Власти Грузии: в последние дни из России приехали 20-25 тысяч человек Статьи редакции
Это одно из главных направлений для выезда c учётом визовых правил, закрытого воздушного пространства и «коронавирусных» ограничений.
Министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили впервые назвал число людей, которые приехали из России после начала вооружённого конфликта на Украине. Об этом сообщает местное издание «Сова».
Часть эмигрантов, судя по всему, попала в сложную финансовую ситуацию из-за санкций, в том числе ухода Visa и Mastercard. Уехавшая в Грузию россиянка рассказала «Холоду», что в Тбилиси почти невозможно поменять рубли: «В обменниках говорят, что они невыгодны и не нужны им». Россиянам, которые находятся за границей, банки советуют в срочном порядке снять наличные средства.
Даже Уретра
Интересно а что делать Украинцам знающим русский и украинский только?
а откуда эта фотография? есть какая-то история к ней?
А что по Казахстану? Много уехало?
Понял. Но предположу, что тоже достаточно.
Но не лям с лишним, как у украинцев
Следующая АнтиРоссия.
Я думал больше раз в 10. Чет не много совсем.
Бегут далеко не только через Грузию. и бегут либо журналисты/активисты, либо те у кого есть деньги.
Второй день наблюдаю массовый исход пропагандонских каналов из Ютуба. Вот типичный представитель: два года поливал дерьмом всех на свете (Запад, Байдена, Обаму, американцев, украинцев, Зеленского и т. д.), набрал 500к подписчиков. Как только отменили монетизацию, выпустил «НЕТ ВОЙНЕ», вырубил комменты и скрылся в закат :))
Самодельным знаком он закрыл логотип Российского олимпийского комитета. Тренер спортсмена объяснила это «патриотизмом».
Задержание священника из-за проповеди, призыв в виде надписи на снегу и лингвистическая экспертиза плаката.
Магазины одежды Uniqlo продолжат работать в России, несмотря на вооружённый конфликт на Украине, экономическую ситуацию и уход многих конкурентов из страны. Об этом сообщил Тадаси Янаи — основатель и глава японской компании Fast Retailing Co., которой принадлежат несколько брендов, включая Uniqlo. Заявление передаёт Bloomberg.
Теперь достаточно зайти в комменты дтф, где оправдания агрессивной войны собирают по 300 лайков за коммент. Почему у таких настроений внезапно появился звездный час? Обида за бан ведьмака?
https://dtf.ru/gameindustry/1109524-kitaycy-ustroili-revyu-bombing-cd-projekt-red