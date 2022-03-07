Издание изменило политику из-за требований ведомства из-за конфликта на Украине и закона о «фейках».

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Днём 7 марта сайт журнала «Сноб» исчез из реестра Роскомнадзора, что говорит о том, что ведомство отменило своё решение. За обновлениями следит проект «Роскомсвобода».

Доступ к «Снобу» ограничили 6 марта по решению Генпрокуратуры от 24 февраля. Блокировка произошла одновременно с сайтами «Агентства», «Собеседника», «Эха Москвы в Челябинске» и «Эха Кавказа».

После начала военных действий на Украине в России заблокировали десятки российских СМИ. Некоторые из них закрылись или уехали из страны. Иностранные издания закрывают корреспондентские пункты в России.

Многие редакции отказались от освещения событий из-за требований Роскомнадзора и из-за «закона о фейках». Как указывает «Медиазона», «Сноб» удалил все материалы, связанные с вооружённым конфликтом на Украине, и перестал писать об этом, чтобы «избежать блокировки издания и уголовного преследования журналистов». Журнал возобновил рубрику «Как жить» об «экономике и культурных событиях», где намерен писать о психологии, детях и здоровье».