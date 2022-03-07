«Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей – защитим».

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что имеющая большинство в Госдуме партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые уходят из России.

Иностранный бизнес стал так делать после начала вооружённого конфликта на Украине и введения санкций против РФ. Турчак подчеркнул, что результатом стало «большое количество уволенных в одночасье российских рабочих». «Такие действия западных компаний не что иное как предумышленное банкротство», — приводит его слова пресс-служба партии.

Турчак сделал такое заявление в день, когда о выходе из российского бизнеса объявили Take-Two, Valio, Paulig, Levi's, Sephora и Fazer. Список бизнесов, которые покидают РФ, растёт ежедневно.