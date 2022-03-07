В России начали штрафовать по закону о «фейках» про военных. Виновными признали не менее пяти человек Статьи редакции
Задержание священника из-за проповеди, призыв в виде надписи на снегу и лингвистическая экспертиза плаката.
4 марта в России приняли закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы. В рамках пакета поправок в стране также ввели административную статью 20.3.3, по которой привлекают, если гражданин раньше не нарушал норм нового закона. Она закрепляет штрафы для граждан и компаний за «дискредитацию» российской армии, включая призывы участвовать в «несанкционированных публичных мероприятиях» против её действий.
Первые дела по статье 20.3.3 появились на фоне протестов 6 марта против «спецоперации» на Украине.
Штрафы
- Жительнице Костромы Ирине Шумиловой назначили штраф в 30 тысяч рублей из-за надписи на плакате «Эта война (зачёркнуто) спецоперация на ваши налоги, а на лечение детей собираем смсками». Об этом сообщает проект «Сетевые свободы». Она вышла на одиночный пикет 5 марта. Во время лингвистической экспертизы в выделенных словах «спецоперация» и «война» увидели призыв к «воспрепятствованию использования вооружённых сил России». И «ОВД-Инфо», и «Сетевые свободы» называют дело Шумиловой первым по статье о «фейках» про российских военных.
- 49-летнего жителя Кемерово Максима Мурашка оштрафовали на 60 тысяч рублей за призыв к участию в протестах 6 марта. Как сообщает NGS.RU, он разместил видео на своей странице в соцсети, а также в одном из пабликов. Вину в суде мужчина не отрицал. Первым штрафом по закону о «фейках» его дело называет «Новая газета».
- Веру Котову из Красноярска оштрафовали на 30 тысяч рублей. Она написала на снегу надпись «Нет войне», что посчитали призывом, направленным на «дискредитацию вооружённых сил РФ» и подрыву доверия к «спецоперации по защите граждан ДНР и ЛНР», передаёт проект «Сетевые Свободы».
- «Новая газета» сообщает об оштрафованной на 50 тысяч рублей жительнице Владивостока. По данным издания, она развешивала листовки на домах во Фрунзенском районе. На них был призыв «к участию в несогласованном митинге против действий Вооружённых Сил Российской Федерации за рубежом». Всего полицейские изъяли 86 листовок.
- «Сетевые свободы» отмечают, что штраф в 30 тысяч назначили жительнице Калининграда Анастасии Ионовой. Как она «дискредитировала» армию — непонятно.
Открытые дела
- 6 марта, в Прощёное воскресенье, полицейские задержали священника Иаонна Бурдина, сообщает «Медиазона». Настоятель церкви Воскресения Христова в деревне Карабаново Костромской области высказался «против войны» во время проповеди, а на сайте прихода разместил ссылку на петицию Change.org с призывом остановить военные действия на Украине. Следствие также настаивает, что Бурдин внушал «прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов Украины (Киева, Одессы, Харькова и др.), убийствах жителей Украины (братьев и сестер во Христе)». На сайте прихода висит баннер с протестным лозунгом.
- 20-летнюю жительницу Краснодара Валерию Чугунова задержали за призывы участвовать в акциях 6 марта, которые она разместила в соцсетях. Об этом рассказал адвокат Михаил Беньяш. По его словам, в одном из отделений полиции Краснодара в день протестов находились 42 человека, которых хотели привлечь по статье о «дискредитации» военных.
- «Сетевые свободы» также публикуют список людей, на которых заводят дела по новой статье. Подробности их дел не оглашают, но среди них есть задержанный в Таганроге 6 марта член партии «Яблоко» Ярослав Ревенко.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Куда более серьёзная угроза исходит от надписи на снегу
Майор подскользнется и встанет, а рубль уже нет.
Навальный нет войне ультимативное комбо небось.
Сильнейшая армия - это фейк. Вам 50 000 руб штрафа. Всё знают, что самая сильная армия у великого Китая!
А 0,5$ это уже 60 руб между прочим.
Ну тут дійсно сумна.
Ебобо? Я наоборот написал что тут действительно нет повода для радости.
Мемозамещение: у них есть русский военный корабль, а у нас надпись на снегу.
Тульская область
Обколятся своими наркотиками и плакаты нет войне развешивают!!!
Срецоперация российских войск.
Расскажи мне кто-нибудь о таком ещё год назад, я б ему дурку вызвал
Воистину терпеливый народ
Помните про этого священника, которого прессуют за антивоенную проповедь, а так же тех других, кто рискуя многим в открытую подписался против «спецоперации», когда будете всех попов под одну гребёнку грести. Но многие из них правильно понимают свою духовную миссию на этой земле.
Бурдин внушал «прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов Украины (Киева, Одессы, Харькова и др.), убийствах жителей Украины (братьев и сестер во Христе)»
А вот позиция начальства
Когда Путина задержат по ст. 353?
Теперь достаточно зайти в комменты дтф, где оправдания агрессивной войны собирают по 300 лайков за коммент. Почему у таких настроений внезапно появился звездный час? Обида за бан ведьмака?
https://dtf.ru/gameindustry/1109524-kitaycy-ustroili-revyu-bombing-cd-projekt-red
Второй день наблюдаю массовый исход пропагандонских каналов из Ютуба. Вот типичный представитель: два года поливал дерьмом всех на свете (Запад, Байдена, Обаму, американцев, украинцев, Зеленского и т. д.), набрал 500к подписчиков. Как только отменили монетизацию, выпустил «НЕТ ВОЙНЕ», вырубил комменты и скрылся в закат :))
Ссылка в письме ведомства не вела на какой-либо конкретный материал, отметил главред журнала.