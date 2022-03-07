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Итоги третьих переговоров: ожидания России «не оправдались», Украина не увидела «существенных улучшений» Статьи редакции

Российская делегация считает, что результатов не достигнуть ни «на следующем шаге», ни «через шаг».

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Россия и Украина завершили в Беловежской пуще Белоруссии третий раунд переговоров по окончанию боевых действий. Встреча продолжалась чуть более трёх часов.

Первым после переговоров высказался советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «На сегодня результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока что нет», — сказал он.

Михайло Подоляк @Podolyak_M
The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors... Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees.
«На переговорах с РФ есть небольшие позитивные подвижки по вопросам улучшения логистики гуманитарных коридоров. Продолжаются интенсивные консультации по основному политическому блоку регламента, наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности»

По словам главы российской делегации, помощника президента Владимира Мединского, «говорить о чём-то позитивном пока рано». Представители РФ приехали с проектами неких документов и заявили, что украинская сторона забрала их для изучения — их не подписали. «Наши ожидания от нового раунда переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаг вперед», — отметил Мединский.

Участник российской делегации, депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что переговоры будут «быстро продолжены». «Не будем тешить себя иллюзиями, что на следующем шаге или через шаг будет достигнут финишный результат. Это будет достаточно тяжёлая и последовательная работа. Не будем надеяться на то, что наши коллеги сразу займут некую позицию, близкую к нашей, которую затем будут безукоризненно выполнять», — отметил он.

Пресс-подход российской делегации после переговоров

В день третьего раунда переговоров должен был работать режим тишины. Стороны несколько раз срывали создание гуманитарных коридоров и обвиняют друг друга в несоблюдении прекращения огня.

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А потом проведут «новый раунд» переговоров. По словам Мединского, они состоятся на польско-белорусской границе.

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Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах. Прекращение огня пока возможно только в них Статьи редакции

Итоги вторых переговоров, на которых не удалось добиться перемирия.

#новости #конфликтнаукраине #переговоры

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Никита Сухов

*первые 5 минут*

- Сдавайтесь
- Нит, вы первые
- До встречи
- До встречи.

*банкет*

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72
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Dan

Ну вот и поговорили

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3
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Редкий Натр

Тоже мне, переговоры называются(((
Надо было стволы под стол, с упором в яйца - торгуемся, блефуем, потеем и валим.

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1
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minsdalkj

Я вспоминаю слова одной умной женщины, уроженки Киева, кстати, и практически уверен, что переговоры ни к чему не приведут.

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55
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Sergei Timofeyev

Судя по требованиям России - так и есть, только речь не про людей, а про страну.

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9
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Dead in

Да по недавным фоткам Макрона всё было понятно уже

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38
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x mst

Сфоткай типа напряжённая политическая ситуация

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10
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Лютый кусок ДОБРА

Теперь кидаю их перед всеми важными тиндер встречами.
-
Заниженные ожидания - ключ к победе.

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4
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Николай Енотов

А что там было с фото?

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1
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Парламентский кран
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9
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MadRat96
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44
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испанский смех

сук

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0
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Базовый велосипед

Очевидно и в 101-й раз не договорятся

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14
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Населенный велосипед

Ну так они бы от России ещё Валуева отправили

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14
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Базовый велосипед

Жириновского из комы и на переговоры

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22
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Населенный велосипед

Да даже можно не выводить из комы.

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19
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Базовый велосипед

Тогда шанс успеха низок

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1
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A Z

на нем видимо вся Россия и держалась, а как впал в кому, так и пиздец случился

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5
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Dan

Мама

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0
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НикакойвойнысУкраиной

Не приходя в сознание причём

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0
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Напряженный украинец
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20
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Населенный велосипед

Российская сторона – а мы у них ручки украли

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16
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Dark Rodan

Пятый раунд переговоров
-Мужики, может всё же отпустите наших солдат и оставшуюся технику, а мы вам в НАТО разрешим вступить?!
-Нет!

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16
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Минувший магнит

Слуцкий и Мединский - это залог успеха.

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15
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Стас Фарбер

Сообщение удалено

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0
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Очередной новорег

А чего россияне не просят мира на коленях? Там же уже 95% группировки войск перемололи.

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–14
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НикакойвойнысУкраиной

А что мы сейчас делаем? Униженно обтекаем. Изначально заявленными целями были, напоминаю: «декоммунизация, денацификация и демилитаризация Украины», а щас вот уже списочек требования сильно поужался до «привет пук пук умгм ну мы тута ета хотим шоб в нато пук вы не вступали пук пук ну и позязя лыныры с крэмом признайте пук ой»

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28
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Очередной новорег

Подождём тогда ещё недельку, как Москву возьмут.
Навального освободят из тюрьмы и сделают временным президентом, можно будет наконец начать строить прекрасную Россию будущего.

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–3
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Igor Anisimov

никому рф не всралась. когда до тугих дойдет? нужно просто оставить в покое территорию Украины. большего от вас никто не просил никогда и не просит.

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21
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Никита Сухов

Давай я подумаю за тебя. Варианта 2:
1) либо не 95% перемололи
2) либо процент перемолотых не имеет никакой корреляции с "просить мира на коленях"

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7
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Рыжий

Первый вариант хуйня полная. Как ты можешь сомневаться в успехах ВСУ?!

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0
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ZloYa

Ещё один. Вы откуда выслали инфу что "95% перемогли"? Вас там в рашке читать даже не учат?

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1
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Ігор Лазарук

То есть, ты намеренно исказил инфу про 95% и пытаешься доказать, что это сказал кто-то другой?

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3
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НикакойвойнысУкраиной

Вроде там инфу с НАТО кидали, что 95 процентов задействовано
Он, нврн, имел в виду это, но обкакался

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4
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Ігор Лазарук

Задействовано и перемолото - термины несколько разных значений. К тому же, это твердит НАТО, которое также твердило, что РФ нападёт.

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7
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НикакойвойнысУкраиной

Так и я о том) Что новорег обкакался

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3
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Очередной новорег

Какие же вы дебичи, лол.

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–7
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НикакойвойнысУкраиной

пук
Чё сказать-то хотел?

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2
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Очередной новорег

Иди обтекай, маня.

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–2
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НикакойвойнысУкраиной

Не пойму, ты хуй вынь со рта, прежде чем говорить, не слышу

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0
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Николай Щорс

Ты обосрался, а дебичи мы :-)

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0
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Рыжий

Это просто троллинг на фоне заявлений Минобра Украины о своих успехах, забей

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Ігор Лазарук

Это больше похоже не на троллинг, а на защитный механизм организма, пытающегося отрицать реальность. Но процесс принятия неизбежного уже пошёл.

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4
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Рыжий

Если бы со стороны Украины не было многочисленных фейков - было бы проще принять реальностью. Камон, они даже ту историю про русский корабль выдумали целиком и представили посмертно к награде людей, о которых было известно, что они живы (РФ репортаж делала).

Плюс там есть Подоляк, который сделал вброс про то, что на прошлой неделе в РФ объявят военное положение. Еще есть Арестович, который за словами вообще не следит.

В общем, доверие к официальным органам Украины подорвано надолго , кмк

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Александр Прохоренко

А реальность - это наркоманы-фашисты на бандер-мобилях с ядерными и биологическими разработками?

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3
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Рыжий

А реальность смотри на то, где войска РФ сейчас, на то, сколько частей захватили чеченцы, на реакцию Зеленского на обстрелы военных аэродромов ракетами.

Смотреть на говорящие головы, которые рассказывают сказки, так себе стратегия. Не, если ты фанатик - это норма. В другом случае - очень странно

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0
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Николай Щорс

Троллинг ни хуя не уместен в данной ситуации

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0
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Рыжий

Может быть. Но что ты ему сделаешь? Его ведь даже не заблокируют на tj за это

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0
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Очередной новорег

Ты что, не веришь украинским сми?

https://news.obozrevatel.com/society/s-kazhdyim-dnem-udarnyie-vozmozhnosti-vraga-padayut-rossiyane-ne-byili-gotovyi-k-takomu-soprotivleniyu-malyar.htm?_ga=2.143150453.1981446461.1646677365-1882482383.1645915345&_gl=1*rpovt0*_ga*MTg4MjQ4MjM4My4xNjQ1OTE1MzQ1*_ga_JBX3X27G7H*MTY0NjY3NzM2Mi41LjEuMTY0NjY3NzQzNS4w

Уже очевидно что победа близко. Ну может не 95%, а чуть меньше. Какая разница? Сегодня-завтра или через неделю добьют остатки срочников и всё отвоюют обратно.

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–4
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Николай Щорс

Не понимаю твоего сарказма, ты думаешь мало трупаков твоих сограждан лежит в Украине?

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0
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Николай Щорс

Рот занят

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ZloYa

Есть тонкая грань между "перемогли" и "задействовал противник". Ты бы это, головой думал, перед тем как пукать в ынтернете.

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Чувак против войны

Ожидаемо в целом.
Рф идёт до максимально допустимых границ чтоб отступить, Украина пытается прекратить бомбежки но поддерживается оружием от ЕС.

Сша прямо заявило что обеспечение неба над Украиной - прямая правокация на войну.

Очередная бюрократия.

А пиздюлей получает русский Иван, и уже не важно с какой он стороны.

Это мое усреднённое мнение, я могу ошибаться.

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5
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испанский смех

@Ваня Погост против войны

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Dan

У кого-то есть реалистичный сценарий как это все может закончится?

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2
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М..

Все только начинается. Договориться стороны не смогут – очевидно. Когда совсем все истощатся, то зафиксируют временное статус-кво, наберутся сил и пойдут на второй круг воевать.

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3
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unknown

Россия в прямом смысле вмазалась. Вне зависимости, падет Киев или нет. Затяжные конфликты это самый плохой сценарий для любой страны. И чем раньше правительство РФ соскочит, тем больше выгоды оно получит для себя. А то можно выиграть спецоперацию и проиграть страну.

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4
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JilaNis

В том-тот и дело. Быстрого захвата не получилось, пошла война на истощение. А это весьма плохо.

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0
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unknown

Попытка откатить к тому что было. До всего этого. Провернуть фарш обратно. Непризнаный Крым, ДНР и ЛНР. И возможно внеблоковый статус (что обходится на раз два)
Проблема в том что Украина выигрывает, просто за счет времени. Пока эрозия санкций ест РФ.
Вмазаться в Украине как в Чечню на 10 лет России очень опасно как для страны. Придется закрутить все недовольство внутри, бедность итп, может рвануть изнутри. Но и выйти без каких либо уступок тоже не могут. А то назревает вопрос у населения «А зачем?».

В итоге могут так болтать год, два, три. Пока будут истощать друг друга.

Лично мне кажется РФ сейчас начало сосредотачиваться в Донецке и Луганске. Если дойдут до границы областей, скажут что «Все задача выполнена»

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3
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НикакойвойнысУкраиной

У меня есть высер, но он имхошный целиком и полностью

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Dan

Давай

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1
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НикакойвойнысУкраиной

Ну тут типа возможные варианты развития

https://tjournal.ru/opinions/556369-vozmozhnye-dalneyshie-scenarii-ocherednaya-analitika-ot-mamkinogo-eksperda

Возможные дальнейшие сценарии: очередная…
Раз уж понеслась волна диванной аналитики и все резко стали военно-политическими экспертами, то я…
tjournal.ru
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1
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НикакойвойнысУкраиной

А так ещё буду продолжать свой шизовысер спекулятивный на тему «плана путина»

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Андрей Охапкин
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Поверхностный фонарь

Обратите внимание на одежду.

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Глобальный турник

Хорошо

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5
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Maksim Florov

Мединского послали нахуй.
Яка сумна новiна

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Ivar Ragnarsson

Честно говоря, не понимаю, хули они там пытаются обсуждать

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Арсений Зябликов

Я так понимаю есть минимум два уровня переговоров: карнавальный (вот этот, с Мединским и Ко) и серьёзный (с участием Лаврова).
Карнавальный чисто для показухи, видимо

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Лим Кирсанов

Лавров
серьёзный
Там где министр пиздит про "француз петушится" - считать серьёзным не серьёзно

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2
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Арсений Зябликов

Серьёзный — в смысле более представительный, то есть с участием политических тяжеловесов. Так понятнее?

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unknown

Вопрос в том что я думаю РФ хочет тоже вылезти с того что началось. Но и с пустыми руками уйти нельзя.
Вот и обсуждают кто на что согласен. Чтобы разойтись.
- Признайте Крым
- Нет. Но мы готовы признать ДНР, но в составе Украины.
- Нет, нас это не устраивает….

И так далее

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Сергей Купач

Я бы еще предложил вариант сделать референдум в Крыму вместе с 3 стороной, если у них вообще желание вернутся

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Leonard

Посидели, попиздели, разошлись

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Значительный кофе

Коллеги, блять.

Наркоманы тоже, стало быть. И нацисты. Или как понимать.

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