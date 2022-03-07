Variety: Netflix приостановит работу в России Статьи редакции
Из-за действий России на Украине.
О том, что Netflix приостанавливает работу в России, пишет Variety со ссылкой на представителя компании.
- На момент написания заметки у редактора vc.ru сервис был доступен и воспроизводились фильмы. Об этом же сообщает и DTF. Возможно, сервис будет работать до тех пор, пока активна подписка.
- 1 марта сервис, согласно источникам Deadline, Variety и «Бюллетеня кинопрокатчика», приостановил производство всех оригинальных фильмов и сериалов, над которыми он работал совместно с российскими продюсерами. Среди них сериалы «Анна К», «Петля» и «Ничего особенного».
- Тогда же Disney, Warner Bros. и Sony временно прекратили выпускать свои фильмы в российском прокате, начиная с «Я краснею» от Pixar и ближайших фильмов Marvel, «Бэтмена» и «Морбиуса» с Джаредом Лето.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Кто последний уйдёт с российского рынка-тот лох
Скорее всего мак, они на недвижку завязаны
Последним будет Путин
Лучше бы пораньше ушёл, прихватив всё правительство.
Следующим, говорят, будет Шойгу
Раскол илит получается?
А как вы видите решение Кавказского вопроса?
Главное что бы свет выключил.
11-классник спровоцировал школьника из начальной школы, отпинал его до полусмерти. Все школа решила ну нахуй это сумасшедшего и перестала с ним общаться.
11 класcник: "Та за што!"
время возрождать hd videobox
lazymedia deluxe в помощь
Он кстати у меня ещё работает, бывает конечно что каталог не с первого раза грузит, но работает
Да ваще пахую, жена перестанет смотреть всякое антиутопичное гамно - оно теперь в окне видно за бесплатно )
А точно бесплатно?
Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду, и как ебут терпеливых руZZких
Как укропов щас ебут за обе щеки вот это действительно зрелище
И в отличие от вас я этим не наслаждаюсь
Я коренной русский и я надеюсь что нас изолируют от остального мира как террористов
Михаил, а где смотришь? Пабликов с видео из Украины дохуя и больше, подтверждающих +-успехи в обороне. А вот от России кроме утренних сводок от Конашенкова - нихуя нет, где успех, где ебут? Я не предвзят, просто интересно что ты ответишь.
че там, похуй санкции, расчехляем торренты, да?))00
ТАК ДАЖЕ ЛУЧШЕ БУДЕТ, НЕ ПОЛУЧАТ НАШУ КОПЕЕЧКУ ИРОДЫ
На хлебушек лучше оставь
почему они все уходят друг за другом, с некой периодичностью? почему не все разом? или это новости так поступают?
Ставь минус , если ты против такой позиции запада
А вот скажите мне , как вы относитесь к такому муву со стороны запада? Интересуют позиции 2х сторон. Тех кто против войны и те кто за специальную операцию.
Обмениваться сообщениями всё ещё можно.
Сегодня в городе, как и везде, планировалась акция в 14 часов. На главную площадь города свезли кучу мусоров и автозаков, на точку сбора протестующих — чуть меньше, но тоже хватало. После двух предыдущих визитов в отдел было желание поучаствовать в движе, не привлекая особого внимания, чтобы не загреметь снова.
В стране задержали почти четыре с половиной тысячи человек — больше, чем на акции 23 января 2021 года.
Это связано с приостановкой работы Visa и Mastercard.