Итоги третьих переговоров: ожидания России «не оправдались», Украина не увидела «существенных улучшений» Статьи редакции
Российская делегация считает, что результатов не достигнуть ни «на следующем шаге», ни «через шаг».
Россия и Украина завершили в Беловежской пуще Белоруссии третий раунд переговоров по окончанию боевых действий. Встреча продолжалась чуть более трёх часов.
Первым после переговоров высказался советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «На сегодня результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока что нет», — сказал он.
По словам главы российской делегации, помощника президента Владимира Мединского, «говорить о чём-то позитивном пока рано». Представители РФ приехали с проектами неких документов и заявили, что украинская сторона забрала их для изучения — их не подписали. «Наши ожидания от нового раунда переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаг вперед», — отметил Мединский.
Участник российской делегации, депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что переговоры будут «быстро продолжены». «Не будем тешить себя иллюзиями, что на следующем шаге или через шаг будет достигнут финишный результат. Это будет достаточно тяжёлая и последовательная работа. Не будем надеяться на то, что наши коллеги сразу займут некую позицию, близкую к нашей, которую затем будут безукоризненно выполнять», — отметил он.
В день третьего раунда переговоров должен был работать режим тишины. Стороны несколько раз срывали создание гуманитарных коридоров и обвиняют друг друга в несоблюдении прекращения огня.
*первые 5 минут*
- Сдавайтесь
- Нит, вы первые
- До встречи
- До встречи.
*банкет*
Ну вот и поговорили
Тоже мне, переговоры называются(((
Надо было стволы под стол, с упором в яйца - торгуемся, блефуем, потеем и валим.
Я вспоминаю слова одной умной женщины, уроженки Киева, кстати, и практически уверен, что переговоры ни к чему не приведут.
Судя по требованиям России - так и есть, только речь не про людей, а про страну.
Да по недавным фоткам Макрона всё было понятно уже
Сфоткай типа напряжённая политическая ситуация
Теперь кидаю их перед всеми важными тиндер встречами.
-
Заниженные ожидания - ключ к победе.
А что там было с фото?
сук
на нем видимо вся Россия и держалась, а как впал в кому, так и пиздец случился
Мама
Не приходя в сознание причём
Пятый раунд переговоров
-Мужики, может всё же отпустите наших солдат и оставшуюся технику, а мы вам в НАТО разрешим вступить?!
-Нет!
Сообщение удалено
А чего россияне не просят мира на коленях? Там же уже 95% группировки войск перемололи.
А что мы сейчас делаем? Униженно обтекаем. Изначально заявленными целями были, напоминаю: «декоммунизация, денацификация и демилитаризация Украины», а щас вот уже списочек требования сильно поужался до «привет пук пук умгм ну мы тута ета хотим шоб в нато пук вы не вступали пук пук ну и позязя лыныры с крэмом признайте пук ой»
Подождём тогда ещё недельку, как Москву возьмут.
Навального освободят из тюрьмы и сделают временным президентом, можно будет наконец начать строить прекрасную Россию будущего.
никому рф не всралась. когда до тугих дойдет? нужно просто оставить в покое территорию Украины. большего от вас никто не просил никогда и не просит.
Давай я подумаю за тебя. Варианта 2:
1) либо не 95% перемололи
2) либо процент перемолотых не имеет никакой корреляции с "просить мира на коленях"
Первый вариант хуйня полная. Как ты можешь сомневаться в успехах ВСУ?!
Ещё один. Вы откуда выслали инфу что "95% перемогли"? Вас там в рашке читать даже не учат?
То есть, ты намеренно исказил инфу про 95% и пытаешься доказать, что это сказал кто-то другой?
Вроде там инфу с НАТО кидали, что 95 процентов задействовано
Он, нврн, имел в виду это, но обкакался
Задействовано и перемолото - термины несколько разных значений. К тому же, это твердит НАТО, которое также твердило, что РФ нападёт.
Так и я о том) Что новорег обкакался
Какие же вы дебичи, лол.
пук
Чё сказать-то хотел?
Иди обтекай, маня.
Не пойму, ты хуй вынь со рта, прежде чем говорить, не слышу
Ты обосрался, а дебичи мы :-)
Это просто троллинг на фоне заявлений Минобра Украины о своих успехах, забей
Это больше похоже не на троллинг, а на защитный механизм организма, пытающегося отрицать реальность. Но процесс принятия неизбежного уже пошёл.
Если бы со стороны Украины не было многочисленных фейков - было бы проще принять реальностью. Камон, они даже ту историю про русский корабль выдумали целиком и представили посмертно к награде людей, о которых было известно, что они живы (РФ репортаж делала).
Плюс там есть Подоляк, который сделал вброс про то, что на прошлой неделе в РФ объявят военное положение. Еще есть Арестович, который за словами вообще не следит.
В общем, доверие к официальным органам Украины подорвано надолго , кмк
А реальность - это наркоманы-фашисты на бандер-мобилях с ядерными и биологическими разработками?
А реальность смотри на то, где войска РФ сейчас, на то, сколько частей захватили чеченцы, на реакцию Зеленского на обстрелы военных аэродромов ракетами.
Смотреть на говорящие головы, которые рассказывают сказки, так себе стратегия. Не, если ты фанатик - это норма. В другом случае - очень странно
Троллинг ни хуя не уместен в данной ситуации
Может быть. Но что ты ему сделаешь? Его ведь даже не заблокируют на tj за это
Ты что, не веришь украинским сми?
https://news.obozrevatel.com/society/s-kazhdyim-dnem-udarnyie-vozmozhnosti-vraga-padayut-rossiyane-ne-byili-gotovyi-k-takomu-soprotivleniyu-malyar.htm?_ga=2.143150453.1981446461.1646677365-1882482383.1645915345&_gl=1*rpovt0*_ga*MTg4MjQ4MjM4My4xNjQ1OTE1MzQ1*_ga_JBX3X27G7H*MTY0NjY3NzM2Mi41LjEuMTY0NjY3NzQzNS4w
Уже очевидно что победа близко. Ну может не 95%, а чуть меньше. Какая разница? Сегодня-завтра или через неделю добьют остатки срочников и всё отвоюют обратно.
Не понимаю твоего сарказма, ты думаешь мало трупаков твоих сограждан лежит в Украине?
Рот занят
Есть тонкая грань между "перемогли" и "задействовал противник". Ты бы это, головой думал, перед тем как пукать в ынтернете.
Ожидаемо в целом.
Рф идёт до максимально допустимых границ чтоб отступить, Украина пытается прекратить бомбежки но поддерживается оружием от ЕС.
Сша прямо заявило что обеспечение неба над Украиной - прямая правокация на войну.
Очередная бюрократия.
А пиздюлей получает русский Иван, и уже не важно с какой он стороны.
Это мое усреднённое мнение, я могу ошибаться.
У кого-то есть реалистичный сценарий как это все может закончится?
Все только начинается. Договориться стороны не смогут – очевидно. Когда совсем все истощатся, то зафиксируют временное статус-кво, наберутся сил и пойдут на второй круг воевать.
Россия в прямом смысле вмазалась. Вне зависимости, падет Киев или нет. Затяжные конфликты это самый плохой сценарий для любой страны. И чем раньше правительство РФ соскочит, тем больше выгоды оно получит для себя. А то можно выиграть спецоперацию и проиграть страну.
В том-тот и дело. Быстрого захвата не получилось, пошла война на истощение. А это весьма плохо.
Попытка откатить к тому что было. До всего этого. Провернуть фарш обратно. Непризнаный Крым, ДНР и ЛНР. И возможно внеблоковый статус (что обходится на раз два)
Проблема в том что Украина выигрывает, просто за счет времени. Пока эрозия санкций ест РФ.
Вмазаться в Украине как в Чечню на 10 лет России очень опасно как для страны. Придется закрутить все недовольство внутри, бедность итп, может рвануть изнутри. Но и выйти без каких либо уступок тоже не могут. А то назревает вопрос у населения «А зачем?».
В итоге могут так болтать год, два, три. Пока будут истощать друг друга.
Лично мне кажется РФ сейчас начало сосредотачиваться в Донецке и Луганске. Если дойдут до границы областей, скажут что «Все задача выполнена»
У меня есть высер, но он имхошный целиком и полностью
Давай
Ну тут типа возможные варианты развития
https://tjournal.ru/opinions/556369-vozmozhnye-dalneyshie-scenarii-ocherednaya-analitika-ot-mamkinogo-eksperda
А так ещё буду продолжать свой шизовысер спекулятивный на тему «плана путина»
Мединского послали нахуй.
Яка сумна новiна
Честно говоря, не понимаю, хули они там пытаются обсуждать
Я так понимаю есть минимум два уровня переговоров: карнавальный (вот этот, с Мединским и Ко) и серьёзный (с участием Лаврова).
Карнавальный чисто для показухи, видимо
Лавров
серьёзный
Там где министр пиздит про "француз петушится" - считать серьёзным не серьёзно
Серьёзный — в смысле более представительный, то есть с участием политических тяжеловесов. Так понятнее?
Вопрос в том что я думаю РФ хочет тоже вылезти с того что началось. Но и с пустыми руками уйти нельзя.
Вот и обсуждают кто на что согласен. Чтобы разойтись.
- Признайте Крым
- Нет. Но мы готовы признать ДНР, но в составе Украины.
- Нет, нас это не устраивает….
И так далее
Я бы еще предложил вариант сделать референдум в Крыму вместе с 3 стороной, если у них вообще желание вернутся
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