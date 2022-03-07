«Эти жесты отчаяния, разочарования, истощения, одиночества, уязвимости... во время переговоров, которые не приносят плодов».

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Фото Соазиг де ла Муассоньер

Официальный фотограф президента Франции Соазиг де ла Муассоньер выложил серию снимков Эммануэля Макрона во время международных переговоров в начале марта. Французский лидер не раз созванивался с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским ещё до начала «спецоперации» на Украине, чтобы разрешить кризис.

После введения российских войск Макрон говорил с Путиным четыре раза — 24 и 28 февраля, 3 и 6 марта. После последнего разговора Россия решила открыть гуманитарные коридоры и объявила режим тишины на Украине. Как сообщает Минобороны РФ, это сделали по совету президента Франции.

Тем не менее, как показывают снимки, переговоры не проходят без трудностей. Эксперт по политической и корпоративной эстетике Патрисия Сентено описала, что на фотографиях человек, который преодолевает сложности, «превращая их в силу».

Эти жесты отчаяния, разочарования, истощения, одиночества, уязвимости... во время переговоров, которые не приносят плодов и от которых другой отказался бы, чтобы не выглядеть слабым как лидер. Патрисия Сентено эксперт по политической и корпоративной эстетике