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«C точки зрения здравого смысла мы ничего не нарушали»: Роскомнадзор заблокировал пермское издание «Звезда» Статьи редакции

Ссылка в письме ведомства не вела на какой-либо конкретный материал, отметил главред журнала.

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7 марта Роскомнадзор заблокировал сайт пермского независимого интернет-журнала «Звезда». Об этом издание сообщило в телеграм-канале. Это подтверждается на сайте Роскомнадзора.

Как отметил главред издания Степан Хохлов, Роскомнадзор прислал уведомление около 6:00 по пермскому времени. «В нём значилось, что мы должны удалить запрещённый контент, размещённый по адресу zvzda.ru. Получается весь сайт, а не отдельную статью», — рассказал он.

Под утро наши техники увидели сообщение от Роскомнадзора. В нём говорилось, что в течение шести часов мы должны удалить информацию, которая запрещена к распространению на территории России. Однако ссылка в сообщении вела просто на главную страницу «Звезды».

Степан Хлопов
главный редактор издания «Звезда» в комментарии 59.ru

Издание пытается узнать в Роскомнадзоре, какую именно информацию попросили удалить.

В 14:00 сайт уже не работал. Получить разъяснения не вышло — сегодня выходной, все контактные телефоны молчат. На сайте Роскомнадзора значится, что мы внесены в «блоклист» ещё 24 февраля. Учитывая, что сегодня заблокировали еще несколько медиа, получается, что мы попали во «вторую волну блокировок».

Понятно, что с нашей точки зрения, да и с точки зрения здравого смысла, мы ничего не нарушали. Будем пытаться выяснить, что же конкретно «не понравилось» Роскомнадзору и после решать, что делать.

Степан Хлопов
главный редактор «Звезды» в телеграм-канале издания

24 февраля, в день ввода войск на Украину, издание опубликовало обращение от редакции, в котором она выступила «против агрессии, против решения политических вопросов боевыми действиями».

По подсчётам «Агентства», с начала боевых действий на Украине из России уехали не менее 150 журналистов. Во многих СМИ — значительная часть редакций. Также эвакуированы корреспондентские пункты зарубежных медиа. Причина заключается в массовых блокировках и законе о «фейках».

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Власти нашли в публикациях медиа «фейки» и «призывы к экстремизму». Некоторые издания закрылись сами или уехали из России.

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Вслед за уходом «Би-би-си» и CBS — ещё двух зарубежного медиа.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #блокировки

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Renox

главред издания Степан Хохлов
 Хохлов
 Я нашел причину

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80
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Andrew Muralov

Сначала в фейсбуке забанили, а теперь ещё и РКН.

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0
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Столичный меч

этот пост должен был написать ты

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27
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Финансовый микроскоп

@Сергей Звезда Ваши комментарии по этому поводу?

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12
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Дешевый Мурод

мимо

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32
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Виталий Чухнов

Вопросик. Там по первому каналу стартует или уже стартовали новая программа антифейк.
Редакция обзор первой серии сделать не желает? Было бы интересно почитать.

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0
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Дешевый Мурод

Ага, мне прислали релиз, подумаем!

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4
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Виталий Чухнов

Спасибо за ответ.

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0
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Нижний кран

Степан Хохлов
 Степан Хлопов
Причина известна.

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7
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genitalius

ZZ.0Z.Z0ZZ

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6
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Алан Бабицкий
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6
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Empathy

Я уже не знаю, наверное по версии Валерия Соловья, какой "обряд оккультизма" Лихачев провёл, что сайты Комитета всё ещё блин на плаву...

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4
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Последовательный вентилятор

Как бы нашу Звезду не заблокировали.

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2
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Хрупкий вентилятор

Убьют

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1
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Joel Miller

Заблокируют...

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0
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Joel Miller

Заблокируют...

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Вова CowboyFHL

Заблокируют...

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Влад Козырь

СМИ = запрещённый контент

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Последовательный вентилятор

Хорошо, что тж не сми, но вряд ли это кого остановит.

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0
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Элементарный браслет

Редакция не знает, за что именно
Да всем похуй уже.
Информационное поле выжигается, что бы люди не видели реальной картины.
Но они все равно увидят. Через холодильник и деревянные ящики.

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1
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Значительный кофе

За что, за что. За правду.

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1
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Dmitry

По Фрейду оговорка в статье — главред Звезды Степан Хлопов (чуть дальше уже правильно указана фамилия).
Вообще, надеюсь, что разбанят. На сайте огромное кол-во потрясающих статей и прогулок от Ивана Козлова, которые не хочется терять.

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Недоденацифицированный

Friendly fire

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Ivar Ragnarsson

В Перми даже улица есть имени этого издания. Точнее, газеты, которая была предшественником интернет изданию

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Andrew Muralov

Звёздная? Звздная?

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Никита Слащев

Ул. Газеты Звезда

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GLOWEN
2 2 комментария
131
Budnifrilancera
Добби свободен

Второй день наблюдаю массовый исход пропагандонских каналов из Ютуба. Вот типичный представитель: два года поливал дерьмом всех на свете (Запад, Байдена, Обаму, американцев, украинцев, Зеленского и т. д.), набрал 500к подписчиков. Как только отменили монетизацию, выпустил «НЕТ ВОЙНЕ», вырубил комменты и скрылся в закат :))

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Раньше, чтобы понять мнение глубинного народа, я ходил на ватные помойки

Теперь достаточно зайти в комменты дтф, где оправдания агрессивной войны собирают по 300 лайков за коммент. Почему у таких настроений внезапно появился звездный час? Обида за бан ведьмака?

https://dtf.ru/gameindustry/1109524-kitaycy-ustroili-revyu-bombing-cd-projekt-red

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