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Sasha Shambilova

TikTok запретил вести прямые трансляции и загружать новый контент пользователям из России Статьи редакции

Обмениваться сообщениями всё ещё можно.

165 165 комментариев
17 363 просмотров

Об этом сообщается в твиттере TikTok.

Безопасность наших сотрудников и пользователей остаётся нашим главным приоритетом. В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и загрузку нового контента для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона в вопросах безопасности.

TikTok

1 марта TikTok ограничил доступ к RT и Sputnik в Евросоюзе. Роскомнадзор обвинил соцсеть в цензуре и потребовал снять ограничения.

4 марта Владимир Путин подписал закон «о фейках» про российскую армию со сроками до 15 лет. Документ приняли на фоне «спецоперации» на Украине.

В этот же день в России заблокировали твиттер и фейсбук. Это стало ответной мерой на «дискриминацию российских государственных СМИ»: после начала «спецоперации» на Украине Евросоюз запретил RT.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #tiktok #конфликтнаукраине

165 165 комментариев
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Христианский кофе

Зумеры пойдут на штурм кремля?

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140
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Rapha

Затанцуют до смерти

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67
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Звезда спас TJ

Бляяя, представил. Толпа пориджей на электросамокатах бьется о ворота Кремля держа в руках соевый смузи

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41
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НикакойвойнысУкраиной

Будут дымовую завесу пилить из вейпов

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7
1 комментарий
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Сергей Кузнецов

Если перекрыть еще стим, порнохаб, инсту, то разъяренная школота снесет и омон и собр, доберется до кремля и перегрызет все башни там. Зиллионы джоулей нерастраченного либидо снесут российскую власть быстрее чем любое оружие.

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21
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НикакойвойнысУкраиной

Не, пизда ДТФ прост придёт, все туда пойдут ныть о том, какой Жопад плохой

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21
1 комментарий
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F Dominus

покупка игр в стим уже заблокирована.

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3
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Ялкынчик🔥

«Штурм кремля чееек»

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1
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Заминусуй если сможешь
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83
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Arsen Ablaev

Яка сумна новина

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46
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Илюминат Пупкин

без картинки не то

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9
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Doa Prime
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64
3 комментария
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Oldfag TV

Не, норм

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0
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Dmitry Pasyutin

Удар по китайским союзникам?

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40
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Зелёный Мох

Кстати да, что на это ответит стержень Си

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24
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Экспериментальный единорожек88

Стержень Си приближается к тылам Пу

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41
2 комментария
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Во Нючка

Это сделал сам тикток, судя из текста новости. Так что удар от самих себя по самим себе.

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6
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Sloowbruh

Зумеры просто начали не иронично там гулять координироваться походу.

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2
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Alexander D

В тикток хаусе после этих слов начался ссущий кошмар

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40
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Alexander D

Я вот чего не понимаю, в стране по сути уничтожается медиасфера наряду со сферой культурной – каким хером всю эту сферу можно переориентировать на внутренний рынок? Вот про Иран говорят, мол, рф ждет то же самое, но как можно накрыть куполом 146млн человек и все это контролировать еще. Это невозможно физически, у государства нет ресурсов на такое. Тут нет никакого плана вообще.

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6
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НикакойвойнысУкраиной

Есть. Возможно. В Китае почти 2 миллиарда, в чём проблемы?

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6
10 комментариев
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Зелёный Мох

Будет pornhub дом

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3
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Alexander D

Но без трансляций (((

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3
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ＫＩＢØＵＮＥ

Хотел почитать реакцию тиктокеров, в ВК, а у них там какая-то филиал РИА Новости

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1
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asdasd asd

Во Франции наиболее адекватно все сделано через разницу в возрасте

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0
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КАМИН РАЙДЕР

паблик "тикток" в ВК
ещё бы в группе "Новости Инстаграма 😋✨👍" в одноклассниках смотрел, лол

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0
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Нищий торшер

Учитывая, что там большинство купленные ура-патриоты

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38
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Зелёный Мох

Поплатились, получается

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11
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ＫＩＢØＵＮＥ

Выкинули деньги на ветер

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0
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Иван Козлов

По доброй традиции инвестировали в говно.

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4
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Бандерiвець на бандеромобiлi

У меня в городе взяли сегодня двух пропагандистов за русским мир. Потом я узнал их, так как видел их ватные комменты на фб в местных СМИ и тикток канал с десятком млн. просмотров роликов...

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0
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Инженерный микроскоп

а за что взяли?

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0
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Max Yankov

но не все

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0
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Никита Лихачёв

Они не говорили, что приостановили работу. Только новые посты публиковать и трансляции вести.

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22
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Методический бокал

А что будет когда я посмотрю весь? ММММ? КТО-ТО ОБ ЭТОМ ПОДУМАЛ???

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46
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Разнообразный татарин

не так страшен тик ток, как тот, кто посмотрел его весь

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40
1 комментарий
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Alexandr Loginov

ВОСИМЬ ЛЕТ они создавали для тебя контент

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1
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Лим Кирсанов

То есть тепер русские дети будут смотреть только посты украинцев? Гениальная многоходовочка)

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20
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Зелёный Мох

Привет. Как дела у мейла?

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5
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Путин латентный либерал

О, привет

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1
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Alex Blake

Вроде как закон о фейках имеет обратную силу, т.е набутылить Тикток могут, если они не удалят всё то, что уже было выгружено и попадает под закон.

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0
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Христов украинец

Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.
Это согласно Конституции РФ.
Но в реальности им пофиг

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1
1 комментарий
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Полтергей

то есть можно смотреть старые посты?

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0
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Старорег

Зачем злишь других школьников?

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0
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Oldfag TV

Как там Видео Мэйл Ру?

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0
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Закомплексованная Душа

Так там и в старых постах видосы тянут на статью

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0
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Личный каякер

привет

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0
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Plan 🇧&🇨

Никита, попробуй открыть тикток любого иностранца

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0
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Погибший Никита

Классическое уже

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26
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madbutcher

Каждый раз видя эту картинку, думаю, какое всё-таки неуважение к Стиву Бушеми.

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24
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Без имени

При чём тут Стив Бушеми?

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3
3 комментария
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Методический бокал

Он сам родился с таким лицом

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1
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Собачий Кирилл

И по традиции дополню:

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9
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Sergei Timofeyev

и восимь лет!

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0
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Дьявол носит ZARA

Хоть какой-то плюс 👍

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–6
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K P

Сомнительный плюс.

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55
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Дьявол носит ZARA

плюс минус

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4
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Добро и позитив

Ваты на удивление оч много там. Может и на пользу, как если бы РТ заблочили.

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22
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Дьявол носит ZARA

Чем ниже уровень образования, тем больше поддержка Путина. Так что Тик-Ток и Одноклассники - это просто рай для путинской аудитории.

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28
1 комментарий
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Разнообразный татарин

и как мы без смешных видосиков перед сном? это уже край.

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18
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Россию не спасти

ИКЕА нанесла удар🥊 по России, а тикток ее добьёт

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3
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Старорег

Не выкладывай, сразу ложись.

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0
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Plan 🇧&🇨

где же они будут отрабатывать госзаказы?

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10
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Предыдущий ихтиандр

Эльф-торговец просто их всех в Вк клипы переведет)

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7
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Ура Патриот
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11
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Методический бокал

Всё, пезда

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8
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Методический бокал

Тушите свет

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5
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Alex Northern

Зумеры завтра:

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8
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Василий Зимин

Там ещё и бумеров очень много

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1
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Ура Патриот

Милохин теперь к баскову трубочистом устроится или наооборот 🥲

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8
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Sergei Timofeyev

Дымоходы чистить?

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0
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Ура Патриот

Ага, швабрировать по очереди друга будут

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2
1 комментарий
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Зимний бокал

вот это - заебись!

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6
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Chikk

Даже вот как-то и не жаль. :)

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0
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Мертвый паук например

Заебал срать.

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7
2 комментария
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benny

Переходим в православный МэйлТак

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5
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Собачий Кирилл

Пишу в эпичном треде

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5
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James Gator
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5
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Собачий Кирилл

rm -f

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0
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Aidar Adiyatullin

Расчехляйте спинеры блят

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4
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Святий Миколай

Ну все, пизда Путину от Милохина

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4
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Dr. Подорожник

Теперь буду ждать, когда ВКонтакте и одноклассники также запретят выкладывать новый контент.

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3
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Вторичный бинокль

а вкладывать?

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0
3 комментария
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Александр Вавилин

Ебанулись совсем?

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2
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Южная ночь

Клипы от ВК теперь взлетят?

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2
3 комментария
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Cho Aniki

Тикток этож китайская соцсеть? Великий лидер Xi предал великорослого бурноволосатого царя батюшку???

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2
2 комментария
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AMDROMEDA

Это шутка? Я только что зашёл и запостил пробный видос, все загрузилось. Или это вступит в силу через несколько дней?

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2
1 комментарий
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Alexey Samarkin

Пора делать приложение ГазГаз

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1
2 комментария
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Даниил Белов

ЭТО САМАЯ ЛУЧШАЯ НОВОСТЬ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ. И не потому что тикток говно, а потому что там столько говна об происходящем, и самый концетрат идиотов именно там.

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1
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Vladimir Kolbasin

ахахахах а здесь когда заблокируете трусы!!! СЛАВА УКРАИНЕ🇺🇦

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Предыдущий ихтиандр

А Likee? Дети из начальной школы в безопасности? Reels, YT shorts?

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7 комментариев
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Редкий Филипп

Тиктокеры сами себе яму вырыли

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1
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Сергей Кузнецов

Империя наносит финальный удар!

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Вторичный бинокль

С ТикТоком и в США пытались бороться, и в Индии.

кажись, мировую революцию поднимут именно там

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Анастасия Лоран

Все не могу выставить!видео прогружаетсч до 60% и все

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Misha Timoshin

Йеее, парашу для 14-летних дебилов отключили.

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Дьявол носит ZARA

Был тиктокер, теперь токарь

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1 комментарий
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Верный американец

Пришла беда откуда не ждали

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Имя Фамилия

Жалко детишек. Ок, нет времени переживать. Блокируйте инсту и ютубчик. Потом включайте чебурнет.

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Doa Prime

Бедный некоглай xD

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Ещё 20 комментариев
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