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vc.ru

Netflix приостановит работу в России Статьи редакции

Из-за действий России на Украине.

138 138 комментариев
6565 просмотров

О том, что Netflix приостанавливает работу в России, пишет Variety со ссылкой на представителя компании. Компания подтвердила редактору vc.ru эту информацию. Действующая подписка будет работать до следующего списания.

  • На момент написания заметки у редактора vc.ru сервис был доступен и воспроизводились фильмы. Об этом же сообщает и DTF. Возможно, сервис будет работать до тех пор, пока активна подписка.

Учитывая обстоятельства, мы решили приостановить нашу работу в России.Представитель Netflix

  • 1 марта сервис, согласно источникам Deadline, Variety и «Бюллетеня кинопрокатчика», приостановил производство всех оригинальных фильмов и сериалов, над которыми он работал совместно с российскими продюсерами. Среди них сериалы «Анна К», «Петля» и «Ничего особенного».
  • Тогда же Disney, Warner Bros. и Sony временно прекратили выпускать свои фильмы в российском прокате, начиная с «Я краснею» от Pixar и ближайших фильмов Marvel, «Бэтмена» и «Морбиуса» с Джаредом Лето.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #кино #netflix #стриминги #конфликтнаукраине

138 138 комментариев
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138 комментариев
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Святий Миколай

Кто последний уйдёт с российского рынка-тот лох

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117
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Пинкертон

Скорее всего мак, они на недвижку завязаны

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2
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Святий Миколай

Последним будет Путин

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6
11 комментариев
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Летов Вадим

Ельцин открыл первый макдак в России, Путин закроет последний

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1
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Dan

Уходя выключайте свет

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2
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Инженерный микроскоп
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75
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pls help

Да бля, почему каждый раз смешно)

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17
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Инженерный микроскоп

сам ржу

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1
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Anxo

Объясните что это значит?)

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0
1 комментарий
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Подозрительный завод
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71
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Alexander D

Среди тжшников соревнование кто запостит эту пикчу первым в треде?
Будет в годовой подборук мемов не иначе

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6
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Подозрительный завод

Да я рвусь с неё, что она под каждой новостью. Мотивы мои в этом.

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8
1 комментарий
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Подозрительный завод

Не можешь победить — возглавь.

https://tjournal.ru/news/555484-visa-i-mastercard-obyavili-o-priostanovke-raboty-v-rossii?comment=7672153

Visa и Mastercard объявили о приостановке работы…
Если карты этих систем выпустили в России, то они продолжат работать в стране. Но перестанут — в…
tjournal.ru
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1
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Ведущий микроскоп

Начинаю верить Путину, что Запад желает нам только зла

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–7
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Жестокий историк

Я те щас

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73
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Ведущий микроскоп

Прости, я уже одумался

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15
1 комментарий
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Максим Абрамчик

11-классник спровоцировал школьника из начальной школы, отпинал его до полусмерти. Все школа решила ну нахуй это сумасшедшего и перестала с ним общаться.
11 класcник: "Та за што!"

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5
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FireGrim

Скорее дали штраф родителям за отсутствие воспитания , а они кричат "а нам за што?"

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7
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Подозрительный завод

Всё, топовые пикчи запощены, я чилить дальше.

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18
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Жестокий историк
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17
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Лига инцелов

Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду, и как ебут терпеливых руZZких

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14
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Mikhail Manuylov

Как укропов щас ебут за обе щеки вот это действительно зрелище

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–46
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Гюндуз Гусейнли

Михаил, а где смотришь? Пабликов с видео из Украины дохуя и больше, подтверждающих +-успехи в обороне. А вот от России кроме утренних сводок от Конашенкова - нихуя нет, где успех, где ебут? Я не предвзят, просто интересно что ты ответишь.

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17
10 комментариев
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Mikhail Manuylov

И в отличие от вас я этим не наслаждаюсь

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–15
2 комментария
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Петр Еремин

Совпадение? Не думаю

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13
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Alexander

предполагаю, что нетфликс именно поэтому у нас и свернулся)

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0
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Соколов Андрей

время возрождать hd videobox

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10
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Евгений Галковский

lazymedia deluxe в помощь

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1
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Виталий Иванович Иванов

LazyMedia Deluxe в помощь
У меня оба — у HD Videobox’a намного более удобный для меня интерфейс.

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0
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Reket

Он кстати у меня ещё работает, бывает конечно что каталог не с первого раза грузит, но работает

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0
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Виталий Иванович Иванов

каталог не с первого раза грузит
У меня ничего не глючит, скачайте свежий apk-файл с 4pda.

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0
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Виталий Иванович Иванов

время возрождать HD Videobox

Он и не умер, apk-файл лежит на 4pda.

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0
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Mikhail Manuylov

Да ваще пахую, жена перестанет смотреть всякое антиутопичное гамно - оно теперь в окне видно за бесплатно )

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1
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Polly Mal

А точно бесплатно?

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8
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Mikhail Manuylov

Ну со скидкой в косарь

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–2
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Екатерина Кузнецова

Жесть что теперь будет смотреть Путин. И музыку не послушает — спотифай ушёл

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6
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Andrey Voronin

Все надеемся на лебединое озеро

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6
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Dan

Путин останется один на один с стремительно беднеющим и озлобленным населением России.

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1
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Екатерина Кузнецова

Чтобы озлобились те, кто ещё не озлобился, надо отключить радио дача. А те, кто слушал споти, и так против «««спецоперации»»»

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0
2 комментария
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Serhii Osmolenko

У него бобинный проигрыватель есть, ему хватит

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0
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Подозрительный завод
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7
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Alexander

я отсмеялся над картинкой полтора скролла назад, но отсмеюсь еще разок)

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1
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Dr. Подорожник

Я, конечно, хотел не таким образом сэкономить 799₽…

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7
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Пинкертон

А вот скажите мне , как вы относитесь к такому муву со стороны запада? Интересуют позиции 2х сторон. Тех кто против войны и те кто за специальную операцию.

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0
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Космический паркур

Я считаю, что запад бесхребетный, все эти санкции просто смешны, ни на Путина ни на войну не повлияют, хотели бы санкции перестали бы покупать газ нефть на второй день, а так это все пыль

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8
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Виталий Иванович Иванов

перестали бы покупать газ, нефть на второй день
По-Вашему, как можно компенсировать выпадающий русский газ на западных задворках Евразии? Где его можно купить? 🤔

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0
15 комментариев
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Германский хичхакер

Ты неправ :)

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2 комментария
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Задумчивой Кот

"перестали бы покупать газ нефть на второй день"
Перестанут. Просто у них в политиках не сидят дрессированные обезьянки которые ебашат законы без всякой проработки как только его сверху спустят. Чтобы замутить настолько серьезную штуку им надо придумать как свести к минимуму урон для своих и подготовиться. Как подготовятся - нам пизда)

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0
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Dan

Я против войны и за любые санкции

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6
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А станет ли лучше

даже если полностью интернет отключат?

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0
3 комментария
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Виталий Иванович Иванов

как вы относитесь к такому муву со стороны Запада?
Здесь мне более всего интересна реакция государя, его контросадные мероприятия. Поэтому, как обычно, неторопливо набрался терпения и не делаю поспешные выводы. 🤔

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2
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Сергей Кузнецов

Не понимаю где люди видят тут санкции. Нетфликс ушел не из-за санкций, тикток вообще застремался из-за нового закона, а фейсбук и твитер заблокировал РКН. У людей в голове все в одну кучу валится - все санкции, санкции, запад нас обложил!
Завтра им ютуб РКН обрубят, так возопят "Доколе?! Доколе, Запад проклятый Россиюшку гнобить будешь?!".

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1
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Пинкертон

Причём тут нетфликс? перечитай вопрос

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2 комментария
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Mahou Shoujo

Не поддерживаю операцию
К санкциям нейтрально.

С одной стороны, люди говорят, что они не при чем, но эти же люди (достаточно большая часть) поддерживают действия.
+ чем больше санкций, тем больше люди бухтят и обращают на это внимание, т.к. точечно кого-нибудь да задевает
+ это вероятно создаст большое количество людей, оставшихся без работы, что привлечет уже внимание властей
С другой стороны, жалко людей, которые теряют работу. Это огромная волна безработных.
Жалко культурное, технологичное развитие страны в целом.

Но в этом всем виноват только один человек, к сожалению. Тяжело придумать как еще можно давить на него без объявления военных действий.

И безумно раздражают люди, которые пишут о том, что пофиг и без этого проживем

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1
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Облачко1984

Имхо, запад думает, что ухудшением качества жизни россиянам санкциями они тех самых россиян могут сподвигнуть к политическим изменениям в стране. Проблема в самих россиянах, 2/3 не смогут провести даже параллель между этим. В их версиях будет примерно так - в санкциях виноваты естественно америкосы, нато по-прежнему видит в сладких мечтах как захватить Россию, и только бессменный лидер несет свет и денацификацию(кто, если не он?).

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2
1 комментарий
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ＫＩＢØＵＮＥ

Конкретно такие санкции, фигня полная. Кому от них лучше непонятно, кому хуже, очевидно, но уж точно не хуже провластным которых и устраивает ТНТ

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0
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Alexandre Svergoun

Только тупое зомбированое быдло может быть за войну.

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0
1 комментарий
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Pigeon Duck

че там, похуй санкции, расчехляем торренты, да?))00

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1
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Pigeon Duck

ТАК ДАЖЕ ЛУЧШЕ БУДЕТ, НЕ ПОЛУЧАТ НАШУ КОПЕЕЧКУ ИРОДЫ

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4
1 комментарий
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Dmitry Pasyutin

почему они все уходят друг за другом, с некой периодичностью? почему не все разом? или это новости так поступают?

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2
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Виталий Иванович Иванов

почему не все разом?
Ну, загнивание Запада влечёт за собой эскалирующуюся дезорганизацию. 🤷🏼‍♂️

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–7
9 комментариев
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Недоденацифицированный

А так?

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2
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Инженерный Гоша

Zэтфликс - импортозамещение подвезли

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1
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Пинкертон

Ставь минус , если ты против такой позиции запада

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1
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Дарья Будилова

Скорее всего нетфликс продолжит работать пока подписка активна.
Их решение, мне кажется, во многом связано с решением визы и мастер карт.
Ведь русские подписчики просто не смогут оплатить ничего со своих кредиток больше.

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1
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Dr. Подорожник

И вообще, что мы будем смотреть, слушать?
Наверное придётся перейти на книги 📚

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0
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Serhii Osmolenko

Флибусту легально откроют ;0

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Андрей Васильев

Слабый поступок, нужно было хотя бы до блокировки вырубить весь контент и включить любые международные новости например

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ＫＩＢØＵＮＥ

Проблемы идут не по степени увеличения, поэтому такие новости уж как-то не парят, после предыдущих

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0
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Сельский завод
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0
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Tim Google

а уйдет - это не будет руконтента или, как раньше, блок по ру ip?

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0
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Mickey Rat

не оплатишь

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0
2 комментария
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Дед Инсайдович

Очень жаль, spotify и netflix стали неотъемлемой частью досуга россиян.
Спорим, если предъявить за это Путину, он спросит: Это вообще хто?

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Mikhail Manuylov

Пандемия показала, что у 80% отсутствует критическое мышление напрочь

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