«Стало понятно, как актуальна история и сегодня»: в Никола-Ленивце на Масленицу сожгли 23-метровую Вавилонскую башню Статьи редакции
Организаторы не отказались от ежегодного сожжения, но отменили праздничные гуляния. Мероприятие должно было помочь задуматься о том, «как унять свою гордость и обратиться к миру с ближним».
Из-за событий на Украине отменяются фестивали, развлекательные программы и другие события, которые могут создать впечатление, что сейчас нет никаких проблем. На разгар военных действий пришлась и Масленица — традиционный праздник проводов зимы и встречи весны, который отмечается в том числе массовыми гуляниям и сожжением чучела.
Самая необычная Масленица в России ежегодно проходит в «Никола-Ленивце», где строят большой арт-объект и сжигают его. В марте 2021 года огню предали 24-метровый «замок корона-людоеда» и показали перформанс Пахома «Великое лежание». В другие года сжигали «Медиабашню», «Бойконур», «Градирню», «Жар-птицу», «Пирамиду» и «Бастилию».
Команда парка считает, что так и должно выглядеть настоящее искусство. «оно не хранится в музее под стеклом, а появляется ненадолго, чтобы навсегда остаться в памяти каждого, кто его увидел», — рассказали представители.
Никола-Ленивец – место, где рождается искусство, но после начала «специальной военной операции» представители парка задумались — проводить ли Масленицу в этом году «или замолчать». Они рассказали ТJ, что решили не отменять событие, которое «объединит людей и поможет пережить происходящее в мире». Но развлекательные мероприятия сочли неуместными.
Вместо развлекательных программ — взаимодействие друг с другом.
Победителем конкурса на сожжение в 2022 году стала Вавилонская башня архитектора Екатерины Поляковой.
Этой башне посвящено библейское предание. Миф рассказывает о людях, которые хотели возвести «башню до небес», чтобы «сделать себе имя». Но бог решил усмирить их гордыню, поэтому смешал языки строителей, так что они больше не могли понимать друг друга.
Башню строили пять месяцев, но когда строительство уже завершилось, мир изменился. И, кажется, объект стал ещё более актуальным.
Высота башни — 23 метра. Её построили из бруса, брёвен, хвороста и сена. Екатерина Полякова рассказала, что, как и в библейском сюжете, её башню тоже не достроили. Но строительство могли завершить гости Масленицы.
Сожжение началось c перформанса «Небесная почта» Олега Жуковского и театра La Pushkin. По парку прокатили большой шар, в который гости в течение дня бросали записки, как в небесную почту. Его обязательно нужно обнять. «Ничего не забудется, всё сбудется!», — кричали хранители шара.
Шар подняли по верёвкам наверх и подожгли.
Потом верёвка оборвалась и шар упал внутрь башни — сожжение началось.
Прощай, зима!
Что это такое и какой у этого смысл?
Не осуждаем
Ставлю на то что это навэльный
Это одно из главных направлений для выезда c учётом визовых правил, закрытого воздушного пространства и «коронавирусных» ограничений.
Киев назвал это «неприемлемым вариантом», но согласился на коридоры, которые не направлены в РФ.
Второй день наблюдаю массовый исход пропагандонских каналов из Ютуба. Вот типичный представитель: два года поливал дерьмом всех на свете (Запад, Байдена, Обаму, американцев, украинцев, Зеленского и т. д.), набрал 500к подписчиков. Как только отменили монетизацию, выпустил «НЕТ ВОЙНЕ», вырубил комменты и скрылся в закат :))
Самодельным знаком он закрыл логотип Российского олимпийского комитета. Тренер спортсмена объяснила это «патриотизмом».
Задержание священника из-за проповеди, призыв в виде надписи на снегу и лингвистическая экспертиза плаката.