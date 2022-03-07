Фото: Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонных переговоров по конфликту между Россией и Украиной Статьи редакции
«Эти жесты отчаяния, разочарования, истощения, одиночества, уязвимости... во время переговоров, которые не приносят плодов».
Официальный фотограф президента Франции Соазиг де ла Муассоньер выложил серию снимков Эммануэля Макрона во время международных переговоров в начале марта. Французский лидер не раз созванивался с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским ещё до начала «спецоперации» на Украине, чтобы разрешить кризис.
После введения российских войск Макрон говорил с Путиным четыре раза — 24 и 28 февраля, 3 и 6 марта. После последнего разговора Россия решила открыть гуманитарные коридоры и объявила режим тишины на Украине. Как сообщает Минобороны РФ, это сделали по совету президента Франции.
Тем не менее, как показывают снимки, переговоры не проходят без трудностей. Эксперт по политической и корпоративной эстетике Патрисия Сентено описала, что на фотографиях человек, который преодолевает сложности, «превращая их в силу».
На регулярное общение по телефону между Макроном и Путиным обратили внимание в соцсетях. Французского президента сравнивали с психологом, а также беспокоились за его собственное психическое состояние.
Это мое ебало когда я с отцом общаюсь о ситуации в украине
Без шуток, весь спектр эмоций.
Да, это реально сложно((
Пиздец, такая же херня
Фото выглядят одновременно забавными и тяжёлыми.
Так выглядит человек, которому приходится слушать одни и те же лекции по истории
Про печенег3в
Макрон косплеит человека, который пытается объяснить своим промытым родственникам, что вы нахуй НАТО не сдались.
Родственники учились в школе и поэтому знают, что сдались, лол
в советской школе. НАТО и создавался, как союз против совка.
Но по какой-то причине не распустился после развала т.н совка. Хмм, почему же это, интересно. Я вот даже не знаю... а ты знаешь? Я вот подозреваю, что т.н совок был лишь частностью той причины, ради которой создали НАТО... а ты что думаешь?
А я подозреваю, что совок не до конца развалился и мы сейчас это наблюдаем
Так ведь Западные страны и компании своими действиями создают т.н совок. С 1993 до 2004 года РФ была полностью ориентирована на Запад, лол
Ну неспособная она сама с колен вставать
не распустился после развала т.н совка.
То, что из себя представляет мордор сейчас, да и 20, и 10 лет назад - гораздо опаснее для мира людей, чем был СССР, который был хотя бы предсказуем.
то т.н совок был лишь частностью той причины, ради которой создали НАТО... а ты что думаешь?
Можно я отвечу?
Я думаю, что НАТО - это союз для обеспечения коллективной безопасности людей в развитых, культурных и демократических странах, созданный против орков. Какое самоназвание у мордора - значения не имеет - суть орков и их главарей не менялась на протяжении века.
Это намек на поведение Франции во время WW2?
Он так и не понял что Пыня обезумел и скорее всего где-то в бункере рисует карту новой Российской Империи своими экскрементами на стене. Разговаривать уже бессмыслено.
Да и Зеленский уже не кажется адекватом. Больше недели ноет, чтобы США закрыли небо и больше недели его США и Европа посылают (дипломатически). А он все талдычит
Ну всё правильно он делает, сейчас сами европейцы считают НАТО чмошниками и ссыкунами.
Сомневаюсь. Европейцам это столкновение зачем нужно? Даже без него бенз в Германии ебнул с 1,6евро примерно до 2,3-2,4 за полторы недели. Прикинь чтобы было, если бы третья мировая началась
Затем что Украиной это не закончится, Молдова/Прибалтика/Польша на очереди. И пока у Украины получается вполне успешно воевать, было бы неплохо помочь украинцам добить этот зародыш Третьего Рейха. Никакой третьей мировой даже близко не будет, на стороне России некому воевать.
В смысле? А Эритрея?!
Затем что Украиной это не закончится
Ты сказал? Нихуя себе ты инсайдер от бога
И пока у Украины получается вполне успешно воевать
Судя по уже истерическим выступлениях Зеленского - не так уж и успешно.
было бы неплохо помочь украинцам добить этот зародыш Третьего Рейха
Ну такое. Гонконг у Китая отбили, но с чего бы отбивать Украину у РФ? Какой профит с этого?
Ты сказал? Нихуя себе ты инсайдер от бога
Захарова (представитель МИДа, если что) уже угрожает Финляндии "военно-политическими" последствиями
Щас ещё с краником играться начнёт, доводя Макрона до нового цугундера
Выражает глубокую озабоченность
Придумайте смешной текст
Придумал
«Э, нет брат, соус в шаурма должен быть только из сметаны а не только из майонеза»
*Да не понимаю я по русски. Скажи хотя бы по английски.
«Да пойми же ты!»
какой ещё ленин?!
Хочется с ним поговорить…
Сфоткай типа я дохуя важный.
Мое лицо когда я говорил родным, что Путин приведет Россию к развалу, а мне отвечали лишь бы не было войны.
Лишь бы не было спецопераций
"Значит так надо, а мы потерпим"
Представляете изо дня в день разговаривать с душевнобольным? Я б охуел вообще
Для Маркона это чисто рекламная компания - типа он решала. Хера с два, пыня его даже не слушает
Ты говоришь с ними, как с людьми, а они вечно творят какую-то хуйню.
Смешной. Путин думает наверное, как этот лягушатник меня достал.
Задержание священника из-за проповеди, призыв в виде надписи на снегу и лингвистическая экспертиза плаката.
Второй день наблюдаю массовый исход пропагандонских каналов из Ютуба. Вот типичный представитель: два года поливал дерьмом всех на свете (Запад, Байдена, Обаму, американцев, украинцев, Зеленского и т. д.), набрал 500к подписчиков. Как только отменили монетизацию, выпустил «НЕТ ВОЙНЕ», вырубил комменты и скрылся в закат :))
«Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей – защитим».
Организаторы не отказались от ежегодного сожжения, но отменили праздничные гуляния. Мероприятие должно было помочь задуматься о том, «как унять свою гордость и обратиться к миру с ближним».