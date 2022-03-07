«C точки зрения здравого смысла мы ничего не нарушали»: Роскомнадзор заблокировал пермское издание «Звезда» Статьи редакции
Ссылка в письме ведомства не вела на какой-либо конкретный материал, отметил главред журнала.
7 марта Роскомнадзор заблокировал сайт пермского независимого интернет-журнала «Звезда». Об этом издание сообщило в телеграм-канале. Это подтверждается на сайте Роскомнадзора.
Как отметил главред издания Степан Хохлов, Роскомнадзор прислал уведомление около 6:00 по пермскому времени. «В нём значилось, что мы должны удалить запрещённый контент, размещённый по адресу zvzda.ru. Получается весь сайт, а не отдельную статью», — рассказал он.
Издание пытается узнать в Роскомнадзоре, какую именно информацию попросили удалить.
24 февраля, в день ввода войск на Украину, издание опубликовало обращение от редакции, в котором она выступила «против агрессии, против решения политических вопросов боевыми действиями».
По подсчётам «Агентства», с начала боевых действий на Украине из России уехали не менее 150 журналистов. Во многих СМИ — значительная часть редакций. Также эвакуированы корреспондентские пункты зарубежных медиа. Причина заключается в массовых блокировках и законе о «фейках».
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
главред издания Степан Хохлов
Хохлов
Я нашел причину
Сначала в фейсбуке забанили, а теперь ещё и РКН.
@Сергей Звезда Ваши комментарии по этому поводу?
Вопросик. Там по первому каналу стартует или уже стартовали новая программа антифейк.
Редакция обзор первой серии сделать не желает? Было бы интересно почитать.
Спасибо за ответ.
ZZ.0Z.Z0ZZ
Я уже не знаю, наверное по версии Валерия Соловья, какой "обряд оккультизма" Лихачев провёл, что сайты Комитета всё ещё блин на плаву...
Заблокируют...
СМИ = запрещённый контент
По Фрейду оговорка в статье — главред Звезды Степан Хлопов (чуть дальше уже правильно указана фамилия).
Вообще, надеюсь, что разбанят. На сайте огромное кол-во потрясающих статей и прогулок от Ивана Козлова, которые не хочется терять.
Friendly fire
В Перми даже улица есть имени этого издания. Точнее, газеты, которая была предшественником интернет изданию
Звёздная? Звздная?
Ул. Газеты Звезда
Второй день наблюдаю массовый исход пропагандонских каналов из Ютуба. Вот типичный представитель: два года поливал дерьмом всех на свете (Запад, Байдена, Обаму, американцев, украинцев, Зеленского и т. д.), набрал 500к подписчиков. Как только отменили монетизацию, выпустил «НЕТ ВОЙНЕ», вырубил комменты и скрылся в закат :))
Задержание священника из-за проповеди, призыв в виде надписи на снегу и лингвистическая экспертиза плаката.
Теперь достаточно зайти в комменты дтф, где оправдания агрессивной войны собирают по 300 лайков за коммент. Почему у таких настроений внезапно появился звездный час? Обида за бан ведьмака?
https://dtf.ru/gameindustry/1109524-kitaycy-ustroili-revyu-bombing-cd-projekt-red