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vc.ru

Variety: Netflix приостановит работу в России Статьи редакции

Из-за действий России на Украине.

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1714 просмотров

О том, что Netflix приостанавливает работу в России, пишет Variety со ссылкой на представителя компании.

  • На момент написания заметки у редактора vc.ru сервис был доступен и воспроизводились фильмы. Об этом же сообщает и DTF. Возможно, сервис будет работать до тех пор, пока активна подписка.

Учитывая обстоятельства, мы решили приостановить нашу работу в России.Представитель Netflix

  • 1 марта сервис, согласно источникам Deadline, Variety и «Бюллетеня кинопрокатчика», приостановил производство всех оригинальных фильмов и сериалов, над которыми он работал совместно с российскими продюсерами. Среди них сериалы «Анна К», «Петля» и «Ничего особенного».
  • Тогда же Disney, Warner Bros. и Sony временно прекратили выпускать свои фильмы в российском прокате, начиная с «Я краснею» от Pixar и ближайших фильмов Marvel, «Бэтмена» и «Морбиуса» с Джаредом Лето.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #кино #netflix #стриминги #конфликтнаукраине

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Святий Миколай

Кто последний уйдёт с российского рынка-тот лох

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Пинкертон

Скорее всего мак, они на недвижку завязаны

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Святий Миколай

Последним будет Путин

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Chlorine

Лучше бы пораньше ушёл, прихватив всё правительство.

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Святий Миколай

Следующим, говорят, будет Шойгу

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Dmitry Smirnoff

Раскол илит получается?

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Пинкертон

А как вы видите решение Кавказского вопроса?

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TehD

Главное что бы свет выключил.

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Инженерный микроскоп
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Подозрительный завод
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Ведущий микроскоп

Начинаю верить Путину, что Запад желает нам только зла

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–1
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Жестокий историк

Я те щас

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19
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Ведущий микроскоп

Прости, я уже одумался

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4
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Жестокий историк
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4
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Максим Абрамчик

11-классник спровоцировал школьника из начальной школы, отпинал его до полусмерти. Все школа решила ну нахуй это сумасшедшего и перестала с ним общаться.
11 класcник: "Та за што!"

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Жестокий историк
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Подозрительный завод

Всё, топовые пикчи запощены, я чилить дальше.

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Соколов Андрей

время возрождать hd videobox

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Евгений Галковский

lazymedia deluxe в помощь

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Reket

Он кстати у меня ещё работает, бывает конечно что каталог не с первого раза грузит, но работает

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Mikhail Manuylov

Да ваще пахую, жена перестанет смотреть всякое антиутопичное гамно - оно теперь в окне видно за бесплатно )

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Polly Mal

А точно бесплатно?

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Подозрительный завод
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Лига инцелов

Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду, и как ебут терпеливых руZZких

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Mikhail Manuylov

Как укропов щас ебут за обе щеки вот это действительно зрелище

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Mikhail Manuylov

И в отличие от вас я этим не наслаждаюсь

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Лига инцелов

Я коренной русский и я надеюсь что нас изолируют от остального мира как террористов

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Гюндуз Гусейнли

Михаил, а где смотришь? Пабликов с видео из Украины дохуя и больше, подтверждающих +-успехи в обороне. А вот от России кроме утренних сводок от Конашенкова - нихуя нет, где успех, где ебут? Я не предвзят, просто интересно что ты ответишь.

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Pigeon Duck

че там, похуй санкции, расчехляем торренты, да?))00

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Pigeon Duck

ТАК ДАЖЕ ЛУЧШЕ БУДЕТ, НЕ ПОЛУЧАТ НАШУ КОПЕЕЧКУ ИРОДЫ

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ipaboy

На хлебушек лучше оставь

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Dmitry Pasyutin

почему они все уходят друг за другом, с некой периодичностью? почему не все разом? или это новости так поступают?

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Пинкертон

Ставь минус , если ты против такой позиции запада

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Пинкертон

А вот скажите мне , как вы относитесь к такому муву со стороны запада? Интересуют позиции 2х сторон. Тех кто против войны и те кто за специальную операцию.

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Sasha Shambilova
TikTok запретил вести прямые трансляции и загружать новый контент пользователям из России Статьи редакции

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202 202 комментария
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Мертвый паук например
Не посидел в отделе

Сегодня в городе, как и везде, планировалась акция в 14 часов. На главную площадь города свезли кучу мусоров и автозаков, на точку сбора протестующих — чуть меньше, но тоже хватало. После двух предыдущих визитов в отдел было желание поучаствовать в движе, не привлекая особого внимания, чтобы не загреметь снова.

9 9 комментариев
28
Renox
14 14 комментариев
74
Комплексный микроскоп

Порешал вопросики: нашёл жильё, купил симку, бухнул с друзьями, которые тут живут уже много лет.

Очень помогают знакомые армяне из Москвы. Дают контакты нужных лиц, кто может порешать все что нужно.

192 192 комментария
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Революционный утюг

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Илья П.
Spotify приостановил продажу подписки Premium в России Статьи редакции

Это связано с приостановкой работы Visa и Mastercard.

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