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Пьяный магнит

«Стало понятно, как актуальна история и сегодня»: в Никола-Ленивце на Масленицу сожгли 23-метровую Вавилонскую башню Статьи редакции

Организаторы не отказались от ежегодного сожжения, но отменили праздничные гуляния. Мероприятие должно было помочь задуматься о том, «как унять свою гордость и обратиться к миру с ближним».

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Здесь и далее — фото Артёма Мазанова, TJ

Из-за событий на Украине отменяются фестивали, развлекательные программы и другие события, которые могут создать впечатление, что сейчас нет никаких проблем. На разгар военных действий пришлась и Масленица — традиционный праздник проводов зимы и встречи весны, который отмечается в том числе массовыми гуляниям и сожжением чучела.

Самая необычная Масленица в России ежегодно проходит в «Никола-Ленивце», где строят большой арт-объект и сжигают его. В марте 2021 года огню предали 24-метровый «замок корона-людоеда» и показали перформанс Пахома «Великое лежание». В другие года сжигали «Медиабашню», «Бойконур», «Градирню», «Жар-птицу», «Пирамиду» и «Бастилию».

Команда парка считает, что так и должно выглядеть настоящее искусство. «оно не хранится в музее под стеклом, а появляется ненадолго, чтобы навсегда остаться в памяти каждого, кто его увидел», — рассказали представители.

Никола-Ленивец – место, где рождается искусство, но после начала «специальной военной операции» представители парка задумались — проводить ли Масленицу в этом году «или замолчать». Они рассказали ТJ, что решили не отменять событие, которое «объединит людей и поможет пережить происходящее в мире». Но развлекательные мероприятия сочли неуместными.

Мы вынуждены скорректировать программу — сейчас нет места легкомысленному веселью. В этом году Масленица — это не праздник, не радостный карнавал, а художественное высказывание. И оно — не веселое.

арт-парк «Никола-Ленивец»

Вместо развлекательных программ — взаимодействие друг с другом.

Победителем конкурса на сожжение в 2022 году стала Вавилонская башня архитектора Екатерины Поляковой.

Этой башне посвящено библейское предание. Миф рассказывает о людях, которые хотели возвести «башню до небес», чтобы «сделать себе имя». Но бог решил усмирить их гордыню, поэтому смешал языки строителей, так что они больше не могли понимать друг друга.

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Башню строили пять месяцев, но когда строительство уже завершилось, мир изменился. И, кажется, объект стал ещё более актуальным.

Стало понятно, как актуальна история о Вавилонской башне и сегодня. Библейский миф как нельзя лучше описывает то, чего стоит бояться больше всего, — что движимые гордыней люди перестают понимать друг друга.

Наш долг — предать огню Вавилонскую башню. Мы надеемся, что глядя на то, как ее уничтожают языки пламени, каждый задумается о том, как унять свою гордость и обратиться к миру с ближним.

арт-парк «Никола-Ленивец»

Высота башни — 23 метра. Её построили из бруса, брёвен, хвороста и сена. Екатерина Полякова рассказала, что, как и в библейском сюжете, её башню тоже не достроили. Но строительство могли завершить гости Масленицы.

Сожжение началось c перформанса «Небесная почта» Олега Жуковского и театра La Pushkin. По парку прокатили большой шар, в который гости в течение дня бросали записки, как в небесную почту. Его обязательно нужно обнять. «Ничего не забудется, всё сбудется!», — кричали хранители шара.

Шар подняли по верёвкам наверх и подожгли.

Потом верёвка оборвалась и шар упал внутрь башни — сожжение началось.

Прощай, зима!

#масленица #искусство

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Базовый велосипед

Там должен был быть другой гражданин и не из соломы, 150 см рост

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Международный глобус

возвышаешь

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Базовый велосипед

А сколько?

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Международный глобус

аршина два

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Базовый велосипед

Это что-то на антинацистком?

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Международный глобус

Бля, чето скрин норм не делается

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Итальянский калькулятор

Это на пынеходах

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Коровка спасла Россию
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aliftin

Что это такое и какой у этого смысл?

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Минувший магнит

кому-то нравится быть голым

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Сменю ка имя на всякий случай

Не осуждаем

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Пьяный магнит

Ну это часть перформанса…

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Пьяный магнит

Видосы не грузятся(

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Застряла

Ставлю на то что это навэльный

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Физический инструмент

Должна была вчера там быть (

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