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Дешевый Мурод

Роскомнадзор спустя сутки разблокировал сайт журнала «Сноб». Издание удалило все материалы о конфликте на Украине Статьи редакции

Издание изменило политику из-за требований ведомства из-за конфликта на Украине и закона о «фейках».

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Днём 7 марта сайт журнала «Сноб» исчез из реестра Роскомнадзора, что говорит о том, что ведомство отменило своё решение. За обновлениями следит проект «Роскомсвобода».

Доступ к «Снобу» ограничили 6 марта по решению Генпрокуратуры от 24 февраля. Блокировка произошла одновременно с сайтами «Агентства», «Собеседника», «Эха Москвы в Челябинске» и «Эха Кавказа».

После начала военных действий на Украине в России заблокировали десятки российских СМИ. Некоторые из них закрылись или уехали из страны. Иностранные издания закрывают корреспондентские пункты в России.

Многие редакции отказались от освещения событий из-за требований Роскомнадзора и из-за «закона о фейках». Как указывает «Медиазона», «Сноб» удалил все материалы, связанные с вооружённым конфликтом на Украине, и перестал писать об этом, чтобы «избежать блокировки издания и уголовного преследования журналистов». Журнал возобновил рубрику «Как жить» об «экономике и культурных событиях», где намерен писать о психологии, детях и здоровье».

Новости
Sasha Shambilova
Российские СМИ начали удалять публикации о боевых действиях на Украине после одобрения закона о «фейках» про военных Статьи редакции

Часть из них отказались от освещения «спецоперации». Среди таких СМИ — «Новая газета», The Bell и Republic.

#новости #блокировки #роскомнадзор #медиа #конфликтнаукраине

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Hfr Olod

а в чем проблема писать "нет войне". Войны же типа нет, а все кто кричит нет войне типа на опережение, чтобы не переросло в войну. Как вам такой логический кувырок?

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Южная ночь

Что-то на умном, тянет на 15 лет

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Hfr Olod

да, думаю если кто-то так на митинге скажет, его еще больше пиздить начнут а то хуле самый умный или че

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Лысина Арика

Приебутся, что тогда надо писать «нет войны» хотя кого я обманываю, они всегда найдут к чему приебаться/

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alien Alina
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Нижний кран

Мелко.

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умный человек

Оzzепель

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artemykairyak

Мне кажется сейчас не время прогибаться, смысла ноль, сегодня блокируют за нет войне, завтра будут блочить за что-то другое

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Новости
Sasha Shambilova
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Budnifrilancera
Добби свободен

Второй день наблюдаю массовый исход пропагандонских каналов из Ютуба. Вот типичный представитель: два года поливал дерьмом всех на свете (Запад, Байдена, Обаму, американцев, украинцев, Зеленского и т. д.), набрал 500к подписчиков. Как только отменили монетизацию, выпустил «НЕТ ВОЙНЕ», вырубил комменты и скрылся в закат :))

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JilaNis
Просто сравнение двух новостей:

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Дешевый Мурод
Власти Грузии: в последние дни из России приехали 20-25 тысяч человек Статьи редакции

Это одно из главных направлений для выезда c учётом визовых правил, закрытого воздушного пространства и «коронавирусных» ограничений.

82 82 комментария
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Никого не спас
Раньше, чтобы понять мнение глубинного народа, я ходил на ватные помойки

Теперь достаточно зайти в комменты дтф, где оправдания агрессивной войны собирают по 300 лайков за коммент. Почему у таких настроений внезапно появился звездный час? Обида за бан ведьмака?

https://dtf.ru/gameindustry/1109524-kitaycy-ustroili-revyu-bombing-cd-projekt-red

62 62 комментария
78
Новости
Sasha Shambilova
В России начали штрафовать по закону о «фейках» про военных. Виновными признали не менее пяти человек Статьи редакции

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Полтергей
Почему товарищ майор должен быть главным пацифистом в стране

Бытует мнение, что полицейские (не росгвардия) — это такие идейные бойцы путинского режима. Но у Путина нет таких идей, чтоб было столько идейных. Основная цель обычного мента — досидеть до пенсии.

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Секретный ингредиент

"Если правду можно говорить только шепотом, значит - страну захватили враги"

Вильгельм Швебель

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