Грузия является одним из редких островов свободы в регионе, который интересен гражданам многих стран, в том числе соседних.

Он интересен с той точки зрения, что людям предоставляется возможность свободной деятельности, Грузия всегда была открыта и открыта сейчас, в течение десятилетий это было нашей экономической политикой.

Мы пытались привлечь как можно больше людей для работы. У нас открытый, либеральный торговый режим.

