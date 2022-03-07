Откуда пошла информация про отключение России от интернета 11 марта и что отвечает на это Минцифры Статьи редакции
Полностью изолировать россиян извне пока не планируют, а переход на российские системы доменных имён — это лишь мера по защите госсайтов.
7 марта американская финансовая компания Market Rebellion заявила, что Россию отключат от всемирного интернета 11 марта. На основе каких источников организация сделала это утверждение — не указано. Компания также уточнила, что после этой даты россиянам будут доступны только те сайты, серверы которых находятся в России.
Также Market Rebellion сообщила, что «в марте 2019 года Россия провела тесты, в ходе которых отключилась от остального мира, но сохранила интернет для своих граждан». В 2019 году в стране действительно проходили учения по «изоляции» рунета. Однако они носили «исследовательский характер» и проводились на выделенных сегментах, стендах и полигонах. Власти проработали несколько сценариев — чтобы обеспечить безопасность абонентов сотовой связи, защиту их персональных данных и возможность перехвата трафика, а также чтобы изучить уязвимости «умных» устройств.
Несмотря на неподтверждённые и непроверенные данные, новости об отключении России от интернета начали распространяться в СМИ. Этому способствовал документ Минцифры, который оно разослало всем государственным сайтам и сервисам 6 марта. До 11 марта ведомство просило их перейти на использование российской системы доменных имён, отказаться от иностранных хостингов и счётчиков посещаемости сайтов, а также усилить «парольную политику».
Уже 6 марта Минцифры заявляло, что отключать Россию от глобального интернета не планируется, а документ лишь призван для защиты от кибератак. С начала «спецоперации» на Украине хакеры устраивали атаки на сайты Кремля, правительства и парламента РФ. Тогда Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам заявил, что уровень угрозы кибератак на российские ресурсы критический. Ответственность за них взяла группировка Anonymous, объявившая «кибервойну» России.
Источник «Коммерсанта» в правительстве также добавил, что эти меры необходимы для защиты госсайтов не только от атак, но и отключения в случае отказа в обслуживании со стороны зарубежных хостингов.
7 марта Минцифры сделало ещё одно заявление для СМИ, повторив, что «отключать интернет изнутри не планируется». Замглавы комитета Госдумы по безопасности и автор проекта об «автономном» интернете Андрей Луговой также заявил, что страна сама этого делать не станет.
После начала «спецоперации» на Украине в России начались массовые блокировки независимых СМИ, а также соцсетей: фейсбука и твиттера. Роскомнадзор заблокировал и приложение сервиса-рации Zello. Эти решения объясняют распространениям фейков о военных действиях русских солдат на Украине.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Не надоело еще в каждый пост?)
Яка сумна новина
Наша правдивая правда
Их информационное оружие с помощью которого на нас воздействуют
Не перепутайте
11 марта:
Только там Кайл, наоборот, вставлял вилку)
Чуйка: Если говорят что не планируют, значит точно отключат.
Если кто-то и отключит Россию от интернета, это будет Россия.
Как же заебали эти схватки диванных войск с фабриками троллей и батареями фейкометов
бугагага!
Уже совсем скоро
Сразу видно, что в Москве дело происходит, асфальт ровный.
покупайте почтовых голубей
Учим морзянку. И собираем передатчики на длинных волнах.
На коротких волнах лучше. А ещё мы учили в школе флажковую семафорную азбуку. Пока не пригодилась.
А биржу-то когда опять откроете? Я всё хочу увидеть, во что мои 1,7 ляма превратились :))) Вангую, что тысяч в 80 :) Хотя если Сбер торговался на Западе по 2,5 бакса, а сейчас стоит 1 цент, то...
100% поставят специальный отечественный интернет)))
Если говорят, то будет. Переношу свой блевничок внутрь страны, так как оплатить Digital Ocean не могу (GPay не принимает, Paypal - тоже).
После 11.03 - Это не Россию отключили, это весь мир отключили от России!
Какое будет импортозамещение для порнхаба?
VK, всю жизнь же был альтернативой. Еще и монетизацию прикрутят, налоги, займут нишу так сказать
Шваброхранилище.рф
Страна такого точно не планирует делать
Твердо и четко
"Пока я президент, никакого повышения пенсионного возраста не будет"
Можно популярно для непросвященного, что "отключение" будет значить? Для среднестатистического обывателя не останется нормальных возможностей выхода в глобальный интернет? Зачем тогда блокируют фейсбук и твиттер, если на днях вообще всё отрубается?
"Мы не планируем нападать на Украину"
Весь мир фейк.
Надеюсь хотя бы впн будет работать
Зная какой бардак в ведомствах, как валялись госуслуги и как постоянно угоняют почту, эти советы вообще ни разу неудивительны. Там админы за 35 тысяч работают, текучка жуткая. Они многие реально не знают учётных данных от хостинга, например. А там логин и пароль типа Admin и Admin123456.
Очень много спама с угнанных ящиков правительства областей на прошлой неделе появилось.
А под сувенирный интернет пока далеко не всё готово. Даже если ТСПУ развернут на полную мощность, то будет просто бардак — тут работает, тут нет. Но пока я не видел на практике, чтобы блокировалось как надо. VPN даже обычный, без обхода DPI, вполне справляется.
Второй день наблюдаю массовый исход пропагандонских каналов из Ютуба. Вот типичный представитель: два года поливал дерьмом всех на свете (Запад, Байдена, Обаму, американцев, украинцев, Зеленского и т. д.), набрал 500к подписчиков. Как только отменили монетизацию, выпустил «НЕТ ВОЙНЕ», вырубил комменты и скрылся в закат :))
Украинцы признанны военными беженцами. Это значит что никакой процедуры для предоставления статуса проходить не надо. Сразу же они имеют право на 1 год пребывания который может быть продлен на 3 года позже. Сразу разрешен доступ к социальной помощи..работе..медицинской помощи. Многие жители Германии предлагают им свои свободные квартиры.Например…
«Эти жесты отчаяния, разочарования, истощения, одиночества, уязвимости... во время переговоров, которые не приносят плодов».
Задержание священника из-за проповеди, призыв в виде надписи на снегу и лингвистическая экспертиза плаката.
Организаторы не отказались от ежегодного сожжения, но отменили праздничные гуляния. Мероприятие должно было помочь задуматься о том, «как унять свою гордость и обратиться к миру с ближним».