Международная федерация гимнастики инициировала расследование против гимнаста Куляка из-за буквы Z на форме Статьи редакции
Самодельным знаком он закрыл логотип Российского олимпийского комитета. Тренер спортсмена объяснила это «патриотизмом».
Международная федерация гимнастики (FIG) запросила у Комитета по этике начать дисциплинарное расследование в отношении российского гимнаста Ивана Куляка. На Кубке мира по спортивной гимнастике в Дохе он занял третье место, а на церемонию награждения вышел с буквой Z на форме. Об этом сообщается на сайте FIG.
Золото соревнований взял украинской гимнаст Илья Ковтун. Поведение Куляка в FIG назвали «шокирующим».
Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что с помощью буквы Z спортсмен проявил патриотизм. По её словам, тренеры не знали, что намеревается сделать Куляк.
Согласно решению FIG, российские и белорусские гимнасты не смогут участвовать в соревнованиях с 7 марта. Его приняли по рекомендации Международного олимпийского комитета.
Буквой «Z» российские войска, участвующие в «спецоперации» на Украине, помечают военную технику. Почему выбрали именно этот знак, точно неизвестно. СМИ, блогеры и активисты начали использовать символ, чтобы поддержать политику властей. Например, телеканал RT стал называть боевые действия на Украине «спецоперацией Z».
Со 2 марта 2022 года название Кемеровской области в официальных материалах местного правительства пишется как «КуZбасс». Губернатор региона Сергей Цивилёв назвал это «акцией по поддержке спецоперации России на Украине».
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Выпездовать нахуй из спорта
Zачетно
Zаебало все
а @Zoibana мы все еще любим
А потом будут вопить, что спорт вне политики
Ну то есть политику в спорте можно только с одной стороны включать?
Нацизм, — тоталитарная ультраправая идеология, являющаяся формой фашизма с элементами расизма и антисемитизма.
Ничего из вышеперечисленного в этом символе нет.
Патриоти́зм — политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь, привязанность к родине, преданность ей и готовность к жертвам ради неё.
Вполне подходит. Можно быть с этим сколько угодно несогласным, но заниматься подменой понятий исходя из своего собственного понимания о "любви к стране" - ничем не лучше аргументов от участников ток-шоу на федеральных каналах
просто русский мир и настраивание россиян против хохлов и пендосов, конечно никакого фашизма тут нет.
То есть спортсмен, по вашему, нанёс это на себя, чтобы выразить чувство ненависти к хохлам и пендосам?
По-моему, это "наивный патриотизм", он сделал это, выражая поддержку своим, а не ненависть к чужим. Можно быть несогласным с его позицией, но это не значит, что на неё нужно навешивать негативные ярлыки
"своих" надо поддерживать даже когда они не правы?
Согласен. Людей, которые вне политики и не понимают, ничего не коснётся
Последователи Гитлера нацисты или патриоты?
А "Z" имеет какое-то отношение к истреблению людей по признаку национальности, расы или чего-то подобного?
Так и свастика не имеет.
Но нацистким знаком она является
Так она была атрибутом того времени и той повестки. Повестки "истребления всех хохлов, потому что они хохлы" я нигде не видел. Только "плохих хохлов", но это уже не нацизм, а обычная политика
Эээээ? Плохих хохлов? Хороших хохлов? Ну да, ну да. Есть арийцы, они хорошие, а есть унтерменьши, они плохие
Ко мне уже подошли пара коллег морду бить потому, что у меня мама с Украины.
С призывом вас хохлов всех перерезать надо.
Я б поспорил.
По признаку проживания на территории Украины и наличия украинского гражданства.
А почему или?
А вот это не нацизм и фашизм? Тупой ублюдок.
Хм. А вот если наложить ещё одну букву перпендикулярно поверх другой, то получится какой-то странный символ славянской Руси
Кстати, то что в древней Руси свастоны использовали фейк.
Как-то так
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1
Мне та зачем это писать, мне история интересна в детстве была, это вот долюобеам в моём городе походу нихуя не было интересно, сука, окна, машины, одежда с этой ебаной буквой . Жду уже когда повязку начнут хреначить, как же у меня горит.... Даже свастика имела смысл. Твою мать с кем я живу
Это ещё можно подвести под национализм, но явно не нацизм
а еще, если взять заглавные буквы стран получится сущий кошмар.
это ему просто присудили! наш полюбому круче был!!!
Я удивляюсь как он с ним рядом стоит?
В морду конечно дать перебор, но отказаться от фото вполне мог.
Так какая разница. В глазах украинца он должен выглядеть щас, как Брюс Уиллис в 3 части крепкого орешка в чёрном районе.
Ты че, в ГТА2 не играл? Z - это символ банду Зайбацу
Аж олдскулы свело.
ГТА2 — это ещё вид сверху?
Ага, а у машин Зайбацу была большая желтая Z на крыше
Бля.. надо отыскать срочно. Ещё помню был add-on про Лондон
Скорее тогда los zetas, наркокартеля из Мексики
Надо срочно брать его депутатом в госдуму, там таких любят, но в целом поступок максимально дегродский.
"Наши ребята — патриоты". В слове "ублюдки" слишком много ошибок
те, кто больше всех кричали о нацизме в соседней стране – сами и стали с ним ассоциироватся
так и есть
Пожизненную дисквалификацию бы ему и в чёрный список для въезда в любую страну
Твои влажные мечты о дискриминации за политическую позицию?
Тренер спортсмена объяснила это «долбоебизмом».
Ну, парня понять можно. Никакие международные соревнования им больше никогда не светят, ни медали, ни другие страны, ни карьера, ничего. А так - кто надо заметит, наградит, место в Думе, может обломится.
Ничего, на параолимпиаде союзников в Эритрее возьмёт золото
Та может он Зеленского так поддержать хотел
А раньше шо, не патриот был, если букву "Z" не выпячивал? Ай-яй-яй...
Очень патриотично использовать букву "вражеского" алфавита.
Они ещё почему то обижаются, если их так назвать.
В 45 там такие были чужие,
А тут "свои"
Теперь и алфавиты начинаем различать на свои и вражеские?
Блеать я кавычки для кого поставил?
От допинга мозг атрофировался. Сорян, патриоты, но другого объяснения не вижу
"Патриот" теперь будет на заводе мешки с мукой таскать
Почему выбрали именно этот знак, точно неизвестно.
На учениях было две группы, запад и восток. Маркировку с техники не успели снять.
Черт, я даже не знаю, что в этой новости смешнее - то, что какой-то школотрон, по сути, проиграв "врагу" (ставлю в кавычки, потому что с адекватной позиции это не так) пытается в какой-то троллинг, или то, что все с этого порвались. Даже на тж
А потом спрашивают - "А спортсменов ЗА ЧТО???"
https://daily.afisha.ru/archive/news/vozduh-disney-gotovit-bayopik-temnokozhego-legkoatleta-pobedivshego-na-olimpiade-v-nacistskoy-germanii/
Мама, я не Zигую...
Я бы послушала интервью пиздюка , возможно он не сам это придумал
А что они вообще могут сделать? Штраф? Так РФ изолирована, от Свифта уже отключили. Санкции? Разве что формальные, т.к все реальные уже закончились
Главное, чтоб украинцы потом не сделали хуйни и не запретили английский алфавит.
И я щас не шучу.
скорее наоборот перейдем на латиницу ускоренными темпами
Не понял
ну кириллица пойдет вслед за русским военным кораблем
Хуйню сказал. Кириллицу славяне придумали, а не русские.
Zalupkin
Красавчик! А то весь мир против нас
Магазины одежды Uniqlo продолжат работать в России, несмотря на вооружённый конфликт на Украине, экономическую ситуацию и уход многих конкурентов из страны. Об этом сообщил Тадаси Янаи — основатель и глава японской компании Fast Retailing Co., которой принадлежат несколько брендов, включая Uniqlo. Заявление передаёт Bloomberg.
Второй день наблюдаю массовый исход пропагандонских каналов из Ютуба. Вот типичный представитель: два года поливал дерьмом всех на свете (Запад, Байдена, Обаму, американцев, украинцев, Зеленского и т. д.), набрал 500к подписчиков. Как только отменили монетизацию, выпустил «НЕТ ВОЙНЕ», вырубил комменты и скрылся в закат :))
Теперь достаточно зайти в комменты дтф, где оправдания агрессивной войны собирают по 300 лайков за коммент. Почему у таких настроений внезапно появился звездный час? Обида за бан ведьмака?
https://dtf.ru/gameindustry/1109524-kitaycy-ustroili-revyu-bombing-cd-projekt-red