку, думаю, какое всё-таки неуважение к Стиву Бушеми.
При чём тут Стив Бушеми?
и восимь лет!
Хоть какой-то плюс 👍
Сомнительный плюс.
плюс минус
Ваты на удивление оч много там. Может и на пользу, как если бы РТ заблочили.
Чем ниже уровень образования, тем больше поддержка Путина. Так что Тик-Ток и Одноклассники - это просто рай для путинской аудитории.
ИКЕА нанесла удар🥊 по России, а тикток ее добьёт
Не выкладывай, сразу ложись.
где же они будут отрабатывать госзаказы?
Зумеры завтра:
Там ещё и бумеров очень много
Милохин теперь к баскову трубочистом устроится или наооборот 🥲
Дымоходы чистить?
Ага, швабрировать по очереди друга будут
Даже вот как-то и не жаль. :)
Переходим в православный МэйлТак
Расчехляйте спинеры блят
Ну все, пизда Путину от Милохина
Теперь буду ждать, когда ВКонтакте и одноклассники также запретят выкладывать новый контент.
Ебанулись совсем?
Клипы от ВК теперь взлетят?
Тикток этож китайская соцсеть? Великий лидер Xi предал великорослого бурноволосатого царя батюшку???
Это шутка? Я только что зашёл и запостил пробный видос, все загрузилось. Или это вступит в силу через несколько дней?
Пора делать приложение ГазГаз
ЭТО САМАЯ ЛУЧШАЯ НОВОСТЬ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ. И не потому что тикток говно, а потому что там столько говна об происходящем, и самый концетрат идиотов именно там.
ахахахах а здесь когда заблокируете трусы!!! СЛАВА УКРАИНЕ🇺🇦
Тиктокеры сами себе яму вырыли
Империя наносит финальный удар!
Все не могу выставить!видео прогружаетсч до 60% и все
Йеее, парашу для 14-летних дебилов отключили.
Был тиктокер, теперь токарь
Жалко детишек. Ок, нет времени переживать. Блокируйте инсту и ютубчик. Потом включайте чебурнет.
Бедный некоглай xD
В стране задержали почти четыре с половиной тысячи человек — больше, чем на акции 23 января 2021 года.
Графические процессоры компании также используются в видеокартах ASUS, Gigabyte, MSI, Palit и KFA2.
Ощущение тревоги и страха за ближайшее будущее - отступило. Пришло осознание абсолютного мрака в будущем. Не открою я уже свою игровую студию, потому что нахуй никому не нужны игры из России. Не полечу есть хот-дог в США, потому что хот-дог будет стоить как месячная зарплата. Не буду вкусное кушать, потому что кроме картошки и домашних…
Наступила самая тяжелая мрачная стадия осознания пиздеца. Как бы я не готовился к пиздецу сейчас - он все равно наступит. На 8е марта закачу грандиозный ужин. Из всех доступных будущих санкционнок.
Картами Visa и Mastercard, выпущенными в России, с 10 марта не расплатиться за границей, в иностранных сервисах и в зарубежных интернет-магазинах.
Это связано с приостановкой работы Visa и Mastercard.