Стало понятно, как актуальна история о Вавилонской башне и сегодня. Библейский миф как нельзя лучше описывает то, чего стоит бояться больше всего, — что движимые гордыней люди перестают понимать друг друга.

Наш долг — предать огню Вавилонскую башню. Мы надеемся, что глядя на то, как ее уничтожают языки пламени, каждый задумается о том, как унять свою гордость и обратиться к миру с ближним.