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Дешевый Мурод

Власти Грузии: в последние дни из России приехали 20-25 тысяч человек Статьи редакции

Это одно из главных направлений для выезда c учётом визовых правил, закрытого воздушного пространства и «коронавирусных» ограничений.

Министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили впервые назвал число людей, которые приехали из России после начала вооружённого конфликта на Украине. Об этом сообщает местное издание «Сова».

Грузия является одним из редких островов свободы в регионе, который интересен гражданам многих стран, в том числе соседних.

Он интересен с той точки зрения, что людям предоставляется возможность свободной деятельности, Грузия всегда была открыта и открыта сейчас, в течение десятилетий это было нашей экономической политикой.

Мы пытались привлечь как можно больше людей для работы. У нас открытый, либеральный торговый режим.

Леван Давиташвили
министр экономики и устойчивого развития

Часть эмигрантов, судя по всему, попала в сложную финансовую ситуацию из-за санкций, в том числе ухода Visa и Mastercard. Уехавшая в Грузию россиянка рассказала «Холоду», что в Тбилиси почти невозможно поменять рубли: «В обменниках говорят, что они невыгодны и не нужны им». Россиянам, которые находятся за границей, банки советуют в срочном порядке снять наличные средства.

Пора валить
Екатерина Кузнецова
Куда уехать из России, как перевезти животное за границу и что учесть перед релокацией. Большая инструкция Статьи редакции

Даже если нет европейской вакцины от коронавируса и шенгенской визы.

Фото Алексея Волхонского, V1.ru

#новости #грузия #конфликтнаукраине

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Объективный украинец

Сейчас даже любая африканская страна покажется раем для россиянина, блять

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Крутой единорожек88

Даже Эрерта???

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Пароход из листа тетрадного

Даже Уретра

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Минувший магнит

Эритрея)

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Значительный кофе
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Марк Рязанцев

Интересно а что делать Украинцам знающим русский и украинский только?

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Юрий Коновалов

а откуда эта фотография? есть какая-то история к ней?

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Ценный хот-дог

Пока Украина договаривается о гуманитарных коридорах, русские организовали коридор в Грузию

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Anderkeks

А что по Казахстану? Много уехало?

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Дешевый Мурод

Пока нет данных ни по нему, ни по Армении

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Anderkeks

Понял. Но предположу, что тоже достаточно.

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Коровка спасла Россию

Но не лям с лишним, как у украинцев

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Крутой единорожек88

Узбекстан не забывайте

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Значительный кофе

Почему гейропская Грузия, а не братская Беларусь? хмммм

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IvanDurov

Следующая АнтиРоссия.

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Ху Эмай

Я думал больше раз в 10. Чет не много совсем.

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DaiBi

Бегут далеко не только через Грузию. и бегут либо журналисты/активисты, либо те у кого есть деньги.

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JilaNis
Просто сравнение двух новостей:

Пентагон: Россия задействовала 95% группировки вторжения

127 127 комментариев
229
Budnifrilancera
Добби свободен

Второй день наблюдаю массовый исход пропагандонских каналов из Ютуба. Вот типичный представитель: два года поливал дерьмом всех на свете (Запад, Байдена, Обаму, американцев, украинцев, Зеленского и т. д.), набрал 500к подписчиков. Как только отменили монетизацию, выпустил «НЕТ ВОЙНЕ», вырубил комменты и скрылся в закат :))

30 30 комментариев
72
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Коровка спасла Россию
2 2 комментария
144
Tapac BOBK
Пленный российский пилот: «Отдавал приказ бомбить мирные города командующий генерал Маковецкий»
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Sasha Shambilova
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Дешевый Мурод
«Одежда — это жизненная необходимость»: владелец японского бренда Uniqlo рассказал о продолжении работы в России Статьи редакции

Магазины одежды Uniqlo продолжат работать в России, несмотря на вооружённый конфликт на Украине, экономическую ситуацию и уход многих конкурентов из страны. Об этом сообщил Тадаси Янаи — основатель и глава японской компании Fast Retailing Co., которой принадлежат несколько брендов, включая Uniqlo. Заявление передаёт Bloomberg.

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GLOWEN
4 4 комментария
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Никого не спас
Раньше, чтобы понять мнение глубинного народа, я ходил на ватные помойки

Теперь достаточно зайти в комменты дтф, где оправдания агрессивной войны собирают по 300 лайков за коммент. Почему у таких настроений внезапно появился звездный час? Обида за бан ведьмака?

https://dtf.ru/gameindustry/1109524-kitaycy-ustroili-revyu-bombing-cd-projekt-red

55 55 комментариев
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