«Одежда — это жизненная необходимость»: владелец японского бренда Uniqlo рассказал о продолжении работы в России Статьи редакции
Компания не собирается уходить, как это уже сделали многие её конкуренты.
Магазины одежды Uniqlo продолжат работать в России, несмотря на вооружённый конфликт на Украине, экономическую ситуацию и уход многих конкурентов из страны. Об этом сообщил Тадаси Янаи — основатель и глава японской компании Fast Retailing Co., которой принадлежат несколько брендов, включая Uniqlo. Заявление передаёт Bloomberg.
Янаи, которого называют «самым богатым человеком в Японии», выступил против боевых действий на Украине. «В мире никогда не должно быть войны. Каждая страна должна противостоять этому», — подчеркнул он.
- Согласно статистике компании на ноябрь 2021 года, в России работает 48 магазинов Uniqlo.
- 4 марта Fast Retailing Co объявила, что выделит Агентству ООН по делам беженцев 10 миллионов долларов для поддержки украинцев, которые вынуждены были покинуть дом. Также компания передаст 100 тысяч единиц одежды Uniqlo и 100 тысяч единиц зимней одежды, собранной в магазинах Uniqlo по программе переработки.
- Россию после 24 февраля покинуло множество зарубежных компаний, в том числе бренды одежды, например, Nike, Mango, H&M, Marks & Spencer, Puma, Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent и Prada. В России не работают Farfetch, Asos и eBay. Adidas заморозил работу со сборной России по футболу.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Сразу видно, что ты молодой. Медведева на БМВ не помнишь?))
В 2011 или 12ом он такой ролик записывал в стиле президента Туркменистана, и блогеры тогда нашли что куртка на нем Юникло. Это не зашквар компании конечно, просто такой факт)
может он и был говноедом и подлюгой, но он ходил на эфир дождя, а не закрывал его, в инвестициях делал упор на технологии, имел оф страницу в твиттере и фейсбуке, а не закрывал их, обсуждал безвиз с европой, ручкался с обамой, шварцем и джобсом. и, что самое важное, БЫЛ НЕ ИЗ КГБ. такой говноед и подлюга меня вполне устраивал.
увы.
Э, у меня такая же была
Ну слава богу, хоть кто-то остается.
А эти зачем все убежали? Больные какие-то
Кэнсэл калча в действии.
Причем хуже делают в основном нормальным людям, ватным этот ваш зара и так нахой не нужон блять
Наверняка компании посчитали, какую прибыль они имеют со страны, где у населения не так уж и много денег, мягко говоря
Mastercard and Visa had significant business in Russia. In 2021, about 4% of Mastercard's net revenues were derived from business conducted within, into and out of Russia.
Visa also reported that total net revenue from Russia in 2021 was about 4% of its total.
Есть вариант нерентабельности магазины открытыми держать и логистику оплачивать в, по сути, экономически центральной Африке. Сейчас предметы первой необходимости покупают, да не факт что их, рубль отрицательно растёт, международные системы оплаты отключены, общий хаос и страх, большие риски неадеквата...
А назвать это можно "отменой", заодно перед мировыми потребителями репутационную плюшку получить.
Из Казахстана не уходили поди, там экономика не лучше
По поводу «хаоса и страха»: возможно он ещё впереди, но пока в глубинной России его нет. По моим наблюдениям нескольких больших городов Поволжья и Центральной части
Переформулирую
Мы убеждены, что получим максимум прибыли в этом году, так как все бренды с демократическими началами сибались на Х
Ну слава богу. Такого унижения, как носить глория джинс, я бы не пережил
азиатам очень важны европейские разборки
(на самом деле нет)
фактически, санкции накладывают только те, кто сильно зависим от финансовой системы США
Жаль, что россияне не смогут себе позволить Юникло из-за курса
У Юникло всегда держал демократичные цены на базовые вещи (а это 95% их ассортимента)
У них размеры на худых только
Теперь достаточно зайти в комменты дтф, где оправдания агрессивной войны собирают по 300 лайков за коммент. Почему у таких настроений внезапно появился звездный час? Обида за бан ведьмака?
https://dtf.ru/gameindustry/1109524-kitaycy-ustroili-revyu-bombing-cd-projekt-red
Второй день наблюдаю массовый исход пропагандонских каналов из Ютуба. Вот типичный представитель: два года поливал дерьмом всех на свете (Запад, Байдена, Обаму, американцев, украинцев, Зеленского и т. д.), набрал 500к подписчиков. Как только отменили монетизацию, выпустил «НЕТ ВОЙНЕ», вырубил комменты и скрылся в закат :))
Самодельным знаком он закрыл логотип Российского олимпийского комитета. Тренер спортсмена объяснила это «патриотизмом».
Задержание священника из-за проповеди, призыв в виде надписи на снегу и лингвистическая экспертиза плаката.