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Sasha Shambilova

Откуда пошла информация про отключение России от интернета 11 марта и что отвечает на это Минцифры Статьи редакции

Полностью изолировать россиян извне пока не планируют, а переход на российские системы доменных имён — это лишь мера по защите госсайтов.

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7 марта американская финансовая компания Market Rebellion заявила, что Россию отключат от всемирного интернета 11 марта. На основе каких источников организация сделала это утверждение — не указано. Компания также уточнила, что после этой даты россиянам будут доступны только те сайты, серверы которых находятся в России.

Market Rebellion @MarketRebels
Russia will completely disconnect from the global internet on March 11
Россия полностью отключится от глобального интернета 11 марта

Также Market Rebellion сообщила, что «в марте 2019 года Россия провела тесты, в ходе которых отключилась от остального мира, но сохранила интернет для своих граждан». В 2019 году в стране действительно проходили учения по «изоляции» рунета. Однако они носили «исследовательский характер» и проводились на выделенных сегментах, стендах и полигонах. Власти проработали несколько сценариев — чтобы обеспечить безопасность абонентов сотовой связи, защиту их персональных данных и возможность перехвата трафика, а также чтобы изучить уязвимости «умных» устройств.

Несмотря на неподтверждённые и непроверенные данные, новости об отключении России от интернета начали распространяться в СМИ. Этому способствовал документ Минцифры, который оно разослало всем государственным сайтам и сервисам 6 марта. До 11 марта ведомство просило их перейти на использование российской системы доменных имён, отказаться от иностранных хостингов и счётчиков посещаемости сайтов, а также усилить «парольную политику».

Уже 6 марта Минцифры заявляло, что отключать Россию от глобального интернета не планируется, а документ лишь призван для защиты от кибератак. С начала «спецоперации» на Украине хакеры устраивали атаки на сайты Кремля, правительства и парламента РФ. Тогда Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам заявил, что уровень угрозы кибератак на российские ресурсы критический. Ответственность за них взяла группировка Anonymous, объявившая «кибервойну» России.

Мы готовимся к разным сценариям, чтобы обеспечить гражданам доступность российских ресурсов. В телеграмме для госорганов изложен набор простейших рекомендаций по кибергигиене, которые помогут более эффективно организовать работу по защите наших ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами.

Минцифры РФ

Источник «Коммерсанта» в правительстве также добавил, что эти меры необходимы для защиты госсайтов не только от атак, но и отключения в случае отказа в обслуживании со стороны зарубежных хостингов.

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Магистральный интернет-оператор из США отключил Россию от своих линий связи, однако эксперты и ответственные лица резко раскритиковали подобные шаги — они подрывают доверие к интернету и вредят разнообразию мнений.

Количество интернет-серверов по странам, скриншот из видео компании «Меркатор»

7 марта Минцифры сделало ещё одно заявление для СМИ, повторив, что «отключать интернет изнутри не планируется». Замглавы комитета Госдумы по безопасности и автор проекта об «автономном» интернете Андрей Луговой также заявил, что страна сама этого делать не станет.

Прежде всего, сами США не заинтересованы отключать мировой интернет, потому что их информационному оружию, с помощью которого они на нас воздействуют, будет нанесён вред. И потом это не так просто. Существуют всевозможные способы обойти эти отключения, да и мы какие-то корневые сервера у себя готовили.

Со стороны России нет желания такие приказы давать провайдерам. Страна такого точно не планирует делать, достаточно отключить те соцсети, кто наиболее агрессивно себя ведёт — твиттер и фейсбук, ютуб и инстаграм тоже были замечены в манипуляции, но не до такой степени.

Андрей Луговой
Замглавы комитета Госдумы по безопасности

После начала «спецоперации» на Украине в России начались массовые блокировки независимых СМИ, а также соцсетей: фейсбука и твиттера. Роскомнадзор заблокировал и приложение сервиса-рации Zello. Эти решения объясняют распространениям фейков о военных действиях русских солдат на Украине.

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Война России с Украиной — это ещё и кибервойна. Что на ней происходит, кто чью сторону занял, и какова роль Anonymous Статьи редакции

Действия за неделю обратились в хаос: хакеры «кладут» сайты и СМИ обеих сторон, взламывают приложения. Появляются IT-армии, а группировки раскалываются изнутри. Но самых разрушительных атак пока не было.

Филиппо Монтефорте, AFP 

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #конфликтнаукраине

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Парламентский кран
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Efog

Не надоело еще в каждый пост?)

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3
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умный человек

Яка сумна новина

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15
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Alexander D

Наша правдивая правда
Их информационное оружие с помощью которого на нас воздействуют

Не перепутайте

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22
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aliftin

11 марта:

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14
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Groosha

Только там Кайл, наоборот, вставлял вилку)

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Georgi Lis

Чуйка: Если говорят что не планируют, значит точно отключат.

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14
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Возможный диод

а можно tldr'очку?

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3
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Возможный диод

А, бля
Полностью изолировать россиян извне пока не планируют, а переход на российские системы доменных имён — это лишь мера по защите госсайтов.

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7
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Возможный диод

т.е. всё таки отрубят

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15
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Сергей Кузнецов

Если кто-то и отключит Россию от интернета, это будет Россия.

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5
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Павел Каташев

Как же заебали эти схватки диванных войск с фабриками троллей и батареями фейкометов

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4
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Грузинский будильник

Не планируем, твердо и четко

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4
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Sergei Timofeyev

бугагага!

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Leonard

Уже совсем скоро

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2
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Andrew Muralov

Сразу видно, что в Москве дело происходит, асфальт ровный.

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лемур-нелегал

покупайте почтовых голубей

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Andrew Muralov

Учим морзянку. И собираем передатчики на длинных волнах.

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АстонМартэн

На коротких волнах лучше. А ещё мы учили в школе флажковую семафорную азбуку. Пока не пригодилась.

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Budnifrilancera

А биржу-то когда опять откроете? Я всё хочу увидеть, во что мои 1,7 ляма превратились :))) Вангую, что тысяч в 80 :) Хотя если Сбер торговался на Западе по 2,5 бакса, а сейчас стоит 1 цент, то...

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1
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Митрандир

100% поставят специальный отечественный интернет)))

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Sergei Timofeyev

Если говорят, то будет. Переношу свой блевничок внутрь страны, так как оплатить Digital Ocean не могу (GPay не принимает, Paypal - тоже).

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Ласковые усики

После 11.03 - Это не Россию отключили, это весь мир отключили от России!

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Andrey Bukhteev

Какое будет импортозамещение для порнхаба?

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Рпп Рпп

VK, всю жизнь же был альтернативой. Еще и монетизацию прикрутят, налоги, займут нишу так сказать

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Andrew Muralov

Шваброхранилище.рф

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FireGrim

Страна такого точно не планирует делать
 Твердо и четко

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Andrew Muralov

"Пока я президент, никакого повышения пенсионного возраста не будет"

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bulochka

Можно популярно для непросвященного, что "отключение" будет значить? Для среднестатистического обывателя не останется нормальных возможностей выхода в глобальный интернет? Зачем тогда блокируют фейсбук и твиттер, если на днях вообще всё отрубается?

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Бандерiвець на бандеромобiлi

"Мы не планируем нападать на Украину"

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1 1

Весь мир фейк.
Надеюсь хотя бы впн будет работать

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Дмитрий Новик

Зная какой бардак в ведомствах, как валялись госуслуги и как постоянно угоняют почту, эти советы вообще ни разу неудивительны. Там админы за 35 тысяч работают, текучка жуткая. Они многие реально не знают учётных данных от хостинга, например. А там логин и пароль типа Admin и Admin123456.
Очень много спама с угнанных ящиков правительства областей на прошлой неделе появилось.
А под сувенирный интернет пока далеко не всё готово. Даже если ТСПУ развернут на полную мощность, то будет просто бардак — тут работает, тут нет. Но пока я не видел на практике, чтобы блокировалось как надо. VPN даже обычный, без обхода DPI, вполне справляется.

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Чувак против войны

Привет, я все ещё не удалился (и не планирую), я все ещё в ахуе от происходящего, я все ещё советую вам не вешать нос и готовиться к неизвестному будущему. По-крайней мере вы тоже сможете пердеть внукам в старости про «а вот когда я был в твоём возрасте пук пук».

33 33 комментария
19
Budnifrilancera
Добби свободен

Второй день наблюдаю массовый исход пропагандонских каналов из Ютуба. Вот типичный представитель: два года поливал дерьмом всех на свете (Запад, Байдена, Обаму, американцев, украинцев, Зеленского и т. д.), набрал 500к подписчиков. Как только отменили монетизацию, выпустил «НЕТ ВОЙНЕ», вырубил комменты и скрылся в закат :))

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