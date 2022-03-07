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Sasha Shambilova

Международная федерация гимнастики инициировала расследование против гимнаста Куляка из-за буквы Z на форме Статьи редакции

Самодельным знаком он закрыл логотип Российского олимпийского комитета. Тренер спортсмена объяснила это «патриотизмом».

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Фото Федерации гимнастики Италии

Международная федерация гимнастики (FIG) запросила у Комитета по этике начать дисциплинарное расследование в отношении российского гимнаста Ивана Куляка. На Кубке мира по спортивной гимнастике в Дохе он занял третье место, а на церемонию награждения вышел с буквой Z на форме. Об этом сообщается на сайте FIG.

Золото соревнований взял украинской гимнаст Илья Ковтун. Поведение Куляка в FIG назвали «шокирующим».

Фото Captura de TV

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что с помощью буквы Z спортсмен проявил патриотизм. По её словам, тренеры не знали, что намеревается сделать Куляк.

Знаете, с нами он не советовался. Это точно была его личная инициатива. Наши ребята — патриоты России. Видимо, в нём эта штука сыграла, и нас он не поставил в известность.

Валентина Родионенко
старший тренер сборной России по спортивной гимнастике

Согласно решению FIG, российские и белорусские гимнасты не смогут участвовать в соревнованиях с 7 марта. Его приняли по рекомендации Международного олимпийского комитета.

Буквой «Z» российские войска, участвующие в «спецоперации» на Украине, помечают военную технику. Почему выбрали именно этот знак, точно неизвестно. СМИ, блогеры и активисты начали использовать символ, чтобы поддержать политику властей. Например, телеканал RT стал называть боевые действия на Украине «спецоперацией Z».

Со 2 марта 2022 года название Кемеровской области в официальных материалах местного правительства пишется как «КуZбасс». Губернатор региона Сергей Цивилёв назвал это «акцией по поддержке спецоперации России на Украине».

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #конфликтнаукраине #спорт

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IO

Выпездовать нахуй из спорта

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118
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Ленинградский хот-дог

ВыпеZзовать

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97
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умный человек

Zачетно

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22
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Neten

Zаебало все

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1
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Древний кран

Zаебали все

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1
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Страстной украинец

а @Zoibana мы все еще любим

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2
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Danil Kuznetsov

А потом будут вопить, что спорт вне политики

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2
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Andrey Petrov

Ну то есть политику в спорте можно только с одной стороны включать?

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5
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Объективный украинец

Тренер спортсмена объяснила это «патриотизмом»
 Нацизм это, а не патриотизм.

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105
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Минувший магнит

патриотизм нацизма

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14
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Дмитрий Махов

Нацизм, — тоталитарная ультраправая идеология, являющаяся формой фашизма с элементами расизма и антисемитизма.
Ничего из вышеперечисленного в этом символе нет.

Патриоти́зм — политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь, привязанность к родине, преданность ей и готовность к жертвам ради неё.

Вполне подходит. Можно быть с этим сколько угодно несогласным, но заниматься подменой понятий исходя из своего собственного понимания о "любви к стране" - ничем не лучше аргументов от участников ток-шоу на федеральных каналах

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–25
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Алексей Владимирович

просто русский мир и настраивание россиян против хохлов и пендосов, конечно никакого фашизма тут нет.

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29
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Дмитрий Махов

То есть спортсмен, по вашему, нанёс это на себя, чтобы выразить чувство ненависти к хохлам и пендосам?
По-моему, это "наивный патриотизм", он сделал это, выражая поддержку своим, а не ненависть к чужим. Можно быть несогласным с его позицией, но это не значит, что на неё нужно навешивать негативные ярлыки

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–17
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СОВа

"своих" надо поддерживать даже когда они не правы?

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11
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Андрей Васильев

Согласен. Людей, которые вне политики и не понимают, ничего не коснётся

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0
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ОСА

Последователи Гитлера нацисты или патриоты?

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13
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Дмитрий Махов

А "Z" имеет какое-то отношение к истреблению людей по признаку национальности, расы или чего-то подобного?

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–24
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Виталий Чухнов

Так и свастика не имеет.
Но нацистким знаком она является

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27
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Дмитрий Махов

Так она была атрибутом того времени и той повестки. Повестки "истребления всех хохлов, потому что они хохлы" я нигде не видел. Только "плохих хохлов", но это уже не нацизм, а обычная политика

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–16
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СОВа

Эээээ? Плохих хохлов? Хороших хохлов? Ну да, ну да. Есть арийцы, они хорошие, а есть унтерменьши, они плохие

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10
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Виталий Чухнов

Ко мне уже подошли пара коллег морду бить потому, что у меня мама с Украины.
С призывом вас хохлов всех перерезать надо.
Я б поспорил.

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1
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СОВа

По признаку проживания на территории Украины и наличия украинского гражданства.

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2
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Виталий Чухнов

А почему или?

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0
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Homer

А вот это не нацизм и фашизм? Тупой ублюдок.

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0
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Сергей Сидоров

Хм. А вот если наложить ещё одну букву перпендикулярно поверх другой, то получится какой-то странный символ славянской Руси

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5
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Snowfall

Кстати, то что в древней Руси свастоны использовали фейк.

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0
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timatydalert
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0
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Джон

Как-то так
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1

4-я полицейская моторизованная дивизия СС
4-я полицейская моторизованная дивизия СС (нем. 4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division…
ru.m.wikipedia.org
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timatydalert

Мне та зачем это писать, мне история интересна в детстве была, это вот долюобеам в моём городе походу нихуя не было интересно, сука, окна, машины, одежда с этой ебаной буквой . Жду уже когда повязку начнут хреначить, как же у меня горит.... Даже свастика имела смысл. Твою мать с кем я живу

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0
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Kater

Это ещё можно подвести под национализм, но явно не нацизм

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Конституционный кубок

иронично, первое место у украинца

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52
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Объективный украинец

И имена у всех начинаются на одну и ту же букву.
KKK ))0)))))

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3
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Объективный украинец

Фамилии тоесть

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1
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Нехороший Человек

а еще, если взять заглавные буквы стран получится сущий кошмар.

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1
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Алексей Владимирович

это ему просто присудили! наш полюбому круче был!!!

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1
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Виталий Чухнов

Я удивляюсь как он с ним рядом стоит?
В морду конечно дать перебор, но отказаться от фото вполне мог.

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0
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Нижний кран

Ну спортики всё-таки не нападали на Украину.

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0
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Виталий Чухнов

Так какая разница. В глазах украинца он должен выглядеть щас, как Брюс Уиллис в 3 части крепкого орешка в чёрном районе.

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–3
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Священный хот-дог

хз в каком месте это патриотизм. это не государственная символика, эта буква - вообще хуй знает что. какая-то подмена понятий.

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43
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Леонид Гудимов

Ты че, в ГТА2 не играл? Z - это символ банду Зайбацу

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31
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Священный хот-дог

бля как давно это было… между прочим у них балдёжные машины были

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4
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Agoniks

Аж олдскулы свело.

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3
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Арсений Зябликов

ГТА2 — это ещё вид сверху?

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0
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Леонид Гудимов

Ага, а у машин Зайбацу была большая желтая Z на крыше

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1
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Арсений Зябликов

Бля.. надо отыскать срочно. Ещё помню был add-on про Лондон

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1
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A Z

Скорее тогда los zetas, наркокартеля из Мексики

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0
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Священный хот-дог

больше похоже на то, что парень себе вистов на светлое будущее зарабатывает. или его тренерский штаб.

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0
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Леонид Гудимов

Надо срочно брать его депутатом в госдуму, там таких любят, но в целом поступок максимально дегродский.

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27
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Рыночный волк

Так он поэтому так и поступил :) Клал он на спорт (тем более спорту уже пізда), проще сидеть депутатам где-нибудь и в хуй не дуть.

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0
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Иван Поварёшкин

"Наши ребята — патриоты". В слове "ублюдки" слишком много ошибок

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22
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Минувший магнит

они патриоты нацизма, ошибки тут нет

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1
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Blessed

те, кто больше всех кричали о нацизме в соседней стране – сами и стали с ним ассоциироватся

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18
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Минувший магнит

может потому что они и есть нацисты?

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9
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Blessed

так и есть

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2
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Sergey Doronin

Пожизненную дисквалификацию бы ему и в чёрный список для въезда в любую страну

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16
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Рыжий

Твои влажные мечты о дискриминации за политическую позицию?

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–5
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Минувший магнит

политическая позиция - это поддерживать убийство мирных граждан и бомбёжку городов?

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1
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Итальянский калькулятор

Почему бы и нет?))

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0
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Мистер Андерсон

Тренер спортсмена объяснила это «долбоебизмом».

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12
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Последовательный вентилятор

Парню 20 лет. Быть долбаёбом его сознательный выбор.

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9
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A

Ну, парня понять можно. Никакие международные соревнования им больше никогда не светят, ни медали, ни другие страны, ни карьера, ничего. А так - кто надо заметит, наградит, место в Думе, может обломится.

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5
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Генетический динозавр

Кстати да. Возможно что он не такой тупой как кажется)))

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2
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Ура Патриот

Ничего, на параолимпиаде союзников в Эритрее возьмёт золото

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4
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Kater

Та может он Зеленского так поддержать хотел

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3
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Ігор Лазарук

А раньше шо, не патриот был, если букву "Z" не выпячивал? Ай-яй-яй...

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3
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Нижний кран

Еблан тупой. Обоссать и выкинуть из спорта.

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Виталий Чухнов

Очень патриотично использовать букву "вражеского" алфавита.

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2
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Минувший магнит

для патриотов нацизма это норма

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Виталий Чухнов

Они ещё почему то обижаются, если их так назвать.

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Минувший магнит

в 45 тоже обижались

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Виталий Чухнов

В 45 там такие были чужие,
А тут "свои"

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1
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Andrey Petrov

Теперь и алфавиты начинаем различать на свои и вражеские?

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0
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Виталий Чухнов

Блеать я кавычки для кого поставил?

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Минувший магнит

он обосрался?

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2
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Rita Mertens

От допинга мозг атрофировался. Сорян, патриоты, но другого объяснения не вижу

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2
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Митрополит всея TJ

"Патриот" теперь будет на заводе мешки с мукой таскать

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1
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Евгений Глебов (Катышев)

Почему выбрали именно этот знак, точно неизвестно.
 На учениях было две группы, запад и восток. Маркировку с техники не успели снять.

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Упоротый Голубь

Черт, я даже не знаю, что в этой новости смешнее - то, что какой-то школотрон, по сути, проиграв "врагу" (ставлю в кавычки, потому что с адекватной позиции это не так) пытается в какой-то троллинг, или то, что все с этого порвались. Даже на тж

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1
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Сергей Кузнецов

А потом спрашивают - "А спортсменов ЗА ЧТО???"

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1
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Страстной украинец

https://daily.afisha.ru/archive/news/vozduh-disney-gotovit-bayopik-temnokozhego-legkoatleta-pobedivshego-na-olimpiade-v-nacistskoy-germanii/

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Значительный кофе

Я бы назвал это долбоебизмом. Хотя, сейчас это примерно одно

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Metalcoreman

Мама, я не Zигую...

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Xenia White

Я бы послушала интервью пиздюка , возможно он не сам это придумал

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Рыжий

А что они вообще могут сделать? Штраф? Так РФ изолирована, от Свифта уже отключили. Санкции? Разве что формальные, т.к все реальные уже закончились

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Виталий Чухнов

Главное, чтоб украинцы потом не сделали хуйни и не запретили английский алфавит.
И я щас не шучу.

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Все буде добре

скорее наоборот перейдем на латиницу ускоренными темпами

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Виталий Чухнов

Не понял

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Все буде добре

ну кириллица пойдет вслед за русским военным кораблем

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Виталий Чухнов

Хуйню сказал. Кириллицу славяне придумали, а не русские.

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Dmitriy

Zalupkin

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Ivan Lavrov

Красавчик! А то весь мир против нас

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