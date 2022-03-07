Компания не собирается уходить, как это уже сделали многие её конкуренты.

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Магазины одежды Uniqlo продолжат работать в России, несмотря на вооружённый конфликт на Украине, экономическую ситуацию и уход многих конкурентов из страны. Об этом сообщил Тадаси Янаи — основатель и глава японской компании Fast Retailing Co., которой принадлежат несколько брендов, включая Uniqlo. Заявление передаёт Bloomberg.

Одежда — это жизненная необходимость. Российский народ имеет такое же право на жизнь, как и мы. Тадаси Янаи основатель Uniqlo

Янаи, которого называют «самым богатым человеком в Японии», выступил против боевых действий на Украине. «В мире никогда не должно быть войны. Каждая страна должна противостоять этому», — подчеркнул он.

Согласно статистике компании на ноябрь 2021 года, в России работает 48 магазинов Uniqlo.

4 марта Fast Retailing Co объявила, что выделит Агентству ООН по делам беженцев 10 миллионов долларов для поддержки украинцев, которые вынуждены были покинуть дом. Также компания передаст 100 тысяч единиц одежды Uniqlo и 100 тысяч единиц зимней одежды, собранной в магазинах Uniqlo по программе переработки.

Россию после 24 февраля покинуло множество зарубежных компаний, в том числе бренды одежды, например, Nike, Mango, H&M, Marks & Spencer, Puma, Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent и Prada. В России не работают Farfetch, Asos и eBay. Adidas заморозил работу со сборной России по футболу.