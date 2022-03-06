Ощущение тревоги и страха за ближайшее будущее - отступило. Пришло осознание абсолютного мрака в будущем. Не открою я уже свою игровую студию, потому что нахуй никому не нужны игры из России. Не полечу есть хот-дог в США, потому что хот-дог будет стоить как месячная зарплата. Не буду вкусное кушать, потому что кроме картошки и домашних…