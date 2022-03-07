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Sasha Shambilova

Россия объявила режим тишины и решила открыть гуманитарные коридоры. Украина выступила против тех, что ведут в РФ Статьи редакции

Киев назвал это «неприемлемым вариантом», но согласился на коридоры, которые не направлены в РФ.

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В день третьего раунда переговоров России и Украины Москва объявила режим тишины с 10:00 по Москве. Минобороны РФ также сообщило об открытии четырёх гуманитарных коридоров из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум. Часть из них предполагают, что граждан Украины увезут в Россию. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Решение об эвакуации жителей приняли на фоне «катастрофической гуманитарной обстановки». Его предложил Владимиру Путину президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре по телефону 6 марта.

Минобороны отмечает, что за эвакуацией будут наблюдать российские военные и беспилотники. В ведомстве также заявили, что «все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны».

Жителей Киева предложили через ряд других городов вывезти в Гомель, откуда они должны улететь в Россию. Из Мариуполя планировали открыть два гуманитарных коридора: один — в Ростов-на-Дону, другой — в Запорожье. Для харьковчан доступен выезд в Белгород, а для жителей Сум — в Белгород и Полтаву.

Такой план не понравился украинской стороне. Вице-премьер страны Ирина Верещук заявила, что Россия представила «неприемлемый вариант» открытия гуманитарных коридоров. Она предложила другой план эвакуации в украинские города и попросила РФ подтвердить их открытие.

Не поедут наши люди из Иванково, Диморово, Вышгорода, из-под Киева в Белоруссию для того, чтобы потом самолётами полететь в Россию.

Ирина Верещук
премьер-министр Украины

Верещук также отметила, что Украина уже три дня пытается открыть гуманитарные коридоры для жителей Киева, Мариуполя и других городов. В гумштабе РФ сообщили, что украинская сторона согласилась на те гуманитарные коридоры, которые не ведут в Россию.

Россия дважды объявляла режим тишины и открытие гуманитарных коридоров. Первый из них открыли 3 марта. По данным Минобороны, из опасных районов вывезли 558 иностранцев, но полностью реализовать эвакуацию не удалось — российская сторона тогда обвинила Украину в препятствовании вывоза населения из Харькова.

Во второй раз гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи пытались открыть 5 марта. Однако эвакуация сорвалась. Тогда Минобороны РФ обвинило в этом «украинские националистические батальоны», которые использовали людей «в качестве живого щита». В городском совете Мариуполя же сообщали, что были готовы при поддержке Красного креста выехать в сторону Запорожья, однако российская армия начала обстрел коридора, по которому предстояло двигаться. Нарушение режима тишина не позволило продолжить эвакуацию.

#новости #конфликтнаукраине

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Серый клуб

Бежать в Европу или Россию? 🧐

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24
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Nk

Украина не даёт людям эвакуироваться в Россию

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–37
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Серый клуб

Имею в виду, что кто в здравом уме решит бежать в Россию, если можно бежать в Европу

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36
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Nk

От Мариуполя до границы с Россией сколько км и сколько до западной границы. Кто в здравом уме будет ехать через всю страну, где идут боевые действия? До России доехать куда проще.

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–21
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bingozoo

дело в том, что жители Украины хотят быть подальше от мордора.

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23
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Напряженный украинец

Посмотрел бы я на тебя куда бы ты бежал - через всю страну, где идет война, или 50 км до границы любого государства проехать, где не ведутся боевые действия

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–20
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Вова Кот

Ну так и посмотри куда едут, клоун

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14
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Nk

Так в Россию не пускают, клоун.

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–5
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Андрей Васильев

только здравый смысл, да

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1
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Деловой крюк

Щас бы ехать в страну, где у тебя забирают документы, дают просроченный сухпаек и отправляют на смерть

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2
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Nk

Ты за них решил? Или может они сами решат?

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–16
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bingozoo

ага, они сами решили. Или ты тоже с людьми, которые сидят 12 день в убежищах общался и тебе виднее?

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0
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Таинственный коктейль

дело в том
Ебало своё закрой, 99% что ты это пишешь из безопасного места. А люди там просто хотят уехать в место, где их не убьют

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–1
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Таинственный коктейль

Я хуею с украинцев. Пиздаболы с запада рассказывают кто куда уезжает

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–1
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Percival

По количеству выехавших в Европу, практически все готовы ехать через всю страну чтобы не попасть в РФ.

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12
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Напряженный украинец

А количество выехавших в Россию кто-то считал?

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–7
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Percival

Да, там что-то на уровне 50к

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1
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Напряженный украинец

Покажи

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0
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Минувший магнит

149к https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-05-22/h_80a5075fc1b190f2b5963647dd6ca45a

More than 1.2 million refugees have left…
As of Thursday, more than 1.2 million refugees have left Ukraine since the Russian invasion began…
edition.cnn.com
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0
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Минувший магнит

149к было пару дней назад

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0
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Nk

От Мариуполя до границы с Россией сколько км и сколько до западной границы. Кто в здравом уме будет ехать через всю страну, где идут боевые действия? До России доехать куда проще.

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–31
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IaroslavTuch

Кретин ты конечно. Я в Харькове. Не сплю считай 12 день. Не сплю потому что ебучие освободители бомбят мой город. И мне к ним ехать спасаться? Блять серьезно? У нас в Ха даже самый последний ватан если и думал там что-то про Россию хорошо, то щас задушить готов любого такого освободителя. Очнись чел.

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24
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Nk

Скажи спасибо Азову и прочим нацбатам. Они за 8 лет привыкли по мирным бить.

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–44
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Санитарный инструмент

Ууу, санитар! Здесь лахтоконсерва снова вылезла

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17
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Nk

На TJ ещё свобода слова осталась, тебе это не нравится, я понимаю.

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–25
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Международный глобус

по триггеру "8 лет" можно многое понять

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4
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Bohdan Shtepan

Ты, конечно, тупой безмозглый лахтабот, но вот вопрос тебе. Почему за все 8 лет не было ни одного подтвержденного мировым сообществом инцидента бомбежки мирных украинской армией? Мы не берем отрыжки с рос-тв т.к. они никогда не претендовали на объективность. Ни одного инцидента подтвержденного мировыми судами, сми и т.д. В то время как фашистская расея только и попадается как не на бомбежках жилых кварталов, то на обстрелах автобусов с мирными жителями. Разве в твою тупую башку никогда не приходила идея, что ну не возможно, чтобы твое фашистское правительство претендовало на объективность, когда буквально весь мир против вас?

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1
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Nikanet

ты на этом сайте появился аккурат 25 февраля - это раз.
кто и что бомбит Харьков? чем?

ты же обычный бот, который сидит в специальном здании в Киеве и комменты настраичивает - ведет "информационную войну".

у меня друг в Харькове - там интернета практически не бывает, а у тебя, смотрю, он постоянно есть.

видимо этот сайт выкупили для "информационной войны" )

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–7
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Qqshka

А ты вообще вот только что зарегался, так что иди нахуй

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3
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Nikanet

и дальше что? ты дебил?
я лишь о том, что тут "с фронтов" пишут те, что недавно зарегался.
правда штука в том, что там инета нет(даже со связью жесткие перебои), а этих "фронтовых" прям вечный онлайн.
дебилоиды.

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–2
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IaroslavTuch

А на этом сайте в режиме рид онли я был ещё до того как тут делали платные комментарии. А сейчас пишу тут потому что это чуть ли не единственный адекватный ресурс для меня щас.

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2
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IaroslavTuch

Я тебе даже лайк поставлю)) мой дом через дорогу от залупы. Если знаешь где это, то поздравь себя, ты облажался Шерлок)

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0
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Bolshov

Не все так однозначно. Украинец в Европе будет скорее всего гастарбайтером на черновой работе, а в РФ его никто не отличит от местного.

В Европе ещё придётся потратить время, чтобы выучить региональный язык, а в русский он и так знает.

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–5
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bingozoo

1-3 года работоустройства без визы в загнивающем западе, если ты не знал.

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0
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Speechless

Украина не дает России взять в рабство своих людей

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17
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Nk

О каком рабстве речь?

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–28
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Speechless

Посмотрел ваши комментарии, смысла в дискуссиях нет. Если вам не понятно почему люди, которых 10 дней обстреливают не захотят бежать в страну, которая эти обстрелы устраивает то говорить не о чем

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15
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Vasya Ivasya

Люди настолько принципиальны? Или им хочется скорее жизнь спасти?
У многих родственники в России.
Я вот не могу мнение узнать у родственников, они параноят и по телефону ничего не говорят. Но если бы им пришлось бежать, думаю скорее всего побежали бы к нам.

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0
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EdisonsLamp

Представь, на дворе вторая мировая война, Гитлер дрючит тебя и твой народ в сраку у тебя дома, а потом такой закуривает и говорит "а поехали ко мне?" Поедешь?

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2
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Nk

Вот только дрючит людей не российская армия, а украинская, которая не выпускает людей из городов, ставит военную технику в жилых районах.

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–15
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IaroslavTuch

Надеюсь щас карма у тебя кончится и ты замолкнув подумаешь над тем что написал тут в последнее время.

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0
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Nk

Ну так понятно, что либералы не любят слушать другую точку зрения. Свобода слова.

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–16
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Какой то чел из интернета

Наслушались уже, пиздуй на фронт.

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3
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Nk

Зачем мне туда, в России есть контрактники и офицеры, они и так хорошо без меня справляются.

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–8
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Какой то чел из интернета

Я видел, смеёмся всем миром

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3
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alexferman

Это не либералы

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–3
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IaroslavTuch

Россия не даёт эвакуироваться никуда кроме России.

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18
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Alex Blake

Тогда это не эвакуация, а рабство

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1
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bingozoo

В Ирпени уже показали живые коридоры на практике. Спасибо, не нужно

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14
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Последовательный вентилятор

Поняли, что обосрались. Просрали всё что можно. Годами теперь разгребать.

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9
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М..

Обосрались они, а разгребать нам

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3
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Hfr Olod

Вот и начался самый мразотный этап руssкого мира, где под видом гуманитарных коридоров и "помощи населению" будет твориться всякая дичь. Сначала разъебали города и щас побежали помогать, сука вроде все понимаешь но каждый раз бомбит как первый

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8
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Dmitri Ov

в телеграме: Украина согласилась только на те, которые направлены в Россию, а остальные назвала «неприемлемым вариантом».
?
о, пофиксили

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1
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Виталий Чухнов

Ну опечатались.

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0
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Kyrill Chebotarov

не соглашалась Украина на "те, которые направлены в Россию".
Верещук сказала, что украинцы не планируют уезжать в Россию и предложила альтернативные гуманитарные коридоры - те, которые ведут в Киев и на запад Украины. Маршруты, которые российские военные обстреливают уже третий день, не давая мирным жителям покинуть временно захваченные города и села.

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1
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Lee

поправили уже

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0
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Bolshov

Украина: "мы согласны только на гуманитарный коридор в своём направлении". Россия: "а мы только в своём направлении".

Не понятно, они там все таки договорились или нет?

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1
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Редкий Натр

Что-то не видно репортажей беженцев из ЛДНР в Ростове (и где там их ещё готовы были принять);
неужели не доехали?

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Egor Antoniuk

"Не поедут наши люди из Иванково, Диморово" - исправьте, "из Иванкова, Дымера".

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