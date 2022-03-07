Не посидел в отделе

Сегодня в городе, как и везде, планировалась акция в 14 часов. На главную площадь города свезли кучу мусоров и автозаков, на точку сбора протестующих — чуть меньше, но тоже хватало. После двух предыдущих визитов в отдел было желание поучаствовать в движе, не привлекая особого внимания, чтобы не загреметь снова.