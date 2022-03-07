Прежде всего, сами США не заинтересованы отключать мировой интернет, потому что их информационному оружию, с помощью которого они на нас воздействуют, будет нанесён вред. И потом это не так просто. Существуют всевозможные способы обойти эти отключения, да и мы какие-то корневые сервера у себя готовили.

Со стороны России нет желания такие приказы давать провайдерам. Страна такого точно не планирует делать, достаточно отключить те соцсети, кто наиболее агрессивно себя ведёт — твиттер и фейсбук, ютуб и инстаграм тоже были замечены в манипуляции, но не до такой степени.