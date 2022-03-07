Российская делегация считает, что результатов не достигнуть ни «на следующем шаге», ни «через шаг».

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Россия и Украина завершили в Беловежской пуще Белоруссии третий раунд переговоров по окончанию боевых действий. Встреча продолжалась чуть более трёх часов.

Первым после переговоров высказался советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «На сегодня результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока что нет», — сказал он.

Михайло Подоляк @Podolyak_M The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors... Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. «На переговорах с РФ есть небольшие позитивные подвижки по вопросам улучшения логистики гуманитарных коридоров. Продолжаются интенсивные консультации по основному политическому блоку регламента, наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности»

По словам главы российской делегации, помощника президента Владимира Мединского, «говорить о чём-то позитивном пока рано». Представители РФ приехали с проектами неких документов и заявили, что украинская сторона забрала их для изучения — их не подписали. «Наши ожидания от нового раунда переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаг вперед», — отметил Мединский.

Участник российской делегации, депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что переговоры будут «быстро продолжены». «Не будем тешить себя иллюзиями, что на следующем шаге или через шаг будет достигнут финишный результат. Это будет достаточно тяжёлая и последовательная работа. Не будем надеяться на то, что наши коллеги сразу займут некую позицию, близкую к нашей, которую затем будут безукоризненно выполнять», — отметил он.

Пресс-подход российской делегации после переговоров