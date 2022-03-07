Самодельным знаком он закрыл логотип Российского олимпийского комитета. Тренер спортсмена объяснила это «патриотизмом».

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Фото Федерации гимнастики Италии

Международная федерация гимнастики (FIG) запросила у Комитета по этике начать дисциплинарное расследование в отношении российского гимнаста Ивана Куляка. На Кубке мира по спортивной гимнастике в Дохе он занял третье место, а на церемонию награждения вышел с буквой Z на форме. Об этом сообщается на сайте FIG.

Золото соревнований взял украинской гимнаст Илья Ковтун. Поведение Куляка в FIG назвали «шокирующим».

Фото Captura de TV

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что с помощью буквы Z спортсмен проявил патриотизм. По её словам, тренеры не знали, что намеревается сделать Куляк.

Знаете, с нами он не советовался. Это точно была его личная инициатива. Наши ребята — патриоты России. Видимо, в нём эта штука сыграла, и нас он не поставил в известность. Валентина Родионенко старший тренер сборной России по спортивной гимнастике

Согласно решению FIG, российские и белорусские гимнасты не смогут участвовать в соревнованиях с 7 марта. Его приняли по рекомендации Международного олимпийского комитета.

Буквой «Z» российские войска, участвующие в «спецоперации» на Украине, помечают военную технику. Почему выбрали именно этот знак, точно неизвестно. СМИ, блогеры и активисты начали использовать символ, чтобы поддержать политику властей. Например, телеканал RT стал называть боевые действия на Украине «спецоперацией Z».

Со 2 марта 2022 года название Кемеровской области в официальных материалах местного правительства пишется как «КуZбасс». Губернатор региона Сергей Цивилёв назвал это «акцией по поддержке спецоперации России на Украине».