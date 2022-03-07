Кого Россия считает «недружественным государством»: список от правительства Статьи редакции
Все сделки с гражданами и фирмами из этих стран теперь должна одобрять правительственная комиссия. Она может и отказать.
5 марта правительство России утвердило перечень из 51 иностранных государств и территорий, которые, по его мнению, совершают в отношении России, её компаний и граждан «недружественные действия.
Подготовить такой перечень распорядился Владимир Путин. Под «недружественными действиями» понимаются, прежде всего, введённые санкции.
Кто попал в этот перечень:
- Украина
- США
- государства – члены Европейского союза
- Великобритания, включая Джерси, Ангилью и Британские Виргинские острова
- Австралия
- Албания
- Андорра
- Гибралтар
- Исландия
- Канада
- Лихтенштейн
- Микронезия
- Монако
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Республика Корея
- Сан-Марино
- Северная Македония
- Сингапур
- Тайвань (указан в перечне как территория Китая — прим. TJ)
- Черногория
- Швейцария
- Япония
Российское правительство подготовило перечень «недружественных» государств в рамках указа «о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
Если граждане России и отечественные компании имеют валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из этого перечня, то они могут расплачиваться в рублях, решило правительство РФ.
Примут ли эти условия те или иные зарубежные страны, неизвестно.
Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из этих стран теперь должна одобрять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. В неё войдут представители администрации президента и Центробанка.
Российские компании должны будут указывать цель и условия сделки, а также показывать комиссии документы о регистрации юрлица или ИП, учредительные документы, информацию о бенефициарах иностранной компании и бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату. Комиссия может разрешить сделку, разрешить с определёнными условиями или отказать.
Это не первый список «недружественных государств», подготовленный правительством. В мае 2021 года, на фоне дипломатического конфликта России с США и несколькими странами Европы государства объявили о выдворении дипломатов. В том перечне России оказались две страны — США и Чехия. МИД РФ объяснил это «недружественными жестами», высылками дипмиссий и арестами дипломатической недвижимости.
Как отличить "цивилизованный" мир от "нецивилизованного"?
Если в списке нету Эритреи то это "цивилизованный"
Можно просто написать - все кроме Брикс
интересно почему это Украина недружественная? ну даже не знаю
+1 гречка миска
Есть вооруженный конфликт
Нет
В Женевских конвенциях 1949 года и в Дополнительных протоколах к ним от 1977 года термин «военный конфликт» использовался наряду с термином «война», в силу чего в дальнейшем международное право стало применять эти понятия как синонимы.
У нас специальная военная операция, не путайте с военным конфликтом.
Как спасать от нацистов так друзья, а как торговать так нет.
Хотелось бы определённости.
Вроде отправили им какие-то войска на помощь в борьбе с нацистами? Недавно Казахстану помогали. Вроде дружим.
Пора спасать бедных тайваньцев! И денацифицировать бы еще
Похоже китайцы таки придут спасать в скором времени
Признали получаеца
Россия должна не признавать Тайвань как отдельное государство, иначе Китай наложит на нас санкции, и тогда нам вообще пиздец.
То есть они признают независимость Тайваня? А Господин Си в курсе?
Сверху вниз
Им самим не смешно? Или мы Империя Добра?
И Украина первой, конечно же
Нет, в документе они расположены в алфавитном порядке. Просто tj опять ни разу не манипуляцией занимается как лживые госсми
О, спасибо, зря я быканул
Видимо это для Яндекса и Газпрома все затеяли, чтобы они в рублях свои обязательства выплатили
проще было бы список дружественных опубликовать. Беларусь и Эритрея
Украина
Неожиданно
Просто территория для новых смыслов.
-
Скажи, кто пять твоих лучших НЕ друзей, и я скажу кто ТЫ.
Это шутка юмора такая?
Сан-Марино то чем не угодил???
Как Черногория-то в этом списке оказалась?
Они закрыли авиапространство.
Ути-пути, не дружат они со всеми
зато с северной кореей дружим
Жаль Беларуси нет в этом списке
Все кто лучше живёт))
Просто Zона
МЕЖДУ МНОЙ И ТОБОЙ
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