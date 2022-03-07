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Дешевый Мурод

Кого Россия считает «недружественным государством»: список от правительства Статьи редакции

Все сделки с гражданами и фирмами из этих стран теперь должна одобрять правительственная комиссия. Она может и отказать.

61 61 комментарий
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5 марта правительство России утвердило перечень из 51 иностранных государств и территорий, которые, по его мнению, совершают в отношении России, её компаний и граждан «недружественные действия.

Подготовить такой перечень распорядился Владимир Путин. Под «недружественными действиями» понимаются, прежде всего, введённые санкции.

Кто попал в этот перечень:

  • Украина
  • США
  • государства – члены Европейского союза
  • Великобритания, включая Джерси, Ангилью и Британские Виргинские острова
  • Австралия
  • Албания
  • Андорра
  • Гибралтар
  • Исландия
  • Канада
  • Лихтенштейн
  • Микронезия
  • Монако
  • Новая Зеландия
  • Норвегия
  • Республика Корея
  • Сан-Марино
  • Северная Македония
  • Сингапур
  • Тайвань (указан в перечне как территория Китая — прим. TJ)
  • Черногория
  • Швейцария
  • Япония

Российское правительство подготовило перечень «недружественных» государств в рамках указа «о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Если граждане России и отечественные компании имеют валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из этого перечня, то они могут расплачиваться в рублях, решило правительство РФ.

Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублёвый счёт «С» на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублёвом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа.

Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).

правительство России

Примут ли эти условия те или иные зарубежные страны, неизвестно.

Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из этих стран теперь должна одобрять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. В неё войдут представители администрации президента и Центробанка.

Российские компании должны будут указывать цель и условия сделки, а также показывать комиссии документы о регистрации юрлица или ИП, учредительные документы, информацию о бенефициарах иностранной компании и бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату. Комиссия может разрешить сделку, разрешить с определёнными условиями или отказать.

Это не первый список «недружественных государств», подготовленный правительством. В мае 2021 года, на фоне дипломатического конфликта России с США и несколькими странами Европы государства объявили о выдворении дипломатов. В том перечне России оказались две страны — США и Чехия. МИД РФ объяснил это «недружественными жестами», высылками дипмиссий и арестами дипломатической недвижимости.

#новости #политика #конфликтнаукраине #деньги

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Деловой крюк

Можно просто написать - весь цивилизованный мир

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95
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Базовый велосипед

Наша компания больше не сотрудничает с Кремлем и поэтому пропутинский комментарий удален

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1
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Anderkeks

Как отличить "цивилизованный" мир от "нецивилизованного"?

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0
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Базовый велосипед

Лгбт+, блм - цивилизация

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Петро

Если в списке нету Эритреи то это "цивилизованный"

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0
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Пинкертон

Можно просто написать - все кроме Брикс

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0
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лемур-нелегал

интересно почему это Украина недружественная? ну даже не знаю

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42
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Минувший Мика

У нас даже войны с ними нет

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88
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Базовый велосипед

Факт

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11
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Denis D

+1 гречка миска

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8
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Natalja

Есть вооруженный конфликт

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0
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Sergei Timofeyev

Нет
В Женевских конвенциях 1949 года и в Дополнительных протоколах к ним от 1977 года термин «военный конфликт» использовался наряду с термином «война», в силу чего в дальнейшем международное право стало применять эти понятия как синонимы.
 У нас специальная военная операция, не путайте с военным конфликтом.

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0
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Виталий Чухнов

Как спасать от нацистов так друзья, а как торговать так нет.
Хотелось бы определённости.

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7
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Алексей Чанков

Вроде отправили им какие-то войска на помощь в борьбе с нацистами? Недавно Казахстану помогали. Вроде дружим.

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0
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Ценный хот-дог

Тайвань (Китай)
 Тайвань в курсе, что он Китай?

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31
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Efog

Пора спасать бедных тайваньцев! И денацифицировать бы еще

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10
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Андрей Охапкин

Похоже китайцы таки придут спасать в скором времени

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1
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Целевой рак

Они это вроде всегда говорили

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4
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Безумный татарин

Они очень внимательно смотрят на происходящее сейчас. И Тайвань точно придут спасать(
Интересный вопрос, что станет с $. Китай вроде как сейчас один из самых крупных держателей американской валюты.

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1
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Ценный хот-дог

Россия на 2 стульях пытается усидеть: составила список недружественных государств, т.е. одновременно она признает Тайвань как отдельное государство и одновременно его признает в составе Китая. Гениально

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7
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Безумный татарин

Ну так от позиции Тайваня зависит

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0
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Law Kriq
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4
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Дешевый Мурод

он указан именно так в перечне правительства

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2
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Ценный хот-дог

составила список недружественных государств, т.е. одновременно она признает Тайвань как отдельное государство и одновременно его признает в составе Китая.
да, это и забавно

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0
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Дешевый Мурод

¯\_(ツ)_/¯

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1
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Базовый велосипед

Хорошо, что хронику офнули, нам нужен живой тж

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Максим Соколовский

Признали получаеца

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2
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Pedro Julio

Россия должна не признавать Тайвань как отдельное государство, иначе Китай наложит на нас санкции, и тогда нам вообще пиздец.

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2
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Значительный кофе
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22
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Минувший магнит

Зато Эритрея - лучший друг

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17
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Базовый велосипед

Тебе к врачу надо

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–7
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knight_killer

То есть они признают независимость Тайваня? А Господин Си в курсе?

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17
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Последовательный вентилятор

Перечень нормальных стран. Вот они слева направо.

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14
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Eugene Arbatsky

Сверху вниз

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2
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Дешевый Мурод

иначе список читают в Австралии и Новой Зеландии

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2
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Митрополит всея TJ

Им самим не смешно? Или мы Империя Добра?

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Bulky Blackcrappy против войны

И Украина первой, конечно же

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9
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Владимир Керенский

Нет, в документе они расположены в алфавитном порядке. Просто tj опять ни разу не манипуляцией занимается как лживые госсми

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1
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Bulky Blackcrappy против войны

О, спасибо, зря я быканул

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0
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Spok

Видимо это для Яндекса и Газпрома все затеяли, чтобы они в рублях свои обязательства выплатили

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8
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Alexander

проще было бы список дружественных опубликовать. Беларусь и Эритрея

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6
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Базовый велосипед

*уретра

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4
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Виталий Чухнов

Украина
Неожиданно

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4
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Значительный кофе

Вот так и освобождай их.

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1
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Лютый кусок ДОБРА

Просто территория для новых смыслов.
-
Скажи, кто пять твоих лучших НЕ друзей, и я скажу кто ТЫ.

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4
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Валерий Миллер

Это шутка юмора такая?

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0
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Дешевый Мурод

мне не смешно

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11
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Аня Шалина

Сан-Марино то чем не угодил???

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0
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Дешевый Мурод

а чо они

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7
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Dmitry

Как Черногория-то в этом списке оказалась?

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Bohdan Shtepan

Они закрыли авиапространство.

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4
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Осенний месяц

Черногория: я для вас шутка какая-то?

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Езжайте Домой

Ути-пути, не дружат они со всеми

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bingozoo

зато с северной кореей дружим

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Алан Бабицкий

Жаль Беларуси нет в этом списке

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Sheremet Nazar

Все кто лучше живёт))

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Базовый велосипед

Zона 51

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НикакойвойнысУкраиной

Просто Zона

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Пароход из листа тетрадного

МЕЖДУ МНОЙ И ТОБОЙ

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Выходной танк88

Тут в списке не хватает самой России тоже. Ну или хотя бы Воронежа

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Роман Яремчук

1,7% мировой экономики против 60% хм интересно кто же победит?...

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