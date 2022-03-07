Киев назвал это «неприемлемым вариантом», но согласился на коридоры, которые не направлены в РФ.

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В день третьего раунда переговоров России и Украины Москва объявила режим тишины с 10:00 по Москве. Минобороны РФ также сообщило об открытии четырёх гуманитарных коридоров из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум. Часть из них предполагают, что граждан Украины увезут в Россию. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Решение об эвакуации жителей приняли на фоне «катастрофической гуманитарной обстановки». Его предложил Владимиру Путину президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре по телефону 6 марта.

Минобороны отмечает, что за эвакуацией будут наблюдать российские военные и беспилотники. В ведомстве также заявили, что «все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны».

Жителей Киева предложили через ряд других городов вывезти в Гомель, откуда они должны улететь в Россию. Из Мариуполя планировали открыть два гуманитарных коридора: один — в Ростов-на-Дону, другой — в Запорожье. Для харьковчан доступен выезд в Белгород, а для жителей Сум — в Белгород и Полтаву.

Такой план не понравился украинской стороне. Вице-премьер страны Ирина Верещук заявила, что Россия представила «неприемлемый вариант» открытия гуманитарных коридоров. Она предложила другой план эвакуации в украинские города и попросила РФ подтвердить их открытие.

Не поедут наши люди из Иванково, Диморово, Вышгорода, из-под Киева в Белоруссию для того, чтобы потом самолётами полететь в Россию. Ирина Верещук премьер-министр Украины

Верещук также отметила, что Украина уже три дня пытается открыть гуманитарные коридоры для жителей Киева, Мариуполя и других городов. В гумштабе РФ сообщили, что украинская сторона согласилась на те гуманитарные коридоры, которые не ведут в Россию.

Россия дважды объявляла режим тишины и открытие гуманитарных коридоров. Первый из них открыли 3 марта. По данным Минобороны, из опасных районов вывезли 558 иностранцев, но полностью реализовать эвакуацию не удалось — российская сторона тогда обвинила Украину в препятствовании вывоза населения из Харькова.