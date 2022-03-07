В 14:00 сайт уже не работал. Получить разъяснения не вышло — сегодня выходной, все контактные телефоны молчат. На сайте Роскомнадзора значится, что мы внесены в «блоклист» ещё 24 февраля. Учитывая, что сегодня заблокировали еще несколько медиа, получается, что мы попали во «вторую волну блокировок».

Понятно, что с нашей точки зрения, да и с точки зрения здравого смысла, мы ничего не нарушали. Будем пытаться выяснить, что же конкретно «не понравилось» Роскомнадзору и после решать, что делать.