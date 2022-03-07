«Единая Россия» предложила национализировать производства компаний, ушедших из России на фоне конфликта с Украиной Статьи редакции
«Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей – защитим».
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что имеющая большинство в Госдуме партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые уходят из России.
Иностранный бизнес стал так делать после начала вооружённого конфликта на Украине и введения санкций против РФ. Турчак подчеркнул, что результатом стало «большое количество уволенных в одночасье российских рабочих». «Такие действия западных компаний не что иное как предумышленное банкротство», — приводит его слова пресс-служба партии.
Турчак сделал такое заявление в день, когда о выходе из российского бизнеса объявили Take-Two, Valio, Paulig, Levi's, Sephora и Fazer. Список бизнесов, которые покидают РФ, растёт ежедневно.
после окончания войны и снятия санкций
Да плевать, к тому времени страны такой уже не будет)
Вернутся если увидят, что Россия встала на демократические рельсы с независимыми судами. Но понятно, что вернутся не скоро.
Дело уже не в санкциях, мир людей должен разорвать все связи с мордором, отгородиться от него великими стенами и дать ему жить своим особым путём, как отдельной путинской цивилизации.
Вот реально! Карго культ во всей красе! Папуасы гребанные!
Даже в том же хваленом AURUS двигатель от Porshe, не говоря о других производствах, все мозги уезажют.
Что делать? Всё национализировать! Аху...отличный план, надежный.., как швейцарские часы!
Ребят, извиняюсь за оскорбление папуасов!
Те дебилы, которые принимают законы - даже в сравнение не идут!
В "российских" самолетах половина деталей - импортные. Особенно сложные, например электроника и двигатели.
только хотел написать про обезьяну, которая нашла айфон и его национализировала, но тут такая пикча, что все каменты лишние)
Zдравстауйте. Добро пожаловать в Zимбабве по-русски
Что это даст? Расходников 0, запчастей 0, перспектив 0. Как будет, можете узнать на примере умершей венесуэльской национализированной нефтянки.
Перепрофилируют в гвоздидобыващие заводы
Даже для этого нужны деньги и специалисты
Чтоб крышку гроба этих предприятий и забить.
А ничего так гениально
Как это, что даст?) Временный оргазм электората 🥲
Агония, она такая
даст гарантию того, что все, кто ушли - уже никогда не вернутся
Гвоздь в будущие.
Если примут, больше хуй кто что инвестирует. Будут десятилетиями упрашивать инвесторов.
Да они и так лет 10 не будут инвестировать. Так что терять кажется нечего.
Инвестировать все равно никто не будет, лол. Теперь сказать, что ты работаешь в РФ - это все равно, что сказать, что ты работаешь на Наполеона, который сидит рядом с Гитлером и которым чай приносит Александр Македонский
Македонского то за что сюда
Ну история не обрывается, через 30 лет Путину может быть 100 лет. Сменится руководство, которое опять захочет сытно жить. И вот тут они себе гавно и подложат.
Понимаю Ваше возмущение, но это не так. Плохое забывается быстро, а ради иксов прибыли инвесторы готовы рисковать.
Да им похуй что после них будет
Это надо на гербе написать
Ждём Порше от автоваз
Из ДСП, как завещали предки.
Эта пикча так заебала что хочется...
А я каждый раз проигрываю, как в первый.
Кажись такое уже было сто лет назад.
Нужно еще раз пройти гражданскую войну, распад, 90е. Чтобы население сократилось до 10млн. Какой-то геноцид россиян.
Они понимают, что если сделают это, то никто уже не вернётся?
ударов в спину мы не потерпим
Там уже места нет для ножей.
А это и не спина. Весь пиздец мы осознано принимаем на грудь.
R.I.P. инвестиционный климат в России. Люди, наверное, не осознают, что это приводит к оттоку не только иностранных денег и мозгов, но и российских тоже.
Это же только еще больше испугает иностранный бизнес. Это в теории как-то остановит отток предпринимателей?
Не, кратковременно конечно поможет хотя бы рабочие места сохранить для населения. Но в будущем это так хуево аукнется, что даже думать не хочется об этом.
Когда в Росси было хорошо думать о будущем?
Так рабочие места имеют смысл когда есть что производить и из чего производить. А тут что. Национализирует чтобы что? Продать? А кому?
Громкий заголовок просто. Компаниям сейчас дают выбор. Либо остаться, либо продать активы местным, либо принудительное банкротство и национализация. Завуалированный шантаж.
Продать, но деньги не вывести 😏
Кроме как пиZдить, они вообще ничего не умеют
Люди ещё не осознали, чем этот пиздец закончится
Back to USSR
Фашизм в голову забили, в вот экономику под это дело построить - проебали.
Да здравствует главный,
Родимый, державный,
Теперь православный,
Заводами славный,
Советский Союз!
Прорыв!
Единая Россия скоро развалится...
0 долларов
Так это почти 1000 рублей.
Ну спиздишь ты завод по сборке бмв, а дальше что? Без комплектующих и без специалистов по настройке сборочных линий это все барахло. Продать? Кому?
Ну Дак а кто то думал, что можно остановить заводы икеа или автопроизводителей просто так в момент коммунизации?
Ну ок, но только нихуя не получится же. Не умеют, не хотят, воруют.
Ну то есть обратно они уже не вернутся, охуенно
Когда уже раскулачивание?
Ну на национализированых заводах IKEA будут делать мебель, а получаться будут гробы. Но они теперь будут очень востребованы.
А потом Запад и так придёт за своим и сделает денационализацию РоZZии
Вот он социализм 2.0
О, вот и сраный турчак пригодился.
Так большинство компаний только продавали здесь товар - толку от национализации торговых площадей? Национализировать Levi's или Nvidia?
А обещали только верхушек коснётся, изначально🤣
Нах*й пздц
Да эти ребята точно справятся с управлением и обновлением технологичных производств, у нас же что не госкомпания - топ-менеджеры мирового уровня, экосистема экосистемой погоняет
Если национализировать заводы по сборке авто, то будет как в том анекдоте про сборку жигулей на заводе бмв.
Я извиняюсь а законодательно за что?
Они же вроде уходом с рынка ничего не нарушили?
Организаторы не отказались от ежегодного сожжения, но отменили праздничные гуляния. Мероприятие должно было помочь задуматься о том, «как унять свою гордость и обратиться к миру с ближним».
Задержание священника из-за проповеди, призыв в виде надписи на снегу и лингвистическая экспертиза плаката.
Второй день наблюдаю массовый исход пропагандонских каналов из Ютуба. Вот типичный представитель: два года поливал дерьмом всех на свете (Запад, Байдена, Обаму, американцев, украинцев, Зеленского и т. д.), набрал 500к подписчиков. Как только отменили монетизацию, выпустил «НЕТ ВОЙНЕ», вырубил комменты и скрылся в закат :))
Это одно из главных направлений для выезда c учётом визовых правил, закрытого воздушного пространства и «коронавирусных» ограничений.