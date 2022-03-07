Netflix приостановит работу в России Статьи редакции
Из-за действий России на Украине.
О том, что Netflix приостанавливает работу в России, пишет Variety со ссылкой на представителя компании. Компания подтвердила редактору vc.ru эту информацию. Действующая подписка будет работать до следующего списания.
- На момент написания заметки у редактора vc.ru сервис был доступен и воспроизводились фильмы. Об этом же сообщает и DTF. Возможно, сервис будет работать до тех пор, пока активна подписка.
- 1 марта сервис, согласно источникам Deadline, Variety и «Бюллетеня кинопрокатчика», приостановил производство всех оригинальных фильмов и сериалов, над которыми он работал совместно с российскими продюсерами. Среди них сериалы «Анна К», «Петля» и «Ничего особенного».
- Тогда же Disney, Warner Bros. и Sony временно прекратили выпускать свои фильмы в российском прокате, начиная с «Я краснею» от Pixar и ближайших фильмов Marvel, «Бэтмена» и «Морбиуса» с Джаредом Лето.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Кто последний уйдёт с российского рынка-тот лох
Скорее всего мак, они на недвижку завязаны
Последним будет Путин
Ельцин открыл первый макдак в России, Путин закроет последний
Уходя выключайте свет
Да бля, почему каждый раз смешно)
Объясните что это значит?)
Среди тжшников соревнование кто запостит эту пикчу первым в треде?
Будет в годовой подборук мемов не иначе
Не можешь победить — возглавь.
https://tjournal.ru/news/555484-visa-i-mastercard-obyavili-o-priostanovke-raboty-v-rossii?comment=7672153
11-классник спровоцировал школьника из начальной школы, отпинал его до полусмерти. Все школа решила ну нахуй это сумасшедшего и перестала с ним общаться.
11 класcник: "Та за што!"
Скорее дали штраф родителям за отсутствие воспитания , а они кричат "а нам за што?"
Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду, и как ебут терпеливых руZZких
Как укропов щас ебут за обе щеки вот это действительно зрелище
Михаил, а где смотришь? Пабликов с видео из Украины дохуя и больше, подтверждающих +-успехи в обороне. А вот от России кроме утренних сводок от Конашенкова - нихуя нет, где успех, где ебут? Я не предвзят, просто интересно что ты ответишь.
И в отличие от вас я этим не наслаждаюсь
Совпадение? Не думаю
предполагаю, что нетфликс именно поэтому у нас и свернулся)
время возрождать hd videobox
lazymedia deluxe в помощь
LazyMedia Deluxe в помощь
У меня оба — у HD Videobox’a намного более удобный для меня интерфейс.
—
Он кстати у меня ещё работает, бывает конечно что каталог не с первого раза грузит, но работает
каталог не с первого раза грузит
У меня ничего не глючит, скачайте свежий apk-файл с 4pda.
—
время возрождать HD Videobox
Он и не умер, apk-файл лежит на 4pda.
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Да ваще пахую, жена перестанет смотреть всякое антиутопичное гамно - оно теперь в окне видно за бесплатно )
А точно бесплатно?
Ну со скидкой в косарь
Жесть что теперь будет смотреть Путин. И музыку не послушает — спотифай ушёл
Все надеемся на лебединое озеро
Путин останется один на один с стремительно беднеющим и озлобленным населением России.
Чтобы озлобились те, кто ещё не озлобился, надо отключить радио дача. А те, кто слушал споти, и так против «««спецоперации»»»
У него бобинный проигрыватель есть, ему хватит
я отсмеялся над картинкой полтора скролла назад, но отсмеюсь еще разок)
Я, конечно, хотел не таким образом сэкономить 799₽…
А вот скажите мне , как вы относитесь к такому муву со стороны запада? Интересуют позиции 2х сторон. Тех кто против войны и те кто за специальную операцию.
перестали бы покупать газ, нефть на второй день
По-Вашему, как можно компенсировать выпадающий русский газ на западных задворках Евразии? Где его можно купить? 🤔
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"перестали бы покупать газ нефть на второй день"
Перестанут. Просто у них в политиках не сидят дрессированные обезьянки которые ебашат законы без всякой проработки как только его сверху спустят. Чтобы замутить настолько серьезную штуку им надо придумать как свести к минимуму урон для своих и подготовиться. Как подготовятся - нам пизда)
Я против войны и за любые санкции
даже если полностью интернет отключат?
как вы относитесь к такому муву со стороны Запада?
Здесь мне более всего интересна реакция государя, его контросадные мероприятия. Поэтому, как обычно, неторопливо набрался терпения и не делаю поспешные выводы. 🤔
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Не понимаю где люди видят тут санкции. Нетфликс ушел не из-за санкций, тикток вообще застремался из-за нового закона, а фейсбук и твитер заблокировал РКН. У людей в голове все в одну кучу валится - все санкции, санкции, запад нас обложил!
Завтра им ютуб РКН обрубят, так возопят "Доколе?! Доколе, Запад проклятый Россиюшку гнобить будешь?!".
Причём тут нетфликс? перечитай вопрос
Не поддерживаю операцию
К санкциям нейтрально.
С одной стороны, люди говорят, что они не при чем, но эти же люди (достаточно большая часть) поддерживают действия.
+ чем больше санкций, тем больше люди бухтят и обращают на это внимание, т.к. точечно кого-нибудь да задевает
+ это вероятно создаст большое количество людей, оставшихся без работы, что привлечет уже внимание властей
С другой стороны, жалко людей, которые теряют работу. Это огромная волна безработных.
Жалко культурное, технологичное развитие страны в целом.
Но в этом всем виноват только один человек, к сожалению. Тяжело придумать как еще можно давить на него без объявления военных действий.
И безумно раздражают люди, которые пишут о том, что пофиг и без этого проживем
Имхо, запад думает, что ухудшением качества жизни россиянам санкциями они тех самых россиян могут сподвигнуть к политическим изменениям в стране. Проблема в самих россиянах, 2/3 не смогут провести даже параллель между этим. В их версиях будет примерно так - в санкциях виноваты естественно америкосы, нато по-прежнему видит в сладких мечтах как захватить Россию, и только бессменный лидер несет свет и денацификацию(кто, если не он?).
Конкретно такие санкции, фигня полная. Кому от них лучше непонятно, кому хуже, очевидно, но уж точно не хуже провластным которых и устраивает ТНТ
Только тупое зомбированое быдло может быть за войну.
че там, похуй санкции, расчехляем торренты, да?))00
ТАК ДАЖЕ ЛУЧШЕ БУДЕТ, НЕ ПОЛУЧАТ НАШУ КОПЕЕЧКУ ИРОДЫ
почему они все уходят друг за другом, с некой периодичностью? почему не все разом? или это новости так поступают?
почему не все разом?
Ну, загнивание Запада влечёт за собой эскалирующуюся дезорганизацию. 🤷🏼♂️
—
А так?
Ставь минус , если ты против такой позиции запада
Скорее всего нетфликс продолжит работать пока подписка активна.
Их решение, мне кажется, во многом связано с решением визы и мастер карт.
Ведь русские подписчики просто не смогут оплатить ничего со своих кредиток больше.
И вообще, что мы будем смотреть, слушать?
Наверное придётся перейти на книги 📚
Флибусту легально откроют ;0
Слабый поступок, нужно было хотя бы до блокировки вырубить весь контент и включить любые международные новости например
Проблемы идут не по степени увеличения, поэтому такие новости уж как-то не парят, после предыдущих
а уйдет - это не будет руконтента или, как раньше, блок по ру ip?
не оплатишь
Очень жаль, spotify и netflix стали неотъемлемой частью досуга россиян.
Спорим, если предъявить за это Путину, он спросит: Это вообще хто?
Пандемия показала, что у 80% отсутствует критическое мышление напрочь
Обмениваться сообщениями всё ещё можно.
Картами Visa и Mastercard, выпущенными в России, с 10 марта не расплатиться за границей, в иностранных сервисах и в зарубежных интернет-магазинах.
Это связано с приостановкой работы Visa и Mastercard.