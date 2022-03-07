Новости
Sasha Shambilova

Фото: Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонных переговоров по конфликту между Россией и Украиной Статьи редакции

«Эти жесты отчаяния, разочарования, истощения, одиночества, уязвимости... во время переговоров, которые не приносят плодов».

55 55 комментариев
3106 просмотров
Фото Соазиг де ла Муассоньер

Официальный фотограф президента Франции Соазиг де ла Муассоньер выложил серию снимков Эммануэля Макрона во время международных переговоров в начале марта. Французский лидер не раз созванивался с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским ещё до начала «спецоперации» на Украине, чтобы разрешить кризис.

После введения российских войск Макрон говорил с Путиным четыре раза — 24 и 28 февраля, 3 и 6 марта. После последнего разговора Россия решила открыть гуманитарные коридоры и объявила режим тишины на Украине. Как сообщает Минобороны РФ, это сделали по совету президента Франции.

Тем не менее, как показывают снимки, переговоры не проходят без трудностей. Эксперт по политической и корпоративной эстетике Патрисия Сентено описала, что на фотографиях человек, который преодолевает сложности, «превращая их в силу».

Эти жесты отчаяния, разочарования, истощения, одиночества, уязвимости... во время переговоров, которые не приносят плодов и от которых другой отказался бы, чтобы не выглядеть слабым как лидер.

Патрисия Сентено
эксперт по политической и корпоративной эстетике

На регулярное общение по телефону между Макроном и Путиным обратили внимание в соцсетях. Французского президента сравнивали с психологом, а также беспокоились за его собственное психическое состояние.

Интернет
Анна Павлова
Мем: Разговоры Эммануэля Макрона с президентами России, Украины и Белоруссии по телефону Статьи редакции

Президент Франции регулярно обсуждает ситуацию на Украине с Путиным, Зеленским и Лукашенко — в соцсетях его сравнивают с психологом.

Картинка сообщества «сомнительные поводы жить»

#конфликтнаукраине

55 55 комментариев
37
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
55 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Максим

Это мое ебало когда я с отцом общаюсь о ситуации в украине

Ответить
60
Развернуть ветку
НАПОСТИЛ НА ПЯТНАШКУ

Без шуток, весь спектр эмоций.

Ответить
10
Развернуть ветку
Рыжий

Да, это реально сложно((

Ответить
4
Развернуть ветку
Serj Beer

Пиздец, такая же херня

Ответить
4
Развернуть ветку
norm

Фото выглядят одновременно забавными и тяжёлыми.

Ответить
21
Развернуть ветку
Добро и позитив

Так выглядит человек, которому приходится слушать одни и те же лекции по истории

Ответить
29
Развернуть ветку
norm
Ответить
29
Развернуть ветку
norm
Ответить
16
Развернуть ветку
Последовательный вентилятор

Эти самые удручённые.

Ответить
15
Развернуть ветку
Безумный татарин

Орешкин вспоминает как правильно креститься, да?)

Ответить
4
Развернуть ветку
Последовательный вентилятор

Поможем ему, что делать.

Ответить
1
Развернуть ветку
Символический корабль
Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Лисин

Про печенег3в

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrey Frolov
Ответить
22
Развернуть ветку
TopoR

Автор: https://twitter.com/klarden/status/1500849227383160835

Ответить
22
Развернуть ветку
Spawn Nouveau II

Макрон косплеит человека, который пытается объяснить своим промытым родственникам, что вы нахуй НАТО не сдались.

Ответить
16
Развернуть ветку
Рыжий

Родственники учились в школе и поэтому знают, что сдались, лол

Ответить
–4
Развернуть ветку
Spawn Nouveau II

в советской школе. НАТО и создавался, как союз против совка.

Ответить
1
Развернуть ветку
Рыжий

Но по какой-то причине не распустился после развала т.н совка. Хмм, почему же это, интересно. Я вот даже не знаю... а ты знаешь? Я вот подозреваю, что т.н совок был лишь частностью той причины, ради которой создали НАТО... а ты что думаешь?

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Козаченко

А я подозреваю, что совок не до конца развалился и мы сейчас это наблюдаем

Ответить
7
Развернуть ветку
Рыжий

Так ведь Западные страны и компании своими действиями создают т.н совок. С 1993 до 2004 года РФ была полностью ориентирована на Запад, лол

Ответить
0
Развернуть ветку
Ферман спас Россию

Ну неспособная она сама с колен вставать

Ответить
0
Развернуть ветку
Ферман спас Россию

не распустился после развала т.н совка.
 То, что из себя представляет мордор сейчас, да и 20, и 10 лет назад - гораздо опаснее для мира людей, чем был СССР, который был хотя бы предсказуем.
то т.н совок был лишь частностью той причины, ради которой создали НАТО... а ты что думаешь?
 Можно я отвечу?
Я думаю, что НАТО - это союз для обеспечения коллективной безопасности людей в развитых, культурных и демократических странах, созданный против орков. Какое самоназвание у мордора - значения не имеет - суть орков и их главарей не менялась на протяжении века.

Ответить
2
Развернуть ветку
StupidKenny100
Ответить
7
Развернуть ветку
Рыжий

Это намек на поведение Франции во время WW2?

Ответить
0
Развернуть ветку
Percival

Он так и не понял что Пыня обезумел и скорее всего где-то в бункере рисует карту новой Российской Империи своими экскрементами на стене. Разговаривать уже бессмыслено.

Ответить
6
Развернуть ветку
Поверхностный фонарь

Французского президента сравнивали с психологом, а также беспокоились за его собственное психическое состояние.
после деда уже ничего не поможет.

Ответить
4
Развернуть ветку
Рыжий

Да и Зеленский уже не кажется адекватом. Больше недели ноет, чтобы США закрыли небо и больше недели его США и Европа посылают (дипломатически). А он все талдычит

Ответить
1
Развернуть ветку
Percival

Ну всё правильно он делает, сейчас сами европейцы считают НАТО чмошниками и ссыкунами.

Ответить
6
Развернуть ветку
Рыжий

Сомневаюсь. Европейцам это столкновение зачем нужно? Даже без него бенз в Германии ебнул с 1,6евро примерно до 2,3-2,4 за полторы недели. Прикинь чтобы было, если бы третья мировая началась

Ответить
–2
Развернуть ветку
Percival

Затем что Украиной это не закончится, Молдова/Прибалтика/Польша на очереди. И пока у Украины получается вполне успешно воевать, было бы неплохо помочь украинцам добить этот зародыш Третьего Рейха. Никакой третьей мировой даже близко не будет, на стороне России некому воевать.

Ответить
2
Развернуть ветку
Пароход из листа тетрадного

В смысле? А Эритрея?!

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыжий

Затем что Украиной это не закончится
 Ты сказал? Нихуя себе ты инсайдер от бога
И пока у Украины получается вполне успешно воевать
 Судя по уже истерическим выступлениях Зеленского - не так уж и успешно.
было бы неплохо помочь украинцам добить этот зародыш Третьего Рейха
 Ну такое. Гонконг у Китая отбили, но с чего бы отбивать Украину у РФ? Какой профит с этого?

Ответить
0
Развернуть ветку
meow

Ты сказал? Нихуя себе ты инсайдер от бога
 Захарова (представитель МИДа, если что) уже угрожает Финляндии "военно-политическими" последствиями

Ответить
0
Развернуть ветку
Очередной новорег

Щас ещё с краником играться начнёт, доводя Макрона до нового цугундера

Ответить
0
Развернуть ветку
Символический корабль
Ответить
0
Развернуть ветку
Южная ночь

Выражает глубокую озабоченность

Ответить
5
Развернуть ветку
Dan

Придумайте смешной текст

Ответить
2
Развернуть ветку
Первоначальный кофе

когда Путин тебе рассказывает про 8 лет

Ответить
7
Развернуть ветку
Paul
Ответить
4
Развернуть ветку
Еврейский Влад

"По чем тут Путин"

Ответить
2
Развернуть ветку
Чувак против войны

Придумал
«Э, нет брат, соус в шаурма должен быть только из сметаны а не только из майонеза»

Ответить
1
Развернуть ветку
Олексій

*Да не понимаю я по русски. Скажи хотя бы по английски.

Ответить
0
Развернуть ветку
Игорь Грядунов

«Да пойми же ты!»

Ответить
0
Развернуть ветку
Пароход из листа тетрадного

какой ещё ленин?!

Ответить
0
Развернуть ветку
God Damn

Хочется с ним поговорить…

Ответить
2
Развернуть ветку
Олексій

Сфоткай типа я дохуя важный.

Ответить
2
Развернуть ветку
Митрополит всея TJ

Мое лицо когда я говорил родным, что Путин приведет Россию к развалу, а мне отвечали лишь бы не было войны.

Ответить
0
Развернуть ветку
Без имени

Лишь бы не было спецопераций

Ответить
5
Развернуть ветку
Serj Beer

"Значит так надо, а мы потерпим"

Ответить
1
Развернуть ветку
Николай Николаевич

Представляете изо дня в день разговаривать с душевнобольным? Я б охуел вообще

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Андреев

Для Маркона это чисто рекламная компания - типа он решала. Хера с два, пыня его даже не слушает

Ответить
1
Развернуть ветку
Очередной новорег

Ты говоришь с ними, как с людьми, а они вечно творят какую-то хуйню.

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Зэт

Смешной. Путин думает наверное, как этот лягушатник меня достал.

Ответить
0
Развернуть ветку
Дополнительный череп
Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 55 комментариев
Секретный ингредиент

"Если правду можно говорить только шепотом, значит - страну захватили враги"

Вильгельм Швебель

17 17 комментариев
288
Новости
Sasha Shambilova
В России начали штрафовать по закону о «фейках» про военных. Виновными признали не менее пяти человек Статьи редакции

Задержание священника из-за проповеди, призыв в виде надписи на снегу и лингвистическая экспертиза плаката.

Фото Avtozak LIVE
79 79 комментариев
163
Budnifrilancera
Добби свободен

Второй день наблюдаю массовый исход пропагандонских каналов из Ютуба. Вот типичный представитель: два года поливал дерьмом всех на свете (Запад, Байдена, Обаму, американцев, украинцев, Зеленского и т. д.), набрал 500к подписчиков. Как только отменили монетизацию, выпустил «НЕТ ВОЙНЕ», вырубил комменты и скрылся в закат :))

39 39 комментариев
138
Новости
Дешевый Мурод
«Единая Россия» предложила национализировать производства компаний, ушедших из России на фоне конфликта с Украиной Статьи редакции

«Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей – защитим».

237 237 комментариев
54
Чувак против войны

Привет, я все ещё не удалился (и не планирую), я все ещё в ахуе от происходящего, я все ещё советую вам не вешать нос и готовиться к неизвестному будущему. По-крайней мере вы тоже сможете пердеть внукам в старости про «а вот когда я был в твоём возрасте пук пук».

32 32 комментария
18
Офтоп
Коровка спасла Россию
13 13 комментариев
355
Новости
Пьяный магнит
«Стало понятно, как актуальна история и сегодня»: в Никола-Ленивце на Масленицу сожгли 23-метровую Вавилонскую башню Статьи редакции

Организаторы не отказались от ежегодного сожжения, но отменили праздничные гуляния. Мероприятие должно было помочь задуматься о том, «как унять свою гордость и обратиться к миру с ближним».

20 20 комментариев
68
Интернет
Денис Обрезков
Боты на пикабу перестают справляться?

Заметил, что на пикабу в горячее стали прорываться посты про ситуацию в Украине от украинцев — раньше все антивоенные посты быстро заминусовывались и не поднимались.

99 99 комментариев
171
Больше статей
null