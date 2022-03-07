Роскомнадзор спустя сутки разблокировал сайт журнала «Сноб». Издание удалило все материалы о конфликте на Украине Статьи редакции
Издание изменило политику из-за требований ведомства из-за конфликта на Украине и закона о «фейках».
Днём 7 марта сайт журнала «Сноб» исчез из реестра Роскомнадзора, что говорит о том, что ведомство отменило своё решение. За обновлениями следит проект «Роскомсвобода».
Доступ к «Снобу» ограничили 6 марта по решению Генпрокуратуры от 24 февраля. Блокировка произошла одновременно с сайтами «Агентства», «Собеседника», «Эха Москвы в Челябинске» и «Эха Кавказа».
После начала военных действий на Украине в России заблокировали десятки российских СМИ. Некоторые из них закрылись или уехали из страны. Иностранные издания закрывают корреспондентские пункты в России.
Многие редакции отказались от освещения событий из-за требований Роскомнадзора и из-за «закона о фейках». Как указывает «Медиазона», «Сноб» удалил все материалы, связанные с вооружённым конфликтом на Украине, и перестал писать об этом, чтобы «избежать блокировки издания и уголовного преследования журналистов». Журнал возобновил рубрику «Как жить» об «экономике и культурных событиях», где намерен писать о психологии, детях и здоровье».
а в чем проблема писать "нет войне". Войны же типа нет, а все кто кричит нет войне типа на опережение, чтобы не переросло в войну. Как вам такой логический кувырок?
Что-то на умном, тянет на 15 лет
да, думаю если кто-то так на митинге скажет, его еще больше пиздить начнут а то хуле самый умный или че
Приебутся, что тогда надо писать «нет войны» хотя кого я обманываю, они всегда найдут к чему приебаться/
Оzzепель
Мне кажется сейчас не время прогибаться, смысла ноль, сегодня блокируют за нет войне, завтра будут блочить за что-то другое
Самодельным знаком он закрыл логотип Российского олимпийского комитета. Тренер спортсмена объяснила это «патриотизмом».
Второй день наблюдаю массовый исход пропагандонских каналов из Ютуба. Вот типичный представитель: два года поливал дерьмом всех на свете (Запад, Байдена, Обаму, американцев, украинцев, Зеленского и т. д.), набрал 500к подписчиков. Как только отменили монетизацию, выпустил «НЕТ ВОЙНЕ», вырубил комменты и скрылся в закат :))
Это одно из главных направлений для выезда c учётом визовых правил, закрытого воздушного пространства и «коронавирусных» ограничений.
Теперь достаточно зайти в комменты дтф, где оправдания агрессивной войны собирают по 300 лайков за коммент. Почему у таких настроений внезапно появился звездный час? Обида за бан ведьмака?
https://dtf.ru/gameindustry/1109524-kitaycy-ustroili-revyu-bombing-cd-projekt-red
Задержание священника из-за проповеди, призыв в виде надписи на снегу и лингвистическая экспертиза плаката.