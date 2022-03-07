4 марта в России приняли закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы. В рамках пакета поправок в стране также ввели административную статью 20.3.3, по которой привлекают, если гражданин раньше не нарушал норм нового закона. Она закрепляет штрафы для граждан и компаний за «дискредитацию» российской армии, включая призывы участвовать в «несанкционированных публичных мероприятиях» против её действий.