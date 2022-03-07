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Дешевый Мурод

«Одежда — это жизненная необходимость»: владелец японского бренда Uniqlo рассказал о продолжении работы в России Статьи редакции

Компания не собирается уходить, как это уже сделали многие её конкуренты.

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Магазины одежды Uniqlo продолжат работать в России, несмотря на вооружённый конфликт на Украине, экономическую ситуацию и уход многих конкурентов из страны. Об этом сообщил Тадаси Янаи — основатель и глава японской компании Fast Retailing Co., которой принадлежат несколько брендов, включая Uniqlo. Заявление передаёт Bloomberg.

Одежда — это жизненная необходимость. Российский народ имеет такое же право на жизнь, как и мы.

Тадаси Янаи
основатель Uniqlo

Янаи, которого называют «самым богатым человеком в Японии», выступил против боевых действий на Украине. «В мире никогда не должно быть войны. Каждая страна должна противостоять этому», — подчеркнул он.

  • Согласно статистике компании на ноябрь 2021 года, в России работает 48 магазинов Uniqlo.
  • 4 марта Fast Retailing Co объявила, что выделит Агентству ООН по делам беженцев 10 миллионов долларов для поддержки украинцев, которые вынуждены были покинуть дом. Также компания передаст 100 тысяч единиц одежды Uniqlo и 100 тысяч единиц зимней одежды, собранной в магазинах Uniqlo по программе переработки.
  • Россию после 24 февраля покинуло множество зарубежных компаний, в том числе бренды одежды, например, Nike, Mango, H&M, Marks & Spencer, Puma, Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent и Prada. В России не работают Farfetch, Asos и eBay. Adidas заморозил работу со сборной России по футболу.
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Кто ушёл из России из-за конфликта на Украине: от виз и Apple до закрытия неба Европы Статьи редакции

Материал, который почти со 100% вероятностью будет обновляться.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #деньги #конфликтнаукраине

Спасибо за наводку Иван Иванов
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Целевой рак

путинские в Uniqlo не одеваются, так что спасибо, наверное

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32
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Гюндуз Гусейнли

Сразу видно, что ты молодой. Медведева на БМВ не помнишь?))

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Гюндуз Гусейнли

В 2011 или 12ом он такой ролик записывал в стиле президента Туркменистана, и блогеры тогда нашли что куртка на нем Юникло. Это не зашквар компании конечно, просто такой факт)

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1
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Объективный украинец

Эх, какой же Димон был в те времена охуенным президентом, и каким стал сейчас. Совершенно два разных человека

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19
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Населенный велосипед

Как и другой президент он всегда был говноедом и подлюгой. Маскировался получше.

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4
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Пароход из листа тетрадного

может он и был говноедом и подлюгой, но он ходил на эфир дождя, а не закрывал его, в инвестициях делал упор на технологии, имел оф страницу в твиттере и фейсбуке, а не закрывал их, обсуждал безвиз с европой, ручкался с обамой, шварцем и джобсом. и, что самое важное, БЫЛ НЕ ИЗ КГБ. такой говноед и подлюга меня вполне устраивал.

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26
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Населенный велосипед

Увы. То что говно выглядит как торт вкуснее его не делает. Ну дали ему поиграться, а когда пришло время поспешно сходил нахуй.

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3
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Пароход из листа тетрадного

увы.

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2
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Николай

Э, у меня такая же была

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Крутой единорожек88

А потом еще нашли что там какой-то хитрый чел проавал продакт-плейсмент в этих роликах

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Целевой рак

Не видел.

Про Медведева знаю только, что он покупал кроссовки в End.

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Финансовый микроскоп

Спасибо за это. Реально.

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Ху Эмай

Ну слава богу, хоть кто-то остается.

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Semen Semenov

А эти зачем все убежали? Больные какие-то

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Напряженный украинец

Истерички

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Андрей Малинин

Кэнсэл калча в действии.

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Напряженный украинец

Делали бы хуже только нам - одно, так они и под себя тоже срут. Это не одному Вайнштейну отказать в обслуживании

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Андрей Малинин

Причем хуже делают в основном нормальным людям, ватным этот ваш зара и так нахой не нужон блять

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4
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Рыжий

Наверняка компании посчитали, какую прибыль они имеют со страны, где у населения не так уж и много денег, мягко говоря

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0
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Richard Lewis

Mastercard and Visa had significant business in Russia. In 2021, about 4% of Mastercard's net revenues were derived from business conducted within, into and out of Russia.
 Visa also reported that total net revenue from Russia in 2021 was about 4% of its total.

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Наташа Ермакова

Есть вариант нерентабельности магазины открытыми держать и логистику оплачивать в, по сути, экономически центральной Африке. Сейчас предметы первой необходимости покупают, да не факт что их, рубль отрицательно растёт, международные системы оплаты отключены, общий хаос и страх, большие риски неадеквата...

А назвать это можно "отменой", заодно перед мировыми потребителями репутационную плюшку получить.

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Semen Semenov

Из Казахстана не уходили поди, там экономика не лучше

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Арсений Зябликов

По поводу «хаоса и страха»: возможно он ещё впереди, но пока в глубинной России его нет. По моим наблюдениям нескольких больших городов Поволжья и Центральной части

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Пушка Гонка

Переформулирую
Мы убеждены, что получим максимум прибыли в этом году, так как все бренды с демократическими началами сибались на Х

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little fox

Ну слава богу. Такого унижения, как носить глория джинс, я бы не пережил

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Скрытый рак

покупаю всю одежду в юникло, довольно качественная одежда
спасибо, что остались

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Константин Курасов

азиатам очень важны европейские разборки
(на самом деле нет)
фактически, санкции накладывают только те, кто сильно зависим от финансовой системы США

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Ivar Ragnarsson

Жаль, что россияне не смогут себе позволить Юникло из-за курса

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Арсений Зябликов

У Юникло всегда держал демократичные цены на базовые вещи (а это 95% их ассортимента)

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Максим Воронин

У них размеры на худых только

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Никого не спас
Раньше, чтобы понять мнение глубинного народа, я ходил на ватные помойки

Теперь достаточно зайти в комменты дтф, где оправдания агрессивной войны собирают по 300 лайков за коммент. Почему у таких настроений внезапно появился звездный час? Обида за бан ведьмака?

https://dtf.ru/gameindustry/1109524-kitaycy-ustroili-revyu-bombing-cd-projekt-red

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Коровка спасла Россию
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Budnifrilancera
Добби свободен

Второй день наблюдаю массовый исход пропагандонских каналов из Ютуба. Вот типичный представитель: два года поливал дерьмом всех на свете (Запад, Байдена, Обаму, американцев, украинцев, Зеленского и т. д.), набрал 500к подписчиков. Как только отменили монетизацию, выпустил «НЕТ ВОЙНЕ», вырубил комменты и скрылся в закат :))

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