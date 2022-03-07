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Дешевый Мурод

«Единая Россия» предложила национализировать производства компаний, ушедших из России на фоне конфликта с Украиной Статьи редакции

«Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей – защитим».

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что имеющая большинство в Госдуме партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые уходят из России.

Иностранный бизнес стал так делать после начала вооружённого конфликта на Украине и введения санкций против РФ. Турчак подчеркнул, что результатом стало «большое количество уволенных в одночасье российских рабочих». «Такие действия западных компаний не что иное как предумышленное банкротство», — приводит его слова пресс-служба партии.

Турчак сделал такое заявление в день, когда о выходе из российского бизнеса объявили Take-Two, Valio, Paulig, Levi's, Sephora и Fazer. Список бизнесов, которые покидают РФ, растёт ежедневно.

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Роман Персианинов
Кто ушёл из России из-за конфликта на Украине: от виз и Apple до закрытия неба Европы Статьи редакции

Материал, который почти со 100% вероятностью будет обновляться.

#новости #санкции #конфликтнаукраине

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Объективный украинец

Окончательная пиZZда репутации

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69
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Объективный украинец

Хуй сюда инвесторы сунутся после такого, даже после окончания «спецоперации» и снятия санкций

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77
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Тюремный надзиратель

после окончания войны и снятия санкций
 Да плевать, к тому времени страны такой уже не будет)

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12
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Alexandr Symbiotov

Вернутся если увидят, что Россия встала на демократические рельсы с независимыми судами. Но понятно, что вернутся не скоро.

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3
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Объективный украинец

Сука, нас уже и так закопали, хули вы-то докапываете, дебичи

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3
16 комментариев
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Ровный Паша

Если только потом не выплатят все убытки

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1
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Ферман спас Россию

Дело уже не в санкциях, мир людей должен разорвать все связи с мордором, отгородиться от него великими стенами и дать ему жить своим особым путём, как отдельной путинской цивилизации.

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1
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Konstantin
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53
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Empathy

Вот реально! Карго культ во всей красе! Папуасы гребанные!
Даже в том же хваленом AURUS двигатель от Porshe, не говоря о других производствах, все мозги уезажют.
Что делать? Всё национализировать! Аху...отличный план, надежный.., как швейцарские часы!

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23
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Empathy

Ребят, извиняюсь за оскорбление папуасов!
Те дебилы, которые принимают законы - даже в сравнение не идут!

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9
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JilaNis

В "российских" самолетах половина деталей - импортные. Особенно сложные, например электроника и двигатели.

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Alexander

только хотел написать про обезьяну, которая нашла айфон и его национализировала, но тут такая пикча, что все каменты лишние)

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Adir Hartmann

Zдравстауйте. Добро пожаловать в Zимбабве по-русски

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Клаус Шульце

Что это даст? Расходников 0, запчастей 0, перспектив 0. Как будет, можете узнать на примере умершей венесуэльской национализированной нефтянки.

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37
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Dan

Перепрофилируют в гвоздидобыващие заводы

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0
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Konstantin

Даже для этого нужны деньги и специалисты

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2
2 комментария
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Виталий Чухнов

Чтоб крышку гроба этих предприятий и забить.
А ничего так гениально

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Ура Патриот

Как это, что даст?) Временный оргазм электората 🥲
Агония, она такая

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Alexander

даст гарантию того, что все, кто ушли - уже никогда не вернутся

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unknown

Гвоздь в будущие.
Если примут, больше хуй кто что инвестирует. Будут десятилетиями упрашивать инвесторов.

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23
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Gedevan

Да они и так лет 10 не будут инвестировать. Так что терять кажется нечего.

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2
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Рыжий

Инвестировать все равно никто не будет, лол. Теперь сказать, что ты работаешь в РФ - это все равно, что сказать, что ты работаешь на Наполеона, который сидит рядом с Гитлером и которым чай приносит Александр Македонский

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Madsons

Македонского то за что сюда

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1 комментарий
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unknown

Ну история не обрывается, через 30 лет Путину может быть 100 лет. Сменится руководство, которое опять захочет сытно жить. И вот тут они себе гавно и подложат.

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Вася Пражкин

Понимаю Ваше возмущение, но это не так. Плохое забывается быстро, а ради иксов прибыли инвесторы готовы рисковать.

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0
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Федеральный Влад

Будто они все бессмертные, такую хуйню несут и творят

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19
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artemykairyak

Да им похуй что после них будет

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3
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Ценный хот-дог

Национализировать и развалить

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Николай Николаевич

Это надо на гербе написать

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флутер погромист

Ждём Порше от автоваз

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Европейский турник

Где они детали для сборки авто возьмут?

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Polly Mal

Из ДСП, как завещали предки.

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9
1 комментарий
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Dan
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5
1 комментарий
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Свободный диод

на разборках

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1
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Парламентский кран
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14
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Недоперепил

Эта пикча так заебала что хочется...

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3
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rchnmy

А я каждый раз проигрываю, как в первый.

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2
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Andrew Muralov

Кажись такое уже было сто лет назад.

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unknown

Нужно еще раз пройти гражданскую войну, распад, 90е. Чтобы население сократилось до 10млн. Какой-то геноцид россиян.

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Поэтический кубок

Ясно, поставят эффективных управленцев, разведут кучу бесполезных выблядков и должностей, про качество и производительность можно забыть - бессменные спутники государственного управления

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7
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meow

Они понимают, что если сделают это, то никто уже не вернётся?

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6
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JilaNis

ударов в спину мы не потерпим
 Там уже места нет для ножей.

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4
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unknown

А это и не спина. Весь пиздец мы осознано принимаем на грудь.

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0
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Pedro Julio

R.I.P. инвестиционный климат в России. Люди, наверное, не осознают, что это приводит к оттоку не только иностранных денег и мозгов, но и российских тоже.

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Dan

Это же только еще больше испугает иностранный бизнес. Это в теории как-то остановит отток предпринимателей?

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2
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Павел Фадин

Не, кратковременно конечно поможет хотя бы рабочие места сохранить для населения. Но в будущем это так хуево аукнется, что даже думать не хочется об этом.

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Dan

Когда в Росси было хорошо думать о будущем?

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1
1 комментарий
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Helgi Oiisac

Так рабочие места имеют смысл когда есть что производить и из чего производить. А тут что. Национализирует чтобы что? Продать? А кому?

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1 комментарий
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Недоперепил

Громкий заголовок просто. Компаниям сейчас дают выбор. Либо остаться, либо продать активы местным, либо принудительное банкротство и национализация. Завуалированный шантаж.

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Andrey Petrov

Продать, но деньги не вывести 😏

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Однако здравствуйте

Кроме как пиZдить, они вообще ничего не умеют

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Mark Miheev

Люди ещё не осознали, чем этот пиздец закончится

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Коровка спасла Россию

Back to USSR

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Maksim Florov

Фашизм в голову забили, в вот экономику под это дело построить - проебали.

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2
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Affokasso

Да здравствует главный,
Родимый, державный,
Теперь православный,
Заводами славный,
Советский Союз!

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2
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Коровка спасла Россию

Прорыв!

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2
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Условный Мурод

А слово то какое, прямо бы уже говорил, спиздить, бизнес по русски

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Joel Miller

Единая Россия скоро развалится...

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Свободный диод

Это сколько спиздить можно под эту лавочку

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Eva Dark

0 долларов

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Свободный диод

найдут че спиздить и как вывести, не стоит недооценивать фантазию людей

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1 комментарий
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Недоперепил

Так это почти 1000 рублей.

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Konstantin

Ну спиздишь ты завод по сборке бмв, а дальше что? Без комплектующих и без специалистов по настройке сборочных линий это все барахло. Продать? Кому?

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3 комментария
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Навальнята спасают Фермана

Ну Дак а кто то думал, что можно остановить заводы икеа или автопроизводителей просто так в момент коммунизации?

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Антон Петухов

Ну ок, но только нихуя не получится же. Не умеют, не хотят, воруют.

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Random Unit

Ну то есть обратно они уже не вернутся, охуенно

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Konstantin Kulikov

Когда уже раскулачивание?

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JohnyWalker

Ну на национализированых заводах IKEA будут делать мебель, а получаться будут гробы. Но они теперь будут очень востребованы.

А потом Запад и так придёт за своим и сделает денационализацию РоZZии

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Свободный диод

получатся что-то да будет. вопрос на сколько все производство зависит от импорта. фурнитуру то как раз из китая можно привести

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johny64 XZ

Вот он социализм 2.0

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Dennis Ko

О, вот и сраный турчак пригодился.

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Роман Величкин

Так большинство компаний только продавали здесь товар - толку от национализации торговых площадей? Национализировать Levi's или Nvidia?

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AnatolyTheGame

А обещали только верхушек коснётся, изначально🤣

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Ферман спас Россию

Нах*й пздц

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Александр Прохоренко

Да эти ребята точно справятся с управлением и обновлением технологичных производств, у нас же что не госкомпания - топ-менеджеры мирового уровня, экосистема экосистемой погоняет

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Роман Величкин

Если национализировать заводы по сборке авто, то будет как в том анекдоте про сборку жигулей на заводе бмв.

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Виталий Чухнов

Я извиняюсь а законодательно за что?
Они же вроде уходом с рынка ничего не нарушили?

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