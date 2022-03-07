Россия объявила режим тишины и решила открыть гуманитарные коридоры. Украина выступила против тех, что ведут в РФ Статьи редакции
Киев назвал это «неприемлемым вариантом», но согласился на коридоры, которые не направлены в РФ.
В день третьего раунда переговоров России и Украины Москва объявила режим тишины с 10:00 по Москве. Минобороны РФ также сообщило об открытии четырёх гуманитарных коридоров из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум. Часть из них предполагают, что граждан Украины увезут в Россию. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.
Решение об эвакуации жителей приняли на фоне «катастрофической гуманитарной обстановки». Его предложил Владимиру Путину президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре по телефону 6 марта.
Минобороны отмечает, что за эвакуацией будут наблюдать российские военные и беспилотники. В ведомстве также заявили, что «все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны».
Жителей Киева предложили через ряд других городов вывезти в Гомель, откуда они должны улететь в Россию. Из Мариуполя планировали открыть два гуманитарных коридора: один — в Ростов-на-Дону, другой — в Запорожье. Для харьковчан доступен выезд в Белгород, а для жителей Сум — в Белгород и Полтаву.
Такой план не понравился украинской стороне. Вице-премьер страны Ирина Верещук заявила, что Россия представила «неприемлемый вариант» открытия гуманитарных коридоров. Она предложила другой план эвакуации в украинские города и попросила РФ подтвердить их открытие.
Верещук также отметила, что Украина уже три дня пытается открыть гуманитарные коридоры для жителей Киева, Мариуполя и других городов. В гумштабе РФ сообщили, что украинская сторона согласилась на те гуманитарные коридоры, которые не ведут в Россию.
Россия дважды объявляла режим тишины и открытие гуманитарных коридоров. Первый из них открыли 3 марта. По данным Минобороны, из опасных районов вывезли 558 иностранцев, но полностью реализовать эвакуацию не удалось — российская сторона тогда обвинила Украину в препятствовании вывоза населения из Харькова.
Во второй раз гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи пытались открыть 5 марта. Однако эвакуация сорвалась. Тогда Минобороны РФ обвинило в этом «украинские националистические батальоны», которые использовали людей «в качестве живого щита». В городском совете Мариуполя же сообщали, что были готовы при поддержке Красного креста выехать в сторону Запорожья, однако российская армия начала обстрел коридора, по которому предстояло двигаться. Нарушение режима тишина не позволило продолжить эвакуацию.
Украина не даёт людям эвакуироваться в Россию
От Мариуполя до границы с Россией сколько км и сколько до западной границы. Кто в здравом уме будет ехать через всю страну, где идут боевые действия? До России доехать куда проще.
дело в том, что жители Украины хотят быть подальше от мордора.
Ну так и посмотри куда едут, клоун
Так в Россию не пускают, клоун.
только здравый смысл, да
Ты за них решил? Или может они сами решат?
ага, они сами решили. Или ты тоже с людьми, которые сидят 12 день в убежищах общался и тебе виднее?
По количеству выехавших в Европу, практически все готовы ехать через всю страну чтобы не попасть в РФ.
Да, там что-то на уровне 50к
149к https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-05-22/h_80a5075fc1b190f2b5963647dd6ca45a
От Мариуполя до границы с Россией сколько км и сколько до западной границы. Кто в здравом уме будет ехать через всю страну, где идут боевые действия? До России доехать куда проще.
Кретин ты конечно. Я в Харькове. Не сплю считай 12 день. Не сплю потому что ебучие освободители бомбят мой город. И мне к ним ехать спасаться? Блять серьезно? У нас в Ха даже самый последний ватан если и думал там что-то про Россию хорошо, то щас задушить готов любого такого освободителя. Очнись чел.
Скажи спасибо Азову и прочим нацбатам. Они за 8 лет привыкли по мирным бить.
На TJ ещё свобода слова осталась, тебе это не нравится, я понимаю.
Ты, конечно, тупой безмозглый лахтабот, но вот вопрос тебе. Почему за все 8 лет не было ни одного подтвержденного мировым сообществом инцидента бомбежки мирных украинской армией? Мы не берем отрыжки с рос-тв т.к. они никогда не претендовали на объективность. Ни одного инцидента подтвержденного мировыми судами, сми и т.д. В то время как фашистская расея только и попадается как не на бомбежках жилых кварталов, то на обстрелах автобусов с мирными жителями. Разве в твою тупую башку никогда не приходила идея, что ну не возможно, чтобы твое фашистское правительство претендовало на объективность, когда буквально весь мир против вас?
ты на этом сайте появился аккурат 25 февраля - это раз.
кто и что бомбит Харьков? чем?
ты же обычный бот, который сидит в специальном здании в Киеве и комменты настраичивает - ведет "информационную войну".
у меня друг в Харькове - там интернета практически не бывает, а у тебя, смотрю, он постоянно есть.
видимо этот сайт выкупили для "информационной войны" )
А ты вообще вот только что зарегался, так что иди нахуй
и дальше что? ты дебил?
я лишь о том, что тут "с фронтов" пишут те, что недавно зарегался.
правда штука в том, что там инета нет(даже со связью жесткие перебои), а этих "фронтовых" прям вечный онлайн.
дебилоиды.
А на этом сайте в режиме рид онли я был ещё до того как тут делали платные комментарии. А сейчас пишу тут потому что это чуть ли не единственный адекватный ресурс для меня щас.
Я тебе даже лайк поставлю)) мой дом через дорогу от залупы. Если знаешь где это, то поздравь себя, ты облажался Шерлок)
Не все так однозначно. Украинец в Европе будет скорее всего гастарбайтером на черновой работе, а в РФ его никто не отличит от местного.
В Европе ещё придётся потратить время, чтобы выучить региональный язык, а в русский он и так знает.
1-3 года работоустройства без визы в загнивающем западе, если ты не знал.
Украина не дает России взять в рабство своих людей
О каком рабстве речь?
Посмотрел ваши комментарии, смысла в дискуссиях нет. Если вам не понятно почему люди, которых 10 дней обстреливают не захотят бежать в страну, которая эти обстрелы устраивает то говорить не о чем
Люди настолько принципиальны? Или им хочется скорее жизнь спасти?
У многих родственники в России.
Я вот не могу мнение узнать у родственников, они параноят и по телефону ничего не говорят. Но если бы им пришлось бежать, думаю скорее всего побежали бы к нам.
Представь, на дворе вторая мировая война, Гитлер дрючит тебя и твой народ в сраку у тебя дома, а потом такой закуривает и говорит "а поехали ко мне?" Поедешь?
Вот только дрючит людей не российская армия, а украинская, которая не выпускает людей из городов, ставит военную технику в жилых районах.
Надеюсь щас карма у тебя кончится и ты замолкнув подумаешь над тем что написал тут в последнее время.
Ну так понятно, что либералы не любят слушать другую точку зрения. Свобода слова.
Наслушались уже, пиздуй на фронт.
Зачем мне туда, в России есть контрактники и офицеры, они и так хорошо без меня справляются.
Я видел, смеёмся всем миром
Это не либералы
Россия не даёт эвакуироваться никуда кроме России.
Тогда это не эвакуация, а рабство
В Ирпени уже показали живые коридоры на практике. Спасибо, не нужно
Обосрались они, а разгребать нам
Вот и начался самый мразотный этап руssкого мира, где под видом гуманитарных коридоров и "помощи населению" будет твориться всякая дичь. Сначала разъебали города и щас побежали помогать, сука вроде все понимаешь но каждый раз бомбит как первый
в телеграме: Украина согласилась только на те, которые направлены в Россию, а остальные назвала «неприемлемым вариантом».
?
о, пофиксили
Ну опечатались.
не соглашалась Украина на "те, которые направлены в Россию".
Верещук сказала, что украинцы не планируют уезжать в Россию и предложила альтернативные гуманитарные коридоры - те, которые ведут в Киев и на запад Украины. Маршруты, которые российские военные обстреливают уже третий день, не давая мирным жителям покинуть временно захваченные города и села.
поправили уже
Украина: "мы согласны только на гуманитарный коридор в своём направлении". Россия: "а мы только в своём направлении".
Не понятно, они там все таки договорились или нет?
Что-то не видно репортажей беженцев из ЛДНР в Ростове (и где там их ещё готовы были принять);
неужели не доехали?
"Не поедут наши люди из Иванково, Диморово" - исправьте, "из Иванкова, Дымера".
Теперь достаточно зайти в комменты дтф, где оправдания агрессивной войны собирают по 300 лайков за коммент. Почему у таких настроений внезапно появился звездный час? Обида за бан ведьмака?
https://dtf.ru/gameindustry/1109524-kitaycy-ustroili-revyu-bombing-cd-projekt-red
Второй день наблюдаю массовый исход пропагандонских каналов из Ютуба. Вот типичный представитель: два года поливал дерьмом всех на свете (Запад, Байдена, Обаму, американцев, украинцев, Зеленского и т. д.), набрал 500к подписчиков. Как только отменили монетизацию, выпустил «НЕТ ВОЙНЕ», вырубил комменты и скрылся в закат :))
Задержание священника из-за проповеди, призыв в виде надписи на снегу и лингвистическая экспертиза плаката.
Это одно из главных направлений для выезда c учётом визовых правил, закрытого воздушного пространства и «коронавирусных» ограничений.